L'UEFA bouleverse son règlement à quelques heures de la finale

L'instance a revu samedi la façon dont elle détermine le meilleur buteur du Championnat d'Europe des nations. Plusieurs trophées pourraient être décernés après Espagne-Angleterre ce dimanche.

Ils sont actuellement six à figurer en haut du classement des buteurs de l'Euro 2024. Harry Kane (Angleterre), Dani Olmo (Espagne), Georges Mikautadze (Géorgie), Jamal Musiala (Allemagne), Cody Gakpo (Pays-Bas) et Ivan Schranz (Slovaquie) ont en effet tous marqué à trois reprises depuis le début du tournoi. Il reste néanmoins un match à Kane et Olmo - la finale ce dimanche - pour planter à nouveau. Jude Bellingham et Fabian Ruiz, avec deux réussites chacun, sont eux aussi dans la course.

Il était initialement prévu de départager les joueurs de manière à ce qu'il n'y ait qu'un vainqueur, comme lors de la précédente édition. Cristiano Ronaldo et Patrick Schick avaient tous les deux inscrit cinq buts, mais le trophée était bel et bien revenu au Portugais.

Jusqu'alors, on s'intéressait aux passes décisives réalisées en cas d'égalité entre les joueurs. Si cela ne suffisait pas pour les départager, l'UEFA se focalisait sur le temps de jeu. Celui ayant le moins foulé les terrains remportait alors le trophée, son ratio buts/minutes étant meilleur.

Ces deux critères ont toutefois été abolis samedi par l'instance en charge de l'organisation du Championnat d'Europe des nations. Elle accepte désormais les égalités. Si rien ne change en tête du classement, il y aura six meilleurs buteurs cette année, et donc six trophées.

L'UEFA se focalise ainsi uniquement sur les réalisations, ce que l'on demande aux attaquants.

Que préférez-vous? L'ancienne formule, avec un seul meilleur buteur Le nouveau règlement s'appuyant uniquement sur les buts marqués

Kane et Olmo espèrent néanmoins ne pas avoir à partager la récompense. Cela signifierait des buts en finale et une prestation permettant d'offrir le titre à l'un des deux finalistes.

La décision de l'UEFA a bien sûr provoqué des réactions. Les fans jugent le timing mauvais et ont des avis divergents. Cependant, tous s'accordent à dire qu'avec trois réalisations, les meilleurs buteurs actuels de l'Euro ne rivalisent pas avec ce fameux CSC.

(roc)