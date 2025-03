Meillard: "j'avais les capacités d'aller titiller" Odermatt Loïc Meillard aurait pu lutter pour le gros globe sans ses problèmes de dos Image: KEYSTONE/AP/John Locher Vainqueur du géant des finales de la Coupe du monde mercredi à Sun Valley, Loïc Meillard pense qu'il avait cette année "les capacités" de lutter avec Marco Odermatt pour le classement général. "Bien sûr que c'est un rêve et un objectif, après je suis conscient que pour que ça fonctionne, il faut que dès le début de saison, je sois tout devant sur les podiums", a commenté le skieur d'Hérémence, interrogé sur ses ambitions au classement général, remporté par son compatriote pour la quatrième année de suite. Dauphin d'Odermatt l'an passé, Loïc Meillard sera de nouveau 2e ou 3e du général en 2025 après l'ultime slalom jeudi, où il se disputera le petit globe de la spécialité avec le Norvégien Henrik Kristoffersen et le Français Clément Noël. "Je pense que cette année j'avais les possibilités et les capacités de le faire, d'aller titiller (Odermatt), mais il y a eu d'autres choses qui se sont mises un petit peu en travers de ma route et il faut l'accepter, c'est comme ça on ne peut rien changer", a-t-il ajouté. Loïc Meillard fait notamment référence à des problèmes au dos qui l'avaient forcé à déclarer forfait pour l'ouverture à Sölden en octobre puis à composer avec des douleurs pendant plusieurs semaines. "En géant, il m'a fallu juste un peu de temps pour me remettre dedans après la blessure au dos, pour reprendre vraiment confiance et pouvoir attaquer pleinement deux manches complètes. Depuis début janvier, si on regarde les résultats en géant, il y a peu de fausses notes", a-t-il souligné. "D'un autre côté, je suis content du ski que j'ai montré après ça, donc aucune déception", a assuré Loïc Meillard, qui a décroché cet hiver trois succès en Coupe du monde et a cueilli deux titres mondiaux à Saalbach.

Alexandra Eala sort Iga Swiatek en quart à Miami Alexandra Eala a battu Iga Swiatek en quart de finale Image: KEYSTONE/EPA Révélation du tournoi, la jeune Alexandra Eala (WTA 140) a signé un nouvel exploit mercredi à Miami. La Philippine de 19 ans a battu le no 2 mondial Iga Swiatek 6-2 7-5 pour se hisser en demi-finales du WTA 1000 floridien. Largement dominée dans le set initial, Iga Swiatek a pourtant semblé en mesure d'inverser la tendance. La Polonaise a ainsi mené 4-2 dans la seconde manche, servant même pour égaliser à un set partout à 5-4. Mais Alexandra Eala a remporté les trois derniers jeux du match pour cueillir un nouveau succès de prestige. Invitée par les organisateurs, l'élève de l'académie de Rafael Nadal s'est offert sa troisième lauréate en Grand Chelem depuis le début du tournoi, après Jelena Ostapenko et Madison Keys. Elle affrontera dans le dernier carré la Britannique Emma Raducanu (WTA 60) ou l'Américaine Jessica Pegula (WTA 4).

Meillard s'impose en géant à Sun Valley, devant Odermatt Meillard (à droite) et Odermatt ont signé le doublé mercredi dans le géant des finales Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard est bien l'homme en forme de cette fin de saison. Le triple médaillé des Mondiaux de Saalbach a remporté mercredi le géant des finales de la Coupe du monde à Sun Valley, en devançant Marco Odermatt pour un nouveau doublé suisse. Il s'agit de son septième succès à ce niveau. Auteur d'une démonstration en première manche (0''53 d'avance sur son plus proche poursuivant, Lucas Pinheiro Braathen, qui a terminé 4e), Loïc Meillard s'est imposé avec une marge colossale sur le patron du ski alpin Marco Odermatt: 0''95. Il fait ainsi le plein de confiance avant de partir à la conquête du globe de slalom jeudi. Le skieur d'Hérémence signe ainsi son troisième succès de rang en technique après son doublé de Hafjell (géant et slalom) dix jours plus tôt. Il avait déjà conclu l'exercice 2023/24 en trombe. Deux fois 2e en géant et victorieux en slalom à Aspen début mars 2024, il avait remporté dans la foulée le géant des finales de Saalbach avant de décrocher une superbe 2e place en super-G. Mais Loïc Meillard avait manqué de peu le podium en slalom lors des finales 2024 à Saalbach (4e). Il devra certainement faire mieux jeudi pour espérer s'adjuger son premier globe de cristal: 2e de la Coupe du monde de slalom, le champion du monde de la discipline accuse 47 points de retard sur le leader Henrik Kristoffersen, qui s'est quant à lui classé 3e de ce géant. Assuré de s'adjuger le globe de la spécialité avant ces finales, Marco Odermatt n'a rien pu faire face à la maestria de son compère. Sixième d'une première manche trop tournante à son goût, il s'est toutefois bien repris en "finale". Reste que le Nidwaldien a été privé de victoire lors des cinq derniers géants, cette série "noire" incluant celui des Mondiaux où il avait échoué au pied du podium. Tumler 13e Les autres Suisses ont fini beaucoup plus loin. Le vice-champion du monde de la discipline Thomas Tumler, 9e sur le tracé initial, a également manqué son affaire sur le second parcours pour se classer 13e (à 2''58 du vainqueur). Les spécialistes de vitesse Alexis Monney (18e) et Stefan Rogentin (19e) ont quant à eux terminé aux deux derniers rangs.

Juan Ayuso fait coup double en Catalogne Juan Ayuso a fait coup double mercredi en Catalogne Image: KEYSTONE/EPA/ROBERTO BETTINI Juan Ayuso a fait coup double mercredi dans le Tour de Catalogne. L'Espagnol a remporté la 3e étape au sprint, devant Primoz Roglic, et s'est emparé du maillot vert et blanc de leader du classement général. Sa marge sur le Slovène au général est de 6 secondes. Le coureur de l'équipe UAE a coiffé le quadruple vainqueur du Tour d'Espagne sur la ligne d'arrivée à la station de sports d'hiver de La Molina, dans les Pyrénées, au terme d'une première étape de montagne mouvementée. Troisième de l'étape, Mikel Landa a concédé 2 secondes au vainqueur du jour.

Big Air: Höfflin en finale, Gremaud et Andraska out Sarah Höfflin peut rêver de médaille en Big Air en Engadine Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Sarah Höfflin sera la seule Suissesse en lice samedi en finale du ski Big Air aux Mondiaux en Engadine. La Genevoise de 34 ans s'est qualifiée avec le meilleur total des huit finalistes. Sacrée en slopestyle dans ces joutes, la Fribourgeoise Mathilde Gremaud (25 ans) n'a en revanche pas obtenu son billet pour la finale, avec un décevant 20e rang en qualification. Troisième Suissesse en lice, Anouk Andraska a quant à elle échoué de peu, finissant au 11e rang. Aucun représentant de Swiss-Ski ne disputera par ailleurs les finales de snowboard Big Air vendredi. Les Suissesses ont toutes échoué en qualifications mercredi, comme leurs homologues masculins la veille. Le coup n'est pas passé si loin pour Ariane Burri, 11e à 7 points du top 8. La Bernoise Andrina Salis, 15e, a raté plus nettement le coche.

Finales: Meillard en démonstration sur la 1re manche du géant Loïc Meillard a brillé dans la 1re manche du géant des finales Image: KEYSTONE/AP/John Locher Loïc Meillard a confirmé l'excellence de sa forme dans la première manche du géant des finales de la Coupe du monde à Sun Valley. Le skieur d'Hérémence a signé le meilleur temps en laissant ses rivaux à plus d'une demi-seconde. La deuxième manche est prévue dès 19h heure suisse. Vainqueur tant en géant qu'en slalom à Hafjell lors des dernières épreuves disputées avant ces finales, Loïc Meillard devance son dauphin brésilien Lucas Pinheiro Braathen de 0''53 au terme d'un premier parcours très tournant. Le Norvégien Henrik Kristoffersen pointe quant à lui au 3e rang, à 0''65. Marco Odermatt, dont le dernier succès en géant remonte au 12 janvier à Adelboden, n'a pas trouvé la clé sur ce parcours initial: 6e, il accuse 0''98 de retard sur son coéquipier. Mais le Nidwaldien abordait sans pression sa dernière course de l'hiver sur la scène internationale: il est assuré de soulever le globe de la discipline. Les autres Suisses ont terminé plus loin. Pas non plus à son aise, le vice-champion du monde de la discipline Thomas Tumler a lâché 1''29 pour se retrouver au 9e rang. Les spécialistes de vitesse Alexis Monney (22e) et Stefan Rogentin (23e) ont réalisé les deux moins bons temps, alors que Luca Aerni et Franjo von Allmen ont connu l'élimination.

Lausanne s'est qualifié en patron Le lHC s'est imposé en patron mardi Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI En leader de la saison régulière: c'est ainsi que Lausanne a validé son ticket pour les demi-finales des play-off de National League. Dans un 7e match à sens unique, les Vaudois ont enfin fait honneur à leur statut en dominant Langnau 6-2. 56 tirs à 10 dans un dernier acte des quarts de finale de play-off, cela doit être une première. Après 40 minutes de jeu et un score de 2-1 en faveur des Lions, la statistique était de 39-4. Kevin Pasche a vu arriver le premier tir emmentalois à la 16e minute! Du crédit pour Langnau Sans une double pénalité stupide de Bayreuther qui a amené le premier but de Langnau à la 23e, les Tigres n'auraient pas trouvé la faille. Devant son public, Lausanne a rendu une copie presque parfaite au meilleur des moments. "Tout le monde a joué à son niveau, estimait Tim Bozon au terme de la partie. C'est comme ça qu'on doit jouer. Mais il faut vraiment donner du crédit à Langnau qui nous a gênés pendant toute la série." Ce plaidoyer à l'égard des Emmentalois, tous les Lausannois ont tenu à le faire face à la presse. Que ce soit Tim Bozon, Joël Genazzi ou le coach Geoff Ward. "J'ai vraiment apprécié leur façon de jouer, a reconnu l'entraîneur canadien du LHC avec sincérité. Ils se sont admirablement bien battus, ils avaient un plan de jeu et s'y sont tenus. Ils ont proposé un rythme soutenu avec une haute intensité et un vrai défi physique avec des gardiens au top. Non, ce fut un formidable adversaire qui aurait donné du fil à retordre à n'importe quelle équipe à ce stade. On verra mercredi soir qui sera notre adversaire au prochain tour, mais là on a vraiment eu un excellent test." La petite phrase de Pesonen Désigné grand favori de ce quart de finale face au 8e de la saison régulière qui a dû passer par un tour de play-in pour se retrouver à cette place, Lausanne a dû cravacher. Si la résistance des Bernois a pu surprendre certains, le vestiaire vaudois n'a jamais abordé cette série avec le sentiment que quatre matches sous forme de décrassage suffiraient à faire tomber la formation pilotée par Thierry Paterlini. A l'issue du sixième match, au micro de MySports, l'attaquant finlandais de Langnau Harri Pesonen a trouvé que les Lausannois étaient fatigués. Bien entendu, cette phrase a trouvé son chemin dans le vestiaire vaudois. "Apparemment on était fatigué, glisse Tim Bozon avec un petit sourire en coin. On en a parlé, mais je ne dis pas que c'est ça qui nous a motivés. Ce sont plutôt des petits trucs dont on se nourrit. Nous, avec l'énergie du public, on était confiant. Si tu ne donnes pas tout dans une rencontre comme celle-là, c'est que tu n'es pas à la bonne place." Une première ligne au top Pointé du doigt pour un rendement offensif un rien en-deçà de ce qu'elle avait pour habitude de produire durant la saison régulière, la première ligne du LHC (Riat-Suomela-Oksanen) a fait taire les critiques, grâce notamment au doublé réussi par l'ailier genevois. "Je vais être un peu méchant, a lancé Damien Riat. A l'interne, on sait en quoi on croit et de quoi on est capable. Il n'y a que les gens qui n'ont jamais joué à ce niveau qui ne peuvent pas comprendre. L'expérience nous fait mieux gérer. On est passé par là, on savait à quoi s'attendre et donc on n'a jamais douté."

Paris - Roubaix: Pogacar au départ pour la première fois Tadej Pogacar espère ajouter Paris - Roubaix à son palmarès Image: KEYSTONE/AP LaPresse Tadej Pogacar (26 ans) participera pour la première fois de sa carrière à Paris - Roubaix le 13 avril. L'équipe UAE du champion du monde slovène l'a indiqué mercredi. "Après des discussions (en interne), il a été décidé qu'il ajusterait son programme pour se concentrer sur le Tour des Flandres et Paris - Roubaix", est-il indiqué sur le site internet de sa formation. Sur l'Enfer du Nord, "Pogi" retrouvera notamment son rival néerlandais Mathieu van der Poel, qui vient de le priver de la victoire à Milan - San Remo. Pogacar a déjà remporté sept Monuments, dont le Tour des Flandres en 2023. Il a donc déjà démontré pouvoir rouler avec les meilleurs sur les pavés. Et s'il dispute Paris - Roubaix, ce n'est pour faire de la figuration: le Slovène fera obligatoirement partie des favoris. Afin de se préparer au mieux avant ces deux grandes classiques prévues le 6 et le 13 avril, Pogacar a renoncé à courir l'E3 Classic vendredi et Gand - Wevelgem dimanche.

Doublé pour Fiala, les Kings sur leur lancée Kevin Fiala (à gauche) a signé un doublé face aux Rangers Image: KEYSTONE/AP/Jayne Kamin-Oncea Tout roule pour Kevin Fiala et les Los Angeles Kings. Auteur d'un doublé mardi en NHL face aux New York Rangers (3-1), le St-Gallois a permis à son équipe de cueillir un quatrième succès consécutif, le neuvième dans leurs dix derniers matches. Désigné troisième étoile, Kevin Fiala a signé ses 27e et 28e buts dans cet exercice 2024/25 pour atteindre pour la cinquième fois la barre des 50 points. Il a marqué le 1-1 à la 31e minute en supériorité numérique, en profitant d'une passe d'Andrei Kuzmenko, avant de sceller le score dans une cage vide à 15'' de la fin. Les Kings, qui ont inscrit au moins 1 point au cours de leurs 15 dernières rencontres disputées à domicile (un record de la franchise), ont fait un pas de plus vers les play-off. Désormais 2e de la Pacific Division, la franchise de L.A. compte 10 longueurs d'avance sur le 9e de la Conférence Ouest Calgary. Leaders à l'Ouest avec 8 points d'avance sur leurs plus proches poursuivants, les Jets de Nino Niederreiter ont quant à eux validé mardi leur ticket pour les séries finales. Winnipeg s'est imposé 3-2 après prolongation face aux Washington Capitals, grâce notamment au 18e assist réalisé cette saison par leur attaquant grison. Cette rencontre a également été marquée par le 889e but inscrit en saison régulière par Alex Ovechkin. Le capitaine des Capitals n'est plus qu'à cinq buts du record du légendaire Wayne Gretzky. Washington - qui est déjà qualifié pour les play-off - a encore 11 matches à disputer dans ce championnat régulier. Un point pour Moser Janis Moser a quant à lui signé un assist - son 10e de la saison, pour son 12e point au total - mardi lors du large succès (6-1) fêté par le Lightning face à Pittsburgh. Il s'agit du deuxième point du défenseur seelandais du Lightning depuis son retour de blessure à la fin février.

Djokovic en quarts, Sabalenka en demies Novak Djokovic jouera les quarts de finale à Miami Image: KEYSTONE/EPA Novak Djokovic a retrouvé les quarts de finale du Masters 1000 de Miami, au cours d'une journée de mardi marquée par le mauvais temps. Aryna Sabalenka atteint quant à elle les demi-finales pour la première fois en Floride. Le tournoi floridien a été interrompu pendant environ 3h30 par la pluie mardi, qui a bouleversé le programme. Le dernier huitième de finale masculin entre Alexander Zverev et Arthur Fils a d'ailleurs été repoussé à mercredi. Les autres matchs ont eu lieu normalement: après les gouttes, Novak Djokovic (ATP 5) a triomphé contre l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 16) 6-2 6-2. "Ca a été difficile, notamment les sept, huit premiers jeux du match. Mais je pense qu'avoir réussi le break pour revenir à 2-2, puis de nouveau pour mener 4-2, a été un moment décisif et a inversé la dynamique", a commenté le Serbe. A 37 ans, Djokovic retrouve des sensations à Miami après avoir été éliminé d'entrée à Doha en février, puis à Indian Wells. L'ex-no 1 mondial, qui n'avait plus atteint les quarts de finale du tournoi floridien depuis 2016, n'est plus qu'à trois matchs de décrocher le 100e trophée de sa carrière. Il affrontera en quart de finale Sebastian Korda, tombeur du vétéran français Gaël Monfils. Sabalenka face à Paolini Chez les dames, Jasmine Paolini (WTA 6) a été la première à se qualifier pour les demi-finales dans le tableau féminin avec un succès 6-3 6-2 contre la Polonaise Magda Linette (WTA 34). L'Italienne, finaliste à Roland-Garros et Wimbledon l'an passé, n'a eu besoin que de 77 minutes pour passer l'épaule. Paolini affrontera en demi-finale le no 1 mondial Aryna Sabalenka, qui a dominé la Chinoise Zheng Qinwen (WTA 9) 6-2 7-5. La Bélarusse a ainsi gagné pour la sixième fois en six duels livrés face à la championne olympique 2024 pour atteindra les demi-finales à Miami pour la première fois.

Qualifiée, l'Argentine domine à nouveau le Brésil La joie de Giuliano Simeone, auteur d'un des quatre buts argentins face au Brésil Image: KEYSTONE/AP/Natacha Pisarenko L'Argentine a de nouveau dominé le Brésil dans le Clasico des Amériques, avec une nette victoire (4-1) mardi lors des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2026. Les champions du monde en titre avaient validé leur ticket pour cette phase finale avant le début de cette rencontre. Après un succès en Uruguay (1-0) vendredi, l'Argentine a confirmé sa domination sur le football sud-américain et compte désormais 31 points en tête de la poule unique. Malgré le forfait de leur maître à jouer Lionel Messi, des buts d'Alvarez, Enzo Fernandez, Mac Allister et Simeone sont venus punir une équipe du Brésil au visage offensif - mais totalement stérile - et aux errements défensifs. Depuis 2019 et une finale de la Copa América gagnée 1-0, le Brésil n'a plus gagné face à son rival historique continental (4 défaites, 1 nul) La Seleçao, qui avait su gagner dans les arrêts de jeu en fin de semaine dernière face à la Colombie (2-1), est toujours dans le groupe des six directement qualifiés pour la Coupe du monde aux Etats-Unis, Mexique et Canada, avec 21 points, à égalité à la 3e place avec l'Uruguay et le Paraguay qui ont respectivement fait match nul en Bolivie (0-0) et en Colombie (2-2). L'Equateur est 2e (23 points), la Colombie 6e et dernière directement qualifiée (20 points).

Fribourg n'a plus rien à perdre Fribourg doit croire en sa bonne étoile pour le 7e acte de son quart de finale des play-off contre Berne mercredi soir. Mais les statistiques ne parlent pas en faveur du club visiteur. Il faudra du courage et de l'abnégation dans les rangs fribourgeois à la PostFinance Arena. Depuis l'introduction du best of 7 lors de la saison 97/98, il y a eu 47 matches VII. L'équipe visiteuse ne s'est imposée que 8 fois. Dernier exploit en date? Lors des séries de 2022 lorsque Davos avait battu Rapperswil. Les Grisons avaient en outre réussi le prodige de remonter de 0-3 à 4-3 pour enlever cette série. Pour rendre possible l'impossible, les joueurs de Lars Leuenberger devront entrer dans ce match de la même manière que lors de l'acte VI lundi soir ou faire en sorte de ne pas trop subir la pression que les Bernois ne manqueront pas de mettre. Impérial depuis le début des play-off, Reto Berra sera particulièrement attendu. Bardé d'expérience, le gardien zurichois devra tenir le fort. Mais il s'agira aussi de marquer. Et si la première ligne fribourgeoise Sörensen-Wallmark-Schmid est impressionnante, il faudrait que les autres triplettes amènent un peu plus. Notamment la ligne de Bertschy avec Lilja et Vey. Le système défensif mis en place par Leuenberger a permis à Gottéron de retrouver de la superbe et une place en play-off. Il faudra l'appliquer à la lettre dans un match qui pourrait se jouer sur des détails ou sur un goal de raccroc. Si Fribourg venait à se faire éliminer, la saison fribourgeoise ne serait malgré tout pas ratée compte tenu du déroulement de celle-ci et du fait que les Dragons ont dû cravacher pour se hisser dans le top 6.

Murat Yakin: "Une semaine très intéressante" Murat Yakin a aimé ce qu'il a vu mardi à Saint-Gall. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Murat Yakin a apprécié la victoire de ses joueurs mardi face au Luxembourg (3-1). Le sélectionneur de l'équipe de Suisse tire un bilan positif de ce premier rassemblement de l'année. "Notre football et nos principes, sur lesquels nous avons travaillé ces derniers jours, ont bien fonctionné. J'ai vu de bonnes séquences et j'ai reçu de bonnes informations lors de ces deux matches. Dans l'ensemble, c'était une semaine très intéressante", a déclaré Murat Yakin en conférence de presse d'après-match. Le début de match canon de ses hommes a évidemment facilité les choses face à des Lions rouges. "C'était idéal d'ouvrir le score dès notre première situation offensive. Cela a été bénéfique pour notre jeu", a relevé le Bâlois, qui a particulièrement apprécié la performance de Miro Muheim, passeur décisif sur le 1-0 et buteur heureux sur le 3-0. "C'était le meilleur joueur sur le terrain, en défense comme en attaque. Nous avions déjà vu hier à l'entraînement qu'il était dans le rythme. Il a tout simplement du plaisir à jouer", a applaudi Yakin. Le latéral gauche du SV Hambourg, actuel leader de deuxième Bundesliga, est même passé proche du doublé en seconde période, le soir de sa deuxième sélection. Des options supplémentaires L'entraîneur de l'équipe de Suisse avait opté pour une défense à trois et deux pistons, notamment pour voir Stefan Gartenmann dans une autre position que celle que l'arrière de Ferencvaros avait occupée vendredi à Belfast. "Il a très bien fait son travail. Il s'est très bien intégré au groupe et il est une option supplémentaire pour nous en défense", a jugé Yakin. Privé de plusieurs de ses cadres, "Muri" a profité de ces deux duels pour tester un maximum de joueurs et de systèmes en vue des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Son prochain objectif sera de trouver son onze-type qui débutera ces qualifications le 5 septembre face au Kosovo. Les deux matches amicaux prévus en juin contre le Mexique et les Etats-Unis feront office de répétitions générales. Murat Yakin espère donc pouvoir compter sur un effectif au complet lors de cette tournée américaine. "J'espère et je souhaite que Manu (Akanji), Granit (Xhaka), Amdouni et Remo Freuler seront à nouveau disponibles. Ce sont ces joueurs importants qui, s'ils sont dans le rythme et en forme, peuvent permettre à l'équipe de passer au niveau supérieur", a souligné le Bâlois. "Mais c'était quand même important de trouver des solutions en cas d'autres absences, d'être prêts et de ne pas avoir à essayer tout cela en juin, au dernier moment."

Une première demi-heure de feu pour la Suisse Ruben Vargas: une ouverture du score qui a bien facilité les choses. Image: KEYSTONE/TIL BUERGY La Suisse a mis fin à sa série de huit matches sans victoire mardi à Saint-Gall. Les hommes de Murat Yakin ont battu le Luxembourg 3-1 grâce à trois buts inscrits en première période. Le sélectionneur bâlois l'avait répété maintes fois: il voulait profiter de ces deux premiers matches amicaux de l'année pour voir le maximum de joueurs à l'oeuvre, notamment en défense. C'est donc tout naturellement qu'il a décidé de changer de système, troquant la défense à quatre alignée en Irlande du Nord (1-1) pour un 3-4-3 avec cinq joueurs à vocation défensive. Stefan Gartenmann, Eray Cömert et Ricardo Rodriguez ont commencé la partie dans l'axe. Les deux pistons choisis par Yakin, Lucas Blondel (à droite) et Miro Muheim (à gauche), ont toutefois rapidement montré que la Suisse n'allait pas afficher un visage défensif. A la 9e minute, Muheim a ainsi hérité du ballon dans la surface adverse. Le latéral du SV Hambourg a adressé un centre à ras terre qui a pris à contre-pied l'arrière-garde luxembourgeoise. A la réception, Ruben Vargas ne s'est pas fait prier pour ouvrir le score d'une jolie reprise du pied gauche. Privés de doublés Ce premier but rapide a perturbé des Lions rouges qui restaient pourtant sur une victoire acquise samedi face à la Suède (1-0), futur adversaire de la Suisse en qualifications pour la Coupe du monde 2026. Héros de ce succès historique, Seid Korac a cette fois commis l'irréparable deux minutes après le 1-0 en faisant tomber Breel Embolo dans la surface. L'attaquant de l'AS Monaco, qui a remplacé au pied levé Andi Zeqiri forfait, a parfaitement transformé le penalty (12e). Le Bâlois a même cru s'offrir un doublé après un bel enchaînement à l'entrée de la surface (18e) sur lequel le gardien du Luxembourg Anthony Moris a dû s'avouer vaincu. Mais Ruben Vargas, qui l'avait placé en position idéale, a été signalé hors-jeu. En difficulté à Belfast, l'ailier du FC Séville a livré un excellent match dans une enceinte saint-galloise clairsemée. Il est lui aussi passé tout proche du doublé en croyant inscrire le 3-0 après un beau mouvement helvétique. Pas de hors-jeu cette fois, mais une légère déviation de Muheim - dans tous les bons coups mardi - qui a surpris Moris. Occasions manquées Murat Yakin a profité de la tournure des évènements pour poursuivre sa revue d'effectif. Il a ainsi offert à Albian Hajdari ses premières minutes sous le maillot rouge à croix blanche. En contrôle, la Suisse aurait même pu alourdir le score à plusieurs reprises. Mais Dan Ndoye a manqué un face-à-face (42e), Embolo n'a pas transformé une offrande de Muheim (55e) qui a lui-même raté la cible de peu (65e) et le tir appliqué de Vargas n'a trouvé que les gants de Tiago Pereira (77e). Reste que les satisfactions sont nombreuses à l'issue de ce deuxième match de préparation disputé sans de nombreux titulaires (Xhaka, Akanji, Freuler, entre autres). Titulaire dans les buts à la place de Gregor Kobel, Yvon Mvogo pourra juste regretter ce penalty concédé par Aurèle Amenda, entré en jeu en fin de match. Le gardien fribourgeois, qui avait empêché les Lions rouges de relancer la partie à la 24e d'une belle parade, est parti du bon côté sans toutefois pouvoir détourner le tir de Danel Sinani (89e).