Sport

Football

La magie de la Coupe de Suisse en 10 histoires savoureuses



Le week-end de Coupe en 10 histoires savoureuses

Les 32es de finale de la Coupe de Suisse ont mis aux prises petits et grands clubs ce week-end. Cette confrontation entre deux mondes donne chaque année lieu à des scènes étranges, cocasses ou splendides. On en a retenu dix, aperçues sur les terrains et autour.

Ambiance Prison Break et folklore à Bubendorf

Bubendorf, petite bourgade de la campagne bâloise, accueillait le FC Sion pour ce premier tour de Coupe. Les Valaisans se sont imposés facilement 0-3 face aux pensionnaires de deuxième ligue inter. Une rencontre suivie dans un contexte particulier par la presse romande, dans un camion qui nous rappelle les bons vieux tournois populaires. Et derrière un joli grillage façon Prison Break, aussi.

Image: DR

Sinon, on a aussi eu le droit à une reprise de l'hymne valaisan par la fanfare locale et à des supporters locaux perchés sur un tracteur, car ils avaient «kein coronapass» selon le speaker et nos infos très «inside» de ce match.

Le speaker pessimisste de Seuzach

Cette anecdote vous est offerte par le journal local La Région nord vaudois, qui était bien évidemment présent du côté de Seuzach, dans le canton de Zurich, pour suivre «son» Yverdon Sport.

Alors qu'YS menait déjà 0-4 après une vingtaine de minutes, le speaker en a profité pour y aller de sa petite vanne au micro pendant la pause boisson :

«Mesdames et messieurs, voici la pause boisson, ce qui signifie que nous avons atteint le quart du match. Si ça continue comme ça, notre équipe va perdre 16-0 aujourd’hui…»

Au final, il ne se sera trompé que de quatre goals, Yverdon repartant avec une victoire 12-0. Pour l'anecdote, le speaker de Seuzach est une ancienne star de la télé alémanique, le fameux Bernard Thurnheer dit "Beni". Voilà.

Les arbitres assoifés à Echichens (VD)



Belle ambiance également du côté d'Echichens (deuxième ligue inter) où les locaux on fait douter le grand Lausanne-Sport, ne s'inclinant que 0-2. Une performance qui a apparemment donné soif aux arbitres, selon ce Twitto, visiblement ravi de son après-midi au Terrain Grand Record.

32ème de finale de la Coupe de Suisse entre le @FCEchichens et le @lausanne_sport. Le score final compte peu finalement. Mais Echich’, changez rien ! La fête d’après-match était exceptionnelle ! Même les arbitres buvaient des bières. On reviendra ! 🏆🇨🇭⚽️ pic.twitter.com/J5hEgcA9sT — Louis Dana (@louisdana) August 15, 2021

La belle image du jour nous est, elle, offerte par le LS.

Image: LS

La joie du buteur de Littau

Stefan Izzo se souviendra longtemps de ce samedi 14 août. L'attaquant du FC Littau, club de deuxième ligue lucernoise, a trouvé le chemin des filets en toute fin de match contre YB, réduisant l'écart (1-4). Sa célébration et ses larmes (à voir dès 1'11'' dans la vidéo ci-dessous) sont fantastiques, tout ce qu'on aime dans le football. We love you Stefan. ♥️

Le retour de Micka à la maison

Image: Keystone

La Coupe, c'est aussi l'occasion pour certains pros de retrouver leur club formateur. C'était le cas ce week-end pour Mickaël Facchinetti qui retrouvait son club d'origine, le FC La Chaux-de-Fonds (NE). Pas de quoi faire de cadeaux sur le terrain, Micka et Lugano s'imposant 7-1.

Le FC Porrentruy en mode HC Ajoie

Sympathique rencontre de football pour les amateurs de ballon rond du côté de Saint-Léonard (2e ligue valaisanne). Les Valaisans recevaient en effet les Jurassiens de Porrentruy (2e ligue également). Un long déplacement que les visiteurs ont effectué... avec le car du HC Ajoie. Un car qui leur a porté chance puisqu'ils sont repartis avec la qualification (victoire 1-3) et le ventre plein de raclettes offertes par leurs hôtes du jour. Comme le disait U2, What a beautiful day!

La famille de l'Etoile Carouge

Quatre cents kilomètres, c'est la distance qui sépare Carouge de Magadino, au Tessin. Une distance qui n'a pas effrayé les moins de 14 ans («FE14» dans le jargon footballistique) du club genevois qui ont accompagné leur première équipe pour la supporter et la voir remporter cette rencontre sur le score de 2-0. De quoi faire une belle photo de famille à la fin du match.

La RTS prend l'eau à Saint-Prex

La Coupe, c'est aussi ces transformations de terrains régionaux en stades capables d'accueillir un match pro. On avait d'ailleurs évoqué vendredi ces difficultés logistiques rencontrées par les clubs amateurs pour ce type de rendez-vous. ⬇️

La caméra de la RTS en a fait les frais ce dimanche en recevant une petite arrosée au stade de Marcy. Plus de peur que de mal, la RTS a pu couvrir le match comme prévu et Servette s'est également imposé comme prévu face au FC Amical Saint-Prex sur le score de 6-0.

« La magie de la coupe » on espère pouvoir être en direct comme prévu avec @GeneveSports 😅😂 pic.twitter.com/s0YNmT1m5a — Marc Delacrétaz (@MarcDelacretaz) August 15, 2021

Le presque exploit

Contrairement à ce qu'il peut se passer dans d'autres pays, la Coupe de Suisse n'offre que très peu de surprises. La preuve encore ce week-end où la logique a été respectée quasiment partout. L'exploit de ce premier tour aurait pu nous venir d'Unterstrass, un club zurichois de deuxième ligue inter.

Die Cup-Sensation liegt in der Luft auf der Steichluppe: Der FC Unterstrass aus der 2. Liga inter (mit Albert Miller, Sohn von Roger Milla) geht gegen den @FChiasso (mit François Affolter) mit 1:0 in Führung. pic.twitter.com/6KuVVyZ7rC — zwölf (@zwoelf_mag) August 14, 2021

Les Alémaniques ont longtemps mené 1-0 face à Chiasso, club fraîchement relégué en Promotion League. Les Tessinois ont finalement égalisé sur penalty à la 95e avant de passer l'épaule en prolongations. Schade.

Les supporters de Münsingen

Après une entente entre les deux clubs, la rencontre entre le FC Münsingen (Première ligue bernoise) et le FC Saint-Gall (Super League) s'est déroulée au Kybunpark (SG). Les responsables du club bernois n'ayant pas apprécié la limitation du nombre de spectateurs pour la rencontre prévue dans leur stade.

Une belle expérience donc pour les joueurs bernois, mais également pour les supporters du club qui se sont déplacés en nombre à Saint-Gall.

Des belles images qui nous font penser aux «away days» des petits clubs anglais en «Cup». Pas de miracle sur le terrain par contre avec une large victoire des locaux 5-0.