Crosby avec le Canada ++ Zakaria honoré

Sidney Crosby se joint au Canada Sidney Crosby champion du monde en 2015 à Prague avec le Canada Image: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK Renfort de poids pour la Canada au Championnat du monde. Sidney Crosby se joint à la sélection à la feuille d'érable à Stockholm. A 37 ans, l'un des plus grands joueurs de l'histoire va disputer son troisième Mondial. Il avait participé en 2006 et avait marqué 16 points en 9 matches. En 2015 à Prague, il avait remporté l'or face à la Russie d'Ovechkin et Malkin pour entrer enfin dans le cadre restreint du Triple Gold Club, soit les joueurs ayant remporté l'or olympique, mondial et la Coupe Stanley. Il compte 1687 points en 1352 rencontres de saison régulière et 201 points en 180 parties de play-off. Cette année encore, celui qui a enchaîné vingt saisons à plus d'un point par match (réd: 91 points en 80 matches en 24/25) a conduit le Canada à la victoire dans le tournoi des 4 Nations en février. Il aura l'occasion de jouer avec Macklin Celebrini, le choix numéro un de la draft de 2024 et qui joue aux San Jose Sharks.

Denis Zakaria dans le onze idéal de"L'Equipe" Denis Zakaria (au premier plan): l'âme de l'AS Monaco. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Pour la troisième fois déjà, Denis Zakaria a les honneurs de "L’Equipe". Le capitaine de l’AS Monaco figure dans le onze idéal de la 32e journée de Ligue 1 établi par le quotidien. Crédité d’une note 7, Denis Zakaria a été l’un des grands artisans du succès 3-1 samedi de l’AS Monaco à Saint-Etienne. Le quotidien souligne les quatre ballons gagnés par le Genevois. Avec cette saison aboutie dans son club, Denis Zakaria espère bénéficier enfin de la pleine confiance de Murat Yakin. Mais avec Ganit Xhaka, Remo Freuler, buteur dimanche avec Bologne contre la Juventus, Ardon Jashari et Vincent Sierro, la concurrence en ligne médiane sera âpre. Le sélectionneur pourra-t-il toutefois écarter de son onze l’un des meilleurs joueurs du Championnat de France ?

Stephen Curry et les Warriors toujours en vie Stephen Curry c閘鑒re avec sa femme Ayesha cette qualification arrach閑 au 7e match. Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Stephen Curry et Golden State sont toujours en vie ! Après être passés par la case des play-in, les Warriors ont éliminé Houston au septième match. Golden State s'est imposé 103-89 au Texas pour obtenir le droit de défier Minnesota en demi-finale de Conférence. Les Warriors ont pris la main dans le deuxième quart-temps grâce à un héros inattendu, Buddy Hield, auteur de 33 points dont 22 avant la pause. En quête d'un cinquième titre, Stephen Curry a su surmonter un début de match laborieux pour livrer la marchandise avec ses 22 points et ses 10 rebonds. A l'Est, Indiana a provoqué la surprise. Les Pacers ont gagné 121-112 à Cleveland dans l'Acte I d'une demi-finale qu'ils n'abordaient pas dans la peau du favori. Les 19 tirs à 3 points transformés par les Pacers ont pesé sur l'issue de la rencontre.

Un miracle pour Nino Niederreiter et les Jets Les Jetts en folie après le but de la victoire inscrit par Cole Perfetti dans la seconde prolongation. Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE Nino Niederreiter et Winnipeg peuvent croire que les miracles existent ! Leur succès dans l’Acte VII du premier tour des play-off face à St-Louis mérite un tel qualificatif. Menés 3-1 sur leur glace, les Jets ont marqué à deux reprises dans les deux dernières minutes du temps réglementaires, par Vladislav Namestnikov pour le 3-2 de la 59e et par Cole Perfetti à... pour le 3-3 à.. 3 secondes de la sirène. La meilleure équipe de la saison régulière devait ensuite classer l’affaire par Adam Lowry après 16’10’’ de jeu dans la... seconde prolongation. Aucune des deux équipes ne sera parvenue à s’imposer à l’extérieur dans cette série. L’avantage de la glace aura, ainsi, été déterminant. Nino Niederreiter a bénéficié d’un temps de jeu de 23’34’’ pour rendre un bilan de +1 dans ce septième match. Le Grison et ses coéquipiers doivent maintenant très vite reprendre leurs esprits. Dès mardi en effet, Winnipeg engagera le fer face à Dallas. Cette affiche proposera un derby alémanique entre Nino Niederreiter et Lian Bichsel qui garantira, bien sûr, la présence d’un joueur suisse lors de la finale de la Conférence Ouest. Désormais gardien no 2 de Vegas, le Bernois Akira Schmid est également encore concerné par ces play-off. Les Golden Knights seront opposés à Edmonton.

Oscar Piastri: une première option sur le titre Oscar Piasati impérial à Miami. Image: KEYSTONE/EPA McLaren s'est montré intouchable à Miami avec les victoires de Lando Norris samedi lors de la course sprint et d'Oscar Piastri dimanche lors du Grand Prix. L'écurie britannique confirme ainsi sa supériorité actuelle en Formule 1. Un an après son retour sur le devant de la scène sur le tracé floridien où Lando Norris avait remporté le premier GP de sa carrière, l'équipe basée à Woking a écrasé la concurrence et s'est échappée encore un peu plus au classement des constructeurs. Piastri, qui a engrangé sa troisième victoire consécutive, la quatrième de la saison après la Chine, Bahreïn et l'Arabie saoudite, a, lui, augmenté son avance en tête du championnat sur Norris, la portant à 16 longueurs, et se pose de plus en plus en favori pour la couronne mondiale. L'Australien, parti troisième dimanche, a profité de la bagarre entre son coéquipier et Max Verstappen (Red Bull) dans les deux premiers virages pour s'emparer de la deuxième place. Malgré une belle résistance du quadruple champion du monde en titre, le natif de Melbourne a fait parler la supériorité de sa monoplace pour prendre la tête au 14e tour et ne plus jamais la quitter. Relégué au sixième rang, Norris a aussi profité de la vélocité de sa monoplace pour remonter rapidement au classement. A l'issue d'un âpre duel, l'Anglais a ensuite pris sa revanche sur Verstappen, qui lui avait fermé la porte de manière musclée en début de course. "Mad Max", quatrième derrière le Britannique George Russell (Mercedes) dimanche, a été le grand perdant du week-end puisqu'il n'avait inscrit aucun point samedi lors du sprint et en a encore concédé dimanche. Il se consolera toutefois avec la naissance de son premier enfant, une petite fille prénommée Lily qui est née juste avant le week-end floridien. L'un des faits marquants de la course a été la tension qui a éclaté au grand jour au sein de l'écurie Ferrari. Le septuple champion du monde Lewis Hamilton a en effet critiqué à la radio la stratégie de son équipe quand il estimait être le plus rapide des deux pilotes de a Scuderia. "Ce n'est pas un bon travail d'équipe, c'est tout ce que j'ai à dire", a-t-il lâché à son ingénieur de course. Si son coéquipier Charles Leclerc l'a finalement laissé passer, le Britannique a dû se résoudre à lui rendre la pareille quelques tours plus tard car il roulait moins vite que le Monégasque. Les deux hommes ont finalement terminé septième et huitième, à environ une minute des McLaren.

Wawrinka battu sur le fil en finale à Aix-en-Provence Stan Wawrinka a connu une d馭aite honorable en finale. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Stan Wawrinka (ATP 158) doit se contenter du trophée du finaliste malheureux dans le Challenger d'Aix-en-Provence. Le Vaudois a manqué l'occasion d'écrire une page d'histoire du tennis. L'ex-no 3 mondial, qui pouvait devenir le premier quadragénaire à cueillir un titre sur le circuit Challenger, s'est incliné 6-7 (5-7) 6-3 7-6 (7-4) en finale face au Croate Borna Coric (ATP 104). Il grimpera à la 132e place du classement ATP lundi, alors qu'il aurait figuré aux alentours du 115e rang s'il avait triomphé. Le Vaudois regrettera peut-être de n'être pas parvenu à forcer la différence dans le 3e set, alors qu'il était parvenu à effacer son break de retard pour reprendre l'avantage et mener 5-4, puis 6-5, sans toutefois trouver la solution pour conclure sur le service de son adversaire. Stan Wawrinka, qui n'a pas soulevé de trophée depuis août 2020 et son sacre dans le Challenger de Prague pour la reprise du circuit après la pause due au Covid-19, aura forcément des regrets. Mais il a prouvé cette semaine qu'il avait bel et bien toujours le niveau pour rivaliser avec les meilleurs, tout du moins sur le front des Challengers. Le triple vainqueur de Grand Chelem a notamment vaincu au 2e tour l'Australien Alexei Popyrin (ATP 26), qui l'avait battu pour sa dernière finale en date sur l'ATP Tour (Umag 2023). Et il n'a pas à rougir de sa défaite subie face à Borna Coric, ex-no 12 mondial qui a cueilli dimanche son quatrième titre de l'année dans un Challenger et qui retrouvera le top 100 de la hiérarchie lundi.

Bundesliga: tout est dit, le titre pour le Bayern Munich Un nouveau titre de champion pour le Bayern Image: KEYSTONE/AP/Ebrahim Noroozi Tout est dit en Bundesliga au terme de la 32e journée. Le Bayern Munich a décroché un 34e titre de champion grâce au nul dimanche du Bayer Leverkusen 2-2 à Fribourg. Les Bavarois comptent sept points d'avance sur le tenant du trophée alors qu'il n'en reste que six en jeu. Samedi, ils avaient manqué une première occasion de s'assurer le titre en concédant le nul 3-3 dans les arrêts de jeu à Leipzig. Mais ils n'ont pas dû patienter longtemps avant de retrouver les sommets. Avec Granit Xhaka, Leverkusen a donc perdu ses derniers espoirs sur la pelouse d'un SC Fribourg en lutte pour les places en Ligue des champions. Le Bayer est déjà assuré de finir la saison en tant que vice-champion. Le Bayern Munich est donc sacré pour la 34e fois, ce qui constitue évidemment un record. Avant d'être détrôné la saison dernière par Leverkusen, le Rekordmeister avait aligné onze titres d'affilée.

La Suisse termine fort face aux Tchèques Dominik Egli s'est mis en évidence lors du dernier match de préparation. Image: KEYSTONE/AP CTK/Vaclav Salek La Suisse s'est imposée dimanche à Brno face à la Tchéquie dans le cadre de l'Euro Hockey Tour. L'équipe de Patrick Fischer l'a emporté 5-3 au lendemain de son écrasant succès sur la Finlande (8-2). Pour son dernier match de préparation avant le Championnat du monde, qu'elle entamera vendredi à Herning, au Danemark, l'équipe nationale est montée en puissance au fil de la rencontre. Les Suisses ont ainsi bien réagi à une ouverture du score tombée rapidement pour la Tchéquie, lorsqu'Ondrej Kovarcik a profité d'un bon power-play pour tromper Stéphane Charlin (4e). Une reprise devant la cage signée Dominik Egli a ensuite remis le groupe sur les rails (12e), avant qu'un tir de Simon Knak dévié par un défenseur tchèque dans sa propre cage ne permette aux Suisses de virer en tête au début du tiers médian (22e). Doublé pour Egli Alors que les patineurs helvétiques subissaient la pression, Egli a récidivé pour faire le break sur un lancer rapide de la ligne bleue (31e). La réaction tchèque ne s'est pas fait attendre. Après un but annulé quelques instants plus tôt, l'autre Kovarcik, Michal, a pu réduire le score sur une astucieuse passe en retrait (33e). Le troisième tiers-temps a été plus débridé. Il a fallu attendre une récupération de Sven Senteler dans le camp adverse pour le voir servir Tyler Moy devant la cage ouverte (46e). Un tir dévié de Rohrbach a ensuite permis d'asseoir le succès helvétique (51e) malgré un dernier but de Jakub Flek sur une grossière erreur de relance de Charlin (58e).

Super League: Bâle écrase Servette 5-1 dans le choc au sommet Nicolas Vouilloz inscrit le 5-1 Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle a effectué un pas sans doute décisif vers un 21e titre de champion de Suisse, le premier depuis 2017. Lors de la 34e journée de Super League, les Rhénans ont dominé Servette 5-1. Les Genevois ont tenu un peu moins d'une demi-heure, avant qu'Adams ne se fasse l'auteur de deux erreurs fatales. Shaqiri a profité de la première pour ouvrir le score (28e) avant de se muer en passeur pour Ajeti sur le deuxième but (34e). Ce dernier a dans la foulée encore salé l'addition sur une passe d'Otele (38e), infligeant un véritable k.-o. aux Grenat. Ceux-ci ont été réduits à dix dès la reprise après un deuxième avertissement pour Antunes (48e). Malgré cela, Adams s'est un peu racheté de ses erreurs en réduisant le score (55e). Paradoxalement, Servette a connu de meilleurs moments en évoluant en infériorité numérique, mais il était trop tard. Et le FCB a enfoncé le clou par Traoré (74e) et Vouilloz (79e), tous deux servis par l'inévitable Shaqiri. Les carottes semblent cuites Les Bâlois ont ainsi signé un sixième succès consécutif en championnat. Ils possèdent neuf points d'avance sur Servette - et une bien meilleure différence de buts - alors qu'il en reste douze en jeu. Autant dire que les carottes semblent cuites. Dans l'autre match du Championship Group, Lugano a enregistré un précieux succès en s'imposant 2-0 à Lucerne grâce à Bottani (12e) et Koutsias (91e). Derrière Bâle, la lutte pour les places européennes est acharnée. Servette est 2e avec 55 points devant Young Boys (53), Lugano (52), Lucerne (51) et le Lausanne-Sport (50). Tout reste donc à faire.

"Les leaders ont fait la course à fond", apprécie Richard Chassot Remco Evenepoel a ravi les foules le long des routes romandes. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Richard Chassot a apprécié l'état d'esprit des têtes d'affiche du Tour de Romandie, qui s'est terminé dimanche à Genève. Le directeur de l'épreuve a dressé un "excellent bilan" sur tous les plans. "C'était une très belle bataille avec la présence de plusieurs gros leaders d'équipes qui ont fait la course à fond", a-t-il souligné dimanche lors d'un point presse. "Le bilan sportif est excellent. Il y a eu des attaques toute la semaine et le public vient aussi pour cela." La venue de Remco Evenepoel, vainqueur du chrono final et 5e du général, a évidemment eu un impact considérable sur cette 78e édition. "C'était un énorme bonus. Tout le monde a vu Remco à Paris lors des Jeux olympiques et il est devenu une star au-delà de la Belgique. Sa présence a fait exploser le trafic sur notre site internet", s'est réjoui le patron de la boucle romande. Thyon comme l'Alpe d'Huez Pour la troisième fois en cinq années, l'étape de montagne s'est conclue à Thyon 2000 samedi, l'un des moments les plus marquants de la semaine. "C'est une ascension parfaite d'un point de vue sportif. C'est toujours risqué de monter 2000 mètres à cette période de l'année, mais les coureurs l'attendent et s'y préparent", a affirmé Richard Chassot, qui n'a pas hésité à comparer cette ascension à la mythique montée de l'Alpe d'Huez, régulièrement empruntée par le Tour de France. Le directeur du TdR a également révélé une partie du parcours de l'édition 2026, qui n'est pas encore finalisé. Le peloton passera en tout cas par Villars-sur-Glâne (prologue?) et Orbe (sans doute une étape en boucles), tandis que l'étape-reine se déroulera entre Broc et Charmey. Village d'arrivée en 2024, Leysin accueillera à nouveau une étape qui pourrait bien être un contre-la-montre en côte.

Evenepoel règle le chrono final devant le gagnant du général Joao Almeida n'a pas tremblé sur les quais de Genève. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Joao Almeida a remporté dimanche le 78e Tour de Romandie. Le Portugais s'est imposé au général à l'issue du contre-la-montre final, disputé sur 17,1 km à Genève et gagné par Remco Evenepoel. Le coureur de la formation UAE, qui comptait seulement 3'' de retard sur Lenny Martinez, son adversaire français de l'équipe Bahrain-Victorious avant ce "chrono" final, a parfaitement profité de ses qualités reconnues de rouleur pour faire la différence sur le parcours genevois, qu'il a bouclé à une brillante 2e place. Son dauphin n'a pour sa part pu faire mieux qu'une pourtant très honorable 13e place. Almeida ajoute ainsi une belle ligne à son palmarès après ses victoires au Tour du Pays basque il y a un mois, au Tour de Pologne et au Tour du Luxembourg 2021, sa place de 3e espoir du Giro 2023 et ses titres nationaux sur route (2022) et en contre-la-montre (2021 et 2023), notamment. Cette cinquième et dernière étape de la Boucle romande 2025 a quant à elle été ravie par Remco Evenepoel. Le champion olympique et du monde de la spécialité a fait le nécessaire pour devancer Almeida (à 11'') et l'Italien Alberto Bettiol (à 18''). Les Thurgoviens Stefan Küng et Stephan Bissegger, qui rêvaient, en spécialistes de l'effort solitaire, de s'illustrer dans la cité de Calvin, ont une nouvelle fois dû se contenter de places en deçà de leur potentiel. Le premier a terminé 10e à 39'' d'Evenepoel, le second 34e à 1'17''.

Super League: le FC Sion se donne de l'air Sorgic ouvre le score en début de match Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Sion a conquis un succès important lors de la 34e journée de Super League. Dans le Relegation Group, les Valaisans ont battu le FC Zurich 2-1. Ils prennent ainsi six points d'avance sur les derniers. Le FC Sion a fait la différence en première mi-temps, en marquant par Sorgic (2e) et Berdayes (34e). Les visiteurs ont réduit l'écart peu après par Markelo (38e) et ont poussé jusqu'au bout pour égaliser, mais les hommes de Didier Tholot ont tenu bon. La pression était grande sur les Sédunois avant cette rencontre. Mais ils ont su aborder l'échéance avec un bon état d'esprit contre un adversaire n'ayant plus rien à perdre ni à gagner d'ici la fin de la saison. A noter par ailleurs que l'autre match de Relegation Group prévu dimanche, Yverdon - Saint-Gall, a été renvoyé en raison d'une pelouse rendue impraticable par la pluie.

Formule E: Sébastien Buemi renoue avec la victoire Un magnifique succès pour Buemi Image: KEYSTONE/EPA EFE/JOSE MENDEZ Sébastien Buemi (Envision) a enfin renoué avec la victoire en formule E. Le Vaudois a remporté la course dominicale à Monaco, fêtant un 14e succès dans la discipline, ce qui est un record. Buemi a mis fin à une disette de 78 courses en formule E. Il n'avait plus gagné depuis le 13 juillet 2019 à New York. Le pilote suisse a fêté son troisième succès dans les rues de la Principauté après 2015 et 2017. "Je pensais que je ne gagnerais plus jamais! On a eu un peu de chance, mais la stratégie a été excellente. Les conditions étaient très piégeuses au début. J'ai pris mes deux modes attaque au bon moment", a expliqué le Vaudois. Buemi s'est imposé devant l'Anglais Oliver Rowland (Nissan), vainqueur la veille et qui a consolidé sa place de leader du championnat. Le podium a été complété par le Néo-Zélandais Nick Cassidy (Jaguar). Côté suisse, Edoardo Mortara (Mahindra) a terminé 12e alors que Nico Müller (Andretti) a été contraint à l'abandon.

Super League: le FC Zurich et Zuber ensemble jusqu'en 2027 Steven Zuber se pla Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Steven Zuber (33 ans) a prolongé d'un an son contrat avec le FC Zurich. Les deux parties sont désormais liées jusqu'à fin juin 2027. Zuber, qui compte 56 sélections, est arrivé au FCZ en janvier 2025. En 16 matches, il a marqué 7 buts et donné 1 assist. "Il était important pour moi d'être à un endroit où je me sens bien, où je peux encore me développer et apprendre. C'est pourquoi j'ai prolongé mon contrat plus vite que je ne le pensais", a déclaré le joueur dans un communiqué de son club.