Choc Arsenal-Bayern ++ Chelsea écrase le Barça

NHL: les Stars de Bichsel écrasent les Oilers de McDavid Le duel entre Stars et Oilers a vite tourné en faveur des Texans. Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Le défenseur soleurois Lian Bichsel et Dallas ont fêté une large victoire sur la glace d'Edmonton mardi en NHL. Les Stars se sont imposés 8-3 contre l'équipe de Connor McDavid.

Ce remake des deux dernières finales de la Conférence Ouest (remportées les deux fois par Edmonton) a rapidement tourné en faveur des Texans. Ces derniers menaient déjà 4-0 après 20 minutes et 6-1 à l'issue du deuxième tiers-temps.

Auteur du 1-0, le capitaine canadien des Stars Jamie Benn a marqué son 400e but en saison régulière de NHL. Lian Bichsel n'a pas noirci la feuille des compteurs, mais le robuste arrière de 21 ans s'est illustré avec trois mises en échec.

Cette large victoire, la 14e en 23 matches, permet à Dallas de consolider sa deuxième place au sein de la Conférence Ouest. En revanche, les Oilers et ses superstars Connor McDavid et Leon Draisaitl ne décollent toujours pas, eux qui affichent un bilan de 10 victoires pour 15 défaites.



Ldc: Duel au sommet entre Arsenal et le Bayern Munich Arsenal et le Bayern Munich s'affrontent mercredi pour la 5e journée de la Ligue des champions. Avec l'Inter Milan, ce sont les trois seules équipes qui comptent 4 victoires dans cette phase de ligue.

Leaders provisoires respectifs de Premier League et de Bundesliga, Arsenal et le Bayern Munich arrivent tous deux en pleine confiance avant leur duel à Londres (21h00). Le Bayern de Vincent Kompany est invaincu cette saison en Bundesliga, tandis que les Gunners n'ont concédé qu'une défaite en Premier League.

Avec Yann Sommer dans les cages, l'Inter Milan se rend pour sa part à Madrid pour tenter de cueillir une 5e victoire en autant de matches de C1 face à l'Athletico (21h00). Les hommes de Christian Chivu devront se rassurer après une défaite face à leur rival de l'AC Milan dimanche, face à des Madrilènes qui restent sur cinq victoires d'affilée en championnat.

Liverpool sous pression Au Parc des Princes, le PSG de Luis Enrique se frotte à Tottenham à domicile (21h00). Bousculé en Ligue 1, le club parisien doit de plus pallier de nombreuses absences, dont celles de Désiré Doué et d'Achraf Hakimi, blessés.

Champion sortant de Premier League, Liverpool rencontre une phase difficile en championnat, avec cinq défaites lors de six derniers matches. Un hypothétique revers à Anfield face au PSV Eindhoven (21h00) pourrait sonner le glas de l'entraîneur des Reds Arne Slot.

L'AS Monaco, le club des internationaux suisses Philipp Köhn et Denis Zakaria, se rend à Chypre affronter Paphos (18h45), tandis que l'Olympiakos d'Athènes accueille le Real Madrid (21h00).



Ligue des champions: Chelsea remporte le choc de la soirée Delap marque le 3-0 pour Chelsea Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Chelsea a nettement remporté le choc de la 5e journée de Ligue des champions mardi contre Barcelone. Les Londoniens se sont imposés 3-0 face à des Catalans réduits à dix dès la 44e.

Le capitaine Araujo a écopé d'un deuxième avertissement synoyme de retour prématuré aux vestiaires. A ce moment, les visiteurs étaient déjà menés suite à un autogoal de Koundé (27e). Chelsea avait déjà une emprise certaine sur la partie. Le superbe but du joyau Estevao (55e) et la réussite de Delap (75e) ont assuré les trois points pour des Blues conquérants face à un timide Barça.

Le Newcastle de Fabian Schär (remplacé à la 60e) s'est tiré une balle dans le pied à Marseille. Menant après un but de Barnes (6e), les Magpies ont payé cher une sortie ratée de leur gardien Pope, qui a permis à Aubameyang d'égaliser dès la reprise (46e). Le vétéran gabonais a donné la victoire à l'OM dans la foulée (50e).

Gregor Kobel et le Borussia Dortmund ont empoché les trois points attendus à domicile en battant Villarreal 4-0. Mais les Allemands ont dû patienter avant d'ouvrir le score par Guirassy (45e). Ce dernier a ensuite inscrit le 2-0 (54e) avant les réussites d'Adeyemi (58e) et de Svensson (95e).

Surprise à Manchester Une surprise s'est produite en Angleterre: Manchester City s'est incliné 2-0 sur sa pelouse contre un étonnant Bayer Leverkusen. Les visiteurs ont marqué par Grimaldo (23e) et Schick (54e). Pep Guardiola, qui avait laissé de nombreux titulaires - dont Haaland, Foden et Doku - sur le banc, a cette fois manqué son pari.

Sans Marc Giger resté sur le banc, l'Union Saint-Gilloise a réussi un coup en allant gagner 1-0 à Istanbul contre Galatasaray. Les Belges progressent ainsi à 6 points alors que les Turcs restent à 9.

Le duel des cancres entre Ajax Amsterdam et Benfica Lisbonne, deux anciens vainqueurs de la compétition, a tourné en faveur des visiteurs. Les hommes de Jose Mourinho ont gagné 2-0 pour débloquer enfin leur compteur. L'Ajax reste scotché à 0 point.

La soirée a souri aux clubs italiens. La Juventus s'est imposée in extremis 3-2 dans le froid de Bodo/Glimt grâce à David (91e). Pour sa part, Naples a fini par briser la résistance du FK Qarabag (2-0).



National League: le LHC prend la deuxième place Un précieux succès pour le LHC Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Lausanne HC (4-3 à Rapperswil) et le HC Bienne (3-1 contre Kloten) ont connu les joies de la victoire. Ajoie a quant à lui subi la loi du leader Davos (8-0).

En allant gagner à Rapperswil et profitant de la défaite de Fribourg-Gottéron, le LHC a repris la deuxième place au classement. Il n’a fallu qu’un peu plus de trois minutes pour que Théo Rochette marque son quatorzième but de la saison, avant que Mauro Dufner ne lui réponde 46 secondes plus tard. Sept secondes de jeu de puissance ont ensuite suffi à Drake Caggiula pour remettre les Vaudois devant (6e).

Damien Riat a fait le break (9e), avant de signer un doublé (29e). Malte Strömwall a redonné espoir aux Saint-Gallois (32e), qui ont ensuite dominé la deuxième partie de la rencontre. Victor Rask a relancé la partie dès le début du troisième tiers, mais les Lions ont tenu bon.

Ajoie corrigé à Davos Ajoie, qui avait pris des points lors de ses quatre derniers matches, n’a rien pu faire chez le leader Davos. Adam Tambellini (5e) et Simon Ryfors (8e) n’ont pas laissé planer le suspense longtemps avant de faire le break. Dès le retour des vestiaires, Yannick Frehner a encore compliqué les chances de retour du HCA (22e). Les Grisons ont encore fait trembler les filets ajoulots à cinq reprises, transformant cette victoire en démonstration.

Face à Kloten, Bienne a momentanément réglé ses problèmes défensifs. Les Seelandais ont battu Kloten en ne concédant qu’un petit but. Dario Meyer a ouvert le score (8e), mais Fabio Hofer a égalisé juste avant la première pause. Lias Andersson a inscrit le but de la victoire à 8’30 de la sirène finale, avant que Sallinen ne scelle le score dans la cage vide.

Dans les autres rencontres, Berne s’est enfoncé encore un peu plus dans sa méforme. Les Ours ont été battus par Zoug (4-2), concédant ainsi un troisième revers consécutif. Finalement, alors qu’il restait lui aussi sur trois défaites, Zurich a retrouvé la victoire en battant Ambri 3-2 après prolongation.



National League: Genève-Servette s'impose à Fribourg Berra sous pression de Granlund Image: KEYSTONE/PostFinance Le troisième derby de la saison en National League entre Fribourg et Genève a souri une deuxième fois aux Grenat. Les Aigles ont dominé les Dragons 5-2 et les dépassent au classement.

Une quatrième ligne de feu et c'est tout Genève qui sourit. Grâce à un trio Rod-Verboon-Miranda, les Aigles ont éteint les hommes de Roger Rönnnberg.

Si Genève a un peu plus tiré au but que Fribourg lors du premier tiers, c'est pourtant Fribourg qui a ouvert le score. Pas à la 3e, car la réussite de Borgström a été annulée pour un hors-jeu, mais à la 20e lorsque Sandro Schmid a pu battre Charlin dans le slot et alors que Gottéron était en supériorité numérique.

Le tiers médian fut nettement plus déséquilibré avec des Fribourgeois plus entreprenants. C'est tout d'abord Christoph Bertschy qui a eu deux grosses occasions bloquées par Charlin. Et puis à la 28e, c'est Nathan Marchon qui a pu donner deux longueurs d'avance aux Dragons. Comme Charlin a déplacé sa cage, les arbitres ont pris de longues minutes devant la vidéo avant de valider cette réussite.

Les Genevois ont tout de même réagi. A la 33e, sur un débordement de Saarijärvi, c'est Noah Rod qui a pu réduire le score. Et à la 36e, alors que les Aigles avaient un homme de moins sur la glace, ils ont bien failli égaliser mais Berra a pu s'interposer.

Réussite maximale Le dernier rempart fribourgeois n'a en revanche rien pu faire sur le 2-2 tombé à la 43e. C'est à nouveau Rod qui s'est illustré, cette fois au prix d'une habile déviation sur un lancer de Rutta. Les joueurs de Ville Peltonen sont même parvenus à prendre l'avantage à la 47e, et ce alors qu'ils évoluaient avec un homme de moins sur la glace. C'est Matthew Verboon qui a surpris Berra sur un engagement à la droite du but fribourgeois. L'ancien attaquant de Lugano a lui aussi inscrit un doublé en transperçant Berra à la 56e.

Sans aller jusqu'à parler de hold-up, on peut dire que les Genevois ont eu une réussite maximale. Ce succès permet en outre aux Grenat de passer devant les Dragons au classement. Lausanne est 2e, devant Genève et Fribourg.



Coupe du monde 2026: la Suisse placée dans le pot 2 Granit Xhaka et Murat Yakin attendent le tirage au sort Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse figurera dans le pot 2 lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026. La compétition se déroulera aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Le tirage sera effectué le vendredi 5 décembre à Washington dès 18h00, heure suisse. La sélection de Murat Yakin sait déjà qu'elle ne pourra pas affronter les autres pays placés dans le même chapeau, à savoir la Croatie, le Maroc, la Colombie, l'Uruguay, le Japon, le Sénégal, l'Iran, la Corée du Sud, l'Equateur, l'Australie et l'Autriche.

Outre les trois pays organisateurs, les têtes de série seront l'Argentine, tenante du titre, l'Espagne championne d'Europe, la France, l'Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne.

Des adversaires potentiellement dangereux pourront se trouver dans les pots 3 et 4. On pense notamment à la Norvège d'Erling Haaland (pot 3) ou l'Italie, qui espère se qualifier en mars via les play-off. Ceux-ci désigneront les onze derniers participants.

Le 5 décembre, la FIFA répartira les équipes en douze groupes (de A à L), en piochant d'abord dans le pot 1 puis le 2, le 3 et le 4. Il ne pourra y avoir qu'un pays par Confédération dans chaque groupe, sauf pour l'UEFA avec deux au maximum.

Une nouveauté: l'Argentine et l'Espagne, têtes de série no 1 et 2, ne pourront s'affronter qu'en finale pour autant qu'elles finissent en tête de leur groupe. La France et l'Angleterre, no 3 et 4, seront aux prises seulement dès les demi-finales, là aussi si elles remportent leur groupe.



Mujinga Kambundji a donné naissance à un petit garçon Mujinga Kambundji est désormais maman Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Mujinga Kambundji (33 ans) a accouché de son premier enfant, a-t-elle annoncé sur Instagram. La Bernoise et son entraîneur Florian Clivaz (31 ans) sont désormais les parents d'un petit Léon.

Tous trois sont en bonne santé, a écrit la sprinteuse. Elle a également ajouté que la famille était reconnaissante et profitait de ces précieux nouveaux moments.



Saut: Kraft gagne à Falun, Deschwanden 23e Stefan Kraft en plein vol Image: KEYSTONE/AP/Fredrik Sandberg Stefan Kraft a remporté le concours de Coupe du monde au petit tremplin à Falun. L'Autrichien est devenu le troisième vainqueur différent en trois épreuves cette saison.

Kraft, avec des sauts de 97,5 et 96,5 m, l'a emporté devant le Slovène Anze Lanisek et l'Allemand Philipp Raimund. Un seul Suisse s'est hissé en finale, en l'occurrence Gregor Deschwanden. Le Lucernois a pris la 23e place après s'être posé deux fois à 91,5 m.

Simon Ammann (33e), Sandro Hauswirth (37e), Felix Trunz (41e) et Juri Kesseli (46e) ont tous manqué leur place en deuxième manche, et donc les points Coupe du monde.



Coupe du monde: Kilde envisage un retour jeudi à Copper Mountain Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde hésite à prendre le départ du Super-G jeudi à Copper Mountain. (Archives) Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Aleksander Aamodt Kilde envisage un retour en Coupe du monde de ski jeudi lors du super-G de Copper Mountain. Le Norvégien prendra sa décision seulement la veille au soir.

"Je me sens assez confiant, mais c'est encore trop tôt pour savoir si je pourrai débuter dès jeudi. J'ai besoin de voir comment se passent les prochains jours", a expliqué lundi soir lors d'une conférence de presse le skieur double médaillé olympique à Pékin en 2022

Vice-champion du monde en super-G et en descente en 2023, Aleksander Aamodt Kilde avait lourdement chuté lors de la descente de Wengen en janvier 2024.

Rapidement opéré à un genou et une épaule, il avait pu reprendre l'entraînement quelques mois plus tard, mais avait ensuite dû être réopéré en raison d'une grave infection à l'épaule qui s'est transformée en septicémie. Très affaibli, il avait dû renoncer totalement à l'hiver 2024-25.

Enfin remis sur pied, le colosse norvégien aux 12 victoires en Coupe du monde aimerait prendre le départ du super-G de Copper Mountain jeudi, pour faire son grand retour dès la première course de vitesse de la saison de Coupe du monde.

Quelques nuits blanches en perspective "Si je skie jeudi, c'est un plus. Ce serait l'idéal pour tourner la page et redémarrer du bon pied. On verra", a-t-il indiqué lundi, précisant qu'il prendrait sa décision mercredi soir.

"Il y a de la joie et de l'enthousiasme, mais aussi une bonne dose de stress, a-t-il admis. Et c'est un stress différent, car en temps normal je suis nerveux et je veux gagner des courses, maintenant le simple fait d'être là me stresse. Il y aura probablement quelques nuits blanches."

Le manque de neige sur les pistes d'entraînement à Copper Mountain ne lui a toutefois pas permis de skier autant qu'il l'aurait voulu, d'où son hésitation à prendre le départ du super-G alors qu'il vise surtout les descentes de Beaver Creek, les 4 et 5 décembre.

"Si je fais Copper, ça fait partie du processus de retour à la descente", expliquait-il il y a quelques semaines. "Mais je crois que c'est la descente que j'attends avec impatience."



NBA: Clint Capela gagne du temps de jeu Le Genevois Clint Capela a foulé le parquet pendant près d'un quart d'heure ce mardi avec les Houston Rockets. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Karen Warren Clint Capela a été régulièrement utilisé dans la nuit de lundi à mardi en NBA. Il a contribué à la victoire 114-92 des Houston Rockets sur les Phoenix Suns en marquant deux points.

Le Genevois a passé 13'21'' sur le parquet - une durée rarement atteinte cette saison. Le pivot de 31 ans, qui ne fait pas partie de la formation de base à Houston, a tiré à deux reprises en direction du panier adverse et a réussi un tir. Il a également capté cinq rebonds.

Les Rockets ont commencé la saison de manière convaincante avec 11 victoires en 14 matches et occupent la 4e place de la Conférence Ouest.



NHL: Soirée faste pour les "Swiss Devils" Nico Hischier a inscrit un but et un assist pour les New Jersey Devils face aux Red Wings et est pour l'heure le meilleur marqueur suisse de NHL cette saison. Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig New Jersey Devils et ses joueurs suisses ont mis fin à une série de 3 défaites en battant 4-3 les Detroit Red Wings mardi en NHL. Hischier et Meier ont chacun inscrit un but et un assist.

Ces trois points propulsent les Devils dans le groupe de tête de la Conférence Est. Parallèlement, Hischier et Meier se placent en tête de la liste des marqueurs suisses en NHL. Hischier occupe la première place avec 18 points (7 buts/11 assists), suivi de près par Meier avec 17 points (7/10). Kevin Fiala, qui était également sur la glace dans la nuit de lundi à mardi et qui a fêté une victoire 2-1 sur les Ottawa Senators avec les Los Angeles Kings, n'a pas marqué et reste à 16 points (9/7).

Les Predators et Josi en difficulté Roman Josi s'est illustré avec une passe décisive. Mais le capitaine des Nashville Predators n'a actuellement pas beaucoup de raisons de se réjouir. Lors de son deuxième match après sa pause pour blessure, son équipe n'a pas eu la moindre chance et a concédé une nette défaite 8-3 contre les Florida Panthers. Nashville glisse ainsi dans le bas du classement de la Conférence Ouest.

Akira Schmid a pris place sur le banc des remplaçants chez les Vegas Golden Knights. Son collègue gardien Carl Lindbom n'a pas profité de l'occasion pour briller. Il a encaissé trois buts lors de la défaite 5-1 contre les Utah Mammoth - les deux derniers buts ont été marqués dans une cage vide.

Pius Suter s'est incliné avec les St. Louis Blues à l'extérieur contre les New York Rangers 3-2. Janis Moser a en revanche fêté une victoire 3-0 avec les Tampa Bay Lightnings contre les Philadelphia Flyers.



Ligue des champions: un alléchant Chelsea - Barcelone ce soir La 5e journée de Ligue des champions est au programme ce soir. L'affiche la plus alléchante se jouera à Londres entre Chelsea et Barcelone.

Les deux clubs sont voisins au classement. Le Barça occupe le 11e rang juste devant les Londoniens. Tous deux comptent 7 points après avoir gagné deux matches, fait un nul et subi une défaite. Autre parallèle, tant Chelsea que Barcelone sont actuellement 2e de leur championnat: les Anglais accusent 6 points de retard sur Arsenal, alors que les Catalans se trouvent à 1 point derrière le Real Madrid.

Parmi les favoris de la compétition, Manchester City (4e/10 pts) accueillera le Bayer Leverkusen (21e/5 pts) en espérant rebondir après sa défaite samedi en Premier League à Newcastle (2-1). Pour leur part, les Magpies de Fabian Schär, qui occupent le 6e rang avec 9 points, se rendront à Marseille (25e/3 pts) en sachant qu'un succès serait quasiment synonyme de qualification pour les 16es de finale.

Le Borussia Dortmund (14e/7 pts) de Gregor Kobel aura une bonne occasion d'engranger des points avec la venue dans la Ruhr de Villarreal (32e/1 pt). Marc Giger et l'Union Saint-Gilliose (28e/3 pts) effectueront le périlleux déplacement d'Istanbul pour aller y affronter Galatasaray (9e/9 pts). Naples (24e/4 pts) aura la pression lors de la réception de l'étonnant FK Qarabag (15e/7 pts).



PL: Réduit à 10, Everton s'impose face à Manchester United Le milieu de terrain Kiernan Dewsbury-Hall a permis aux sien de s'imposer malgré l'infériorité numérique face à Manchester United en Premier League lundi. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Everton a joué un bien mauvais coup à Manchester United lors du dernier match de la 12e journée de Premier League. Réduits à 10, les visiteurs se sont imposé 1-0 à Old Trafford.

L'expulsion de Gueye pour une altercation avec son propre coéquipier Keane à la 13e laissait présager le pire pour Everton. Pourtant, Dewsbury-Hall a trouvé la faille d'une frappe puissante à la 29e.

Malgré la possession de balle, les hommes de Ruben Amorim ne sont pas parvenus à tromper le portier d'Everton Pickford et à recoller au score. Il s'agit du 3e rencontre d'affilée des Red Devils sans victoire, après les matches nuls face à Nothigham Forest et Tottenham.

Au classement, cette victoire permet à Everton de remonter à 18 points, le même total provisoire que les Mancuniens ainsi que de Liverpool et de Tottenham après 12 journées. Avec ses 23 points, l'actuel deuxième, Chelsea, n'est qu'à cinq points de la douzième place des Reds.



CE: Bilan contrasté des équipes de Suisse après 5 tours Le skip genevois Yannick Schwaller et son équipe n'ont rien pu faire face à l'Ecosse. (Archives) Image: KEYSTONE/EPA COMPIC/KIMMO BRANDT La sélection suisse féminine s'est relevée au championnat d'Europe de Lohja, en battant l'Allemagne 8-4. Tout comme l'équipe masculine, défaite par l'Ecosse, elle pointe à 3 victoires après 5 tours.

Le quatuor féminin suisse de la skip Corrie Hürlimann s'est remis sur de bons rails en Finlande lundi soir. Après avoir perdu successivement contre la Lituanie et le Danemark, les Suissesses ont battu l'Allemagne 8-4. La décision s'est faite au huitième end avec un coup de trois des Suissesses.

Plus tôt dans la journée, elles s'étaient inclinées 8-7 face au Danemark après avoir été menées 4-0 en début de match. Les Danoises ont réalisé un coup de trois décisif au neuvième end pour couper court aux espoirs de victoire suisse. Corrie Hürlimann et ses coéquipières poursuivront la compétition mardi contre l'Écosse et la Turquie.

Les Suisses encore battus par l'Ecosse De leur côté, les Suisses ont battu la Tchéquie 10-9 après un end supplémentaire lundi, avant de s'incliner face aux champions du monde écossais 8-4 en début de soirée. Le CC Genève du skip Yannick Schwaller, Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Schwaller et Benoît Schwarz-Van Berkel auraient pu s'épargner la prolongation face aux Tchèques. Ils ont entamé le 10e end en menant 9-6, mais ont laissé les Tchèques réussir un coup de trois. Schwarz-Van Berkel a ensuite profité de l'avantage de la dernière pierre pour donner la victoire à son équipe lors du end supplémentaire.

Le soir, les Suisses se sont inclinés face à l'Écosse, comme lors de la finale mondiale de Moose Jaw d'avril dernier. Les Écossais ont pris le contrôle du match avec un coup de trois dans le troisième end, avant de conclure la rencontre au neuvième end 8-4. Schwaller et son équipe affronteront l'Autriche mardi à partir de 15 heures.

