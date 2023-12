Lausanne caracole et Genève dégringole ++ Lara Gut-Behrami battue

Lausanne reçu 7 sur 7, Genève-Servette au fond du lac Le Lausannois Ken Jäger ne s'en laisse pas compter par le Luganais Matthew Verboon. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le Lausanne HC vogue sur une série de sept succès après sa victoire 4-1 contre Lugano en National League. En revanche, Genève-Servette est au plus bas après une défaite 4-2 contre les Zurich LIons. Les Vaudois ont su surmonter une mise en marche un peu difficile. Un but plein de perfidie marquée par Mark Arcobello de derrière le but de Kevin Pasche avait permis aux Luganais de mener à la marque. Les hommes de l'entraîneur Geoff Ward sont revenus en deuxième période totalement décidé à renverser le score. Une superbe ouverture de Tim Bozon de son camp a lancé Jason Fuchs, qui n'a pas tremblé face au portier Koskinen. Puis Damien Riat a mis Lausanne en avance sur un but en supériorité numérique avant que Ken Jäger ne conclue une belle action avec Ronalds Kenins et Fuchs. Les Vaudois mettent Davos le septième à 13 points. Genève-Servette en crise Les Genevois sont en crise. A ce moment crucial du Championnat où les césures se font entre les différents groupes, ils ont concédé leur quatrième défaite de suite après avoir perdu pour la sixième fois de suite à domicile la veille contre Langnau. A Zurich, ils ont payé un premier tiers-temps catastrophique où Robert Mayer ne doit pas porter toute la responsabilité du désastre. Un doublé de Derek Grant et un superbe tir du poignet du Letton Rudolfs Balcers, mis sur orbite par une passe à l'aveugle magnifique de Denis Malgin, ont donné trois buts d'avance aux Lions. Mayer a quitté la glace pour être remplacé par Gauthier Descloux. Mais si le Fribourgeois s'est avéré un portier plus sécurisant, le mal était fait et irrémédiable. Certes, à la fin, les Genevois ont plus tiré au but que leur adversaire, mais question efficacité, ils sont restés éloignés de leurs anciens standards. Trois sur trois. Les Langnau Tigers ont empoché leur troisième succès de la saison face à Bienne (2-1). Les Seelandais avaient ouvert la marque par leur défenseur suédois Viktor Lööv (14e). Mais Noah Meier, déjà buteur la veille contre Genève-Servette, a égalisé (37e) avant que Julian Schmutz inscrive le but de la victoire (50e). Ajoie est toujours vivant. Les Jurassiens se sont imposés 3-2 sur la glace de Kloten grâce à un but de T.J. Brennan en fin de prolongation. Il a ainsi mis fin à une série de cinq défaites pour les Ajoulots. Un triplé de l'Autrichien Benjamin Baumgartner a mis le CP Berne sur les bons rails pour battre 4-0 les Rapperswil-Jona Lakers au lendemain d'une mémorable gifle encaissée à Davos (0-7). Passage difficile aussi pour Ambri-Piotta qui a concédé contre Zoug (2-4) son cinquième revers de rang.

Géant de Mont-Tremblant: Lara Gut-Behrami 5e, Brignone s'impose Lara Gut-Behrami 5e du premier géant de Mont-Tremblant Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Pas de 3e victoire de suite en géant pour Lara Gut-Behrami à Mont-Tremblant. La Tessinoise a dû se contenter de la 5e place d'une course remportée par Federica Brignone. Battue Lara Gut-Behrami. Une première en géant cet hiver après ses succès à Sölden et Killington. Au Québec, la Tessinoise a trouvé plus forte qu'elle. Mais la Luganaise n'a pas fini très loin de ses rivales. Ce cinquième rang n'est qu'à 0''59 de l'Italienne. La skieuse de Comano a perdu du temps sur ses rivales dans la partie intermédiaire de la deuxième manche, sur une piste pas franchement difficile, mais avec public nombreux et bruyant dans l'aire d'arrivée. Quarante ans après les dernières courses dans la station québécoise, c'est donc Federica Brignone qui s'est montrée la plus rapide. En tête au terme du premier passage, la Valdôtaine a résisté lors de son second effort. Deuxième à Sölden et 6e à Killington, la Transalpine signe sa 22e victoire en Coupe du monde, la 9e en géant. Petra Vlhova et Mikaela Shiffrin complètent le podium. Suissesses larguées Seules deux autres Suissesses ont pu accompagner la Tessinoise en deuxième manche. Malheureusement, tant Simone Wild que Wendy Holdener ont été trop timides. Simone Wild a terminé 22e et Wendy Holdener 27e. Michelle Gisin a fini 32e et manqué la qualification pour cinq centièmes, Camille Rast s'est classée 37e et Andrea Ellenberger 39e. Mélanie Meillard a été éliminée. Tout ce petit monde aura l'occasion de faire mieux dimanche dès 17h pour un deuxième géant sur la même piste.

Une gifle pour le LS, un point mérité pour le SLO Le capitaine Olivier Custodio (au centre) et le LS à terre. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Après une série vertueuse de six matches sans défaite, le Lausanne-Sport est tombé de haut au Letzigrund. Il s'est incliné 5-0 devant les Grasshoppers alors que le score était de 0-0 à la pause. Ludovic Magnin déplore "un manque de niaque" pour expliquer ce naufrage en seconde période. L’entraîneur du Lausanne-Sport relevait également l’incroyable raté de Rares Ilie en première période. Seul devant la cage vide, le Roumain n’a pas pu cadrer sa tête. S’ils avaient ouvert le score sur cette action, les Vaudois n’auraient sans doute pas subi un tel naufrage après la pause. Cette défaite freine le Lausanne-Sport dans sa lutte pour la sixième place. Elle tombe, surtout, très mal avant le derby lémanique contre le Servette FC à la Tuilière. La question est de savoir si les joueurs de Ludovic Magnin sauront rebondir après une telle gifle. A la Pontaise devant 1740 spectateurs, le Stade Lausanne-Ouchy a relevé la tête après trois défaites de rang. Les joueurs de Ricardo Dionisio ont tenu le FC Bâle en échec (1-1) dans duel des cancres de la Super League. Les Rhénans avaient pourtant marqué après seulement... 62 secondes de jeu pour, croyaient-ils, vivre une rencontre "sans histoire" face à une équipe en crise. Mais le SLO a eu le mérite de ne rien lâcher. L’égalisation de Mergim Qarri répondait ainsi à une logique implacable. On a même le sentiment que le SLO aurait pu espérer mieux sans l’expulsion de Florian Danho à la 75e...

L'Allemagne, la Hongrie et l'Ecosse pour la Suisse Murat Yakin peut avoir le sourire: le sort ne lui a pas été contraire à Hambourg. Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner L’équipe de Suisse peut revoir la vie en rose après un automne mortifiant. A Hambourg, le tirage au sort de la phase finale de l’Euro 2024, lui a souri. La sélection de Murat Yakin figure dans le groupe A avec l’Allemagne, la Hongrie et l’Ecosse. "Pire" équipe qualifiée directement par le biais du tour préliminaire, la Suisse n’a pas vraiment le droit de se plaindre. Même avec le soutien de son public, rien ne dit que l’Allemagne sortira du tunnel dans lequel elle se trouve depuis plus de cinq ans. Quant à la Hongrie et à l’Ecosse, elles n’étaient pas les équipes les plus redoutables des chapeaux 2 et 3. La Suisse livrera ses deux premiers matches à Cologne, le 15 juin contre la Hongrie et le 19 juin face à l’Ecosse. Elle bouclera son premier tour le 23 juin à Francfort contre l’Allemagne. Avec l’espoir que cette rencontre n’aura plus aucune incidence sur sa qualification pour les huitièmes de finale. Elle se doit de classer l’affaire lors de ses deux rencontres à Cologne. Cologne où elle aura une revanche à prendre dix-huit après son élimination en huitième de finale de la Coupe du monde contre l’Ukraine, un soir où a été commise la plus tragique erreur de coaching de son histoire avec le remplacement d’Alex Frei quelques instants seulement avant la séance de tirs au but.

Géant: Lara Gut-Behrami placée Lara Gut-Behrami 3e de la première manche au Québec Image: KEYSTONE/AP/Sean Kilpatrick Lara Gut-Behrami peut viser la victoire lors du premier géant de Mont-Tremblant. La Tessinoise occupe la 3e place à 0''35 de Federica Brignone. Partie la première avec du brouillard sur le haut, la skieuse de Comano n'a pas affiché un large sourire en franchissant la ligne d'arrivée. Il n'y a pourtant eu finalement que deux femmes qui sont allées plus vite qu'elle: Federica Brignone et Sara Hector. Sur une piste très facile, tout l'enjeu fut de ne pas perdre trop de vitesse. Derrière LGB, Petra Vlhova (à 0''40) et Mikaela Shiffrin (à 0''47) lutteront elles aussi pour le podium. Les autres Suissesses n'ont vraiment pas trouvé la solution au Québec. Simone Wild est provisoirement 16e à 2''59, Wendy Holdener 21e à 2''93, Michelle Gisin 23e à 3''28, Camille Rast 26e à 3''64 et Andrea Ellenberger 27e à 3''77.

Un but et un assist pour Zeki Amdouni Un deuxième but en Premier League pour Zeki Amdouni (à droite). Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Zeki Amdouni et Burnley ont cueilli leur deuxième succès en Premier League. Dans le duel des promus, les Clarets se sont imposés 5-0 face à Sheffield United. Le Genevois a participé à la fête avec un but et un assist. Il a signé le 3-0 à la 73e d’une frappe du gauche imparable avant de servir l’Italien Luca Koleosho deux minutes plus tard pour le 4-0. Zeki Amdouni a inscrit son deuxième but en Premier League après sa réussite lors du 1-1 à Nottingham le 18 septembre. Après six défaites de rang, le succès était impératif pour Burnley. Il lui permet de revenir à deux points du premier non-relégable.

Winterthour - Zurich reporté Le match Winterthour-Zurich a été reporté samedi matin déjà Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le match de Super League entre le FC Winterthour et le FC Zurich a été reporté samedi matin déjà. Les chutes de neige persistantes rendent la Schützenwiese impraticable. La date de rattrapage n'a pas encore été fixée, elle devrait être communiquée en début de semaine prochaine. Vendredi soir, deux matches de Challenge League avaient déjà été reportés.

Bayern - Union Berlin reporté à cause de la neige La neige joue aussi les trouble-fête en Bundesliga Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le match Bayern Munich - Union Berlin comptant pour la 13e journée du championnat d'Allemagne, programmé samedi à 15h30, a été reporté en raison des fortes chutes de neige tombées en Bavière. "Chers passagers, le match de foot entre le Bayern Munich et l'Union Berlin aujourd'hui à 15h30 à Fröttmaning est annulé", a expliqué la la société des transports publics munichois (MVG) dans un message sur son site internet. La Ligue allemande a confirmé le report, précisant que le propriétaire de l'Allianz Arena avait "fermé l'accès au stade, en raison de fortes chutes de neige persistantes". La DFL n'a pas encore communiqué de nouvelle date pour la rencontre.

On saura si le rêve est possible Quart de finaliste de la dernière édition, la Suisse saura ce soir si le rêve d'un été enchanté en Allemagne lors de la phase finale de l'Euro 2024 est possible. Le tirage au sort qui sera effectué à Hambourg à partir de 18h désignera les trois premiers adversaires de la formation de Murat Yakin. En espérant qu'il y en ait au moins un quatrième... "Pire" équipe parmi les vingt qualifiées directement par le biais du tour préliminaire, la Suisse figure logiquement dans le chapeau 4 avec l'Italie, la Serbie et les trois formations qui sortiront des barrages du printemps. Le sort peut lui réserver un "groupe de la mort" avec la France, le Danemark et les Pays-Bas. Il peut, en revanche, l'épargner avec un groupe dans lequel elle serait opposée à la Belgique, à l'Albanie et à la Slovénie. On rappellera que seules huit des vingt-quatre équipes en lice dans cette phase finale ne passeront pas le cut du premier tour. Et que la Suisse n'avait été repêchée il y a trois ans qu'au titre de meilleure troisième avant d'éliminer la France en huitième de finale. Tout est donc possible pour Murat Yakin et ses joueurs comme affronter l'Allemagne lors du match d'ouverture du 14 juin à Munich. Tel ainsi le souhait de Xherdan Shaqiri. En ce qui concerne le lieu des matches, l'ASF a une préférence pour la zone Sud (Francfort, Stuttgart et Munich) en raison de la proximité de la frontière. Mais la Suisse pourrait également évoluer dans la zone Ouest (Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Cologne et Francfort) ou dans la zone Nord (Hambourg, Berlin et Leipzig). L'ASF a pris une option sur un camp de base dans les trois régions. Dimanche, une délégation de l'Association visitera le camp de la zone où l'équipe devra évoluer pour confirmer le choix initial. Le résultat du tirage au sort lui permettra par ailleurs de cibler les deux équipes qu'elle sera appelée à rencontrer lors des matches amicaux du mois de mars. Une rencontre devrait se dérouler en Suisse, une autre à l'extérieur.

La Suisse reléguée après la victoire de l'Italie en Espagne Une joie de courte durée pour les Suissesses, reléguées en Ligue des nations B Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'équipe de Suisse dames est reléguée en Ligue B de la Ligue des nations malgré son succès sur la Suède vendredi à Lucerne (1-0). L'Italie a scellé le sort des Suissesses en allant s'imposer 3-2 sur la pelouse des championnes du monde espagnoles. La dernière journée de ce groupe A, lors de laquelle l'Italie accueillera la Suisse de Reto Gertschen à Parme mardi, n'aura donc que très peu d'enjeu. Les Italiennes ont assuré leur maintien en surprenant une Roja déjà assurée de disputer le tournoi final de cette première Ligue des nations dames.

Troisième succès de la saison pour Mathilde Gremaud Mathilde Gremaud a remport Image: KEYSTONE/FR171706 AP/HUGH CAREY Mathilde Gremaud a cueilli samedi son 10e succès en Coupe du monde, le troisième en trois concours cette saison. La Fribourgeoise de 23 ans a remporté le Big Air de Pékin. La triple médaillée olympique, qui avait profité de l'annulation de la finale pour valider sa 1re place obtenue en qualification tant lors du Big Air de Coire qu'en slopestyle à Stubai, a cette fois-ci pu démontrer tout son talent en finale. Elle a cumulé 175,50 points sur ses premier et troisième sauts pour s'offrir un 7e succès dans la discipline en Coupe du monde. Sacrée en slopestyle et "bronzée" en Big Air à Pékin lors des JO 2022, Mathilde Gremaud a devancé de 7,75 points sa dauphine, la Britannique Kirsty Muir. La Gruérienne a lancé de manière idéale son concours en obtenant 90,25 points pour sa première tentative, le meilleur score de cette finale dames dont la Grisonne Giulia Tanno s'est classée 4e mais à plus de 10 points du podium. Andri Ragettli doit quant à lui encore patienter avant de fêter sa première victoire de la saison. Le Grison, 10e à Coire en Big Air, a pris la 3e place d'une épreuve gagnée par l'Américain Alexander Hall samedi à Pékin. Il a récolté 179,75 points, dont 92,75 sur son dernier "run", pour échouer à 2,25 points seulement du vainqueur. Kim Gubser a quant à lui terminé 9e.

Un court déplacement pour le leader A nouveau en tête de la Super League, le FC Zurich effectue le court déplacement de la Schützenwiese à Winterthour samedi à 20h30 dans le cadre de la 16e journée. Les joueurs du coach Bo Henriksen peuvent prendre le large en attendant le choc YB-Servette de dimanche. Le FCZ, qui a récupéré le sceptre de leader samedi passé en battant Young Boys 3-1, possède deux longueurs d'avance sur les Bernois et les Genevois qui s'affrontent dimanche au Wankdorf. Jonathan Okita et ses équipiers ont le vent en poupe, contrairement à Winterthour qui couche sur une série de trois défaites en championnat. Les deux matches programmés samedi à 18h verront s'opposer des équipes de bas de classement. La lanterne rouge Stade Lausanne-Ouchy, qui reste également sur trois défaites d'affilée, accueille un FC Bâle qui espère confirmer son regain de forme (deux succès dans ses trois dernières sorties). Septième avec une marge de huit unités sur Bâle et de neuf sur le SLO, Lausanne-Sport se déplace pour sa part au Letzigrund pour y affronter Grasshopper. Les Vaudois restent sur six matches sans défaite (quatre victoires, deux nuls), alors que GC (10e à 5 points du LS) a perdu trois de ses quatre dernières parties en SL.

Dressel s'impose sur 100 m papillon Caeleb Dressel a brillé sur 100 m papillon vendredi à Greensboro Image: KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER Le septuple champion olympique Caeleb Dressel a remporté le 100 m papillon de l'US Open vendredi à Greensboro. Il amorce son retour au plus haut niveau à huit mois des JO de Paris 2024. Après un 50 m nage libre encourageant jeudi, Caeleb Dressel s'est imposé sur le 100 m papillon en 51''31, un centième de seconde devant le Canadien Ilya Kharun. L'Américain sera l'un des grands rivaux du Tessinois Noè Ponti dans la discipline à Paris. "C'est toujours agréable de voir des chronos rapides, comme hier (jeudi) et ce soir. C'est juste fun d'être de retour. Je suis à la moitié du chemin, mais je me sens dans les temps", a commenté Caeleb Dressel. "L'entraînement se passe bien, cette victoire c'est la cerise sur le gâteau", a-t-il ajouté. Son chrono du jour reste très loin de son propre record du monde (49''45 à Tokyo en 2021). Mais il constitue un nouveau signe de progrès pour l'Américain de 27 ans qui a vécu deux années chaotiques après les Jeux de Tokyo en 2021, où il s'était notamment paré d'or sur 50 m papillon devant le Hongrois Kristof Milak et Noè Ponti. Entre des coupures de plusieurs mois hors des bassins, Caleb Dressel s'était retiré des Championnats du monde de Budapest en 2022 avant d'échouer à se qualifier pour ceux de Fukuoka cet été. Il devra passer comme ses compatriotes par les Trials prévus à Indianapolis du 15 au 23 juin pour espérer disputer les JO.

Woods en progrès pour son 2e jour de reprise Woods s'est montré en progrès pour son 2e jour de compétition Image: KEYSTONE/AP/Fernando Llano Tiger Woods a retrouvé des couleurs pour son deuxième jour de compétition au Hero World Challenge. L'Américain effectue aux Bahamas son retour après une opération à une cheville en avril. Auteur d'une carte de 75 (3 au-dessus du par) jeudi, Woods (47 ans) a réussi un plus solide 70 vendredi (deux sous le par), pour remonter à la 15e place du classement (sur 20) de ce tournoi qu'il organise. "C'était meilleur qu'hier (jeudi), c'est certain. J'ai fait quelques erreurs, mais dans l'ensemble ma journée était meilleure", a apprécié l'ex-no 1 mondial. Victime d'un grave accident de voiture en février 2021, le joueur aux 15 titres majeurs est d'abord resté éloigné des greens pendant plus d'un an et avait repris aux Masters 2022, où il s'était classé 47e. Cette année, il s'est retiré au troisième tour du Masters d'Augusta, avant de subir en avril une opération chirurgicale de la cheville droite, en raison de séquelles de son accident.