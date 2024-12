Toni Rajala est sous le coup d'une suspension. Image: KEYSTONE

Une fin de match houleuse pourrait coûter très cher au HC Bienne

Le club seelandais risque de devoir composer sans son top scorer Toni Rajala le temps de plusieurs matchs, après qu'une bagarre a éclaté samedi à Davos et touché un officiel.

C'est un week-end à oublier pour le HC Bienne. En panne offensivement, les Seelandais se sont inclinés vendredi à domicile contre Berne sur le plus petit des scores, avant de perdre 3-1 ce samedi à Davos, la faute notamment à ce diable de Filip Zadina, auteur d'un coup du chapeau.

Les difficultés offensives du HCB pourrait bien perdurer, car la National League a ouvert dimanche une procédure ordinaire contre le top scorer des Biennois: le Finlandais Toni Rajala, buteur en début de semaine contre Lausanne et auteur récemment d'un superbe doublé à Lugano. Cette enquête fait suite à ce qu'il s'est produit samedi soir en fin de match à la Vaillant Arena, alors qu'il restait 63 secondes à jouer.

Toni Rajala en est venu aux mains avec Enzo Corvi, après une canne que le Davosien a laissé traîner, un geste que le Biennois n'a pas apprécié. Et il l'a fait savoir à son vis-à-vis. Les deux joueurs se sont attrapés par le col, avant de se serrer l'un contre l'autre. Or lorsque Toni Rajala a tenté de se défaire des griffes du Grison, en assenant un coup à son adversaire, il a attrapé la visière du juge de ligne qui tentait de les séparer. Résultat: une pénalité disciplinaire de cinq minutes et une suspension de match pour «violence physique sur un officiel», obligeant les arbitres à établir un rapport, même si le Finlandais s'est longuement excusé après son erreur, y compris plus tard dans le vestiaire.

L'attaquant biennois peut désormais craindre des ennuis plus importants. Une procédure ordinaire est donc ouverte, en lien avec «les règles 39-40 de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), à propos des incorrections envers les arbitres», précise la ligue.

Ce coup (devant encore être clarifié par l'instance) pourrait être jugé de niveau II, car Rajala est entré en contact physique avec l'officiel, mais n'avait pas l'intention de le frapper. Et pour cause, il ne voyait rien, son casque ayant été tiré par Corvi sur son visage avant qu'il attrape l'arbitre.

Selon le règlement, une telle situation est néanmoins sanctionnable de trois à sept matchs de suspension.

Au club depuis 2016, Toni Rajala a déjà inscrit 11 buts et délivré neuf assists depuis le début de la saison. Il parait peu probable de le voir sur la glace de la Vaudoise Aréna jeudi.