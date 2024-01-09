Ça passe pour les sauteurs suisses ++ Botafogo sanctionné

Un sans-faute sans trembler pour l'Algérie Les Algériens ont fêté un 3e succès dans la phase de groupe Image: KEYSTONE/EPA/JALAL MORCHIDI Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale et avec une équipe remaniée, l'Algérie a poursuivi son sans-faute plein de promesses pour la suite dans la CAN 2025.

La sélection de Vladimir Petkovic a dominé la Guinée équatoriale 3-1, mercredi à Rabat.

Avec ce troisième succès en trois matches dans le groupe E de cette Coupe d'Afrique des nations, les Algériens consolident leur 1re place, devant le Burkina Faso et le Soudan également qualifiés. Ils joueront en 8e de finale contre la RD Congo.

Mercredi, le sélectionneur suisse des Fennecs Vladimir Petkovic avait laissé au repos neuf titulaires dont le capitaine Riyad Mahrez, co-meilleur buteur de cette CAN avec trois buts, ou le gardien Luca Zidane, suppléé par le Caennais Anthony Mandrea.

Les remplaçants ont eu à coeur de se montrer dans un match qui ne manquait d'enjeu, les Algériens voulant effacer le traumatisme de leur défaite face au même adversaire (1-0) lors de la précédente CAN, qu'ils avaient quittée dès la phase de groupe.

Cette fois, l'affaire a été pliée en moins d'un quart d'heure grâce à Zineddine Belaid de la tête sur corner (19e), Farès Chaïbi d'un coup de canon sous la barre (25e) et Ibrahim Maza encore de la tête pour son deuxième but dans cette édition (32e).

C'est la troisième fois que les Fennecs bouclent la phase de groupe d'une Coupe d'Afrique des Nations sur un sans-faute, après 1990 et 2019. Les deux seules éditions où les Algériens ont soulevé le trophée à la fin.



Celebrini avec le Canada aux JO 2026 Macklin Celebrini fait partie de la sélection olympique canadienne Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu Révélation de la saison en NHL, Macklin Celebrini fait partie des 25 joueurs retenus par Hockey Canada en vue des JO de Milan-Cortina 2026.

L'attaquant de 19 ans a réussi 60 points en 39 matches sous le maillot des Sharks.

Celebrini est le troisième meilleur compteur de la ligue derrière Connor McDavid et Nathan MacKinnon, lesquels font évidemment partie de la sélection canadienne dévoilée mercredi. Le no 1 de la draft 2024 est l'un des six joueurs retenus qui ne faisaient pas partie de l'équipe alignée en février dernier dans le Tournoi des 4 Nations.

Le Canada figure dans le groupe A du tour préliminaire des Jeux en compagnie notamment de la Suisse, que les Canadiens affronteront le 13 février. La formation à la feuille d'érable entamera son tournoi olympique le 12 février face à la Tchéquie.



Quatre sur quatre pour les Suisses à Garmisch Gregor Deschwanden a terminé 19e de la qualification à Garmisch Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Les quatre sauteurs suisses en lice ont passé l'écueil de la qualification jeudi à Garmisch, théâtre de la deuxième étape de la Tournée des Quatre tremplins.

Gregor Deschwanden a réalisé la meilleure performance helvétique en se classant 19e. Le Lucernois s'est posé à 132,5 mètres pour devancer de peu son coéquipier Sandro Hauswirth, 23e avec 133,5 mètres. Le vétéran Simon Ammann (39e) a validé son ticket en atterrissant à 124,5 mètres, alors que Juri Kesseli a profité d'une disqualification pour décrocher la 50e et dernière place qualificative.

Kesseli aura l'honneur d'affronter Domen Prevc, vainqueur du concours d'Oberstdorf ainsi que de la qualification mercredi, en première manche de ce saut du Nouvel An. Deschwanden en découdra avec le Kazakhe Ilya Mizernykh, Hauswirth avec l'Allemand Ben Bayer et Ammann avec le Polonais Kacper Tomasiak.



Le Botafogo de Textor interdit de recrutement Le Botafogo de John Textor est interdit de recrutement Image: KEYSTONE/AP/KIN CHEUNG Le club brésilien de Botafogo, détenu par l'ex-propriétaire de l'Olympique Lyonnais John Textor, est frappé par une interdiction de recrutement de la FIFA entrée en vigueur mercredi.

Cette sanction a été prise en raison d'une dette liée au transfert de l'international argentin Thiago Almada.

Champion du monde en 2022 avec l'Albiceleste, Almada, 24 ans, évolue actuellement à l'Atlético Madrid. Botafogo l'avait recruté en 2024, alors qu'il jouait à Atlanta United, franchise de la MLS nord-américaine. Il a remporté le championnat brésilien et la Copa Libertadores avec le club de Rio de Janeiro, qui l'a ensuite prêté à Lyon en janvier 2025 puis vendu à l'Atlético en juillet.

Mais Atlanta United a porté plainte auprès de la FIFA, réclamant 21 millions de dollars d'impayés sur l'indemnité de transfert due par Botafogo, racheté en 2022 par John Textor. La FIFA a alors décidé de sanctionner le club brésilien d'une interdiction de recrutement lors des trois prochains marchés des transferts, selon le site de l'instance du football mondial.

Botafogo a affirmé être en contact avec Atlanta United pour tenter de trouver un accord, dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi. "Les conversations ont été interrompues en raison des fêtes de fin d'année et vont reprendre prochainement", a déclaré le club carioca qui espère régulariser la situation "avant l'ouverture ou dès le début du prochain mercato", en janvier.

Botafogo et l'Olympique Lyonnais appartiennent au conglomérat Eagle Football Holdings et sont tous deux empêtrés dans des problèmes juridiques liés à leur endettement. Le magnat américain John Textor s'est mis en retrait de l'OL, qui a échappé de peu à la rétrogradation administrative en deuxième division française avant d'être repêché dans l'élite en juillet.



Mbappé absent au moins trois semaines Mbappé est au repos forcé pour au moins 3 semaines Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Kylian Mbappé sera absent au moins trois semaines, a indiqué mercredi le Real Madrid dans un communiqué. La star française souffre d'une entorse du genou gauche.

Le Real Madrid souligne dans son communiqué que son état serait réévalué prochainement. Mbappé est touché au ligament externe du genou, selon une source proche du joueur.

Le capitaine des Bleus, qui a passé une IRM mercredi, devrait rater plusieurs matches de championnat, mais aussi la Supercoupe d'Espagne du 7 au 11 janvier en Arabie saoudite et probablement la rencontre contre son ancien club, Monaco, en Ligue des champions le 20 janvier.

Depuis le début de la saison, le no 10 a enchainé les matches avec le Real Madrid, qui se repose sur lui offensivement ces dernières semaines. Le 20 décembre, il a égalé le record de Cristiano Ronaldo (2013) avec un 59e but inscrit en 2025.



Davos remporte sa 17e Coupe Spengler La joie des joueurs de Davos, qui ont remporté la 97e Coupe Spengler Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Davos a remporté la 97e édition de la Coupe Spengler.

Les hommes du coach Josh Holden, qui caracolent en tête du classement de National League, se sont imposés 4-3 en finale face aux US Collegiate Selects mercredi à Davos.

Tombeur du tenant du titre Fribourg-Gottéron en demi-finale mardi soir, le HC Davos est désormais l'unique détenteur du record de victoires dans son tournoi avec 17 titres. Le HCD avait égalé le Team Canada en 2023 en mettant fin à une disette de douze ans.

Davos, qui disputait son cinquième match en cinq jours, a forcé la décision dans le "money time" d'une finale haute en couleurs. La sélection universitaire américaine a longtemps fait jeu égal avec les Grisons, revenant à trois reprises à hauteur de leurs adversaires après avoir été menée 1-0, 2-1 puis 3-2.

Mais les US Collegiate Selects n'ont rien pu faire après que Filip Zadina a donné l'avantage pour la quatrième fois à Davos à 4'39 de la fin du temps réglementaire. Déjà auteur de 2 assists dans cette finale, Enzo Corvi a inscrit le 5-3 87 secondes plus tard, Matek Starnsky scellant le score à la 58e dans une cage vide.



Rüegger et Rötheli signent au HCC pour 2 ans Bryan Rüegger évoluera au HCC dès la saison prochaine Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Le HC La Chaux-de-Fonds a réglé la question des gardiens pour la saison 2026/27.

Le HCC annonce avoir engagé Bryan Rüegger et Lucas Rötheli, qui ont tous deux signé pour deux ans. Le duo devra remplacer Viktor Ostlünd, qui rejoindra Bienne l'été prochain.

Rüegger (25 ans) reviendra donc en Suisse après une expérience d'un an en première division danoise. Formé à Zoug, il avait fait ses gammes en Swiss League avec Thurgovie avant de tenter sa chance avec Fribourg-Gottéron de 2023 à 2025. Ex-international junior, Rötheli (23 ans) débarquera quant à lui en provenance d'Olten.



Les Clippers sur leur lancée, 16 points pour Niederhäuser L'image est trompeuse: Yanic Konan Niederhäuser (à droite) et les Clippers ont dominé les Sacramento Kings mardi Image: KEYSTONE/AP/Wally Skalij Soirée faste pour Yanic Konan Niederhäuser et les Clippers mardi.

Le "rookie" fribourgeois a dépassé les 10 points pour la première fois en NBA au cours d'un match remporté 131-90 par la franchise de Los Angeles face aux Sacramento Kings.

Yanic Konan Niederhäuser s'est fait l'auteur de 16 points pour les Clippers, lesquels ont ainsi cueilli un cinquième succès consécutif, soit leur plus longue série victorieuse de la saison. L'intérieur de 22 ans a rentré 6 de ses 8 tirs et 4 de ses 6 lancers-francs, manquant son unique tentative à 3 points.

En l'absence du pivot titulaire Ivica Zubac, Niederhäuser a explosé ses records pour son 16e match dans la prestigieuse ligue nord-américaine, lui qui n'avait jamais marqué plus de 6 points. Il a passé 25 minutes sur le parquet pour capter 6 rebonds, deux autres meilleures marques pour lui, terminant avec un différentiel de +27.

Les Clippers, dont le bilan est désormais de 11 succès pour 21 défaites, ont forcé la décision dans un deuxième quart-temps remporté 39-20. Emmenée par Kawhi Leonard (33 points en 33 minutes de jeu), la franchise de L.A. comptait 33 longueurs d'avance à la mi-temps (73-40). Niederhäuser fut finalement le troisième meilleur marqueur de son équipe, et le co-meilleur rebondeur.



Une 4e défaite d'affilée pour les Devils Nico Hischier (13) et les Devils ont un genou à terre Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Les "Swiss Devils" ont enchaîné une quatrième défaite consécutive en NHL mardi, la 11e dans leurs 15 dernières sorties. New Jersey s'est incliné 4-0 sur la glace des Toronto Maple Leafs.

Les occasions n'ont pourtant une nouvelle fois pas manqué pour les Devils, qui ont cadré 33 tirs et ont bénéficié de trois périodes de supériorité numérique. Mais l'efficacité n'est désormais plus au rendez-vous du côté des Devils, chez qui le récent retour de la superstar Jack Hughes n'a rien changé.

Le compteur du capitaine de New Jersey Nico Hischier est ainsi bloqué à 10 buts depuis 13 matches, au cours desquels il n'a réussi que 5 assists. Le Valaisan a d'ailleurs laissé parler sa frustration à Toronto, où il s'est battu avec Matthew Knies à la 47e. Ce geste n'a pas eu la réaction espérée du côté des Devils, qui ont encaissé le 3-0 13 secondes plus tard.



Premier League: Arsenal domine Aston Villa 4-0 La joie de Martin Zubimendi après son but Image: KEYSTONE/EPA/VINCE MIGNOTT Arsenal a remporté le choc de la 19e journée de Premier League. A domicile, les Gunners ont largement battu Aston Villa 4-1. Cela leur a permis de renforcer leur place de leader.

Les Londoniens ont marqué en seconde période par Gabriel (48e), Zubimendi (52e),Trossard (69e) et Jesus (78e). Ils ont ainsi mis un terme à la série victorieuse des Villans, qui avaient remporté tous leurs matches depuis un revers à Liverpool au début novembre. Watkins a sauvé en vain l'honneur dans les arrêts de jeu.

Au classement, Arsenal possède 45 points. Manchester City, qui se déplacera à Sunderland le 1er janvier, en compte 40 et Aston Villa 39.



Coupe Spengler: Davos bat Fribourg-Gottéron en demi-finale Tino Kessler jubile après le 2-1 Image: KEYSTONE/EPA/MELANIE DUCHENE Le HC Davos s'est qualifié pour la finale de "sa" Coupe Spengler. Le club organisateur a battu Fribourg-Gottéron, tenant du trophée, 3-1 en demi-finale mardi soir.

Les Grisons ont ainsi pris leur revanche sur les Dragons, qui les avaient battus 4-2 au même stade de la compétition il y a un an. Cet affrontement a été intense et serré. Les deux premiers buts sont tombés à cinq contre quatre: Stransky a ouvert le score à la 22e, avant que Sörensen n'égalise à la 31e. Davos a repris les devants grâce à Kessler (38e).

Fribourg, qui voulait atteindre une deuxième finale consécutive, a beaucoup poussé pour tenter de revenir, mais l'équipe a manqué d'efficacité dans le dernier geste, manquant plusieurs occasions favorables. Berra a aussi eu du travail dans la cage de Gottéron sur quelques dangereuses attaques grisonnes. Le 3-1 signé Ryfors est tombé dans la cage vide à dix secondes de la fin

Les Davosiens, qui disputeront leur cinquième match en autant de jours (!) mercredi dès 12h10, auront l'ambition de gagner le tournoi pour la 17e fois, ce qui ferait d'eux le club le plus titré. Mais les US Collegiate Selects constitueront un adversaire difficile à manier.



Coupe Spengler: les US Collegiate Selects en finale Les jeunes Universitaires joueront la finale de la Coupe Spengler Image: KEYSTONE/EPA/MELANIE DUCHENE Les US Collegiate Selects disputeront mercredi (12h10) la finale de la Coupe Spengler à Davos. En demi-finale, ils ont battu Sparta Prague 5-3 et affronteront Fribourg ou Davos pour le trophée.

Les jeunes Universitaires ont mis beaucoup d'enthousiasme et de fraîcheur dans leurs actions, ce qui leur a au final permis de l'emporter. Les Tchèques n'ont pas démérité pour autant, parvenant à revenir de 2-0 à 2-2 au début du tiers médian.

Mais alors qu'ils semblaient avoir les moyens de prendre l'avantage, ils ont encaissé le 3-2 de Cerrato en infériorité numérique (32e). Déjà auteur du deuxième but à la 8e, Fink s'est montré décisif en ajoutant deux autres réussites (39e/42e). Le Sparta ne s'en est pas remis même si Chlapik a réduit l'écart à cinq contre quatre (53e).

Pour leur première participation au traditionnel tournoi grison, les US Collegiate Selects ont ainsi déjà plus que rempli leur contrat. Quel que soit leur adversaire mercredi, il aura tout intérêt à les prendre très au sérieux...



La FIFA songe à adapter la règle du hors-jeu Arsène Wenger et Gianni Infantino veulent modifier la règle du hors-jeu Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le président de la FIFA Gianni Infantino a laissé entrevoir une évolution de la règle du hors-jeu, prônée par le Français Arsène Wenger. L'objectif est de rendre le jeu "plus attractif".

"Nous continuons à regarder comment les règles peuvent évoluer pour rendre le jeu plus offensif, plus attractif", a expliqué le dirigeant de l'instance mondiale lors du World Sports Summit à Dubai. Il a souligné que "les interruptions du jeu doivent être réduites au minimum".

"Nous regardons la règle du hors-jeu, qui a évolué au fil des ans, et qui requiert actuellement que l'attaquant soit derrière le (dernier) défenseur ou sur la même ligne", a déclaré Gianni Infantino. "Peut-être dans l'avenir", le joueur devra être "complètement devant pour être jugé hors-jeu", a-t-il ajouté. Autrement dit, il n'y aurait plus de hors-jeu pour une jambe ou un bras devant le dernier défenseur.

Favorable aux attaquants Cette évolution, favorable aux attaquants, est défendue par Arsène Wenger, ancien manager d'Arsenal et actuel directeur du développement du football au sein de la FIFA. Ce projet, déjà expérimenté dans des tournois de jeunes, devra être approuvé par l'Ifab, l'instance gardienne des règles du jeu dont la réunion annuelle est prévue le 20 janvier à Londres, puis validé par la FIFA réunie en assemblée générale.

Même s'il est hypothétique de voir la nouvelle règle appliquée dès l'été lors du Mondial aux Etats-Unis, Canada et Mexique, le quotidien sportif espagnol AS évoque mardi une entrée en vigueur la saison prochaine.



Mondial: Infantino justifie le prix des places par la forte demande Gianni Infantino invoque une forte demande pour juger les tarifs exorbitants des billets pour la prochaine Coupe du monde. Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER Gianni Infantino a défendu lundi les prix jugés exorbitants des places pour la Coupe du monde 2026. Le président de la FIFA a expliqué que les organisateurs avaient reçu 150 millions de demandes.

"Ces derniers jours, vous avez probablement vu qu'il y a beaucoup de débats autour de la billetterie et des prix des billets", a déclaré Gianni Infantino au World Sports Summit de Dubaï, pour sa première prise de parole depuis le début de cette polémique plus tôt dans le mois.

"Nous avons six, sept millions de tickets en vente et nous avons commencé il y a deux semaines. Je peux vous dire qu'en deux semaines, 15 jours, nous avons reçu 150 millions de demandes pour des billets. Cela montre à quel point la Coupe du monde est puissante", s'est-il félicité, précisant que la plupart provenaient des États-Unis, d'Allemagne et du Royaume-Uni.

"C'est absolument dingue", a ajouté le patron de la fédération de football.

Des collectifs de supporters ont qualifié les prix d'"exorbitants" et d'"astronomiques" pour la compétition, qui débutera en juin aux États-Unis, Canada et Mexique.

La FIFA a répondu aux critiques en annonçant une vague de tickets à 60 dollars (47 CHF). Selon son site, ce prix vaut pour les matches de groupes, et le montant grimpe jusqu'à 6730 dollars (5310 CHF) pour la finale.

