L'Italie mérite-t-elle sa qualif à l'Euro? La polémique enfle

Les Transalpins se sont qualifiés pour l'Euro 2024, lundi soir, après avoir fait match nul (0-0) contre l'Ukraine. Mais une action en fin de match fait jaser.

L'Italie a eu très chaud, mais elle s'est qualifiée pour l'Euro 2024 lundi. A Leverkusen, les Transalpins ont concédé le nul 0-0 face à l'Ukraine. Tenante du titre, la Squadra Azzurra savait qu'un nul lui suffisait et elle n'a pas franchement cherché à emballer le match. Les joueurs de Luciano Spalletti ont quand même eu quelques sueurs froides en fin de partie.

On était dans les arrêts de jeu, les Ukrainiens poussaient lorsque Bryan Cristante est intervenu sur Mykhailo Moudrik (93e) dans la surface italienne. L'Ukrainien était en avance sur son adversaire, qui lui a touché la cheville. Le contact est évident. Alors, penalty ou pas? Les 22 joueurs, et même toutes les personnes présentes au stade, ont alors regardé l'arbitre. Mais Gil Manzano a estimé qu'il n'y avait rien et a décidé de laisser le jeu se poursuivre sans même demander l'intervention de la VAR.

La faute sous tous les angles: Vidéo: watson

Ce penalty aurait pu tout changer, car il aurait qualifié directement les Ukrainiens pour l'Euro, et obligé les Italiens à disputer un barrage de tous les dangers au printemps prochain.

L'Angleterre, elle, a moins souffert dans l'autre match de ce groupe C. Elle s'est contentée d'un nul 1-1 en Macédoine du nord, mais les Britanniques n'avaient absolument rien à jouer puisqu'ils étaient déjà qualifiés.

Tchèques et Slovènes en Allemagne

En dominant la Moldavie 3-0 à Olomouc, la Tchéquie s'est elle aussi qualifiée pour l'Euro. La sélection tchèque disputera en Allemagne son huitième Euro depuis l'éclatement de la Tchécoslovaquie en 1993. Finaliste en 1996, elle a été éliminée en quart de finale du précédent Euro à l'été 2021.

Le sélectionneur a démissionné! En poste depuis 2018, Jaroslav Silhavy a annoncé son départ après la qualification des Tchèques. «Même si nous sommes heureux maintenant, nous avions déjà décidé avant le match que nous ne continuerions pas», a-t-il dit. Image: EPA PAP

Autre nation relativement «jeune», la Slovénie s'est également qualifiée pour l'Euro lors de la dernière journée des éliminatoires. Elle a battu le Kazakhstan 2-1 à Ljubljana. Indépendante depuis 1991, elle disputera le deuxième Euro seulement de son histoire après l'édition de 2000, où elle n'était pas sortie de la phase de poules.

20 pays qualifiés sur 24

L'ultime ticket direct sera attribué mardi à l'issue des derniers matches du groupe D, où Croates, demi-finalistes du Mondial au Qatar, et Gallois sont en ballottage, avec un léger avantage pour les premiers.

Les coéquipiers de Luka Modric, qui joueront à domicile, empocheront leur billet s'ils battent l'Arménie ou si les Gallois, qui reçoivent la Turquie, déjà qualifiée, ne s'imposent pas. Le pays de Galles de son côté devra impérativement battre la Turquie et espérer dans le même temps que la Croatie ne fasse pas mieux qu'un match nul.

Les trois dernières places seront attribuées lors de barrages disputés en mars prochain. (ats/jcz)