Federer: «J'espère rejouer à Wimbledon»

La rumeur courait dans les allées mais elle n'a pas réussi à atténuer l'effet de surprise: Roger Federer a fait son grand retour à Wimbledon ce dimanche, un an après sa dernière apparition sur un court de tennis et une élimination en quarts de finale contre Hubert Hurkacz.

En mode men in black.

Invité aux 100 ans du Centre court, le Bâlois a fendu la foule dans un costume noir cintré, entouré de plusieurs gardes du corps. Il a pris le temps de distribuer des sourires et de passer au vestiaire, où il a échangé quelques mots avec Novak Djokovic.

L'ovation qui l'a accueilli à son entrée sur le Centre Court a mis à mal les murs centenaires (vidéo 👇):

Dans un protocole qu'il connait bien (8 victoires à Wimbledon), Roger Federer a pris la parole. Pour la foule soudain silencieuse et pieuse, c'est comme si chacun de ses mots était le dernier. «Wimbledon me manque. Je savais en quittant le court l'an dernier que l'année qui venait serait dure. Ça fait bizarre d'être ici dans un autre rôle», a commenté le Master, avant d'ajouter: «J’y ai vécu mes plus grandes victoires et mes plus grandes défaites. Je ferai en sorte de revenir encore une fois comme joueur.»

A peine ponctuée, cette dernière phrase s'est répandue dans le monde entier. Rappelons que Federer a annoncé un retour à la compétition en septembre prochain, à la Laver Cup, et une participation aux Swiss Indoors de Bâle. Il n'a donné aucune autre indication sur la suite de sa carrière. (chd)