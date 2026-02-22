en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

JO 2026: la Suisse en argent en curling féminin

KEYPIX - Carole Howald, Silvana Tirinzoni, Alina Paetz and Selina Witschonke of Switzerland, from left to right, react during the women&#039;s curling gold medal game between Switzerland and Sweden at ...
Les curleuses du CC Aarau ont décroché l'argent à Cortina. image: Keystone

La Suisse conclut ses JO sur un petit goût amer

Battues par la Suède en finale dimanche à Cortina, les curleuses helvétiques n'ont pas réussi à ramener l'or. La 23e et ultime médaille de notre pays dans ces Jeux est donc en argent.
22.02.2026, 14:2022.02.2026, 14:20

La 23e médaille suisse dans ces JO 2026 est en argent. Les curleuses du CC Aarau se sont inclinées 6-5 devant la Suède en finale du tournoi olympique dimanche à Cortina.

L'or olympique continue donc de se refuser au curling suisse, dont l'unique sacre dans des Jeux remonte à 1998 à Nagano chez les messieurs grâce à Lausanne Olympique. Comme en 2002, tant l'équipe féminine que l'équipe masculine du CC3C Genève (3e) ont certes pu se hisser sur le podium à Cortina.

Gold medalists Agnes Knochenhauer, Sara McManus and Sofia Mabergs of Sweden, from left to right, celebrate next to Alina Paetz and Carole Howald of Switzerland during the women&#039;s curling gold med ...
Ce sont les Suédoises qui remportent l'or olympique. image: Keystone

La Team Tirinzoni, sacrée quatre fois de suite (2019, 2021, 2022, 2023) aux championnats du monde et finaliste des deux dernières éditions, semblait pourtant mûre pour un premier exploit olympique. Mais Silvana Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald et la skip Alina Pätz devront se satisfaire de cette 2e place.

Les Suissesses – qui avaient terminé au 4e rang des JO de Pékin 2022 en perdant leurs deux derniers matches après avoir livré un Round Robin quasi parfait – ont su monter en puissance à Cortina. Brillantes en demi-finale face aux Etats-Unis, elles se sont heurtées à plus fortes qu'elles en finale dimanche.

Ça n'enlève rien aux superbes JO des Helvètes👇

Pourquoi la Suisse est le pays le plus extraordinaire en sport

Les Suissesses ont péché dans le «money time» après avoir pu recoller à 3-3 au cinquième end grâce à un coup de deux. Une dernière pierre manquée par Alina Pätz au bout du huitième end a coûté très cher: au lieu de mener 5-4, le CC Aarau se faisait «voler» un point pour accuser deux longueurs de retard (5-3).

La Suède a dès lors parfaitement géré cet acquis, même si la Suisse a égalisé à 5-5 après le neuvième end. La skip scandinave Anna Hasselborg n'a pas tremblé au moment de lâcher l'ultime pierre dans la dixième manche, obtenant le point de la victoire pour s'offrir son deuxième sacre olympique après celui de 2018. (ats/yog)

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Le bob israélien disqualifié pour une raison invraisemblable
Le bob israélien disqualifié pour une raison invraisemblable
de Lukas Grybowski
Pourquoi la Suisse est le pays le plus extraordinaire en sport
Pourquoi la Suisse est le pays le plus extraordinaire en sport
de Klaus Zaugg
Ces JO 2026 ont inauguré une nouvelle ère
Ces JO 2026 ont inauguré une nouvelle ère
Voici comment va se dérouler la cérémonie de clôture
Voici comment va se dérouler la cérémonie de clôture
Une erreur rarissime a anéanti ce patineur suisse
Une erreur rarissime a anéanti ce patineur suisse
En larmes, ce Suisse s'excuse pour son attitude
En larmes, ce Suisse s'excuse pour son attitude
La Norvège domine les JO grâce à cette trouvaille
La Norvège domine les JO grâce à cette trouvaille
de Benjamin Zurmühl
Fanny Smith a bénéficié d’un petit coup de pouce pour sa médaille
Fanny Smith a bénéficié d’un petit coup de pouce pour sa médaille
de Jannik Meyer
Ce Suisse milite pour sauver son sport aux JO
Ce Suisse milite pour sauver son sport aux JO
de Ralf Streule
Un détail crucial a changé dans la patinoire olympique
Un détail crucial a changé dans la patinoire olympique
Surexcité, le père de cet athlète aux JO commet une grosse gaffe
Surexcité, le père de cet athlète aux JO commet une grosse gaffe
de Florian Vonholdt
Une patineuse blessée dans un effroyable accident aux JO
Une patineuse blessée dans un effroyable accident aux JO
Elle ne voulait plus patiner, elle gagne les JO
Elle ne voulait plus patiner, elle gagne les JO
de Adrian Bürgler
Trump veut venir aux JO, mais il y a un problème
Trump veut venir aux JO, mais il y a un problème
de Nils Kögler
Voici ce que les Italiens pensent vraiment des JO
Voici ce que les Italiens pensent vraiment des JO
de Claudio Zanini, Martin Probst, Ralf Streule, Klaus Zaugg
Elle brise le tabou du poids en skeleton: certaines ne portent «qu’un slip»
Elle brise le tabou du poids en skeleton: certaines ne portent «qu’un slip»
La gardienne de la Nati a eu une intuition géniale avant la médaille
La gardienne de la Nati a eu une intuition géniale avant la médaille
de Klaus Zaugg
L'échec du ski suisse féminin aux JO cache un problème plus grave
L'échec du ski suisse féminin aux JO cache un problème plus grave
de Sven Papaux
La Suisse n'est pas encore une nation de biathlon
La Suisse n'est pas encore une nation de biathlon
de ralf streule, antholz
Les fans alémaniques de la Nati sont furieux
Les fans alémaniques de la Nati sont furieux
de Marcel Kuchta
Voici la vraie raison du cruel échec de la Nati aux JO
Voici la vraie raison du cruel échec de la Nati aux JO
de klaus zaugg, Milan
Voici pourquoi la star romande du ski-alpinisme est absente
Voici pourquoi la star romande du ski-alpinisme est absente
Loïc Meillard prend un virage crucial dans sa carrière
Loïc Meillard prend un virage crucial dans sa carrière
de martin probst
Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO
Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO
de Romuald Cachod
Un Romand dénonce: «Les JO dénaturent notre sport»
Un Romand dénonce: «Les JO dénaturent notre sport»
de Julien Caloz
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
de Robin GREMMEL
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
de Sebastian Kunze
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
de Jérôme RASETTI
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
de Jérôme RASETTI
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
3
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
de Antoine Menusier
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
de Jannik Meyer
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
de Melanie Muschong, Benjamin Zurmühl
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
de Yoann Graber
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
de martin probst, bormio
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Il chante les chansons de sa fille de trois ans et fait un carton
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
La Suisse termine 8e au classement des médailles
Les Jeux olympiques d’hiver 2026 à Milan-Cortina durent jusqu’au 22 février. Suivez 116 épreuves dans 16 disciplines minute par minute, par ici 👇
L’article