Klopp a surpris tout le monde dans un stade de 2e division française

L'ancien entraîneur de Liverpool a assisté au match entre le Paris FC et Amiens, ce samedi en Ligue 2. Et il n'est pas passé inaperçu.

Plus de «Sport»

Jürgen Klopp a assisté à la victoire 1-0 du Paris FC sur Amiens, samedi lors de la 18e journée du championnat de Ligue 2. Plusieurs photos, diffusées sur les réseaux sociaux, ont montré l'ancien entraîneur de Liverpool tout sourire en tribune.

Sa présence au stade a surpris et amusé beaucoup d'internautes, mais elle est tout à fait logique. Klopp est le nouveau directeur mondial du football de Red Bull. Or le groupe de la boisson énergisante est actionnaire minoritaire du Paris FC, avec la famille Arnault.

L'ancien entraîneur de Liverpool est ainsi arrivé au stade Charléty un quart d'heure avant le coup d'envoi de la partie, a constaté un journaliste de l'AFP.

Il est ensuite apparu en tribune présidentielle, se prêtant volontiers à de nombreux selfies, aux côtés de Pierre Ferracci, le président du club parisien, qui a revendu le PFC à la famille Arnault et à Red Bull. Antoine Arnault, nouvel homme fort du club et Rai, ancienne gloire du Paris SG, désormais conseiller et ambassadeur du PFC, étaient également présents. De même que l'ex-président du PSG Michel Denisot et l'ancien buteur allemand Mario Gomez, membres du conseil d'administration du club.

Sur le terrain, le Paris FC, qui restait sur deux revers consécutifs en Ligue 2, s'est relancé contre Amiens. De quoi mettre la pression sur l'actuel leader, Lorient, également en quête de rebond lors de la réception de Metz (samedi à 20h).

Le haut du tableau: Image: livescore

Depuis le rachat du club par la famille Arnault et Red Bull, le Paris FC marquait clairement le pas: lors de ses huit dernières sorties, il ne s'était imposé qu'à une reprise pour trois défaites toutes compétitions confondues.

«C'était important de renouer avec la victoire», s'est réjoui l'entraîneur du PFC Stéphane Gilli, s'amusant également du nombre de journalistes présents en conférence de presse, bien plus important que lors d'un match ordinaire de Ligue 2.

«C'est quoi tout ce monde? C'est pour les tribunes?» Stéphane Gilli, un brin moqueur, s'adressant aux journalistes.

Jürgen Klopp ne va pas quitter Paris immédiatement. Dimanche, il doit se rendre au centre d'entrainement du club à Orly, en banlieue parisienne. Il devrait ensuite voyager en Autriche, où il est très attendu: il doit s'exprimer en conférence de presse, mardi au siège de Red Bull, pour la première fois depuis sa prise de poste. (jcz/afp)