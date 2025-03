Vidéo: extern / rest

Le coup de sang d'un tracteur cause l'interruption du match

Une scène hallucinante s'est produite ce week-end à Aidhausen, en Allemagne, où un agriculteur a perturbé une partie de football.

Imaginez que vous êtes sur le terrain, en train de jouer un match officiel amateur, et que soudain, un tracteur traverse la pelouse en plein milieu. Ce qui ressemble à une boutade du président d'honneur lorsqu'il évoque le «bon vieux temps» est devenu réalité ce week-end à Aidhausen, en Allemagne.

Pendant le match de la ligue féminine de district en Bavière entre le SV Friesenhausen et la SG Hendungen, un tracteur vert a traversé la surface de jeu de manière complètement inattendue. Selon Radio Primaton, l'agriculteur n'aurait pas eu envie de faire des détours à cause des chemins encombrés autour du stade et aurait donc choisi ce raccourci particulier.

«En plus de ce match de football féminin, il y avait aussi un anniversaire dans la maison des sports, ce qui signifie qu'il y avait beaucoup de voitures sur place, garées le long des chemins», a expliqué au portail infranken.de le responsable du club de Friesenhausen, Leonhard Mahr.

Le tracteur s'est arrêté devant les voitures et a klaxonné, mais personne n'a réagi.

«Et puis il a simplement roulé à travers le terrain sans s'arrêter. Il avait déjà vu qu'il y avait un match. Mais ça ne l'a pas du tout intéressé»

Les joueuses sont restées à côté, interloquées, et ont momentanément arrêté le jeu pour laisser passer cet invité aussi inattendu qu'inhabituel. «Les gens à l'extérieur et les joueuses ont pris ça avec humour. Tout le monde n'a fait qu'en rire de bon cœur, même si, bien sûr, on est d'abord un peu étonné sur le moment», a détaillé Leonhard Mahr.

Pas sûr, par contre, que le jardinier en charge de la pelouse aura beaucoup apprécié l'idée de cet agriculteur...

