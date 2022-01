Les fans de l'équipe de France se réjouissent du malheur de Petkovic

Le président des Girondins de Bordeaux maintient-il Petkovic à son poste pour des raisons financières? Il assure que non, mais L'Equipe précise tout de même lundi matin que «l'éviction du technicien suisse représenterait un coût non négligeable pour les finances du club: son salaire serait supérieur à 200 000 euros brut par mois et il lui reste encore deux ans et demi de contrat...»