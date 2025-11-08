Fin de série pour Houston ++ San Jose victorieux

Fin de série pour les Rockets Victor Wembanyama (à droite) a brillé vendredi face aux Spurs Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay La belle série de Houston a pris fin vendredi en NBA. Vainqueurs de leurs cinq derniers matches, les Rockets de Clint Capela ont subi la loi des San Antonio Spurs (121-110).

Les Spurs de Victor Wembanyama (22 points, 8 rebonds, 4 assists) ont fait la différence dans un dernier quart-temps entamé sur le score de 86-82 en leur faveur. Leur meilleur marqueur fut Harrison Barnes, auteur de 24 points.

Du côté des Rockets, c'est le pivot turc Alperen Sengun qui s'est montré le plus prolifique avec ses 25 points. Aligné durant 6 minutes seulement, l'intérieur genevois Clint Capela n'a pas tenté le moindre tir, captant tout de même 3 rebonds.

Malade, l'ailier valaisan Kyshawn George s'est pour sa part retrouvé au repos forcé vendredi. En son absence, les Wizards ont été écrasés 148-114 à Washington par les Cleveland Cavaliers, subissant ainsi leur 8e défaite en 9 matches disputés cette saison.



Kurashev bat Niederreiter Philipp Kurashev (en vert) a réussi un assist vendredi face aux Jets Image: KEYSTONE/AP/Godofredo A. Vásque Le "derby" suisse programmé vendredi en NHL a souri à Philipp Kurashev.

Les San Jose Sharks ont en effet battu les Winnipeg Jets de Nino Niederreiter 2-1 pour cueillir un cinquième succès dans leurs sept derniers matches.

Les deux attaquants helvétiques se sont illustrés dans cette partie. Nino Niederreiter a réussi la passe décisive - du patin - sur l'ouverture du score signée Josh Morrissey à la 13e minute. Le Grison en est à 9 points - dont 6 assists - en 14 matches disputés cette saison.

Philipp Kurashev a quant à lui été crédité d'une mention d'assistance sur le but de la victoire des Sharks, inscrit par Will Smith à la 56e. Le Bernois renaît depuis son arrivée dans la franchise californienne: il a réussi 10 points - dont 5 assists - en 13 parties jouées durant cet exercice 2025/26.

Auteur de la passe décisive sur le 2-1, Macklin Celebrini avait permis aux Sharks d'égaliser à 1-1 à la 14e grâce à son 9e but de la saison. L'attaquant canadien de 19 ans, no 1 de la draft 2024, a pris la tête du classement des compteurs de la NHL après cette soirée avec 23 points à son actif.



Le rythme infernal du LS va encore s'accélérer Le Lausanne-Sport enchaîne les rencontres à un rythme effréné depuis le début de la saison. Et ce n'est pas près de s'arrêter, car le programme du LS va vite devenir "encore plus fou".

Le match nul contre l'Omonia Nicosie, jeudi en Conference League, à peine digéré, Peter Zeidler et ses joueurs avaient déjà le regard tourné vers le FC Sion, qu'ils accueillent dimanche en championnat. Un duel tout aussi important, qui ne fait qu'annoncer un calendrier délirant.

Neuf matches en l'espace de quatre semaines, entre le 23 novembre (à Saint-Gall) et le 21 décembre (réception de Lucerne), voilà ce qui attend les Vaudois après la dernière trêve internationale de l'année. Avec cinq affiches de Super League, un 8e de finale de Coupe de Suisse à Yverdon (le 3 décembre) et trois duels européens au programme, les supporters du LS peuvent se réjouir: le menu ne pourrait pas être plus copieux.

"Le rythme était déjà un peu fou, il va devenir encore plus fou", a lâché Peter Zeidler jeudi peu avant minuit, en conférence de presse d'après-match. L'entraîneur allemand n'a même pas eu le temps d'être frustré par le penalty raté d'Olivier Custodio, qui aurait pu permettre au LS d'arracher la victoire contre les Chypriotes. Il ne pensait déjà qu'aux hommes qu'il allait aligner dimanche lors du derby romand.

Quel bilan à Noël ? Mais où en seront les Lausannois au moment de mettre les crampons au chaud pour profiter des fêtes et recharger les batteries ? En championnat, difficile à dire, tant Lausanne (8e, à six points du podium) alterne le bon - des récitals contre Young Boys (5-0) et Bâle (5-1) - et le moins bon - un sabordage à Lucerne (2-2) et une défaite dans le derby lémanique contre Servette (3-1) - ces derniers temps.

En revanche, l'escouade de Peter Zeidler semble avoir davantage de certitudes sur la scène européenne, où elle n'a plus perdu depuis son entrée en lice à Skopje le 24 juillet. A mi-parcours de la phase de ligue, les Lausannois figurent ainsi toujours dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les 8es de finale.

Il sera difficile d'y rester jusqu'au bout, car l'adversité va monter d'un cran pour Lausanne, qui doit encore se déplacer sur la pelouse du Lech Poznan et accueillir la Fiorentina. Mais avec un 7e point récolté jeudi contre l'Omonia, actuel leader du championnat chypriote, le LS peut sereinement envisager un printemps européen.

"Ce n'est pas encore fait" "Avec une troisième victoire, on aurait déjà pu planifier le voyage pour les barrages", a quand même regretté Zeidler, pas entièrement convaincu que les 7 points feront l'affaire pour rallier la phase à élimination directe: "Il faudra sans doute plus cette année, mais pourquoi pas aller faire quelque chose en Pologne, il y aura une belle ambiance."

Le mentor de la Tuilière, qui a succédé à Ludovic Magnin en juin, est toutefois persuadé que l'aventure européenne du LS va se poursuivre. "Avec cette équipe et notre public, on va vivre ce printemps européen. Ce n'est pas encore fait, mais j'y crois", a-t-il assuré.

Le club vaudois possède en tout cas un effectif suffisamment fourni pour survivre à son calendrier infernal. Avec un buteur, Theo Bair, qui semble avoir trouvé son rythme de croisière (8 buts en 12 matches depuis son arrivée), les artistes Gaoussou Diakité et Beyatt Lekoueiry en soutien, et une défense suffisamment concurrentielle pour reléguer Bryan Okoh, une des recrues phares du mercato estival, sur le banc, Peter Zeidler peut compter sur des joueurs de qualité à chaque poste.

Sa gestion du temps de jeu de chacun et sa capacité à motiver ses joueurs, que ce soit face à Yverdon ou contre la Viola, sera décisive ces prochaines semaines. Pour que le LS puisse passer la trêve hivernale en chaussons et avec l'assurance de continuer à jouer sur tous les tableaux en 2026.



Servette accueille Thoune, l'étonnant leader de Super League Le Servette FC défie Thoune, le suprenant leader de Super League, samedi à Genève (20h30). Les Grenat chercheront à rebondir après leur défaite à Winterthour (4-2) le week-end dernier.

Retombés dans leurs travers contre la lanterne rouge alors qu'ils semblaient lancés après deux succès consécutifs en championnat, les joueurs de Jocelyn Gourvennec tenteront de faire chuter une équipe thounoise qui reste sur cinq victoires de rang en Super League. Lors de cette série, le promu avait d'ailleurs dominé le SFC le 18 octobre dans l'Oberland bernois (3-1).

Une victoire relancerait complètement les Genevois (9es, 14 pts) dans la course au top 6, alors que Thoune (1er, 28 pts), gardera quoiqu'il arrive son fauteuil de leader à l'issue de cette 13e journée. Avec six points d'avance sur Bâle, qui accueille Lugano dimanche (14h00), les joueurs de Mauro Lustrinelli sont dans une position confortable.

Deux autres affiches sont au programme samedi sur les pelouses suisses. Les deux cancres du championnat, Winterthour et Grasshopper, s'affrontent à la Schützenwiese (18h00), tandis que Zurich (10e) accueille Lucerne (6e) au Letzigrund (18h00).



Ligue 1: Embolo donne la victoire à Rennes Breel Embolo arrivera en pleine confiance au rassemblement de l'équipe de Suisse Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Breel Embolo a été décisif pour Rennes lors de la 12e journée de Ligue 1. L'attaquant suisse a inscrit le but de la victoire à la 81e sur la pelouse du Paris FC.

Embolo en est à trois réussites depuis son arrivée à Rennes en fin de mercato estival. Il arrivera ainsi en pleine confiance pour le prochain rassemblement de l'équipe de Suisse.



GP de Sao Paulo: Lando Norris partira en pole pour le sprint Bonne journ閑 pour Lando Norris avec la pole du sprint Image: KEYSTONE/EPA/Isaac Fontana Lando Norris (McLaren-Mercedes) partira samedi en tête du sprint lors du Grand Prix de Sao Paulo. Le leader du championnat du monde aura à ses côtés Kimi Antonelli (Mercedes), battu de 0''097.

Norris a frappé un grand coup par rapport à ses rivaux dans la lutte pour le titre mondial. Son coéquipier Oscar Piastri a signé le troisième chrono à 0''185 alors que Max Verstappen, qui s'est plaint d'une Red Bull-Honda, "cassée et inconduisible", a dû se contenter du sixième temps à 0''337.

George Russell (Mercedes/4e) et Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes/5e) se sont intercalés entre Piastri et Verstappen. Nico Hülkenberg a réussi à entrer en Q3 avec sa Sauber-Ferrari. L'Allemand s'élancera en dixième position, alors que son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto sera quatorzième sur la ligne.



Elena Rybakina première finaliste du Masters WTA Elena Rybakina disputera la finale samedi à Ryad Image: KEYSTONE/AP/Fatima Shbair La Kazakhe Elena Rybakina (WTA 6) s'est qualifiée pour la finale du Masters WTA de Ryad. Elle a battu l'Américaine Jessica Pegula (WTA 5) en trois sets, 4-6 6-4 6-3.

Le second duel du dernier carré, programmé dans la foulée, oppose la no 1 mondiale bélarusse Aryna Sabalenka à l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 4), finaliste de Wimbledon et de l'US Open.

Déjà lauréate de ses trois matches de poule, Rybakina réalise le meilleur parcours de sa carrière au Masters WTA, qu'elle dispute pour la troisième année d'affilée. Dernière des huit joueuses à avoir validé son billet pour Ryad, Rybakina tentera samedi de décrocher un troisième titre en 2025, après les WTA 500 de Strasbourg (terre battue) et de Ningbo (dur).

La lauréate de l'édition 2022 de Wimbledon a cependant dû batailler pour arracher une troisième victoire en six duels contre Pegula.



Pep Guardiola va diriger dimanche son 1000e match Pep Guardiola: un 1000e match comme entraîneur dimanche Image: KEYSTONE/AP/Ian Hodgson L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a jugé "déments" les chiffres de sa carrière d'entraîneur avant son 1000e match sur un banc. Son équipe recevra Liverpool dimanche en Premier League.

"Les chiffres sont déments... Je ne passe pas mon temps à penser à combien, mais quand vous atteignez cette marque et que vous regardez ce que vous avez accompli... Les victoires, le niveau, pas seulement en Premier League et en Ligue des champions, on a fait des choses incroyables à Barcelone, incroyables", a dit Guardiola en conférence de presse.

L'ancien milieu défensif du Barça et de l'équipe d'Espagne a gagné 715 des 999 matches qu'il a disputés comme entraîneur, depuis ses débuts avec l'équipe B de Barcelone en 2007. Et l'entraîneur de 54 ans s'est dit ravi que sa 1000e sur un banc ait lieu contre Liverpool, le principal rival anglais, avec qui les Citizens ont dû partager les huit derniers titres de champion.

Le plus grand rival "Bien sûr, Barcelone, l'impact sur ma vie en tant que joueur de foot, de manager et davantage encore, c'est évident, et bien sûr, le Bayern a aussi constitué une étape incroyable", a commenté le technicien catalan. "Mais Liverpool, en particulier avec (l'ancien coach des Reds, Ndlr) Jürgen Klopp, a été le plus grand rival dans ce pays. Il n'aurait pas pu y en avoir de meilleur".

Après avoir entamà sa carrière sur le banc avec l'équipe B de Barcelone en 2007, Guardiola a pris les rênes de l'équipe première un an plus tard et s'est bâti un copieux palmarès, avec le Barça (2008-2012), le Bayern Munich (2013-2016) puis Manchester City (depuis 2016).



Suisse: Calvin Thürkauf blessé et forfait ce week-end Thürkauf n'a pas fini le match jeudi contre la Finlande Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT L'équipe de Suisse sera privée de Calvin Thürkauf ce week-end en Finlande lors de l'Euro Hockey Tour. L'attaquant de Lugano s'est blessé en haut du corps jeudi lors du match contre la Finlande (3-1).

Thürkauf (28 ans) ne pourra pas participer aux rencontres face à la Suède samedi et la République tchèque dimanche. Il avait dû quitter la glace en cours de match jeudi. La nature exacte de sa blessure n'a pas été précisée dans le communiqué de Swiss Ice Hockey.



Swiss League: le HCC changera d'entraîneur la saison prochaine Louis Matte a mené le HCC à deux titres de champion de Swiss League (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Louis Matte ne sera plus l'entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds la saison prochaine. Le club de Swiss League a annoncé vendredi que le contrat du Québecois ne sera pas prolongé.

"Après bientôt quatre saisons de collaboration et trois titres remportés ensemble, le Conseil d’administration du HCC a pris la décision de ne pas reconduire le contrat de son entraîneur Louis Matte, au-delà de son échéance, à la fin du présent championnat", peut-on lire dans un communiqué du club neuchâtelois.

Louis Matte (53 ans) était arrivé à la patinoire des Mélèzes en mai 2022, succédant au Grison Thierry Paterlini. Il a mené les Abeilles à deux titres de champion de Swiss League (2023 et 2024) et à une victoire en National Cup en 2025. Les Chaux-de-Fonniers ont toutefois échoué en quart de finale des derniers play-off.

Dans son communiqué, le HCC "estime qu’il est opportun de démarrer un nouveau cycle sous la direction d’un nouvel entraineur au terme de la présente saison". Le nom du successeur de Louis Matte n'est toutefois pas encore connu.



Equipe de Suisse: Rafel Navarro fera ses débuts contre la Belgique L'Espagnol Rafel Navarro dirigera les Suissesses dans son pays. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le nouveau sélectionneur de l'équipe de Suisse féminine Rafel Navarro fera ses débuts contre la Belgique le 28 novembre, à Jerez (Espagne). Un autre match amical aura lieu le 2 décembre.

Le successeur de Pia Sundhage, qui a signé mardi un contrat portant jusqu'en 2029 avec l'Association suisse de football (ASF), fera donc connaissance avec ses joueuses dans son pays. Comme l'a annoncé l'ASF vendredi, la Suisse passera en effet l'entièrement de cette trêve en Andalousie, où elle affrontera la Belgique et un autre adversaire qui sera annoncé la semaine prochaine.

Belges et Suissesses s'étaient affrontées lors des qualifications pour l'Euro 2022. La Suisse avait gagné 2-1 à Thoune avant de sombrer à Louvain lors du match retour (4-0).

Par ailleurs, le calendrier de la première phase des éliminatoires pour la Coupe du monde 2027 est connu. La Suisse commencera par la réception de l'Irlande du Nord le 3 mars avant de se déplacer à Malte le 7 mars. Elle affrontera deux fois la Turquie en avril (le 14 à domicile, le 18 à l'extérieur), avant les deux derniers matches début juin. Pour rappel, la Suisse devra de toute façon passer par les barrages pour espérer décrocher son billet pour le Brésil.



NBA: les Clippers de Niederhäuser s'inclinent en Arizona Yanic Konan Niederhäuser (à droite) a dû attendre le "garbage time" pour fouler le parquet des Phoenix Suns de Devin Booker (à gauche, au tir). Image: KEYSTONE/AP/Ross D. Franklin Un Suisse était en lice lors du seul match de NBA programmé jeudi soir. Mais Yanic Konan Niederhäuser et les Los Angeles Clippers se sont inclinés 115-102 sur le parquet des Phoenix Suns, en Arizona.

"YKN", qui revient d'une blessure à une cheville, est entré à 2'37 de la fin du match, alors que la messe était dite en faveur des Suns. Le rookie fribourgeois a quand même eu le temps de s'illustrer en marquant deux paniers (4 points), dont un dunk, en captant un rebond, et en réussissant un contre.

Phoenix a pu compter sur ses stars Jalen Green (29 pts), qui faisait ses débuts sous le maillot des Suns, et Devin Booker (24 pts). La franchise de l'Arizona a ainsi signé une 4e victoire en 9 matches, alors que les Clippers affichent un bilan de 3 succès pour 5 revers.



NHL: Timo Meier décisif avec New Jersey, qui signe une 10e victoire Timo Meier (no 28) a été le seul Suisse à faire trembler les filets jeudis en NHL. Image: KEYSTONE/AP/Yuki Iwamura Les New Jersey Devils ont arraché la victoire face aux Canadiens de Montréal jeudi à Newark, en NHL (4-3 ap). Timo Meier a été décisif en marquant le 3-3 juste avant la fin du temps réglementaire.

L'ailier appenzellois a allumé la lampe pour la 4e fois de l'exercice à 67 secondes de la sirène finale, alors que la franchise du New Jersey évoluait à 6 contre 5. Son coéquipier suédois Jesper Bratt a ensuite marqué le but de la victoire en "overtime".

Meier, qui a obtenu la 3e étoile, a été le seul des trois "Swiss Devils" à noircir la feuille des compteurs jeudi. Nico Hischier et Jonas Siegenthaler n'ont pas été avares en efforts sur la glace pour permettre à New Jersey de signer une 10e victoire cette saison.

"C'est bien d'avoir atteint dix victoires, mais nous voulons continuer à améliorer notre jeu", a déclaré Timo Meier, cité sur le site de la NHL. Aucune autre équipe de la prestigieuse ligue nord-américaine n'affiche un meilleur bilan que les Devils (10 victoires, 4 défaites) pour l'instant.

Janis Moser passeur décisif Janis Moser a également fêté un succès avec le Lightning de Tampa Bay, vainqueur 6-3 à Las Vegas face aux Golden Knights d'Akira Schmid, gardien remplaçant. Le défenseur seelandais a d'ailleurs été crédité d'un assist sur l'égalisation à 2-2 des Floridiens.

Pius Suter est le dernier Suisse à avoir goûté aux joies de la victoire jeudi avec les Blues de Saint-Louis. Ces derniers se sont imposés 3-0 sur la glace de Buffalo grâce à leur portier canadien Joel Hofer, qui a détourné les 28 tirs des Sabres.

En revanche, Lian Bichsel et les Dallas Stars, battus devant leur public par les Ducks d'Anaheim (7-5) et Kevin Fiala, muet à Los Angeles face aux Florida Panthers, les champions en titre (défaite 5-2 des Kings), ont connu moins de succès. Toujours privés de leur capitaine bernois Roman Josi, les Predators de Nashville ont eux courbé l'échine dans le Tennessee contre Philadelphie (3-1).



Julia Simon suspendue pour avoir volé des cartes bancaires Julia Simon devrait quand même être de la partie aux JO malgré sa suspension (archives). Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La biathlète française Julia Simon a été suspendue six mois dont cinq avec sursis, jeudi soir par la Fédération française de ski. Elle avait volé les cartes bancaires d'une coéquipière.

Cette "interdiction temporaire de six mois de participer aux compétitions et entrainements organisés ou autorisés par la FFS et l'IBU (réd: la Fédération internationale de biathlon), dont cinq mois avec sursis", prend effet le 7 novembre, a indiqué la FFS.

Cette dernière a évoqué dans un communiqué une sanction "d'une grande sévérité" qui permettra donc toutefois à la championne de 29 ans de s'aligner aux Jeux d'hiver de Milan-Cortina.

Avant cela, cette sanction lui fera uniquement manquer la première manche de la Coupe du monde de biathlon le 29 novembre à Östersund, en Suède. La seconde manche aura lieu à Hochfilzen, en Autriche, du 12 au 14 décembre.

Le 24 octobre, la biathlète avait reconnu avoir utilisé à plusieurs reprises à partir de 2021 les cartes bancaires de sa coéquipière Justine Braisaz-Bouchet et d'une kinésithérapeute de l'équipe de France, pour des achats d'un montant maximum de 2400 euros (environ 2200 francs suisses), et de leur avoir dérobé de petites sommes d'argent (entre 20 et 50 euros).

Quadruple championne du monde Devant le tribunal correctionnelle d'Albertville, Julia Simon avait reconnu "la totalité" des faits mais s'était déclarée incapable de les expliquer. Elle avait été condamnée à trois mois de prison avec sursis et 15'000 euros d'amende.

Jeudi, à l'issue de son audition par la Commission nationale de discipline de la FFS, elle a également été condamnée à 30'000 euros d'amende dont 15'000 avec sursis. La Fédération a souligné qu'elle ne ferait "aucun autre commentaire" sur cette affaire qui empoisonne l'équipe de France depuis fin 2022.

La native d'Albertville, licenciée au club des Saisies, avait achevé la saison en février dernier par un quadruplé historique aux Mondiaux de biathlon de Lenzerheide: médaillée d'or en individuel et en relais, relais mixte et mixte simple.

