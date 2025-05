Fiala rejoint la Nati ++ Sabalenka a souffert

Les Etats-Unis au petit trot Pas de soucis pour les Américains face aux Hongrois Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Etats-Unis continuent leur promenade de santé dans le groupe B du Mondial à Herning. Les Américains ont écrasé la Hongrie 6-0.

Après avoir écarté le Danemark 5-0, les joueurs de Ryan Warsofsky ont fait encore mieux avec un 6-0 face à des Hongrois qui n'avaient tout simplement pas les armes pour répondre à la classe américaine.

Frank Nazar a commencé par un doublé, Cutter Gauthier l'a imité en deuxième et troisième période, alors que Conor Garland et Logan Cooley ont conclu l'histoire.

Après Joey Daccord contre les Danois, c'est Jeremy Swayman qui a obtenu son blanchissage. Il y a donc fort à parier que Joey Daccord garde le filet lundi pour le match contre la Suisse, lui qui a les deux passeports grâce à sa mère fribourgeoise.

Dans l'autre groupe à Stockholm, la Slovaquie a dominé la Slovénie 3-1.



Sabalenka dans la douleur en 8e de finale Aryna Sabalenka s'en est sortie à Rome Image: KEYSTONE/AP/Alfredo Falcone La no 1 mondiale Aryna Sabalenka a souffert pour décrocher son billet pour les 8e de finale à Rome face à l'Américaine Sofia Kenin (31e). Elle s'est imposée 3-6 6-3 6-3 après 2h09 de jeu.

La Bélarusse est la grande favorite du tournoi romain après l'élimination de la tenante du titre et no 2 mondiale Iga Swiatek samedi. Elle sera opposée au prochain tour à l'Ukrainienne Marta Kostyuk (27e) qui a battu plus tôt la Canadienne Leylah Fernandez (26e) 6-4 6-2.

"Cela a été un match très compliqué, il a fallu se battre pour s'en sortir", a déclaré la Bélarusse, qui avait perdu leur précédent duel sur terre battue, précisément à Rome en 2023. Depuis le début de la saison, Sabalenka a remporté trois titres (Brisbane, Miami et Madrid) et disputé six finales.

Alors qu'elle vise son premier sacre à Roland-Garros (25 mai-8 juin), Sabalenka est particulièrement en forme: elle a atteint les finales des quatre derniers tournois qu'elle a disputés (Indian Wells, Miami, Stuttgart, Madrid).



Kevin Fiala rejoint l'équipe de Suisse Kevin Fiala arrive pour renforcer la Suisse à Herning Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Un cinquième joueur de NHL va rejoindre l'équipe de Suisse au Championnat du monde à Herning. MVP du Mondial à Prague l'an passé, Kevin Fiala vient en effet renforcer la sélection de Patrick Fischer.

Auteur de 13 points (8 buts) l'an dernier, Fiala avait grandement participé à la conquête de la médaille d'argent. L'ailier de 28 ans avait même sauté dans un avion pour rejoindre le pays de son père, alors que sa femme venait de mettre au monde leur fille.

Toujours heureux de venir défendre les couleurs de la Suisse, Fiala sort d'une saison pleine avec les Kings. Il a ainsi inscrit 35 buts en 81 matches de saison régulière. Et lors des six parties de play-off contre les Oilers, il a ajouté 7 points (3 goals).

Patrick Fischer se réjouit bien sûr de la venue de ce renfort de poids, comme il l'explique dans un communiqué: "Nous connaissons tous Kevin. Son engagement pour l’équipe et la Suisse est impressionnant. Il donne toujours le meilleur de lui-même pour la Suisse et représente notre pays avec une passion sans limites au niveau international. Avec sa venue, nous gagnons un élément précieux, créatif et offensivement redoutable pour notre groupe."

La Suisse peut donc compter sur lui, Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler (tous New Jersey) et Janis Moser (Tampa Bay) parmi les "NHLers".

Le Saint-Gallois devrait pouvoir être aligné dès lundi contre les Etats-Unis et aider son pays face à l'un des favoris du groupe. Cette arrivée signifie que Dario Rohrbach, toujours pas inscrit, devrait rentrer à la maison.



25 blessés au stade de Hambourg après la remontée en Bundesliga Scène de liesse à Hambourg mais de nombreux blessés Image: KEYSTONE/EPA 25 personnes ont été blessées samedi soir au Volksparkstadion de Hambourg. Une se situe "entre la vie et la mort" selon les pompiers, lors des célébrations de la remontée du HSV en Bundesliga.

Samedi soir, sur les coups de 22h20, Hambourg a assuré sa remontée dans l'élite du football allemand grâce à sa victoire contre Ulm (6-1) à domicile dans son Volksparkstadion, avec 56'500 spectateurs.

"Après le coup de sifflet final du match, les supporters de football ont envahi le terrain. A la suite de cela, certains supporters ont été blessés", ont expliqué les pompiers de Hambourg dans un communiqué dimanche matin. Environ 65 forces des services de secours et des pompiers de la ville ont été mobilisées.

"Depuis, 44 personnes ont reçu des soins médicaux. Cinq personnes ont été légèrement blessées, 19 gravement blessées et une personne entre la vie et la mort", détaille le communiqué.

Le HSV était descendu en 2e division pour la première fois de son histoire en 2018 et est parvenu à revenir en Bundesliga à sa septième tentative.



Boston rebondit à New York Jayson Tatum (0) et les Celtics ne sont plus menés que 2-1 par les Knicks Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith Le champion en titre Boston n'a pas dit son dernier mot face aux Knicks.

Dos au mur après leurs deux défaites initiales subies à domicile, les Celtics sont allés s'imposer 115-93 samedi à New York. Ils ne sont plus menés que 2-1 dans cette demi-finale de la Conférence Est de NBA.

Boston a très vite éteint le Madison Square Garden, malgré l'attente immense des fans de la populaire franchise new-yorkaise. Après avoir été maladroits de loin lors des deux premières rencontres, les Celtics ont su se régler (20/40 derrière l'arc samedi), prenant le large très rapidement dans la rencontre et menant 71-46 à la pause.

Payton Pritchard (23 points), élu récemment meilleur sixième homme de la saison, a pris sa chance dans le sillage de Jayson Tatum (22 points, 9 rebonds, 7 passes décisives). Les Knicks de Jalen Brunson (27 points) n'ont jamais mené au score samedi, se retrouvant déjà à 16 points après le premier quart (36-20).

Minnesota profite de l'absence de Curry A l'Ouest, les Minnesota Timberwolves, longtemps bousculés par les Warriors à San Francisco, ont su accélérer dans les toutes dernières minutes pour un succès 102-97 qui leur permet de mener 2-1 dans la série. Un dernier tir lointain d'Anthony Edwards leur a permis de classer l'affaire à 1'19 de la fin (+7, 96-89).

Edwards a été très présent avec 36 points, et bien soutenu par Julius Randle, en triple double (24 points, 10 rebonds, 12 passes). Les Warriors ont longtemps tenu grâce à Jimmy Butler (33 points, 7 rebonds, 7 passes décisives) et Jonathan Kuminga (30 points), mais l'absence du patron Stephen Curry a fini par se faire sentir.



Vegas s'impose à la dernière seconde pour décrocher son 1er succès La joie des Golden Knights après avoir forcé la décision à 0''4 de la fin Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Un but marqué par Reilly Smith à 0''4 de la fin du temps réglementaire a permis aux Golden Knights de réduire l'écart face aux Oilers en demi-finale de la Conférence Ouest de NHL.

Vainqueur 4-3 samedi à Edmonton, Vegas n'est plus mené que 2-1 dans la série.

Battus à deux reprises dans le Nevada, les Golden Knights se devaient de réagir. Ils l'ont fait, mais se sont retrouvés au pied du mur après 12'12 lorsque Corey Perry a inscrit son deuxième but de la soirée pour donner deux longueurs d'avance.

Vegas a rapidement renversé la table, égalisant avant même la fin du premier tiers avant de prendre une première fois l'avantage à la 38e minute. Edmonton a recollé à 3-3 à 3'02 de la fin de la troisième période sur une réussite de la superstar Connor McDavid avant de plier avec moins d'une seconde à jouer.

Déjà auteur du 2-2, Reilly Smith a trouvé la faille après avoir feinté deux défenseurs puis le gardien Stuart Skinner. Le puck a terminé au fond des filets après avoir été dévié par la crosse de Leon Draisaitl qui tentait de le dégager.

Le Bernois Akira Schmid est resté sur le banc des Golden Knights, le gardien titulaire Adin Hill s'étant montré à son affaire avec 17 parades à son actif. Vegas, qui a cadré pour sa part 24 tirs dans cette partie, a par ailleurs perdu son capitaine Mark Stone, sorti sur blessure dès le premier tiers.

Les Canes assurent A l'Est, Carolina a repris l'avantage (2-1) face à la tête de série no 1, les Washington Capitals. Les Hurricanes ont survolé les débats dans un Acte III remporté 4-0 à Raleigh, où leur gardien Frederik Andersen (21 arrêts) a signé le quatrième blanchissage de sa carrière dans le cadre play-off.



Flick veut un Barça "dominateur" dans le Clasico face au Real L'entraîneur du Barça Hansi Flick a appelé ses joueurs à rester fidèles à son idée de jeu offensive et "dominatrice" dimanche lors du Clasico face au Real. Un match décisif pour le titre en Liga.

"Tout le monde sait que dans un Clasico, il faut être à notre meilleur niveau, a déclaré Flick en conférence de presse à la veille de ce quatrième Clasico de la saison. Nous voulons être actifs, nous voulons voir l'équipe jouer avec intensité sur le terrain, être dominatrice avec le ballon, comme d'habitude. Mais nous savons que nous allons affronter une équipe vraiment fantastique."

Le Barça, en tête du championnat d'Espagne avec quatre points d'avance sur son rival et champion en titre à quatre journées de la fin de la saison, a remporté les trois premiers chocs face au géant espagnol (4-0, 5-2, 3-2 a.p) et peut se rapprocher, en cas de quatrième succès, d'un 28e sacre, synonyme de triplé (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne).

Il a en revanche vu ses rêves de quadruplé s'envoler, en prolongation, mardi dernier, face à l'Inter (4-3 a.p) aux portes de la finale de C1.

Avant cette rencontre décisive, dimanche, le Barça a annoncé deux bonnes nouvelles avec les retours dans le groupe du latéral espagnol Alejandro Balde, et du milieu de terrain Marc Casado.

Le buteur polonais Robert Lewandowski, lui aussi de retour de sa blessure à la cuisse gauche, a forcé pour aider son équipe en fin de match à Milan, mais devrait, comme ses deux coéquipiers, débuter sur le banc.

Le coach allemand, interrogé sur une potentielle rotation au poste de gardien de but, a maintenu sa confiance en Wojciech Szczesny, alors que l'habituel titulaire et capitaine blaugrana Marc-André ter Stegen est de nouveau disponible, après plusieurs mois d'absence.



Servette pour repousser l'échéance Le FC Bâle décrochera sans doute son 21e titre de champion de Suisse ce printemps. Seul le Servette FC, qui accueille Young Boys dimanche dès 16h30, peut encore empêcher le sacre rhénan.

La victoire est impérative pour Servette, qui n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matches de championnat et accuse désormais 12 longueurs de retard sur le FCB. Les Grenat, écrasés 5-1 dimanche dernier à Bâle, peuvent tout d'abord préserver leurs minces espoirs de s'adjuger le titre.

Les hommes du coach Thomas Häberli peuvent aussi, surtout, prendre une option sur la 2e place finale qui sera également synonyme de Ligue des champions. Ils possèdent pour l'heure 2 points d'avance sur YB, qui s'était imposé 1-0 à la Praille le 1er avril mais qui n'a gagné qu'un seul de ses quatre matches suivants en SL.

Le deuxième match de dimanche débutera à 14h15. Lucerne accueillera Lausanne-Sport, qui reste sur six matches sans victoire face au FCL avec notamment une défaite 4-1 subie fin mars à la Tuilière. Mais le LS couche sur deux succès d'affilée, certes à domicile, et veut toujours croire en ses chances de se qualifier en Coupe d'Europe.



Tyler Moy a trouvé sa place avec les deux Diables Tyler Moy s'est éclaté avec Hischier et Meier Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Battue de peu par la Tchéquie vendredi, la Suisse a su faire ce que l'on attendait d'elle face au Danemark samedi en s'imposant 5-2. Et ce grâce en partie à une première ligne très efficace.

Deux buts et un assist pour Tyler Moy, idem pour Nico Hischier, deux assists pour Timo Meier, les membres de la première triplette de Patrick Fischer ont enquillé une bonne soirée de boulot à Herning.

Le succès de cette ligne n'a rien de surprenant, mais après une première sortie mitigée contre les Tchèques, il fallait quand même que le pedigree des joueurs se remarque. Car face aux champions du monde, Tyler Moy a perdu sa place au profit d'Ambühl, puis de Schmid.

Pas cette fois, puisque le joueur de Rapperswil a profité de la classe des deux joueurs de New Jersey pour se muer en troisième petit diable et inscrire un doublé au cours du troisième tiers pour faire passer le score de 1-2 à 3-2 en faveur des Suisses.

"C'est un vrai bonheur de jouer avec eux, ils font des passes incroyables comme sur les deux buts, a expliqué celui qui est né en Californie et dont la mère est orginaire d'un petit village près de Lucerne. On connaît leur parcours en NHL et ils voient tellement bien ce qui se passe sur la glace. Ils savent aussi protéger le puck et faire des jeux. C'est vraiment fun de jouer avec eux et quand ça clique comme ce soir, c'est encore mieux!"

Première réussie pour Charlin Bien qu'il n'ait pas connu autant de succès que son coéquipier buteur, Stéphane Charlin a connu une première réussie dans un Championnat du monde. Le Genevois aurait certainement préféré un blanchissage comme lors des deux derniers Suisse-Daneamrk dans un Mondial (8-0 l'an dernier et 6-0 en 2022), mais il prend volontiers cette victoire malgré les deux buts encaissés.

"J'ai eu quelques pucks à négocier derrière le but, mais c'est vrai que c'était long avant ce premier shoot (réd: après 19'03), a rigolé le futur portier de Genève-Servette. Tu essaies de regarder puck après puck." Interrogé sur cette première sur la scène internationale, celui qui sort d'une saison de feu avec Langnau était presque désolé de la banalité de sa réponse: "J'ai fait comme d'habitude. Il n'y avait pas de nervosité, pas de jambes qui tremblent, pas les mains moites."

Après deux matches en un peu plus de 24 heures et avant la rencontre de lundi contre les Etats-Unis (16h20), les Helvètes vont se reposer et recharger leurs batteries. Face à des Américains au format NHL, il s'agira d'éviter les blancs durant le tiers médian. Cela pourrait ne pas pardonner.



Zakaria marque, Monaco en Ligue des champions L'AS Monaco d'Adi Huetter jouera la prochaine Ligue des champions Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER La soirée de samedi fut belle pour l'AS Monaco et ses trois joueurs suisses.

L'équipe du coach Adi Hütter a validé sa qualification pour la prochaine Ligue des champions en battant Lyon 2-0 lors de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1, grâce notamment à un but de la tête de Denis Zakaria.

Précieux comme c'est le cas depuis le début de la saison, le milieu genevois a scellé le score à la 68e. Le capitaine monégasque affiche 6 buts à son total 2024/25 en championnat, son record personnel sur une saison. Philipp Köhn, à nouveau titulaire au but, et Breel Embolo ont également disputé l'intégralité de cette rencontre.

Marseille a également assuré sa place dans la prochaine Ligue des champions grâce à sa victoire (3-1) obtenue au Havre samedi. Aligné d'entrée au sein de la défense phocéenne, le Genevois Ulisses Garcia a été remplacé à la 75e minute d'une partie qui a été longuement interrompue après des incidents en tribunes.



Premier succès pour la Suisse, qui évite le piège danois Tyler Moy (95) fut l'homme du match face aux Danois Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Sans être géniale, la Suisse a signé son premier succès lors du Mondial samedi à Herning. Les joueurs de Patrick Fischer ont battu le Danemark, hôte du groupe B de ce tournoi, 5-2.

Il fallait livrer un match sérieux un peu plus de 24 heures après la défaite inaugurale contre les Tchèques (5-4 ap), et c'est ce que les Suisses ont fait. Hormis quelques minutes chaotiques dans le tiers médian marquées par deux buts danois, la troupe de Fischer a fait ce que l'on attendait d'elle. Même si les Danois ne sont pas des foudres de guerre, il n'est jamais évident d'affronter une sélection devant son public.

Dire que la Suisse a dominé le début de la partie est un euphémisme. Les Danois ont adressé deux tirs cadrés dans le tiers initial en direction de Charlin, dont le premier après 19'03! Avant cela, les joueurs au maillot à croix blanche avaient ouvert le score par Hischier (15e) et tout semblait plutôt sous contrôle.

Seulement, de manière assez inexplicable et sans que les Scandinaves ne présentent un immense défi pour les Suisses, les Danois sont parvenus à égaliser, et ce alors que la Suisse évoluait en supériorité numérique (23e). Pire, les locaux ont pris les devants à la 29e sur une séquence un peu bizarre où les joueurs de Patrick Fischer ont donné le sentiment de s'arrêter de jouer. Le tir de Blichfeld a fait mouche avec un Charlin masqué.

Un Moy de gala Pour son premier match dans un Mondial, le Genevois n'a d'ailleurs pas eu la tâche facile avec assez peu de travail à faire. Assurément le type de match que les gardiens n'aiment pas, car ils ne peuvent pas se mettre dans le rythme.

Heureusement, la Suisse a pu s'appuyer sur une première ligne efficace. L'occasion pour Tyler Moy d'inscrire un doublé (36e et 39e). L'attaquant de Rapperswil a profité d'un excellent travail de Timo Meier et Hischier sur le 2-2 et d'une démonstration de force de Meier sur le 3-2. Le bison des Devils a résisté aux Danois, filé vers le but et servi un caviar à Moy qui n'a pas gâché l'offrande.

La décision est tombée en power-play à la 46e. Sur une belle passe de Moy, Damien Riat a pu inscrire son deuxième but en deux matches. Ambühl a ensuite eu une chance d'ajouter un but, mais le vétéran davosien a trouvé le gardien danois à son grand dam.

Après un début plutôt musclé avec deux matches en autant de jours, la Suisse aura droit à un jour de pause dimanche avant d'affronter les Américains lundi à 16h20. Vainqueurs des Danois 5-0, les joueurs étasuniens ne devraient normalement pas connaître trop de soucis dimanche face aux Hongrois (12h20).



Bâle fonce vers le titre grâce à un immense Shaqiri Xherdan Shaqiri a brillé de mille feux samedi en signant un "hattrick" Image: KEYSTONE/SAMUEL GOLAY Bâle pourrait bien valider son 21e titre de champion de Suisse dès dimanche.

Portés une nouvelle fois par un immense Xherdan Shaqiri, les hommes de Fabio Celestini ont cueilli samedi leur septième victoire d'affilée en Super League en allant s'imposer 5-2 à Lugano.

Pourtant réduit à dix dès la 42e minute après l'expulsion de son premier buteur du soir Albian Ajeti, le FCB a forcé la décision en début de deuxième mi-temps grâce à son joyau alors que le score était de 1-1 à la pause. Shaqiri a signé un "hat trick" en moins de dix minutes, grâce à trois tirs parfaits du pied gauche.

"XS" a marqué le 2-1 à la 48e, le 3-1 à la 51e - d'un lob subtil - et le 4-1 à la 57e pour afficher désormais 18 buts à son compteur 2024/25 en championnat. Le Bâlois de 33 ans a notamment trouvé la faille à neuf reprises dans les sept derniers matches de championnat livrés par son équipe!

Cette partie avait pourtant démarré idéalement pour Lugano, qui a ouvert la marque après moins de deux minutes de jeu sur une réussite d'Uran Bislimi. Si les Tessinois ont concédé l'égalisation dès la 4e, ils ne pensaient certainement pas vivre un tel cauchemar après l'expulsion de l'auteur du 1-1.

Mais l'ouragan Xherdan Shaqiri est passé par là. Et Lugano n'a pu sortir la tête de l'eau qu'après avoir encaissé un cinquième but, oeuvre de Léo Leroy à la 60e. C'est Anto Grgic qui a permis à l'équipe de Mattia Croci-Torti de réduire l'écart, en transformant un penalty à la 69e.

Servette doit gagner Le FCB, dont le dernier sacre remonte à 2017, pourrait donc être titré dimanche déjà. Seule une victoire du Servette FC face à Young Boys pourrait retarder l'inéluctable. Mais les Grenat accuseraient alors toujours 9 longueurs de retard sur le leader rhénan, à trois journées de la fin du Championship Group...



Sinner s'impose en deux sets pour son retour Jannik Sinner a signé un retour gagnant après ses 3 mois de suspension Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Jannik Sinner a signé un retour gagnant samedi après ses trois mois de suspension pour dopage. Le no 1 mondial s'est hissé en 16e de finale du Masters 1000 de Rome en battant Mariano Navone (ATP 99).

Exempté de 1er tour en sa qualité de tête de série no 1, l'Italien s'est imposé 6-3 6-4 devant l'Argentin pour son premier match depuis sa finale remportée à l'Open d'Australie le 26 janvier. Il a dans l'ensemble maîtrisé son sujet, même s'il a concédé trois fois son service dans une deuxième manche décousue.

Jannik Sinner a bénéficié du soutien des 10'800 spectateurs du court central du Foro Italico, et de tout un pays qui attendait son retour à la compétition avec impatience. L'Agence mondiale antidopage (AMA) avait annoncé le 15 février avoir conclu avec lui un "accord de règlement de cas", en vertu duquel il a été suspendu jusqu'au 4 mai.

La tâche de Jannik Sinner s'annonce plutôt aisée au 3e tour. Il se mesurera à l'étonnant Néerlandais Jesper de Jong (ATP 93), issu des qualifications et facile vainqueur (6-0 6-2) du 26e mondial Alejandro Davidovich Fokina samedi au 2e tour.



Le Bayern célèbre son 34e titre avec une victoire Thomas Müller (de face) a vécu une belle dernière soirée à l'Allianz Arena Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Le Bayern Munich a célébré son 34e titre de champion d'Allemagne avec une victoire contre le Borussia Mönchengladbach (2-0) samedi soir.

Avec cette victoire, les joueurs de Vincent Kompany comptent 79 points, avant la dernière journée. La semaine dernière, au lendemain de son match nul (3-3) à Leipzig, le "Rekordmeister" avait assuré la reconquête du titre national après le match nul de Leverkusen à Fribourg (2-2).

Samedi, les Munichois ont ouvert le score par Harry Kane, qui a suffisamment dévié de la tête une tentative de Michael Olise pour tromper le gardien suisse de Gladbach Jonas Omlin à la demi-heure de jeu. Kane caracole en tête du classement des buteurs, avec 25 réalisations. Olise a assuré la victoire munichoise à la 90e.

Thomas Müller est sorti sous une ovation debout à la 83e minute, pour son 750e match sous le maillot munichois, le dernier dans l'Allianz Arena. Après la rencontre, les Bavarois ont reçu le "Schale", le trophée en forme d'assiette argentée creuse remis au champion en fin de saison.