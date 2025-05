Dallas gagne à Winnipeg ++ Remontada pour New York

"L'objectif du PSG est d'écrire l'histoire" Luis Enrique veut écrire l'histoire du PSG Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA "L'objectif est d'écrire l'histoire" en remportant la Ligue des champions le 31 mai et pas juste de se hisser en finale, a souligné l'entraîneur du PSG Luis Enrique. Les Parisiens affronteront l'Inter Milan de Yann Sommer en finale à Munich. "L'objectif est d'écrire l'histoire, être les premiers à conquérir ce trophée tant désiré (au PSG), pour un projet qui a changé l'an dernier, et dans lequel je suis très épanoui en tant qu'entraîneur", a dit Luis Enrique en conférence de presse. "Je me sens autorisé à me projeter pour que l'équipe plaise chaque jour aux supporters. Il manque encore une étape, la finale. Le club le mérite, les supporters le méritent depuis très longtemps", a dit Luis Enrique. "C'était une belle soirée, une manière de remercier les supporters pour leur soutien tous les jours indépendamment des résultats. C'est cela qui est beau, rendre heureux", a-t-il souri. Al-Khelaïfi "très fier" Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi s'est quant à lui dit "très fier" de Paris, "une grande équipe", a-t-il souligné. "On est très fier, on a montré qu'on était une grande équipe (...). Le chemin a été long, en novembre on était quasi éliminé. Mais j'ai un message à faire passer: ce n'est pas fini", a-t-il déclaré en zone mixte. "On l'a fait en plus devant nos supporters, ce n'était pas le cas la dernière fois. C'est magnifique pour le club", a-t-il encore mis en avant. "On a de grands joueurs, une grande équipe, on est sur la bonne voie", a-t-il insisté, ajoutant que le PSG "doit rester concentré" avant la finale le 31 mai à Munich.

Dallas et Lian Bichsel gagnent à Winnipeg Nino Niederreiter (62) vient d'ouvrir le score. Image: KEYSTONE/AP/Fred Greenslade Le Dallas de Lian Bichsel a pris la main dans la demi-finale de la Conférence Ouest face au Winnipeg de Nino Niderreiter. Les Stars ont enlevé l’Acte I pour s’assurer de l’avantage de la glace. Dallas s’est imposé 3-2 dans la cité canadienne malgré l’ouverture du score de Nino Niederreiter. A la 24e, le Grison a trompé Jake Oettinger pour son troisième but dans ces séries finales. Mais Dallas devait frapper trois fois en l’espace de 7’55’’ pour renverser la situation dans un deuxième tiers riche de cinq buts. Aligné durant 10’26’’, Lian Bichsel présente un bilan de +1. Le défenseur soleurois était sur la glace lors du 1-1 de Mikko Rantanen, l’homme du match. Déjà auteur d’un triplé lors du septième match contre Colorado, l’ailier finlandais de 28 ans a récidivé à Winnipeg. Avec un joueur dans un tel état de grâce, les Stars veulent croire que rien ne peut leur arriver dans cette demi-finale. A l’Est, Toronto mène désormais 2-0 devant Florida, le Champion en titre. Les Maple Leafs ont gagné 4-3 l’Acte II après avoir pourtant été menés 1-0 et 2-1. Les Panthers n’auront aucun droit à l’erreur lors des deux prochains matches sur leur glace.

Une nouvelle remontada pour New York Une demi-finale de Conférence Est qui s'annonce bien douloureuse pour Kristaps Porzingis (à droite) et le Celtic. Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Champion en titre, Boston est au bord du K.O. Battu une nouvelle fois sur son parquet par les Knicks, le Celtic est mené 2-0 dans en demi-finale de Conférence avant de jouer deux fois à New York. Comme dans l’Acte I remporté 108-105 en prolongation, les Knicks sont revenus de nulle part. Menés 73-53 dans le troisième quarter, ils sont parvenus à gommer ce déficit de 20 points avant de rafler la mise grâce à deux lancers francs de Jalen Brunson à 12’’7 du buzzer. Une fois de plus, l’adresse n’a pas été au rendez-vous pour Boston. Après le cataclysmique 15 sur 60 à trois points, Jayson Tatum et ses coéquipiers n’ont pas vraiment rectifié le tir avec cette fois un 10 sur 40 qui a pesé sur l’issue du match. A l’Ouest, Oklahoma City, la meilleure équipe de la saison régulière, a égalisé à 1-1 face à Denver. Sur son parquet, le Thunder a gagné 149-106 un Acte II qui s’est joué dans le premier quarter. OKC l’a remporté 45-21 pour tuer tout suspens.

La Suisse a les moyens d'atteindre le dernier carré Emmenée par Nico Hischier et Timo Meier, la Suisse a de l'ambition au Championnat du monde à Herning, où elle a les moyens d'atteindre le dernier carré. Il faudra "juste" être rapidement compétitif. Les vice-champions du monde 2024 n'auront ainsi pas de tours de chauffe comme lors des années précédentes avec des adversaires moins renommés en début de tournoi. Les Helvètes en découdront dès vendredi (16h20) avec les Tchèques pour une revanche de la finale de l'an dernier, affronteront le Danemark samedi dans une patinoire acquise à la cause des Scandinaves, avant de croiser le fer lundi avec les Etats-Unis. Pas évident, mais loin d'être insurmontable. Heureusement pour lui, le sélectionneur Patrick Fischer peut s'appuyer sur les éternels Andres Ambühl et Leonardo Genoni, mais aussi sur une défense qui transpire la continuité. Sept joueurs convoqués pour le Mondial cette année faisaient partie de l'arrière-garde présente à Helsinki en 2022. Six étaient là en 2023 et le même nombre l'an dernier à Prague. Janis Moser devrait prendre la place de Roman Josi (blessé) et faire la paire avec Andrea Glauser, tandis que Jonas Siegenthaler a pour habitude de jouer avec Dean Kukan. On peut encore imaginer Christian Marti être associé à Michael Fora. Dominik Egli, Tim Berni et Sven Jung sont les trois autres arrières retenus. La force des duos offensifs En attaque, la force de cette équipe réside dans ses duos. Coéquipiers à New Jersey, Nico Hischier et Timo Meier assurent à Patrick Fischer une force de frappe indéniable. Avec 39 buts en 80 matches, le centre haut-valaisan a franchi un palier. Terriblement efficace dans les deux sens de la patinoire, le capitaine des Devils bonifie tout autour de lui. Auteur de "seulement" 28 buts en 85 parties, Timo Meier demeure un buteur de grand talent avec un physique de bison. Quand il met en mouvement ses 100 kilos, l'Appenzellois est bien difficile à contenir. A Helsinki en 2022 et à Riga en 2023, le sélectionneur avait souvent placé Damien Riat à l'aile de Hischier et de son complément NHL, que ce soit Meier, Nino Niederreiter ou Kevin Fiala. Ce dernier, éliminé au 1er tour des play-off avec les L.A. Kings, pourrait encore rejoindre l'équipe à Herning. Elu MVP l'an dernier à Prague, Fiala avait débarqué alors que sa femme venait de donner naissance à leur premier enfant. Autre binôme habitué à jouer et gagner ensemble: celui formé par Denis Malgin et Sven Andrighetto. Les deux artificiers zurichois, champions ces deux dernières saisons, ne sont plus à présenter. A Zurich, le duo brille et permet au directeur sportif Sven Leuenberger d'avoir presque deux étrangers supplémentaires sur la glace. La mission de Fischer va être de trouver le bon complément aux deux Lions, qui vont disputer leur premier Mondial ensemble. Cinq nouveaux attaquants Si les deux premières triplettes offensives laissent présager de bonnes choses et offrent une réelle stabilité, les blessures subies par quelques héros de Prague ont poussé Fischer et son staff à quelques ajustements. De fait, cinq néophytes (réd: 6 avec le gardien Stéphane Charlin) vont découvrir le Mondial ou en tous les cas humer l'air danois. On rappelle que le contingent doit contenir 25 noms, dont trois gardiens, mais que les joueurs sont ensuite inscrits pour les matches. L'an dernier, par exemple, Thierry Bader n'avait jamais touché la glace. Le futur joueur des Zurich Lions avait dû céder sa place à Kevin Fiala. Excellent avec Zurich dans un rôle plus défensif, Nicolas Baechler est le benjamin de la sélection du haut de ses 21 ans. Très bon avec Davos, Simon Knak (23 ans) sait "forechecker". Même chose pour le Fribourgeois Sandro Schmid (24 ans), capable de jouer à l'aile ou au centre. Révélé sur le tard avec Langnau, Dario Rohrbach (26 ans) ponctue sa saison de rêve avec une convocation au championnat du monde, tandis que Tyler Moy (29 ans) reçoit enfin sa chance sur la grande scène après trois très bons exercices avec Rapperswil et une préparation aboutie. A confirmer dès vendredi face aux Tchèques d'un certain David Pastrnak, bourreau des Suisses voici un an à Prague en finale.

Les clubs anglais en position de force Les clubs anglais sont en position de force avant les demi-finales retour d'Europa League et de Conference League. On se dirige ainsi vers une finale 100% anglaise entre Manchester United et Tottenham en Europa League, alors que Chelsea a fait un grand pas vers la finale de la Conference League. Manchester United aborde jeudi à Old Trafford le match retour de sa demi-finale contre l'Athletic Bilbao avec une confortable avance (3-0). Tottenham Hotspur défend pour sa part chez la surprenante équipe norvégienne de Bodö/Glimt un score de 3-1 obtenu à l'aller à Londres. Pour les deux clubs anglais, il s'agit de terminer en beauté une saison désastreuse. Bodö très fort à domicile Les Spurs devront toutefois se méfier de leur déplacement au nord du cercle polaire. Bodö a déjà battu le FC Porto, le Besiktas Istanbul, le Maccabi Tel Aviv, Twente Enschede, l'Olympiakos Le Pirée et la Lazio Rome cette saison sur la pelouse synthétique du stade Aspmyra, où 8000 spectateurs peuvent prendre place. L'équipe de la petite ville de Bodö, qui compte moins de 50'000 habitants, a déjà écrit une page d'histoire en devenant le premier club norvégien à atteindre une demi-finale de Coupe d'Europe. Mais il en veut plus, même s'il devra encore une fois sortir le grand jeu devant son public pour poursuivre sa "success story". La Ligue des champions en ligne de mire Pour Tottenham, qui n'occupe que la 16e place en Premier League, tout comme pour Manchester United (15e), l'opportunité est double de sauver sa saison: le vainqueur de l'Europa League, dont la finale aura lieu le 21 mai à Bilbao, décrochera en effet un ticket pour la Ligue des champions 2025/26. Mieux loti en Premier League (5e, donc qualifiable pour la C1), Chelsea est favori pour la victoire finale en Conference League. Les Blues ont fait le plus dur en gagnant 4-1 face à Djurgarden à Stockholm à l'aller. La deuxième demi-finale s'annonce plus indécise: le Betis Séville du Zurichois Ricardo Rodriguez n'a pas pu se mettre à l'abri à l'aller en Espagne face à la Fiorentina (2-1).

Le PSG rejoint l'Inter en finale Gianluigi Donnarumma: son duel à distance avec Yann Sommer le 31 mai à Munich promet. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT La finale de la Ligue des Champions opposera le 31 mai à Munich l’Inter Milan au Paris St-Germain. Au lendemain de la qualification de l'Inter, les Parisiens ont livré la marchandise face à Arsenal. Huit jours après sa victoire 1-0 à Londres, le PSG a remporté 2-1 le match retour. Sans leur meilleur atout Ousmane Dembélé jusqu’à la 70e minute, les Parisiens ont globalement maîtrisé leur sujet. La seule fausse note est venue de la réduction du score des Anglais à la 76e par Bukayo Saka après une grossière erreur du capitaine Marquinhos. Après un début de rencontre difficile face aux vagues adverses, les Parisiens ont eu le bonheur d’ouvrir le score à la 27e sur un enchaînement parfait de Fabian Ruiz après un renvoi trop axial de Thomas Partey. Champion d’Europe l’an dernier avec le Roja, le demi traçait ainsi une voie royale à ses couleurs, celle qui conduit à une deuxième finale pour le PSG cinq ans après la défaite face au Bayern Munich à Lisbonne et à une huitième pour un club français qui n’en a gagné qu’une seule à ce jour. La finale des gardiens Cette finale de Munich sera aussi celle des gardiens. Comme Yann Sommer face au FC Barcelone, Gianluigi Donnarumma été éblouissant. Son arrêt prodigieux sur une frappe de Martin Odegaard à la 8e minute a constitué le premier tournant de la rencontre. Sans le miracle de son gardien, le PSG n’aurait pas conservé longtemps l’avantage acquis à Londres. Lors de ce match retour, Donnarumma a apporté une éclatante confirmation. Lui aussi, il marche sur l’eau en ce printemps. Ce match retour du Parc des Princes a toutefois bien souffert de la comparaison avec le combat extraordinaire de San Siro. La faute principale aux Gunners qui ont souffert à la fois de l’absence d’un véritable no 9 et de la performance trop neutre de Bukayo Saka. Dans le camp adverse, les Parisiens ont été loin de livrer le match de l’année. A l’image de Vitinha qui a raté presque lamentablement à la 69e un penalty accordé par la VAR. L’échec du Portugais devant David Raya fut très vite gommé par le 2-0 d’Achraf Hakimi à la 72e sur une action conduite par Kvicha Kvaratskhelia et Dembélé, qui venait d'entrer. Ces trois hommes vont très certainement vite peupler les rêves de Yann Sommer.

Abandon de Belinda Bencic au Foro Italico Belinda Bencic contrainte Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Le parcours de Belinda Bencic (WTA 39) aux Internationaux d’Italie de Rome s’est achevé de manière abrupte. Elle a jeté l’éponge après seulement 38 minutes de match. La Saint-Galloise a abandonné après la perte du premier set contre Maria Sakkari (WTA 81). Elle a tenu le score jusqu’à 2-2 avant de laisser filer quatre jeux et cette manche initiale contre la Grecque qui sortait des qualifications. Huitième de finaliste au Masters 1000 de Madrid la semaine dernière Belinda Bencic accuse bien sûr un coup d’arrêt avec cet abandon à Rome où elle espérait enfin signer un résultat de premier plan. A moins de trois semaines de Roland-Garros, il convient d’espérer que la Championne olympique de Tokyo ne doit pas encore composer avec une blessure sérieuse. Les raisons de son abandon, acté après le passage du physio à la fin du premier set, n’ont pas été divulguées.

Alpine: Colapinto titularisé pour au moins cinq courses Franco Colapinto disputera au moins les 5 prochains GP au volant d'une Alpine Image: KEYSTONE/AP/SERGEI GRITS Franco Colapinto prendra part au minimum aux cinq prochains Grands Prix, a annoncé Alpine. L'Argentin a été désigné pilote titulaire de l'écurie française de Formule 1 aux dépens de Jack Doohan. "Dans le cadre de l'évaluation continue de son duo de pilotes", Colapinto, 21 ans, sera aligné "pour les cinq prochaines épreuves" du championnat du monde, au côté du Français Pierre Gasly. "Une nouvelle évaluation aura lieu avant le Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet", poursuit Alpine. Jusqu'alors pilote de réserve, Colapinto participera donc dès le 18 mai au Grand Prix d'Emilie Romagne à Imola, avant ceux de Monaco (25 mai), d'Espagne (1er juin), du Canada (15 juin) et d'Autriche (29 juin). L'Australien Jack Doohan, 22 ans, n'a pas inscrit le moindre point en six courses cette saison.

Trump garantit une expérience "sans accroc" aux fans étrangers Donald Trump garantit une expérience "sans accroc" pour les touristes étrangers lors du Mondial 2026 Image: KEYSTONE/EPA/FRANCIS CHUNG Donald Trump a promis que les fans du monde entier seraient les bienvenus au Mondial 2026, co-organisée avec Mexique et Canada, malgré les interrogations qui entourent sa politique aux frontières. Le président des Etats-Unis, qui s'est placé à la tête du groupe de travail dédié à l'organisation de l'évènement, a assuré que les visiteurs vivraient lors du tournoi une expérience "sans accroc". "Nous avons hâte d'accueillir les fans de foot du monde entier", a-t-il dit mardi lors d'une prise de parole à la Maison Blanche au côté du président de la FIFA Gianni Infantino. "Chaque membre du gouvernement travaillera à ce que ces évènements soient un succès, en toute sécurité, et que les personnes voyageant aux Etats-Unis pour la compétition aient une expérience sans accroc à chaque étape de leur visite", a-t-il ajouté. Les entrées de voyageurs étrangers sur le sol américain devraient reculer en 2025 de 5,1% par rapport à l'année précédente, contre une hausse anticipée auparavant de 8,8%, selon un rapport publié fin février par Tourism Economics. "La polarisation engendrée par la politique et la rhétorique du gouvernement Trump (...) vont décourager les voyages aux Etats-Unis", estimait Tourism Economics. Le vice-président JD Vance a précisé mardi que si les visiteurs seraient les bienvenus, ils devraient quitter le pays à la fin de la compétition. "Je sais que nous aurons des visiteurs, de près de 100 pays probablement. On veut qu'ils viennent, qu'ils profitent, qu'ils assistent aux matchs. Mais quand ce sera terminé, ils devront partir", a-t-il prévenu. Le Valaisan Gianni Infantino a lui assuré que la FIFA avait une "entière confiance" dans l'administration Trump pour l'organisation d'un tournoi réussi. Test cet été La ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a ajouté que les Etats-Unis utiliseraient la Coupe du monde des clubs, organisée le mois prochain exclusivement sur leur territoire, comme un test. "On travaille déjà sur les documents de voyage, les demandes de visa... Ce sera évidemment un avant-goût de ce que l'on pourra faire l'an prochain pour la Coupe du monde", a-t-elle dit. Trump a par ailleurs assuré qu'il ne sentait "aucune tension" avec le Mexique et le Canada, les co-organisateurs de la prochaine Coupe du monde, la première à 48 équipes, malgré les tensions diplomatiques récentes.

Carolina s'impose en prolongation à Washington La joie des Hurricanes, vainqueurs 2-1 ap mardi à Washington Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Tombeur des "Swiss Devils" au 1er tour, Carolina a entamé de la meilleure des manières sa demi-finale de Conférence Est de NHL. Les Hurricanes se sont imposés 2-1 après prolongation à Washington. C'est le défenseur Jaccob Slavin qui a offert la victoire aux Canes mardi, d'un tir puissant et précis armé de la ligne bleue après 3'06 de jeu supplémentaire. La franchise de Raleigh a survolé les débats dans cet acte I, au cours duquel Washington n'a cadré que 14 tirs (aucun en "overtime"). Les Capitals ont pourtant ouvert la marque après 23'53 sur une réussite d'Aliaksei Protas. Leur gardien Logan Thompson (31 arrêts) a longtemps tenu la baraque, avant de céder une première fois à 10'18 de la fin du temps réglementaire sur un tir du poignet de Logan Stankoven. Masqué, Thompson n'a rien pu faire en prolongation sur le slapshot victorieux de Slavin. Edmonton, qui a sorti les Kings de Kevin Fiala au 1er tour, s'est également imposé à l'extérieur dans le match 1 de sa demi-finale de Conférence Ouest. Les Oilers ont battu les Golden Knights 4-2 à Las Vegas, après avoir été menés 2-0 dès la 10e minute. Le gardien bernois Akira Schmid est resté sur le banc des Golden Knights, le titulaire Adin Hill encaissant le 3-2 décisif à 3'02 de la fin.

Indiana renverse Cleveland et mène 2-0 Tyrese Haliburton (au centre) s'est montré décisif mardi à Cleveland Image: KEYSTONE/AP/Sue Ogrocki Un dernier tir monumental de Tyrese Haliburton a permis aux Pacers de renverser les Cavaliers 120-119 à Cleveland mardi. Indiana mène ainsi 2-0 dans cette demi-finale de la Conférence Est de NBA. A la surprise générale, Indiana a ainsi gagné les deux premiers matches à l'extérieur face à la meilleure équipe de la saison régulière à l'Est. Le match 3 est programmé vendredi à Indianapolis. Cleveland a pourtant largement dominé la rencontre, mené de 20 points dans le troisième quart-temps (81-61), avant de rater complètement sa fin de match, à l'image d'une remise en jeu manquée par Max Strus à 27''5 du "buzzer". Indiana a ainsi marqué les 8 derniers points de cette partie. Sans Darius Garland (orteil), Evan Mobley (cheville) et De'Andre Hunter (pouce), Cleveland a pourtant pu compter sur un excellent Donovan Mitchell (48 points, 9 assists), auteur notamment d'un "poster dunk" magnifique sur Pascal Siakam en première période. Mais les Pacers, qui n'avaient pas mené depuis le premier quart-temps, ont vu Tyrese Haliburton (19 points, 9 rebonds) s'emparer du rebond après avoir lui-même raté un lancer, s'éloigner du cercle pour un tir exceptionnel à trois points après une feinte qui a fait mouche à 1''1 de la sirène. A l'Ouest, Golden State a pour sa part fait le break d'entrée en allant s'imposer 99-88 sur le parquet des Minnesota Timberwolves dans l'acte I de la série. Les Warriors ont pourtant pu vu leur arrière-vedette Stephen Curry se blesser à la cuisse gauche dans le deuxième quart-temps. Mais ils ont pu compter sur Jimmy Butler (20 points, 11 rebonds, 8 assists) pour faire la différence.

Leonardo Genoni ne regarde pas beaucoup de hockey Depuis plus de dix ans, Leonardo Genoni est l'assurance-vie de l'équipe de Suisse. Mais hors glace, ce Zurichois d'origine n'aime pas du tout regarder le hockey sur glace. Il se fait rare pendant les play-off et depuis son passage à Davos sous la direction d'Arno Del Curto, Leonardo Genoni ne donne pas d'interviews pendant la phase décisive du championnat. Et au fond, pourquoi le ferait-il? Cette manière de fonctionner lui a rapporté sept titres de champion de Suisse. Mais avant le départ pour le Mondial à Herning, le gardien de Zoug a pris le temps d'analyser les choses avec une grande finesse. Du temps car pour la première fois depuis 2014, la saison en club de Genoni s'est arrêtée après les quarts de finale. Afin de surmonter la déception de cette élimination précoce, l'appel attendu de Patrick Fischer est tombé à point nommé. Après quelques entraînements à Zoug, Genoni a rejoint le camp de l'équipe nationale dès la première semaine de préparation. Toujours dans le top 3 Même à 37 ans, la motivation du gardien issu du centre de formation des Zurich Lions demeure intacte. Il entamera vendredi au Danemark son onzième championnat du monde, le huitième consécutif et se réjouit de la confiance renouvelée du sélectionneur national. "Cela montre que j'ai toujours fait partie du top 3 des gardiens sur une longue période", met-il en avant, fier de sa constance. L'année dernière, Genoni a réalisé son meilleur Mondial à Prague en obtenant l'argent et en disputant les trois rencontres à élimination directe. "ll faut toujours faire ses preuves", rappelle-t-il lorsqu'on lui dit que sa place était assurée. Par le passé, il a souvent rejoint l'équipe sur le tard et avec le boost d'un titre de champion. Après l'élimination nette (4-0) en quarts de finale contre Davos, Genoni n'a pas allumé sa télévision. "Je n'aime pas regarder le hockey, révèle-t-il avec un sourire malicieux. C'est juste que je regarde différemment, je m'attarde beaucoup sur les goals, je vois les erreurs et les bonnes actions." Et s'il était en patinoire, il aimerait jouer. Genoni voit aussi des avantages dans cette longue préparation. "J'ai eu plus de matches au niveau international", analyse ce père de trois enfants. Et il a eu le temps de faire plus ample connaissance avec certains de ses coéquipiers, même si ceux-ci ont changé à plusieurs reprises. Stéphane Charlin est l'un de ceux qui sont restés. Le Genevois de 24 ans est bien la révélation de la saison. Impressionné par Charlin En raison d'une blessure, Genoni n'a disputé son premier match de championnat que le 23 novembre. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a manqué les rendez-vous de l'équipe nationale jusqu'à présent. Il s'est donc retrouvé pour la première fois avec Charlin dans la même équipe au mois d'avril et s'est dit profondément impressionné par le géant d'1m93. "Il a fait une saison incroyable et je me réjouis d'être sur la glace avec lui pour pouvoir l'observer à l'entraînement. Je suis surpris de voir à quel point il s'en sort bien. Il est très concentré à chaque entraînement et fait preuve d'un calme incroyable. On peut s'en inspirer." Charlin, débutant au Mondial, pourra lui aussi s'inspirer grandement de Genoni. Les deux hommes pourraient se partager le filet durant la phase de groupe. Mais dès les quarts de finale, si la Suisse se qualifie, il y a fort à parier que Patrick Fischer s'en tienne à son portier expérimenté. Genoni va en tous les cas défendre chèrement sa place.

Au Parc des Princes, le PSG devra être royal pour rallier la finale Victorieux à Londres à l'aller (1-0), le PSG a rendez-vous mercredi avec son public. Face à Arsenal, le club veut écrire l'une des plus grandes pages de son histoire, en se hissant en finale de la C1. Le PSG a déjà connu une finale, perdue en 2020 face au Bayern à Lisbonne, mais la période de pandémie était alors bien moins propice à la fête collective. Mercredi au contraire, le Parc des Princes va se parer de ses plus beaux atours pour soutenir son équipe qui a su déjouer les pronostics après son début de saison laborieux pour atteindre le dernier carré de la plus prestigieuse compétition continentale. Des groupes de supporters espèrent pouvoir organiser des rassemblements aux abords du stade pour ceux qui n'auraient pas pu obtenir de billet. Depuis la victoire à l'Emirates stadium mardi dernier, le PSG essaie de préparer le match retour comme s'il n'était pas en ballottage favorable pour rallier Munich le 31 mai, afin d'écarter le spectre des traumatisantes remontées subies lors de son histoire européenne récente. Il faudra aussi oublier la demi-finale retour de l'an dernier - défaite 1-0 contre Dortmund synonyme d'élimination - alors même que le Parc devait transcender les joueurs. L'entraîneur Luis Enrique l'a confié fin mars: "Je travaille tous les jours pour éviter le relâchement. Tous les adversaires recèlent des difficultés et ont la motivation de nous battre. L'excès de joie peut te brouiller les idées". A l'aller justement, le PSG a peut-être profité de cet apparent "excès de joie" d'Arsenal qui venait d'éliminer le Real Madrid, en surprenant les Anglais dans leur stade avec un but précoce d'Ousmane Dembélé. Forcer le destin Celui qui s'est mué cette saison en prolifique attaquant (28 buts depuis son replacement en "faux numéro 9" en décembre) devrait être apte à jouer mercredi soir. Une bonne nouvelle, puisque sa sortie sur blessure à la 70e minute à Londres avait charrié quelques doutes. Le club a rassuré sur son compte vendredi, estimant que son "étirement musculaire des ischio-jambiers de la cuisse droite (...) évoluait favorablement". Ousmane Dembélé a enchaîné deux entraînements collectifs en début de semaine et Luis Enrique a dit mardi que son joueur était "disponible" pour jouer la demi-finale. Les autres de l'entraîneur ne sont pas convaincants pour le rôle de "faux neuf", entre Gonçalo Ramos, un avant-centre classique, Bradley Barcola, qui est surtout un bon ailier et Désiré Doué, brillant partout ailleurs mais moins à ce poste. Sans parler de Lee Kang-in, qui n'a jamais convaincu dans ce registre si particulier. De son côté, Arsenal, qui déplore de nombreux blessés depuis plusieurs mois, enregistre le retour de suspension du milieu de terrain Thomas Partey. Sa présence pourrait changer la physionomie du match par rapport à l'aller, où Paris avait globalement réussi à contrôler l'entre-jeu londonien. "Rage" Si Paris vient de perdre deux matches de Ligue 1, sans enjeu puisqu'il est déjà champion, les Gunners ont concédé samedi leur quatrième défaite de la saison en Premier League, à domicile contre Bournemouth (2-1). "Nous avions dit que nous voulions créer une bonne atmosphère, qu'un résultat positif nous aiderait vraiment à bâtir ce que nous voulions pour mercredi", a regretté l'entraîneur Mikel Arteta. "Ce que nous avons créé maintenant, c'est beaucoup de rage, de colère, de frustration et une sensation désagréable dans le ventre. Nous devons donc nous en servir mercredi pour réaliser une grosse performance à Paris, gagner le match et remporter la finale." Arsenal essaiera de prendre pour référence sa victoire probante le 1er octobre contre le PSG (2-0), mais le club français n'était alors pas le même. Depuis, Paris est devenu plus intense au pressing, plus solidaire et plus efficace à la finition. Au point de vaincre Manchester City (4-2) ou encore Liverpool aux tirs aux buts en huitièmes de finale, avant d'assurer l'essentiel contre Aston Villa en quarts. De quoi nourrir, chez les supporters, l'espoir d'une première Ligue des champions, obsession du club depuis son rachat par Qatar Sports Investments en 2011.

