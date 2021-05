Le FC Sion joue sa peau ce soir, les 9 raisons de cet échec

Sport

Les footballeurs valaisans affronteront Thoune jeudi soir et dimanche après-midi en barrage pour sauver leur place en Super League. Quoi qu'il arrive, cette saison laborieuse restera un désastre pour le club et ses supporters. Explications.

Julien Caloz / Christian despont / yoann graber

Une gestion du club contestable

De nombreux suiveurs attentifs du football suisse s'étonnent de voir le FC Sion végéter au fond du classement avec un tel effectif, digne sur le papier des places européennes. watson a tenté de trouver les explications de ce paradoxe. Et elles sont notamment à chercher du côté de la gestion du club: un président – Christian Constantin – en manque d'adrénaline qui semble aimer les problèmes puisqu'ils lui permettent de briller sous les projecteurs dans le rôle de sauveur; un même boss n'ayant aucune vision à long terme; des joueurs (beaucoup) trop payés et absolument pas concernés par l'histoire du club.

Quand il veut, le FC Sion peut

Vendredi dernier, les Valaisans l'ont montré contre le FC Bâle: quand ils doivent (et veulent) gagner, ils peuvent le faire. La preuve: alors qu'ils devaient l'emporter pour éviter la culbute directe en Challenge League, ils ont réalisé une démonstration face aux Rhénans (4-0). De quoi frustrer les supporters sédunois et inspirer un commentaire à notre rédaction.

Une préparation

qui interroge

Jeudi soir, Sion affrontera Thoune sur le synthétique de la Stockhorn Arena. Or, on apprenait en cours de semaine que les Sédunois préparaient ce match sur... du gazon naturel. Expert du foot suisse, Gabet Chapuisat qualifiait cette décision de «faute professionnelle». L'entraîneur Marco Walker a justifié ce choix par sa volonté de ne pas chambouler les habitudes. Christian Constantin a, lui, évoqué les risques plus élevés de blessure sur une pelouse artificielle.

Un homme en vue sur le banc

Officiellement, Barthélémy Constantin est le directeur sportif du FC Sion. Mais le fils du président est omniprésent sur le banc valaisan, aux côtés de l'entraîneur. Qu'y fait-il? Pourquoi déserte-t-il les confortables sièges VIP pour s'installer sur ceux davantage rudimentaires le long de la ligne de touche? «Barth» a répondu à watson, avec agacement et humour.

Une tactique rudimentaire

Lors du dernier mercato estival, le FC Sion réalisait deux jolis coups: les arrivées en Valais du serial buteur Guillaume Hoarau et du talentueux milieu de terrain Matteo Tosetti. «L'idée, c'était d'avoir un devant et l'autre qui lui faisait des passes», expliquera à watson plus tard dans la saison le même Barthélémy Constantin. Sauf que l'ex-coach Fabio Grosso, limogé en mars, ne voyait pas les choses aussi simplement. Et ça a capoté.

Du mal à gérer

ses nerfs

On ne refait pas l'Histoire: le FC Sion est en barrage. Il a désormais deux matchs pour sauver sa peau en Super League. Mais au fait, comment préparer au mieux ces matchs cruciaux que Sion n'a pas toujours su gérer? D'anciens joueurs passés par là nous donnent des clés.

Même le look

du coach surprend

Pour certains, Marco Walker fait donc des choix de pelouse contestés. Ceux concernant ses vêtements sont tout autant particuliers. Le coach soleurois, qui a remplacé Fabio Grosso en mars, avait l'habitude d'entraîner ses équipes été comme hiver (y compris à Moscou) en short. Par superstition. La spécialiste sédunoise de mode Emmanuelle Chaussinand a décortiqué pour watson, avec humour, le look de Walker.

Des Valaisans revenus de nulle part

Sion a donc sauvé temporairement sa peau en Super League en accrochant le barrage lors de la dernière journée, au détriment du FC Vaduz. Le 11 avril dernier, les Valaisans, fantomatiques, perdaient justement au Liechtenstein 3-0 et laissaient leur adversaire direct contre la relégation prendre le large. A l'issue du match, le gardien sédunois Kevin Fickentscher, totalement dépité, avait eu des propos très forts.

Un gros chantier au niveau de l'image

S'il se sauve, le FC Sion n'en aura pas fini avec ses combats. Il devra redorer son blason auprès du public valaisan, lassé par ce marasme qui dure depuis quelques saisons et du manque d'identité de ce club. «Cela fait dix ans que les trois quarts des supporters ne connaissent même pas le nom des joueurs», déplorait Alvaro Lopez, capitaine du club de Tourbillon dans les années 1980.

BONUS: Un adversaire coriace

On a beaucoup parlé du FC Sion. Mais quid de son adversaire en barrage? Au contraire du FC Sion de ces dernières saisons, le FC Thoune a toujours joui d'une image d'équipe sympathique, bien gérée, combattive. Et c'est effectivement avec ces valeurs que les footballeurs de l'Oberland bernois défieront ceux du Valais. Avec l'objectif de retrouver la Super League, qu'ils avaient quittée à la fin de la saison dernière lors d'un... barrage perdu contre Vaduz.