Ce geste de Shaqiri est passé inaperçu mais il veut dire beaucoup

Samedi soir au Kosovo (2-2), l'attaquant de la Nati a eu une attitude hautement symbolique durant les hymnes nationaux.

On le savait, la partie entre le Kosovo et la Suisse, disputée samedi soir dans le cadres des qualifications à l'Euro 2024, était très particulière pour Xherdan Shaqiri. C'était la première fois en effet que l'attaquant portait le maillot de la Nati lors d'un match au Kosovo, le pays dans lequel il est né et qu'il a quitté pour la Suisse alors qu'il n'avait qu'un an.

Alors, lorsqu'il a pénétré sur la pelouse du stade Fadil Vokrri de Pristina, Xherdan Shaqiri n'a pas fait comme d'habitude. «XS» a certes porté la main à son coeur lors du cantique suisse, mais il l'a gardée lors de l'hymne kosovar, un geste hautement symbolique visant à montrer son attachement à son pays natal.

Shaqiri lors de l'hymne suisse: Il est à droite de l'image, en dernière position. Image: KEYSTONE

Puis kosovar: Image: Twitter

C'est le journaliste Xhemajl Rexha qui s'en est aperçu et a partagé l'image sur les réseaux sociaux, avec ce commentaire:

«Shaqiri garde sa main sur le coeur lors des deux hymnes ❤️ »

Le numéro 23 avait annoncé que son attitude serait un peu différente lors de cette soirée, en affirmant par exemple qu'il ne célébrerait pas s'il venait à marquer un but.

«J'aborde cette rencontre de façon professionnelle, car je me donne à 100% à chaque match. Mais il est clair que si je marque, je n'exulterai pas, car j'ai du respect pour le pays dans lequel je suis né. Je laisserai mes coéquipiers exulter pour moi»

Shaqiri avait aussi profité de cette affiche entre ses deux pays pour témoigner de son attachement à la Suisse.

«Je suis né en 1991, avant la guerre. Nous avons quitté le pays quand j'avais un an. Si nous étions restés ... J'aurais probablement fui, au plus tard à l'âge de 8 ou 10 ans, mais où? Je ne sais pas. Il aurait été difficile de faire la carrière de footballeur que j'ai faite sans la Suisse»

L'attaquant n'a pas marqué samedi et la Nati a fait match nul (2-2) à Pristina. L'international aux 115 sélections (un chiffre faramineux) retrouvera les terrains mardi soir déjà, toujours avec l'équipe de Suisse, mais dans un match dont la portée émotionnelle sera bien moins grande pour lui, puisque c'est Andorre que la Nati recevra au stade de Tourbillon (20h45).