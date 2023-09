Jorge Martin sacré en sprint ++ Derby Servette-LS au menu

Vainqueur sur ce même format et 2e de la course principale en Inde le week-end précédent, Jorge Martin a forcé la décision à la mi-course. Il a alors pu porter son avance sur Brad Binder (KTM), le seul à lui avoir résisté, à plus d'une seconde.

Un sort similaire a sanctionné Bienne en son antre, battu 2-1 aux tirs aux buts par Langnau. Toni Rajala (45e) avait inscrit le seul but seelandais dans le match pour égaliser à 1-1, mais le HCB a ensuite manqué toutes ses tentatives lors de la séance décisive, par Rajala, Damien Brunner et Luca Hischier. Les Biennois se maintiennent toutefois à portée des six équipes de tête.

Ces trois joueurs sont les protagonistes de ce début de saison réussi, avec trois buts et deux passes décisives pour Herrera et Dovbyk, et deux buts et quatre passes pour Savio (19 ans), intenable sur son côté gauche.

Contraint de laisser filer Oriol Romeu au Barça et Santiago Bueno à Wolverhampton, les Catalans ont recruté malin, grâce notamment à la structure du City Football Group et son réseau de recrutement et de scouting tentaculaire.

"C'est vrai qu'on se sent bien plus forts que lors de notre première montée (en 2017). On doit rester humbles mais aussi avoir l'ambition de franchir un cap cette saison", affirme Quique Carcel.

"On profite de ce moment exceptionnel. On a un objectif très clair qui est de se maintenir, mais le fait d'avoir déjà 19 points nous donne beaucoup de sécurité" dit le second à l'AFP. "50% du travail est fait", s'est de son côté réjoui auprès du quotidien Sport le frère de Pep Guardiola, Pere, qui possède la moitié des parts du club.

Quand ils ont coché ce match dans leur calendrier, les Catalans n'auraient jamais pu imaginer qu'ils accueilleraient, dans leur petit stade de Montilivi (14'500 places), le club merengue dans la peau du leader. Et pourtant, l'équipe promue en 2022 a profité d'un calendrier favorable pour enchaîner six victoires consécutives et prendre la tête de la Liga, avec 19 points en 7 journées.

"L'entraîneur Jorge Sampaoli et son staff ne dirigeront plus l'équipe Rouge et Noir", a indiqué le club carioca sur son compte X (anciennement twitter), en souhaitant "bonne chance" au technicien argentin "pour la suite de sa carrière".

Genazzi: "On perd la bataille des unités spéciales"

Lausanne, � l'image de son attaquant Tim Bozon, a tent� mais cela n'a pas march� contre Zurich Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Lausanne s'est incliné 3-1 face à Zurich à Malley. Sans être flamboyants, les Alémaniques ont su frapper au bon moment, comme le rappelle le défenseur du LHC, Joël Genazzi.

"J'ai eu l'impression que c'était un bon match, mais après on perd les unités spéciales 2-0, analyse le numéro 79. Il ne faut pas réfléchir trop loin. De notre côté, on a eu de la peine en avantage numérique avec un puck qui sautait beaucoup. L'exécution n'était pas idéale, un peu comme lors des derniers matches."

Forcément déçu et frustré de cette défaite, l'expérimenté défenseur ne voit pourtant pas tout en noir: "On savait que Zurich est en gros la meilleure équipe de Suisse actuellement. On a accepté le challenge et on voulait bien jouer. Je pense que notre jeu à 5 contre 5 était plutôt bon. On tire davantage qu'eux et on se crée plus de chances."

Plus de chances, des occasions à la pelle, des montants touchés et au final une victoire adverse. "Zurich ne fait pas beaucoup de fautes et protège bien le milieu de la glace, poursuit Genazzi. Quand on a réussi à gagner le momentum, on s'est tiré une balle dans le pied. On a par exemple donné la chance à l'arbitre de siffler une pénalité contre nous. Une fois aussi Zurich était très fatigué et on n'a pas réussi à être assez agressif pour garder leurs joueurs sur la glace. Ce sont deux ou trois détails où l'on peut faire mieux. Mais ça se corrige."

Il y a aussi ce sentiment que certains joueurs ont voulu en faire un peu trop, comme s'ils voulaient "sauver la bande". "C'est classique, conclut le défenseur lausannois. Tu veux tellement bien faire que des fois tu en fais trop. Sur un match comme celui-ci, tu vas marquer sur un rebond, on l'a vu avec Pilut. Ce soir, on perd un match qu'on aurait pu gagner et je pense que c'est le cas de toutes nos défaites cette saison. C'est plutôt positif."