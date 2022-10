Image: KEYSTONE

Christian Dubé: «Je ne prends aucune décision seul»

Avec ses pouvoirs d'entraîneur et de directeur sportif, Christian Dubé semble exotique dans le hockey moderne, tel un prince de la Renaissance. Il raconte son double rôle, mais aussi ses ambitions personnelles, sa vie de famille et ce qu'il fait de ses économies.

Klaus Zaugg Suivez-moi

Pour une fois, commençons par une question philosophique: l'histoire se répète-t-elle?

Christian Dubé: Qu'entendez-vous par là?

D'une manière générale, l'histoire se répète-t-elle dans la vie ou dans le hockey?

Eh bien, après un match sur deux, on se pose les mêmes questions sur la nervosité et la pression. Dans notre ligue, la panique s'installe rapidement.

Pas seulement chez nous. C'est sans doute le cas dans le monde entier.

Mais chez nous, nous avons une culture du changement rapide d'entraîneur. Il y a la relégation. La nervosité s'installe rapidement. Tout est très émotionnel.

Je suis d'accord. Mais nous nous sommes un peu éloignés du sujet. La question sur la répétition de l'histoire se réfère à Gottéron.

Je vois. Vous parlez d'une répétition de l'histoire avec la finale sous Hans Kossmann comme entraîneur. J'y étais en tant que joueur.

Kossmann et Dubé en 2014 Image: KEYSTONE

Oui. A l'époque, l'aventure s'était terminée par un désastre et le licenciement de Hans Kossmann 544 jours après la perte du dernier match de la finale de 2013 contre le SCB.

Vous voulez dire qu'il pourrait en être de même pour moi?

Ce serait un manque de respect. Mais cela pourrait être le cas.

Non.

Pourquoi pas?

Je quitterai mon poste d'entraîneur ou de directeur sportif avant d'en arriver là. Ce n'est pas pour moi, mais pour le bien de Gottéron. Je ne travaille pas dans le hockey parce que je suis payé pour le faire ou pour exercer un pouvoir. Je travaille parce que le hockey est ma passion. Tout comme le hockey est la passion de mon père, de mon oncle, de toute ma famille. Je passe douze heures par jour dans ce sport. Quand je sens que ça ne marche plus, je m'en vais.

Et pourtant, nous revenons au parallèle de 2013: à l'époque aussi, Gottéron avait investi, parlé de titre et mis tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme: Hans Kossmann était entraîneur en chef et directeur sportif. Et maintenant, Gottéron a de nouveau investi, parle de nouveau de titre et vous avez tous les pouvoirs entre vos mains.

J'étais certes présent en tant que joueur. Mais la façon dont Hans Kossmann prenait ses décisions, je ne peux pas le dire. Votre affirmation selon laquelle j'ai tout le pouvoir entre les mains est fausse. Je discute de chacune de mes décisions avec mes assistants. Avec Gerd Zenhäusern, Pavel Rosa, David Aebischer ou encore John Gobbi.

«Nous discutons de chaque changement dans l'équipe, de chaque transfert, de tout. Je ne prends aucune décision seul. C'est très important pour moi»

Vous n'êtes donc pas non plus le seul responsable si les choses tournent mal.

Si, bien sûr. Je prends la décision finale et j'en suis responsable. Mais l'avis des autres est très important pour moi. Pour que je puisse continuer à évoluer.

Le Christian Dubé qui, en tant que directeur sportif, a repris le poste d'entraîneur le 4 octobre 2019, est donc différent du Christian Dubé de l'automne 2022?

Oui, c'est vrai. J'essaie de changer quelque chose chaque année. Je reste certes la même personne. Mais je choisis des mots différents. Pour que les joueurs écoutent. Si je répète toujours les mêmes mots, les joueurs ne m'écouteront bientôt plus. Combien de temps en moyenne un entraîneur reste-t-il en fonction chez nous?

Probablement entre un an et demi et deux ans. Vous êtes donc en poste depuis plus longtemps que la moyenne.

Ce n'est pas la question. Je veux juste montrer à quelle vitesse un entraîneur peut s'user.

Vous parlez donc moins dans le vestiaire aujourd'hui qu'au début?

Oui, au début, je voulais expliquer tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il m'arrive de ne rien dire pendant toute une journée et de laisser Pavel Rosa parler. Mais les changements sont aussi importants. Nous avons changé la moitié de l'équipe au cours des deux dernières années.

Dubé et son assistant Pavel Rosa Image: KEYSTONE

C'est vrai. Mais ceux qui dirigent sont restés.

Oui, parce que chaque entraîneur a besoin d'un noyau dur sur lequel il peut compter. Ces joueurs doivent croire en moi. C'est très important. C'était aussi le cas d'Arno Del Curto à Davos ou de Chris McSorley à Genève. Des joueurs sont venus et repartis, mais un noyau dur est resté.

Vous supposez que ces joueurs croient en vous, mais vous pouvez aussi vous tromper.

Jusqu'à présent, cela n'a pas été le cas. Je le répète: je quitterai immédiatement mon poste d'entraîneur principal si cela ne fonctionne plus. Tant que j'ai du temps et de l'énergie, je le fais.

Vous avez dit que vous consacriez chaque jour douze heures au hockey sur glace. Comment cela se fait-il? Vous avez aussi une famille?

Ce n'est pas un problème. Je vois mes enfants tous les jours à la patinoire. Ils jouent tous les deux chez les juniors M15 et M17.

Sont-ils aussi talentueux que leur père et leur grand-père?

Je n'en suis pas sûr. Il faut attendre pour le savoir.

Est-il concevable que nous voyions l'un de vos fils sur la glace et son père à la bande?

C'est peu probable en termes de timing.

Il faudrait que vous restiez encore 5 ou 7 ans. Quand vous êtes devenu entraîneur en chef, combien de temps pensiez-vous faire ce travail? Combien de temps vous a-t-il fallu pour prendre cette décision?

Je suis quelqu'un de très émotif, mais je n'ai pas pris cette décision spontanément. J'ai parlé avec mes joueurs importants et ce n'est que lorsqu'ils m'ont encouragé à prendre en charge le coaching que j'ai osé le faire. Et bien sûr, j'ai aussi demandé l'avis de ma femme avant. Bien que je sois venu en urgence sportive, je n'étais pas tout à fait pris au dépourvu. Certes, j'étais nerveux. Mais j'ai joué jusqu'à 38 ans et le vestiaire m'était familier.

Julien Sprunger passe devant Christian Dubé. Image: KEYSTONE

Il semble difficilement concevable qu'un joueur dise au directeur sportif qu'il n'est pas bon en tant qu'entraîneur.

Vous avez raison. Mais j'ai suffisamment de personnes de référence dans cette équipe qui peuvent me dire ce qu'ils pensent en face. Un Julien Sprunger, avec qui j'ai joué. Un David Desharnais. Avant eux, un Viktor Stalberg qui disait à chacun ce qu'il pensait.

Aviez-vous engagé Mark French comme entraîneur parce qu'il est tout le contraire: structuré et justement pas émotionnel?

Cela a certainement joué un rôle. Entre-temps, j'ai compris qu'un entraîneur doit aussi être émotionnel.

Vous n'êtes donc pas un entraîneur branché sur ordinateur.

Pas du tout. Je n'aime pas la théorie. Le coaching a beaucoup à voir avec la psychologie, avec les émotions. La manière de jouer d'une équipe reflète son coach. En tant que coach, il est très important que je sente comment chaque joueur se sent, quelle est l'ambiance dans le vestiaire. Le hockey sur glace est un jeu et en fait, c'est simple: lorsqu'il s'agit de tout donner, un joueur est plus enclin à le faire s'il aime le coach qui se trouve derrière le banc des joueurs que s'il ne l'aime pas. Cela ne fonctionne que s'il y a une relation, une base de confiance entre les joueurs et le coach.

Est-il important qu'un entraîneur ait été joueur auparavant?

Je pense que oui. Ce qui m'aide dans mon travail, c'est que j'ai toujours pensé au hockey quand j'étais joueur. Je voulais toujours tout savoir. Pourquoi mon entraîneur compose-t-il les lignes de telle manière et pas de telle autre? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Un joueur écoute plus attentivement s'il sait que le coach a aussi joué une fois.

Ce qui n'est pas toujours le cas: Scotty Bowman, le plus performant de tous, ne savait même pas se tenir correctement sur des patins.

C'est vrai. Tout le monde est différent.

Bowman est l'entraîneur ayant remporté le plus de victoires en carrière (1244 succès en saison régulière et 223 lors des séries éliminatoires) et celui ayant remporté le plus souvent la Coupe Stanley (9 fois). Image: AP

Ne vous lassez-vous jamais de la double charge de chef sportif et d'entraîneur?

Oui, il y a des jours où je suis fatigué et où je pense que j'ai besoin d'une pause. Après la saison, il m'arrive de tomber dans un trou pendant deux ou trois semaines et après la saison sans supporters au stade, j'ai pensé un moment que je n'en pouvais plus. Ma vie est certes le hockey, mais cela m'aide à m'intéresser aussi à beaucoup d'autres choses.

Par exemple?

Les investissements dans l'immobilier, le marché boursier, la mode, les montres, beaucoup de choses. Je m'informe tous les jours de ce qui se passe dans le monde. J'essaie de comprendre.

Vous spéculez en bourse?

Non, pas du tout. J'investis, je ne spécule pas. C'est pourquoi il est important de savoir ce qui se passe dans le monde.

Revenons à la question posée au début sur la répétition possible de l'histoire de Gottéron. Il y a tout de même un parallèle. A l'époque, l'équipe avait pris de l'âge. Aujourd'hui, c'est à nouveau le cas.

Mais nous ne sommes pas du tout une vieille équipe.

Diaz a 36 ans, Gunderson 37, Berra 35, Desharnais et Sprunger 36...

Et alors? L'âge ne dit pas grand-chose sur la performance. Tout le monde est différent. Il y a des joueurs qui sont vieux à 30 ans, d'autres qui ne le sont pas du tout à 35 ans. Tu le sens quand tu travailles avec eux tous les jours. La communication est tellement importante.

«Oui, je sais, tout le monde dit que nous sommes une vieille équipe. Je me trompe peut-être, mais dans nos rapports quotidiens, je pense que nous ne le sommes pas»

Prévoyez-vous de grands transferts, comme celui de Christoph Bertschy dernièrement?

Non, nous n'en avons pas les moyens.

Alors comment pouvez-vous renouveler l'équipe?

Par exemple sur les postes d'étrangers. Cinq contrats sur six arrivent à échéance. Et il y a des joueurs qui continuent à se développer. Prenons l'exemple de Kilian Mottet. Personne n'aurait pensé que son évolution était possible il y a trois ans. Les choses évoluent rapidement.

L'exemple de Chris DiDomenico montre qu'il n'est pas facile de conserver un joueur.

Vous avez raison sur ce point. Mais nous avons notre budget.

C'est à dire?

Je dois respecter un budget.

Cela signifie que vous dites «non» si un joueur demande trop?

C'est vrai.

Vraiment?

Oui. En tant que directeur sportif, je dois respecter le budget que le conseil d'administration met à ma disposition. Jusqu'à présent, je n'ai jamais dépassé ce budget et je n'ai jamais demandé d'augmentation. Lorsque j'ai obtenu l'autorisation de recruter un sixième étranger, j'ai dépensé moins d'argent que prévu.

Chris DiDomenico est-il donc parti à Berne pour l'argent?

Bien sûr que oui. Vous pensez que je n'aurais pas aimé le garder? Mais je devais respecter le budget.

Di Domenico la saison dernière avec un dragon sur le maillot. Image: Postfinance

Combien le SCB a-t-il offert de plus?

Cela n'a pas d'importance. Plus que nous. Et vous savez quoi? Il a eu raison d'accepter la meilleure offre. J'aurais agi de même en tant que joueur. Vous pensez que je n'aurais pas aimé engager Hartikainen ou Granlund? Aucune chance, trop cher.

Gottéron peut-il devenir champion de cette manière?

C'est possible. Mais alors, tout doit être parfait. Le budget joue un rôle important...

Le budget n'a encore jamais marqué un but...

Et pourtant, il est décisif. Depuis que je suis ici, ce sont toujours des équipes à gros budget qui ont remporté le titre: Lugano, Berne, Davos, les ZSC Lions et maintenant Zoug.

C'est vrai. Mais il y a aussi des organisations qui ont des moyens financiers illimités et qui n'ont jamais rien gagné depuis 2006.

C'est ainsi. Pour réussir, il faut investir son argent de manière intelligente. Zoug en est un bon exemple. Mais avoir suffisamment d'argent est la base.

Comme à la bourse.

Exactement

En tant que directeur sportif et entraîneur, vous n'avez gagné qu'une seule série de playoffs en huit ans. C'est plutôt modeste.

Pas si l'on tient compte des circonstances. Nous étions dans une situation financière et sportive difficile, nous avons dû réduire le budget et c'est aussi à cette époque que le stade a été rénové. En tant qu'entraîneur, j'ai dû reprendre l'équipe à la dernière place.

Image: KEYSTONE

La nouvelle arène facilite-t-elle la situation sur le marché des transferts? Il y a maintenant plus de recettes possibles?

Ce sont surtout les excellentes infrastructures qui sont le plus important. Les joueurs veulent souvent voir à quoi ressemble la salle de sport avant d'entamer des négociations.

Rétrospectivement, feriez-vous quelque chose de différent? Regrettez-vous certaines décisions?

Non, pas du tout. J'ai fait des erreurs. Cela fait partie du métier. J'essaie de tirer les bonnes conclusions et je ne regarde plus en arrière. Je ne regrette rien.

Adaptation en français: Julien Caloz