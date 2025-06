Alcaraz en finale ++ La pré-liste de la Nati connue

Blessé, Denis Zakaria quitte le rassemblement Denis Zakaria s'est blessé et a dû quitter le rassemblement de l'équipe de Suisse Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Denis Zakaria quitte la tournée américaine de l'équipe de Suisse. Le Genevois, qui devait être titularisé en défense face au Mexique samedi, a subi une blessure musculaire à l'entraînement.

"C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir le voir à l'oeuvre dans cet alignement, a regretté Murat Yakin vendredi en conférence de presse. Nous avions axé l'entraînement de mercredi sur la défense et c'était super. Il se sentait très à l'aise."

Ce n'est pas la première fois que le capitaine de l'AS Monaco subit un contrecoup musculaire en fin de saison. En mai 2024, il avait été touché aux ischio-jambiers et avait passé la majeure partie de l'Euro à se soigner, pour ne disputer que quelques minutes face à l'Angleterre en quart de finale.

Plusieurs alternatives Le sélectionneur bâlois devra donc modifier ses plans pour affronter la "Tri" sur la pelouse en parfait état du Rice-Eccles Stadium. Avec Cédric Zesiger, Stefan Gartenmann, le revenant Nico Elvedi ou encore Aurèle Amenda, Yakin a l'embarras du choix.

Malgré ce forfait regrettable, "Muri" est plus que satisfait de la semaine passée à s'entraîner sur le campus de l'Université de l'Utah. "Il a fallu deux jours pour s'adapter au changement d'heure (réd: 8h de décalage avec la Suisse) mais nous avons pu travailler dans de superbes conditions", a-t-il apprécié.

Le sélectionneur espère que sa défense tiendra le coup face au Mexique, une équipe "très organisée avec une attaque percutante". "Nous avons visionné leurs derniers matches face au Panama et au Canada. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont remporté la Ligue des nations (de la Concacaf)", a-t-il relevé.



Alcaraz en finale après l'abandon de Musetti Carlos Alcaraz a battu un Lorenzo Musetti qui a dû jeter l'éponge au 4e set Image: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson Le tenant du titre Carlos Alcaraz s'est qualifié vendredi pour la finale de Roland-Garros. Ceci après l'abandon de l'Italien Lorenzo Musetti (7e) en demi-finale.

L'Espagnol de 22 ans menait 4-6 7-6 (7/3) 6-0 2-0 avant l'abandon l'Italien, visiblement gêné à la cuisse gauche. Alcaraz affrontera dimanche le gagnant du match entre le no 1 mondial Jannik Sinner et le Serbe Novak Djokovic (6e).

Après deux manches indécises entre deux joueurs capables de coups gagnants brillants comme de fautes directes évitables, le no 2 mondial a pris le dessus en fin de deuxième set avant le retrait de Musetti au début de la quatrième manche.

Alors que l'Espagnol menait deux sets à un et venait de remporter la troisième manche 6-0, l'Italien de 23 ans s'est dirigé vers le filet à 2-0 en faveur d'Alcaraz pour jeter l'éponge, quelques minutes après s'être fait manipuler au niveau de la cuisse gauche.

Vainqueur des Masters 1000 de Monte-Carlo et Rome lors d'une tournée sur terre battue prometteuse avant Roland-Garros, Alcaraz a de nouveau dominé Musetti, qu'il avait battu en finale à Monte-Carlo - où l'Italien avait joué blessé - et en demie en Italie.

Vainqueur face à Alexander Zverev en 2024 à Paris, le Murcien de 22 ans n'est plus qu'à une victoire de conserver son titre à Roland-Garros, ce qui n'est plus arrivé depuis Rafael Nadal (2019-2020).

Mais comme lors de trois de ces cinq premiers matches porte d'Auteuil, Alcaraz a laissé échapper un set à l'Italien avant de monter en intensité pour l'emporter face à un adversaire qu'il avait déjà battu à Roland-Garros, en huitièmes en 2023.

Demi-finaliste à Wimbledon l'an dernier, Lorenzo Musetti a échoué à rallier sa première finale en Grand Chelem après avoir été un des joueurs les plus réguliers de la saison sur terre battue (finale à Monte-Carlo, demi-finales à Madrid et Rome).

En début de partie, l'Italien a pourtant écarté deux balles de break avant de profiter d'un coup de moins bien d'Alcaraz à 5-4 pour prendre le service de l'Espagnol et empocher la première manche.

Alcaraz a ensuite pris le service de son adversaire à deux reprises mais Musetti l'a poussé au tie-break réagissant immédiatement à chaque fois. Dans le jeu décisif, Alcaraz a creusé l'écart d'entrée (5-1 au changement de côté) pour se prémunir d'une nouvelle "remontada".

Sur sa lancée, l'Espagnol a alors réglé la mire en coup droit, poussant le Toscan, surement déjà diminué, à la faute à de nombreuses reprises. Après avoir fait venir le kiné en fin de troisième set, Musetti a tenté de poursuivre quelques jeux, avant d'abandonner.



30 joueuses dont Naomi Luyet lundi à Macolin Naomi Luyet: un retour bienvenu en équipe nationale. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Pia Sundhage a retenu 30 joueuses pour la première phase de préparation de l’Euro 2025 qui débutera le lundi 9 juin à Macolin. Remise d’une blessure, Naomi Luyet sera de la partie.

La future joueuse de Hoffenheim aura l’occasion de convaincre Pia Sundhage de la nécessité de l’intégrer dans la liste des 23 sélectionnées pour l’Euro. Le constat vaut également pour Alisha Lehmann. En manque de temps de jeu avec la Juventus, l’attaquante a été introduite en fin de match mardi à Sion lors de la défaite 1-0 contre la Norvège pour sa grande première cette année en sélection.

"Les semaines à venir seront une nouvelle occasion de se préparer pour l'Euro. Notre priorité sera de donner une nouvelle chance à toutes les joueuses et de leur rappeler l'importance de franchir la prochaine étape", explique Pia Sundhage dans un communiqué. La prochaine étape sera un deuxième camp à Nottwil à partir du 16 juin.

Pia Sundhage devra communiquer sa liste des 23 au plus tard le 25 juin. La Suise disputera son premier match de l'Euro le 2 juillet à Bâle contre la Norvège.



Granit Xhaka face à "son plus grand défi" Manuel Akanji (à gauche) et Granit Xhaka: les patrons de l'équipe de Suisse. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Granit Xhaka fait face à "son plus grand défi" depuis son arrivée en équipe de Suisse. Le Bâlois n'a plus beaucoup de temps pour transmettre son leadership à la nouvelle génération.

Les retraites internationales de Yann Sommer, Xherdan Shaqiri et Fabian Schär l'été dernier ont laissé un vide au sein du vestiaire de l'équipe de Suisse. Un vide que Granit Xhaka doit combler.

"C'est sans aucun doute le plus grand défi que j'ai eu à relever depuis mes débuts en équipe nationale", a lancé le capitaine jeudi en conférence de presse. "On a perdu de très grandes personnalités et c'est désormais à nous, avec Manu (réd: Akanji), Ricky (Rodriguez) et Remo (Freuler), les joueurs expérimentés, d'emmener cette nouvelle équipe."

"Montrer l'exemple" Le milieu du Bayer Leverkusen, qui fêtera ses 33 ans en septembre, sait bien que la Coupe du monde 2026, si la Suisse devait y participer, devrait être sa quatrième et dernière. Il entend donc transmettre l'exigence et l'état d'esprit qu'il incarne depuis plus d'une décennie.

"Il s'agit de leur montrer ce que cela signifie de travailler, de se donner à fond, de ne pas perdre sa motivation et, bien entendu, de vouloir gagner", a expliqué Granit Xhaka.

Egalement présent en conférence de presse, Manuel Akanji a appuyé les propos de son capitaine. "C'est évidemment à nous de montrer l'exemple et de prendre les devants vis-à-vis de la nouvelle génération", a estimé le défenseur zurichois. "Et de la même façon que nous avons bien changé Granit et moi depuis notre arrivée en sélection, je suis sûr que les derniers arrivés prendront davantage de responsabilités au fil du temps."

Bâle? Pas tout de suite Granit Xhaka a par ailleurs été interrogé sur sa promesse faite au public du FC Bâle de revenir un jour dans son club formateur, lors d'un hommage rendu à son frère Taulant au Parc Saint-Jacques. Dès cet été? "Non", a répondu le numéro 10 de l'équipe de Suisse.

En revanche, il n'a pas entièrement fermé la porte à un départ de Leverkusen, qu'il a rejoint en 2023 et mené au titre de champion d'Allemagne un an plus tard. "Toute ma famille est très heureuse là-bas, mais dans le football, on ne sait pas forcément ce que l'avenir nous réserve", a-t-il déclaré.



Débuts poussifs pour Ancelotti à la tête du Brésil Le Brésil de Vinicius (à droite) n'a pas trouvé la faille en Equateur. Image: KEYSTONE/AP/Patricio Teran Pour l'effet Ancelotti, il faudra attendre. Le premier match de l'Italien à la tête du Brésil a accouché d'un 0-0 frustrant jeudi en Equateur pour une Seleçao toujours en panne d'inspiration.

Vinicius a beau s'être démené sur son aile gauche, les Brésiliens ont buté à Guayaquil sur la meilleure défense des qualifications pour le Mondial-2026 qui reste invaincue à domicile et n'a encaissé que cinq buts en 15 matches.

"Nous avons fait un bon match sur le plan défensif (...) Notre jeu aurait pu être plus fluide, mais au bout du compte, c'est un bon match nul. Nous sommes satisfaits et confiants pour le prochain match", a déclaré Carlo Ancelotti à l'issue de la rencontre.

Toujours pas qualifié Quatrième à trois journées de la fin, la Seleçao espère encore pouvoir valider sa qualification mardi contre le Paraguay à Sao Paulo, mais elle devra aussi dépendre de résultats favorables dans les autres matches.

Venu du Real Madrid, Ancelotti, 65 ans, tente de donner un nouvel élan à des quintuples champions du monde qui enchaînent les prestations indignes de leur rang. Il a remplacé Dorival Junior, limogé fin mars après la raclée historique (4-1) face à l'Argentine, championne du monde en titre.



Indiana renverse Oklahoma City à la dernière seconde Tyrese Haliburton a climatisé la salle du Thunder en réussissant le dernier tir du match. Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez Oklahoma City a été terrassé jeudi sur son parquet par Indiana à la dernière seconde. Tyrese Haliburton a marqué le panier décisif pour offrir l'acte I de la finale NBA aux Pacers (111-110).

Après avoir mené toute la partie, et notamment de 15 points à 9 minutes de la sirène, le Thunder a subi un retour improbable des Pacers et devra réagir dimanche lors du match 2, encore à domicile.

Spécialistes des renversements de situation, les Indiana Pacers ont réussi à éteindre une enceinte pourtant bouillante. Comme lors du premier match de la finale de conférence Est contre New York, Tyrese Haliburton a réussi le tir décisif.

Les Pacers ont pourtant longtemps fait croire qu'ils avaient raté leur match en perdant notamment 24 ballons (dont 19 avant la pause) face à la défense féroce du Thunder.

Surtout, le MVP de la saison régulière Shai Gilgeous-Alexander semblait sur un nuage, lui qui a compilé 38 points, 5 rebonds et 3 passes, et avait marqué le premier panier d'un match qui devait être le sien. Mais "SGA" a raté, comme cela lui arrive rarement, un tir à mi-distance qui aurait pu donner 3 points d'avance au Thunder à 11 secondes de la sirène.

Un collectif bien huilé Malgré la tempête, les Pacers n'ont jamais laissé le Thunder s'échapper à plus de 15 points, restant en course grâce à leur adresse de loin (18 sur 39 à 46,2%).

Pascal Siakam (19 points, 10 rebonds), déjà champion avec Toronto en 2019, a aussi tenu le choc, avant que des tirs de loin de Obi Toppin (17 points), Myles Turner (15 points) et Andrew Nembhard (14 points) ne rapprochent Indiana avant le dernier tir d'Haliburton (14 points, 10 rebonds, 6 passes).



Ardon Jashari: l'héritier doit enfin s'affirmer Il a conquis la Belgique, il doit désormais faire sienne l'équipe de Suisse.

Après plusieurs rendez-vous manqués, Ardon Jashari, l'héritier naturel de Granit Xhaka, a l'occasion de devenir un pilier de la sélection helvétique.

Cela fait bientôt trois ans que le Zougois a fait ses premiers pas en équipe nationale. Le sélectionneur Murat Yakin lui avait offert sa première cape à la toute fin d'un match de Ligue des nations face à la République tchèque, en septembre 2022 (victoire 2-1). Trois mois plus tard, il foulait pendant quelques instants la pelouse du stade de Lusail, au Qatar, au terme de la déroute contre le Portugal, en huitièmes de finale de la Coupe du monde (défaite 6-1).

Et depuis... Plus grand-chose. Régulièrement sélectionné mais laissé sur le banc par Yakin, Ardon Jashari faisait face à une concurrence relevée au milieu du terrain. Granit Xhaka, Remo Freuler, Denis Zakaria et même Michel Aebischer avaient la priorité sur celui qui n'avait pas encore quitté le FC Lucerne.

Mais son transfert au Club Bruges, l'été dernier, a tout changé. En une seule saison, le natif de Cham est passé dans une autre dimension, au point d'attirer désormais le regard des plus grands clubs européens.

Les fans l'adorent A Salt Lake City, où la Suisse affrontera le Mexique samedi (22h00 heure suisse), Ardon Jashari rembobine le fil de cette première année passée à l'étranger. "Je ne m'attendais pas à être intégré si vite au sein de l'équipe et de la ville", relate-t-il. "Les deux premiers mois ont été un peu compliqués pour moi, dans un nouveau pays, avec une nouvelle langue. Et puis tout s'est enchaîné et j'ai fini par gagner l'amour des supporters."

Le milieu défensif a disputé 52 matches, dont 46 en tant que titulaire, et a soulevé son premier trophée chez les professionnels en remportant la Coupe de Belgique. Il a également crevé l'écran en Ligue des champions, où Bruges a atteint les 8es de finale. Pour couronner sa saison exceptionnelle, il a été désigné meilleur joueur du championnat belge (ainsi que meilleur jeune) et joueur préféré des supporters du "Club".

"On connaissait ses qualités techniques et physiques, mais avec quelle personnalité a-t-il joué cette année!", applaudit Pierluigi Tami, le directeur des équipes nationales. "C'est un joueur qui bonifie le collectif. Tout est plus facile avec lui dans une équipe."

Fier de représenter la Suisse Fourbu par l'enchaînement des matches en Belgique et sur la scène européenne, Ardon Jashari avait renoncé à participer au dernier rassemblement de l'équipe de Suisse en mars. D'aucuns se demandaient alors s'il n'y avait pas un malaise avec le talentueux gaucher, qui avait refusé en novembre 2023 d'honorer une sélection avec les M21, arguant que sa place était avec la première équipe.

"Cet épisode a été clarifié tant de mon côté que du côté de l'ASF", indique le Zougois avec décontraction. "J'ai choisi de jouer pour la Suisse et j'en suis très fier. Je n'ai pas encore pu avoir ma chance, mais je suis certain qu'en travaillant bien, j'aurai un bel avenir en équipe nationale."

Régulièrement comparé à Granit Xhaka, Ardon Jashari se voit-il lui aussi comme le successeur du Bâlois? "Cela me flatte, mais nous sommes deux personnes différentes, tant sur le terrain qu'en dehors", répond le joueur de 22 ans. "Cela dit, il est vrai que j'ai une relation particulière avec Granit, même si je m'entends bien avec tous les joueurs. Nous sommes souvent côte à côte lors des repas."

Un nouveau transfert cet été ? Avant de lui donner les clés, Murat Yakin pourrait bien associer les deux hommes dans l'entrejeu helvétique, le temps que la passation des pouvoirs ait lieu et que Jashari poursuive une progression qui pourrait le propulser plus vite que prévu dans l'un des cinq grands championnats européens.

"Quand on a joué en Ligue des champions contre les meilleures équipes du monde et qu'on a tenu le coup, on doit être capable de passer au niveau supérieur", estime celui qui serait sur les tablettes du Borussia Dortmund et de Manchester City. "Mais je sors tout juste de ma première saison à l'étranger. Alors, si je devais continuer à Bruges, je n'y verrais aucun inconvénient."

Mais ce qui se passera cet été importe peu face à l'évidence: Ardon Jashari doit devenir une figure majeure de l'équipe de Suisse. L'heure n'est plus à l'attente.



L'Espagne rejoint le Portugal en finale Lamine Yamalau duel avec Théo Hernandez. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK La finale de la Ligue des Nations opposera ce dimanche à Munich l’Espagne, tenante du titre, au Portugal. A Stuttgart, la Roja a battu 5-4 une équipe de France qui avait oublié de défendre.

Portés par un Lamine Yamal toujours aussi diabolique, les Espagnols ont su merveilleusement exploiter les largesses des Bleus dans leurs trente derniers mètres. En trois minutes, Nico Williams (22e) et Miquel Merino (25e), sur deux assists de Mikel Oyarzabal, ont donné le ton. Ils ont dévoilé toutes les limites du duo axial formé par Ibrahima Konaté et Clément Lenglet. Les défenseurs de Liverpool et de l’Atlético Madrid ont vraiment été dépassés devant les enchaînements des Champions d’Europe en titre.

Auteur d’un doublé, Lamine Yamal a, bien sûr, répondu présent le soir où il était opposé à Ousmane Dembélé, son grand rival pour la conquête du Ballon d'Or. Mais le joueur du FC Barcelone doit partager les lauriers avec... Unai Simon. Le gardien de l’Athletic Bilbao a, en effet, multiplié les parades face à des Français aussi généreux que naïfs avant de concéder... quatre buts sans que sa responsabilité ne soit engagée.

Introduit peu après l’heure de jeu, Ryan Cherki, qui s’apprête à quitter Lyon, se souviendra à jamais de ces premières minutes sous le maillot des Bleus. Buteur magnifique pour le 5-2 de la 79e, il a délivré deux assists pour illuminer cette fin de match et pour susciter dans le camp français le fol espoir d'une improbable remontada. Didier Deschamps n'a sans doute pas d'autre choix que de lui confier désormais les clés de son équipe. A commencer dès dimanche face à l'Allemagne dans le match pour la 3e place.



La marche était trop haute pour Loïs Boisson Rien Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA La magnifique aventure de Loïs Boisson (WTA 361) à Roland-Garros a connu une fin abrupte : une défaite 6-1 6-2 en seulement 1h09’ devant la no 2 mondiale Coco Gauff.

Après ses succès contre Jessica Pegula (WTA 3) et Mira Andreeva (WTA 6), la joueuse de Dijon n’a pas eu l’ombre d’une chance face à la gagnante de l’US Open 2023. Dès les premiers coups de raquette, l’Américaine a placé la barre beaucoup trop. A aucun moment, le public parisien n’a pas s’enflammer pour sa joueuse comme il l’avait fait lors des précédents matches.

Finaliste malheureuse à Paris en 2022 face à Iga Swiatek, Coco Gauff s’offre une deuxième possibilité de cueillir le titre à la Porte d’Auteuil. Elle aura vraiment sa chance face à Aryny Sabalenka dans cette finale qui opposera les deux premières du classement de la WTA. L’Américaine et la Bélarusse ont été opposées à dix reprises à ce jour avec cinq victoires pour chacune des deux joueuses. C’est Aryna Sabalenka qui est sortie victorieuse de leur dernier affrontement, en avril dernier en finale du tournoi WTA 1000 de Madrid (6-3 7-6).



Fin de règne pour Iga Swiatek Iga Swiatek: elle a perdu sa couronne à Paris. Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Iga Swiatek n’a pas gagné un... 27e match de suite à Roland-Garros. La triple tenante du titre est tombée en demi-finale, battue 7-6 (7/1) 4-6 6-0 par la no 1 mondiale Aryna Sabalenka.

Ce choc tant attendu entre la Polonaise et la Bélarusse n’a pas vraiment tenu ses promesses. Trop tendues, les deux joueuses ont eu bien de la peine à développer leur tennis. Le grand mérite d’Aryna Sabalenka fut d’élever le curseur au jeu décisif du premier set après avoir galvaudé deux balles de... 5-1. Elle fut également la plus incisive au début du troisième set pour reprendre la main dans cette demi-finale. Le 6-0 qui a sanctionné ce troisième set fut presque humiliant pour une Iga Swiatek qui a très vite renoncé dans cette fin de match et qui a bouclé jeudi avec cette défaite une année entière sans gagner le moindre tournoi...

Pour sa première finale à Paris, Aryna Sabalenka affrontrera samedi la gagnante de la rencontre entre la no 2 mondiale Coco Gauff et Loïs Boisson (WTA 361) qui sera, bien sûr, poussée par tout le public de Roland-Garros.





Mathieu van der Poel sera bien au départ du Dauphiné Mathieu van der Poel sera au départ du Dauphiné Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ Mathieu van der Poel, qui avait subi une fracture du poignet après une double chute en VTT le 25 mai, sera bien au départ du Critérium du Dauphiné dimanche. Son équipe Alpecin l'a annoncé jeudi.

Le Néerlandais était tombé lors d'une manche de Coupe du monde de VTT à Nove Mesto après avoir mis sur pause sa saison sur route.

Souffrant d'une "petite fracture du scaphoïde", un os du poignet, et d'une atteinte des ligaments de cette articulation, le triple vainqueur de Paris-Roubaix avait ensuite renoncé à participer à un stage d'altitude à La Plagne, dans les Alpes françaises.

Il doit en principe être au départ du Tour de France, qui aura lieu du 5 au 27 juillet.

Sa présence renforce encore le plateau du Dauphiné, répétition générale avant le Tour de France, puisque Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel, soit les trois premiers de la dernière Grande Boucle, seront au départ.



Simone Inzaghi nommé entraîneur du club saoudien Al Hilal Simone Inzaghi va diriger le club saoudien d'Al Hilal Image: KEYSTONE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur de l'Inter Milan battu en finale de la Ligue des champions samedi dernier par le PSG, a été nommé entraîneur du Al Hilal. Le club saoudien l'a annoncé.

Son départ de l'Inter avait été annoncé mardi et les médias italiens avaient évoqué un contrat de deux ans avec Al Hilal pour 50 millions d'euros. Le club n'a pas immédiatement confirmé ce contrat jeudi.

En quatre saisons comme entraîneur du club milanais, Simone Inzaghi a remporté avec ses joueurs un championnat d'Italie, deux Coupes d'Italie et trois Supercoupes d'Italie.

Mais cette année, l'Inter a terminé la saison sans trophée. Laminée 5-0 en finale de Ligue des champions par le PSG, la formation milanaise a en effet aussi laissé échapper le titre en Serie A en échouant à un point de Naples, après une finale de la Supercoupe d'Italie perdue en janvier et une élimination en demi-finales de la Coupe d'Italie en avril.

"J'ai toujours suivi Al Hilal avec beaucoup de sympathie parce qu'ils ont Sergej Milinkovic, un joueur que j'avais entraîné à la Lazio, et je suis heureux de le retrouver", assure Inzaghi dans un entretien diffusé sur le site du club saoudien.

Outre le milieu de terrain serbe, Inzaghi pourrait retrouver sous ses ordres Cristiano Ronaldo, 40 ans, qui a annoncé fin mai son départ du club saoudien d'Al-Nassr.

Dans la foulée, une source au sein du Fonds public d'investissement (PIF) saoudien, un fonds souverain fortement impliqué dans le football national, avait annoncé que des négociations étaient menées avec le joueur portugais pour qu'il reste en Saudi Pro League et que "la piste principale était un transfert à Al Hilal avec l'opportunité de disputer la Coupe du monde des clubs" cet été aux Etats-Unis (14 juin - 13 juillet).



Edmonton remporte l'acte I de la finale en prolongations Leon Draisaitl a offert l'acte I de la finale de la Coupe Stanley à Edmonton. Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Le premier match de la finale des play-off de NHL a souri à Edmonton. Les Oilers ont arraché la victoire aux Florida Panthers mercredi grâce à un but de Leon Draisaitl en prolongations (4-3 ap).

L'artificier allemand des Oilers a marqué le 4-3 décisif après 79'29 de jeu, dans la première prolongation. Il a profité d'une offrande de son compère Connor McDavid en power-play pour libérer la patinoire d'Edmonton.

Ce premier acte du remake de la finale 2024, remportée par Florida au 7e match, aurait pu très bien tourner en faveur des Panthers, qui ont mené 3-1 à l'entame de la deuxième période. Sam Bennett (deux fois) et Brad Marchand (à 5 contre 4) avaient répondu à l'ouverture du score de Draisaitl tombée après seulement 66 secondes de jeu.

Mais les joueurs de l'Alberta ont bien réagi devant leur public, recollant grâce à deux buts des Suédois Viktor Arvidsson et Mattias Ekholm, avant le "game-winning goal" de Draisaitl. Leurs efforts offensifs (46 tirs cadrés à 32) ont finalement été récompensés.

Meilleur départ Avec cette victoire, Edmonton lance ainsi idéalement sa quête d'une sixième Coupe Stanley, la première depuis 1990. L'an dernier, la franchise canadienne avait perdu les trois premiers duels face aux Panthers avant de se rebiffer et de finalement s'incliner lors du match 7. Avec l'avantage de la glace et un premier point marqué, les Oilers ont désormais toutes les cartes en main pour mettre fin à leur disette.



Johan Manzambi: "C'est allé très vite" Il est le seul néophyte convoqué par Murat Yakin pour la tournée américaine. Johan Manzambi a vécu une ascension vertigineuse ces derniers mois avant de débarquer en sélection à seulement 19 ans.

Au début de l'année, lui-même n'aurait sans doute pas imaginé atterrir en juin à Salt Lake City, où la Suisse affrontera le Mexique samedi (22h00 en Suisse). Avec une seule apparition en Bundesliga dans les crampons lors de la première partie de saison, le milieu de terrain genevois était encore loin de se retrouver sur le devant de la scène.

De la réserve au onze titulaire Titulaire avec la réserve du SC Fribourg, en 4e division allemande, et sélectionné avec l'équipe de Suisse M20, Johan Manzambi poursuivait tranquillement sa progression. Mais tout s'est subitement accéléré pour le joueur formé au Servette FC.

"Je suis moi-même un peu surpris, car c'est allé très vite jusqu'à ce que je me retrouve dans le onze titulaire de la première équipe. Mais j'ai beaucoup travaillé pour y arriver", explique-t-il aux médias ayant fait le voyage aux Etats-Unis.

Johan Manzambi a surtout su saisir les opportunités offertes par son entraîneur Julian Schuster ce printemps. Le 12 avril, après plusieurs entrées en cours de jeu, il a marqué son premier but en Bundesliga. Un but décisif tombé à la 90e minute d'un match opposant Fribourg au Borussia Mönchengladbach (2-1).

Il a ensuite été titularisé à quatre reprises lors des cinq dernières journées du championnat allemand, ajoutant deux passes décisives et un autre but à son compteur. Et c'est lors du duel contre le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka (2-2) qu'il a définitivement convaincu Murat Yakin, en visite dans le Bade-Wurtenberg, de l'emmener en Amérique.

Fribourg, le bon tremplin Jonglant habilement entre l'allemand et le français, le Genevois retrace sa décision de quitter le bout du Léman pour le SC Fribourg à l'âge de 17 ans, au lieu de poursuivre sa formation en Suisse.

"Aujourd'hui, on peut dire que c'était un choix payant", affirme-t-il. "Le projet sportif de Fribourg, où beaucoup de joueurs passent par les M19 et les M21 avant de faire leur trou, était le bon pour moi. Tout s'est déroulé comme le club l'avait prédit lorsqu'ils m'ont fait cette offre. C'était même plus rapide que prévu."

L'ascension du jeune milieu de terrain, capable d'évoluer tant devant la défense qu'au poste de numéro 10 - "c'est ce qui le rend si spécial", dixit Julian Schuster -, n'a toutefois pas suffi à qualifier le club de la Forêt-Noire pour la première fois de son histoire en Ligue des champions.

Mais, "l'Europa League, c'est déjà bien", lâche-t-il, ajoutant vouloir poursuivre sur sa lancée la saison prochaine malgré une concurrence féroce. "On a un contingent de qualité. L'objectif sera de jouer le plus de matches possible."

Avant cela, Johan Manzambi espère disputer ses premières minutes sous le maillot helvétique lors de cette tournée américaine. "Je veux prouver que je n'ai pas volé ma place. Et même si je n'ai pas l'occasion de jouer, je resterais très satisfait de l'expérience", déclare-t-il avec une certaine lucidité.

Sous l'aile de Zakaria Lors du premier entraînement de l'équipe de Suisse sur l'un des terrains de "soccer" de "l'U of U", l'Université de l'Utah, l'ancien grenat a en tout cas fait bonne impression auprès de ses coéquipiers qu'il a pour la plupart rencontré dans l'avion.

A peine jet-laggé, il a récolté à plusieurs reprises les encouragements de Denis Zakaria. Le capitaine de l'AS Monaco est comme lui un pur produit de la formation du SFC. "C'est un joueur qui m'a inspiré. Il connaissait mon grand frère qui a aussi joué à Servette donc on a un peu échangé avant ma sélection. C'est une très bonne personne", confie le néophyte.

Nul doute que les précieux conseils de son aîné genevois permettront à Johan Manzambi de prendre ses marques au sein de cette équipe de Suisse. Et au rythme auquel il gravit les échelons, un seul rassemblement pourrait lui suffire pour devenir plus qu’un simple invité surprise.