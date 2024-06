En marquant contre l'Italie, ce «Suisse» établit un record fou

Les Suisses ont choisi qui allait gagner l'Euro (et c'est pas la Nati)

Marco Odermatt: «L'été est devenu plus prenant que l'hiver»

On a vu le documentaire Prime Video sur Federer en avant-première

La Nati défie la Hongrie et ses fans qui veulent «broyer des bébés»

Ils ont analysé le groupe de la Nati à l'Euro et ça fait peur

On vous a demandé qui vous allez détester à l'Euro: un pays prend cher

Nedim Bajrami n'est de loin pas un inconnu en Suisse. Le tout frais recordman, né à Zurich en 1999, possède d'ailleurs le passeport rouge à croix blanche. Il a joué dans les équipes de jeunes de la Nati, jusqu'en M21 (12 sélections avec les «Rougets»). Celui qui a choisi de porter le maillot albanais dès 2021 a été formé à GC, avec qui il a fait ses débuts pros et joué jusqu'en 2020.

Le précédent record (67 secondes) datait de 2004 et était l'œuvre du Russe Dmitri Kirichenko contre la Grèce. Cela n'avait pas empêché les Grecs de devenir par la suite champions d'Europe. De là à y voir un signe pour les Italiens? Les Transalpins avaient en tout cas déjà renversé la vapeur dès la 16e minute. Bastoni a égalisé à la 11e avant que Barella ne donne l'avantage cinq minutes plus tard à l'Italie, tenante du titre.

Il a profité d'une touche catastrophique du défenseur de la Squadra Azzura Federico Dimarco, qui n'a pas trouvé son coéquipier, pour s'emparer du cuir dans les seize mètres et envoyer un boulet de canon dans la lucarne de Gianluigi Donnarumma.

Il n'a fallu que 23 secondes à Nedim Bajrami pour ouvrir le score pour l'Albanie face à l'Italie, samedi soir à Dortmund lors de la première journée de l'Euro. Le milieu offensif albanais a, ainsi, inscrit le but le plus rapide de l'histoire de la compétition.

Plus de «Sport»

Nedim Bajrami a inscrit le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro, en ouvrant le score pour l'Albanie contre l'Italie samedi. Le tout frais recordman est bien connu dans notre pays.

Nedim Bajrami est devenu le buteur le plus rapide de l'Euro.

Nedim Bajrami est devenu le buteur le plus rapide de l'Euro. Image: keystone

Les plus lus

L'UEFA impose des contraintes à la RTS pendant l'Euro

La chaîne TV publique romande, qui diffuse en direct tous les matchs du Championnat d'Europe de football (14 juin au 14 juillet), est tenue de respecter des consignes strictes de la part de l'organisateur.

La SSR (Société suisse de radiodiffusion et télévision) fait partie des partenaires privilégiés de l'Union des associations européennes de football (UEFA). Alors que dans les pays voisins, de nombreux matchs du Championnat d'Europe ne peuvent être vus qu'en franchissant des barrières payantes, les 51 matchs sont diffusés en direct et en clair sur les chaînes de la SSR (et donc la RTS).