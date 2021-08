La presse internationale salue les débuts de Messi à Paris

Lionel Messi a fait ses grands débuts dimanche soir avec le Paris Saint-Germain à Reims. Le monde avait les yeux braqués sur l'Argentin. De Buenos Aires à Barcelone, en passant par Paris, tour d'horizon de ce qu'a dit sur la presse sur cette grande première.

C'est donc fait! Lionel Messi a joué ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Il en a disputé 31, pour être précis, dimanche soir à Reims.

Voir un jour Messi avec un autre maillot que celui du FC Barcelone semblait impossible pour beaucoup de monde. Les premiers mots du quotidien sportif catalan El Mundo Deportivo font penser que l'immense émotion que le départ de l'Argentin a suscitée en Catalogne n'est pas retombée:

Le média sportif met en avant la vivacité de Messi sur la pelouse rémoise et dureté du traitement réservé à Messi par les défenseurs adverses: «Messi a même fait quelques-unes de ces courses qui ont tant manqué à Barcelone, mais il n'a pas eu l'occasion de conclure. (Son entrée) a également prouvé la dureté de la Ligue 1, qui ne faisait déjà pas de cadeaux à Neymar et Mbappé, et qui n'allait pas en faire plus avec Leo Messi».

La constatation est la même pour Olé. Le quotidien sportif argentin met indirectement en garde la star contre les risques de réaction épidermique face à la dureté des adversaires.

Marca souligne la très bonne complicité de Messi avec Mbappé sur la pelouse rémoise dimanche soir. Le quotidien sportif espagnol, qui fait actuellement ses choux gras avec le feuilleton de l'arrivée possible de l'international français au Real Madrid, regrette aussi de ne pas avoir vu le trio Messi-Neymar-Mbpapé ensemble sur le terrrain. Chose qui ne se produira peut-être jamais si l'attaquant des Bleus quitte Paris pour la capitale espagnole:

De son côté, L'Equipe a laissé le soin à son journaliste Vincent Duluc de prendre la plume pour un édito sur les premiers ballons de Messi avec le PSG.

L'expert français évoque le poids de l'image dans cet événement, malgré la discrétion de l'Argentin sur la pelouse rémoise. Son texte laisse aussi transparaître une grosse crainte: celle de voir Mbappé bel et bien quitter Paris.