Neuer ne fait plus partie des joueurs jamais exclus et dont voici la liste

Manuel Neuer a disputé 864 matchs officiels sans être expulsé. Il l'a été lors de sa 865e partie, ce mardi en Coupe d'Allemagne, quittant ainsi le cercle très fermé des joueurs qui n'ont (encore) jamais reçu de carton rouge.

On joue la 17e minute, mardi entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, lorsque Manuel Neuer sort comme à son habitude très loin de ses buts. Son objectif est d'arriver sur le ballon avant Jérémie Frimpong, mais le gardien est cette fois-ci en retard, et commet la faute.

L'action en vidéo: Vidéo: twitter

L'arbitre Harm Osmers n'a d'autre choix que d'exclure le portier de 38 ans. Une sanction historique puisque c'est la première fois que Manuel Neuer est expulsé après 740 matches en club et 124 sélections en équipe nationale.

Avec cette expulsion, le champion du monde 2014 ne fait plus partie de ces joueurs qui n'ont pas reçu un seul carton rouge dans leur carrière et dont certains sont encore en activité.

Philipp Lahm

Lahm avec le trophée de champion d'Allemagne. Image: imago sportfotodienst

660 matchs en club, surtout pour le Bayern Munich

113 sélections avec l'Allemagne

60 cartons jaunes sur l'ensemble de sa carrière

Andrés Iniesta

L'Espagnol avait marqué le seul but de la finale du Mondial 2010. Image: keystone

885 matchs en club, surtout pour le Barça

131 sélections avec l'Espagne

79 cartons jaunes sur l'ensemble de sa carrière

Gary Lineker

Lineker était un vrai gentleman sur le terrain. Image: www.imago-images.de

459 matchs en club, surtout pour Barcelone, Tottenham et Leicester

80 sélections avec l'Angleterre

Pas un seul carton jaune de toute sa carrière

Karim Benzema

«KB9» a passé 15 ans en Espagne. Image: keystone

835 matchs en club, surtout pour le Real Madrid et Lyon

97 sélections avec la France

19 cartons jaunes sur l'ensemble de sa carrière

Raúl

Raúl dans la Ruhr.

916 matchs en club, surtout pour le Real Madrid et Schalke 04

102 sélections avec l'Espagne

50 cartons jaunes sur l'ensemble de sa carrière

Michel Platini

Michel Platini a remporté l'Euro en 1984. Image: www.imago-images.de

550 matchs en club pour la Juventus, Nancy et Saint-Etienne

72 sélections avec la France

13 cartons jaunes sur l'ensemble de sa carrière

Damien Duff

Duff en équipe nationale.

626 matchs en club, surtout pour Blackburn, Fulham et Chelsea

101 sélections avec l'Irlande

45 cartons jaunes sur l'ensemble de sa carrière

Aaron Hughes

Aaron Hughes a disputé la finale de l'Europa League 2010 avec Fulham.

675 matchs en club, surtout pour Newcastle et Fulham

112 sélections avec l'Irlande du Nord

23 cartons jaunes sur l'ensemble de sa carrière

Marco Bode

Bode a remporté l'Euro en 1996. Image: www.imago-images.de

538 matchs en club pour le Werder Brême

40 sélections avec l'Allemagne

15 cartons jaunes sur l'ensemble de sa carrière

Dominique Rocheteau

Dominique Rocheteau lors du Mondial 1986.

524 matchs en club, surtout pour Paris et Saint-Etienne

49 sélections avec la France

3 cartons jaunes sur l'ensemble de sa carrière

Martin Brunner

Le gardien dans un moment épique en 1997, lors d'un match entre Sion et Lausanne. Image: KEYSTONE

570 matchs en club, surtout pour GC et Lausanne

36 sélections avec la Suisse

7 cartons jaunes sur l'ensemble de sa carrière

