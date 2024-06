Image: X

24 pays à l’Euro, 24 bières: saurez-vous retrouver la «binche» suisse?

Ce fan de ballon et de houblon a déniché une bouteille/canette par pays participant à l'Euro. Il y en a donc une qui vient de chez nous.

Il se fait appeler Gus, se décrit comme un «World Cup Beers guy» et, mardi, sur le réseau social X, il a publié une photo qui a été vue par plus de 10 millions d'internautes. Sur l'image, on le voit siffler une bière avec un maillot anglais sur les épaules et 24 bouteilles et canettes disposées de façon pyramidales sur la table.

24, c'est aussi le nombre de participants à l'Euro. Pour leur rendre hommage, Gus a déniché une bière par pays engagé dans le tournoi. Evidemment, on a eu très envie de savoir laquelle venait de Suisse. On a bien cherché sur l'image et on a fini par trouver: il s'agit de la bière 1936.

«Brassée par la famille Locher au pied des Alpes suisses avec l'eau la plus pure, elle a un goût unique et frais», renseigne un site spécialisé dans la vente de bières. La brasserie elle-même est située à Appenzell, chef-lieu du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures.

Si vous n'avez pas pu relier chaque bière à son pays, voici la liste des bières et leur origine:

Albanie: Korca Dark Autriche: Stiegl Belgique: Delirium Croatie: Karlovacko Tchéquie: Krusovice Danemark: Carlsberg 47 Angleterre: Hawkstone Lager France: Meteor (bière alsacienne) Géorgie: Zedazeni Allemagne: Tegenseer Spezial Hongrie: Borsodi Italie: Peroni Red Pays-Bas: Alfa Pologne: Debowe Portugal: Super Bock Roumanie: Ursus Premium Ecosse: Vault City Iron Brew Serbie: Jelen Slovaquie: Zlaty Bazant Slovénie: Lasko Espagne: Moritz Suisse: 1936 Turquie: Efes Draft Ukraine: Lvivske

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

