Marco Odermatt et sa nouvelle coupe de cheveux, ce dimanche. Image: keystone

Marco Odermatt est soudainement devenu chauve

Le Suisse, meilleur skieur du monde, a perdu tout à coup une grande partie de ses cheveux dimanche à Saalbach.

Dimanche soir, Marco Odermatt (27 ans) est apparu en public méconnaissable physiquement. Le blond nidwaldien, qu'on connaissait avec des cheveux mi-longs, arbore désormais une large calvitie sur le milieu du crâne. Mais il a toujours de longues mèches qui tombent sur les côtés, de quoi lui donner des airs de prêtre catholique avec une tonsure.

En un après-midi, le meilleur skieur du monde a pris 30 piges! En début de journée, on le voyait encore avec sa tignasse habituelle dévaler la descente des Mondiaux de Saalbach... Mais que s'est-il donc passé? Le champion du monde de super-G a-t-il perdu ses cheveux à cause du souci que lui a créé sa décevante 5e place en descente ce dimanche?

Non, ce n'est pas un montage. Image: keystone

Non, rassurez-vous! «Odi» ne devra pas réserver un séjour en Turquie de manière anticipée. Comme une partie du reste de l'équipe de Suisse, il s'est rasé une partie de la tête pour fêter les triomphes des Helvètes dans ces Mondiaux de Saalbach, où le Bernois Franjo von Allmen a été sacré ce dimanche en descente. Une course qui a également vu la superbe médaille de bronze du Fribourgeois Alexis Monney.

Ainsi, Odermatt, Stefan Rogentin ou encore Justin Murisier ont tous débarqué à la cérémonie des médailles dimanche soir avec une partie du crâne rasée.

Rogentin, Murisier et Odermatt (de gauche à droite) ont fait des folies capillaires à Saalbach. Image: keystone

Si ces nouvelles coupes excentriques permettent aux skieurs suisses d'aller plus vite en étant encore plus aérodynamiques, on valide tout de suite!

Marco Odermatt a notamment un titre mondial à défendre vendredi lors du slalom géant. (yog)