Une nouvelle statue de footballeur entre au musée des horreurs

C'est celle de David Villa, champion d'Europe (2008) et du monde (2010) avec l'Espagne, dans sa ville d'origine de Langreo. Et comme beaucoup d'autres, elle est ratée. Notre top 9 des pires statues de sportifs.

L'Espagnol David Villa (41 ans) a aussi désormais sa propre statue, dans sa ville d'origine, Langreo (Asturies). L'œuvre d'art, inaugurée lundi en présence de l'ex-joueur, est méritée, tant l'ex-attaquant du FC Barcelone, entre autres, et de la Roja (il en est toujours le meilleur buteur) a marqué le football de son pays. Mais cette représentation, avec le maillot de l'Espagne, est ratée. On ne reconnaît pas du tout le visage de Villa. La preuve👇

David Villa inaugurant sa statue, le lundi 26 décembre à Langreo. image: twitter

A la limite, on pourrait y voir un peu les traits de Robert Lewandowski, mais en tout cas pas ceux de David Villa. Mais que ce dernier se rassure, beaucoup d'autres stars du sport ont été égratinées par des artistes peu inspirés. Notre top 9👇

Diego Maradona

L'artiste espagnol Rafael Ferri a dévoilé son œuvre – un buste de Diego Maradona – en marge d'un tournoi international juniors près de Valence, début août 2022. Pas sûr que le Pibe de Oro ait apprécié l'hommage depuis là-haut, tant la sculpture ne lui ressemble pas.

Le vrai Image: keystone

Lionel Messi

L'autre légende argentine du football, Lionel Messi, n'a pas eu plus de chance que son compatriote. Cette fois, le carnage est à mettre sur le dos d'une confiserie moscovite durant la Coupe du monde 2018, qui a tenté, on dit bien tenté, de représenter le numéro 10 de l'Albiceleste tout en chocolat. On dira que c'est le geste qui compte.

image: twitter

Le vrai image: keystone

Cristiano Ronaldo

Le grand rival de Messi, Cristiano Ronaldo, n'a lui non plus pas été épargné. C'est d'abord dans son propre pays que l'affront a été commis: une sculpture censée le représenter a été inaugurée en 2017 à l'aéroport de Madère, qui porte également son nom. Résultat? Pas concluant.

image: twitter

En Inde, on n'a pas fait mieux pour rendre hommage à l'attaquant portugais...

image: twitter

Le vrai

George Best

Franchement, si le mythique nord-irlandais de Manchester United avait eu la même tête que celle de sa sculpture, il aurait pu sans problème tenir un rôle dans l'armée des morts de Game of Thrones.

image: twitter

Le vrai image: twitter

Roger Federer

Ok, le Bâlois a pris un peu d'âge avec ses 41 ans et sa retraite, mais quand même... Et puis c'est quoi ce vieux survêt' tout dégueu?! Ce musée chinois a indéniablement encore du job pour égaler les statues de cire de Madame Tussauds à Londres.

image: twitter

Andy Murray

C'est déjà un peu mieux que pour Roger Federer, mais ça nécessite encore un petit effort!

image: twitter

Mohamed Salah

L'Egypte a voulu rendre hommage à son meilleur footballeur de tous les temps, mais pas sûr que ce soit de la meilleure des manières...

image: twitter

Le vrai

Michael Essien

Comme Mohamed Salah, Michael Essien, ex-footballeur ghanéen de Chelsea et du Real Madrid notamment, a appris à ses dépens que nul n'est prophète dans son pays.

image: twitter

Le vrai image: keystone

Gareth Bale

L'auteur du buste de Ronaldo à l'aéroport de Madère, Emanuel Santos, a encore frappé. Sa victime, cette fois, est le footballeur gallois Gareth Bale. Certains internautes ont vu davantage de ressemblance entre la statue et l'acteur américain Danny Trejo qu'avec celui qu'elle est censée représenter. Et on ne peut que leur donner raison.

image: twitter

Le vrai

Danny Trejo image: keystone

Bonus: David Beckham

Celle-ci est un fake, mais elle est savoureuse malgré tout. Et pour cause: David Beckham est invité à venir découvrir sa nouvelle statue à Los Angeles, où il a terminé sa brillante carrière de footballeur. Mais la star anglaise ne le sait pas encore: il s'agit d'une caméra cachée pour tester sa réaction. Et forcément, l'équipe de production a prévu une statue bien dégueulasse et absolument pas ressemblante pour le surprendre.

Beckham tombe complètement dans le panneau. Sa réaction déconcertée est hilarante (comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous). Bien joué!

Iimage: twitter