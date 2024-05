La Juve limoge Allegri ++ Zverev file en finale

Un potentiel Djokovic-Murray en 8e de finale Novak Djokovic pourrait retrouver Andy Murray pour son premier match à Genève. Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Le tirage au sort du Geneva Open a réservé une jolie surprise à Novak Djokovic, invité de dernière minute au Parc des Eaux-Vives. Dispensé de premier tour, il pourrait affronter Andy Murray en 8es. L'Ecossais de 37 ans, ancien no 1 mondial et actuel 77e au classement de l'ATP, devra écarter l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 59) lors de son premier match s'il veut fêter ses retrouvailles avec le Serbe. Les deux hommes ne se sont plus affrontés depuis 2017 et une finale à Doha remportée par Djokovic. Tête de série no 3, l'Américain Taylor Fritz figure dans la même moitié de tableau que les deux vétérans. Le Norvégien Casper Ruud, double vainqueur du tournoi en 2021 et 2022 et tête de série no 2, est quant à lui dans la partie basse avec Ben Shelton (USA/4) et affrontera pour son premier match Rinky Hijikata (AUS) ou un qualifié.

Zverev stoppe la sensation Tabilo et file en finale Alexander Zverev jouera sa troisième finale sur la terre battue romaine. Image: KEYSTONE/EPA/ETTORE FERRARI Alexander Zverev a fini par mettre fin au surprenant parcours du Chilien Alejandro Tabilo en demi-finale du Masters 1000 de Rome, vendredi. Il s'est imposé en trois sets 1-6 7-6 (7/4) 6-2. Tête de série no 3 du tournoi, l'Allemand disputera dimanche sa troisième finale à Rome après 2017 et 2018, contre un autre invité surprise, l'Américain Tommy Paul (ATP 16) ou le Chilien, Nicolas Jarry (ATP 24). Il a d'abord dû laisser passer l'orage face à Tabilo, tombeur du no 1 mondial Novak Djokovic au 3e tour, sans complexes en première manche. Le Chilien, 32e mondial, a empoché le premier set en 30 minutes avec, dans le dernier jeu, trois amorties gagnantes. Zverev, seul rescapé des huit joueurs du top 10 mondial en lice au Foro Italico, a retrouvé sa première balle de service durant la deuxième manche. Plombé par deux double-fautes, il a failli concéder le break une troisième fois à 3-3, avant de se sortir d'affaires et de dominer le jeu décisif. Dans la troisième manche, Zverev, vainqueur sur la terre battue romaine en 2017, a pris irrémédiablement l'ascendant sur son adversaire, visiblement épuisé physiquement et moralement, et qui disputait sa première demi-finale dans un Masters 1000.

Arne Slot sera le nouvel entraîneur de Liverpool Arne Slot remplacera Jürgen Klopp sur le banc de Liverpool. Image: KEYSTONE/EPA/Gerrit van Keulen L'entraîneur de Feyenoord Rotterdam, Arne Slot, a confirmé vendredi lors d'une conférence de presse qu'il sera le nouvel entraîneur de Liverpool la saison prochaine. Il remplacera Jürgen Klopp. "Il n'y a pas encore d'annonce officielle, mais je peux confirmer que je serai entraîneur là-bas la saison prochaine", a déclaré le technicien néerlandais lors d'une conférence de presse avant le dernier match de championnat contre Excelsior Rotterdam dimanche. Avec Feyenoord, Slot a remporté le championnat des Pays-Bas en 2023. Cette saison, son équipe est assurée de terminer deuxième derrière le PSV Eindhoven mais a en revanche triomphé en Coupe.

La Juventus Turin licencie son entraîneur Massimiliano Allegri Massimiliano Allegri s'était emporté lors de la finale de la Coupe d'Italie mercredi. Image: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia La Juventus Turin a annoncé vendredi avoir limogé son entraîneur Massimiliano Allegri. Ce licenciement intervient deux jours après la victoire en Coupe d'Italie de la Juventus face à l'Atalanta (1-0). Le contrat d'Allegri, sous pression depuis que son équipe (4e) s'est effondrée en championnat, a été résilié en raison de "comportements (...) non compatibles avec les valeurs de la Juventus", a expliqué le club dans son communiqué. Il avait été exclu de la finale, puis s'en était pris à l'un de ses dirigeants durant les célébrations, avant d'insulter et de menacer de frapper le directeur d'un quotidien sportif.

Une troisième victoire au sprint pour Jonathan Milan Jonathan Milan va pouvoir ouvrir le champagne une nouvelle fois. Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO L'Italien Jonathan Milan a remporté vendredi sa troisième victoire sur le Tour d'Italie. Il s'est imposé au sprint à Cento lors d'une journée paisible pour les favoris avant un week-end décisif. Lors de cette 13e étape totalement plate, sans incidence pour le classement général, le coureur de l'équipe Lidl-Trek a facilement dominé le reste de la meute pour conforter son maillot cyclamen de meilleur sprinteur. Le Slovène Tadej Pogacar a conservé le maillot rose de leader, avec une avance confortable de 2'40'' sur le Colombien Daniel Martinez. Les deux étapes du week-end, un contre-la-montre samedi et un parcours montagneux effrayant dimanche, seront potentiellement décisives.

Djokovic de la partie au Parc des Eaux-Vives Novak Djokovic jouera sur la terre battue genevoise. Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Novak Djokovic disputera le Geneva Open, qui démarre dimanche. Les organisateurs du tournoi ont convaincu le no 1 mondial d'accepter leur invitation, ont-ils annoncé vendredi après-midi. Sorti dès les 16es de finale à Rome, Novak Djokovic a donc choisi le calme du Parc des Eaux-Vives plutôt que le tumulte de Paris pour peaufiner sa préparation à Roland-Garros (26 mai-9 juin). Il n'a disputé jusqu'ici que six matches sur terre battue en 2024, dont quatre à Monte-Carlo où il avait atteint le dernier carré. La venue de l'homme aux 24 titres du Grand Chelem survient trois ans après que Roger Federer avait fait à Genève sa dernière apparition en compétition en Suisse. Battu dès son entrée en lice par Pablo Andujar, le Bâlois ne savait alors pas encore qu'il disputerait son ultime match officiel six semaines plus tard à Wimbledon. Novak Djokovic (37 ans le 22 mai) poursuivra évidemment sa carrière au-delà de l'échéance londonienne. Il espère s'inspirer plutôt de Stan Wawrinka et de Casper Ruud, qui avaient enchaîné titre à Genève et finale à Roland-Garros respectivement en 2017 et en 2022. Le Norvégien est d'ailleurs aussi de la partie dans cette édition 2024.

Tuchel quittera bien le Bayern à la fin de la saison Thomas Tuchel quittera bien le Bayern au terme de cette saison Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Thomas Tuchel vivra bien son dernier match dans le costume d'entraîneur du Bayern Munich samedi à Hoffenheim pour la dernière journée du championnat d'Allemagne. Le technicien l'a annoncé vendredi en conférence de presse, mettant fin aux rumeurs d'un éventuel maintien. "C'est ma dernière conférence de presse à la Säbener Strasse (siège du Bayern Munich). On reste sur l'accord trouvé en février. Il y a encore eu des discussions ces dernières semaines, mais on n'a pas trouvé d'entente pour poursuivre le travail ensemble, et donc on reste sur l'accord de février", a expliqué Thomas Tuchel. Le Bayern poursuit ainsi sa difficile quête d'un nouvel entraîneur, après avoir annoncé fin février, à la suite d'une série de résultats négatifs, se séparer de Thomas Tuchel au 30 juin 2024, soit un an avant le terme initial du contrat du technicien arrivé au club fin mars 2023. Depuis sa décision fin février, le Bayern a essuyé de nombreux refus. Le club munichois a d'abord ciblé l'Espagnol Xabi Alonso, sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'à l'été 2026 et qui a rapidement fait savoir qu'il continuera la saison prochaine avec le Werkself. Deux autres refus La direction munichoise a ensuite jeté son dévolu sur le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann, qu'il avait pourtant congédié sans ménagement pour recruter Tuchel. Nagelsmann a préféré prolonger mi-avril son bail à la tête de la Mannschaft, jusqu'au Mondial 2026. Troisième cible du Bayern, Ralf Rangnick a annoncé début mai qu'il poursuivra sa mission de sélectionneur de l'Autriche jusqu'au terme de son contrat à la fin du Mondial 2026. La direction sportive du club bavarois, incarnée par Max Eberl et Christoph Freund, va donc devoir se remettre en quête d'un nouvel entraîneur pour la saison 2024/25. Le Bayern voudra reconquérir le titre de champion d'Allemagne, cédé pour la première fois depuis 2013, au Bayer Leverkusen de Granit Xhaka, et se hisser en finale de la Ligue des champions qui se déroulera dans son Allianz Arena.

Scottie Scheffler arrêté par la police avant le 2e tour Scottie Scheffler a été arrêté par la police avant le 2e tour du PGA Championship Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Le no 1 mondial Scottie Scheffler a été arrêté et menotté vendredi matin, selon les médias américains. L'Américain aurait tenté de contourner un contrôle de police sur sa route vers le parcours de Valhalla à Louisville où il devait jouer le 2e tour du PGA Championship. Scottie Scheffler aurait refusé de s'arrêter à la demande d'un policier qui régulait la circulation aux abords du club de golf. Un accident survenu avant l'arrivée du joueur avait provoqué le décès d'une personne et créé un énorme embouteillage, selon la même source.

"Dire au revoir n'est jamais agréable", mais Klopp est "en paix" Jürgen Klopp s'est dit "en paix" à deux jours de son dernier match à la tête de Liverpool Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL "Dire au revoir n'est jamais agréable, mais dire au revoir sans se sentir triste ou blessé, cela aurait signifié que le moment n'était pas bon", a déclaré Jürgen Klopp. Le technicien s'est dit "en paix" à deux jours de sa dernière à Liverpool. L'entraîneur allemand, arrivé en octobre 2015, a signé "je ne sais pas combien de maillots", "fait tellement d'adieux formidables", qu'il a passé "la semaine la plus intense" de sa vie, avant son dernier match dimanche à Anfield, a-t-il dit vendredi durant son ultime conférence d'avant-match. "Cela fait partie du truc, dire au revoir. Je ne crois pas que ce soit jamais agréable, mais dire au revoir sans se sentir triste ou blessé, cela aurait signifié que le moment passé ensemble n'a pas été bon. Donc ç'a toujours été clair que ce serait difficile, et je sais que ce sera difficile", a-t-il déclaré. Jürgen Klopp s'est amusé du nombre de demandes de billets qu'il a reçues pour sa "der" à Anfield et s'est "excusé" de ne pas pouvoir répondre à tous les messages que les supporters lui ont envoyés. "Les courriels, les lettres, si je commence à y répondre, je resterai ici jusqu'en 2028. (...) J'en ai lus certains, mais pas tous", a-t-il confié. "Hier, j'avais LFC TV avec moi pour lire les lettres. Sur l'une d'elles, j'ai fondu en larmes", a souligné Klopp, qui s'est ému de "toutes les histoires qui se cachent derrière, ce que cela signifiait pour les gens, ce que nous avons fait pendant ces neuf années, et comment leur vie a changé au cours de ces neuf années. Je sais que le football peut faire ça aux gens, à une ville, et c'est ce que nous avons fait". Une décennie, c'est énorme "Une décennie dans votre vie, c'est énorme, et je n'oublierai pas un jour de cette période, parce que j'ai trouvé les meilleures personnes que j'ai jamais rencontrées. Et je l'ai fait pour le meilleur club que j'aurais pu imaginer, dans une ville merveilleuse, très, très, très spéciale", a-t-il ajouté. Il s'est dit "aussi proche que possible" de la "majorité des habitants de cette ville", en raison de "leur façon d'être, leur façon de gérer la vie, leur façon de vous accueillir, leur façon de vous traiter". "Je suis complètement en paix, c'est merveilleux de savoir que j'ai passé une grande partie de ma vie ici". Quand on est entraîneur à Liverpool, "avant de poser le pied sur le terrain, les gens t'aiment, jusqu'à ce que tu les déçoives. Nous ne les avons jamais vraiment déçus", a dit l'entraîneur, vainqueur de la Premier League, des Coupes nationales et de la Ligue des champions, entre autres, à la tête des Reds.

Matip et Thiago quitteront Liverpool à la fin de la saison Joel Matip va quitter les Reds après 8 saisons passées sous leur maillot Image: KEYSTONE/AP/FRANK AUGSTEIN Le défenseur central Joel Matip et le milieu Thiago Alcantara quitteront Liverpool à l'issue de la saison, a annoncé le club anglais vendredi. Tous deux sont en fin de contrat. Matip, 32 ans, aura passé huit saisons chez les Reds, où il était arrivé à la fin de son contrat avec Schalke 04, en juillet 2016. L'ancien international camerounais, l'un des premiers joueurs recrutés par Jürgen Klopp, a remporté la Ligue des champions en 2019 et le titre de champion d'Angleterre en 2020. L'international espagnol Thiago Alcanta (33 ans) avait lui rejoint Liverpool en provenance du Bayern Munich pour 28 millions d'euros en 2020. Mais les blessures l'ont limité à seulement 98 apparitions sous le maillot des Reds, dont une seule cette saison.

Une première liste de 38 joueurs, avec Embolo et Monteiro Murat Yakin a dévoilé une première liste élargie comportant 38 noms Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Murat Yakin n'a pas vraiment tranché. Le sélectionneur de l'équipe de Suisse a dévoilé une première liste élargie de 38 sélectionnés pour le pré-camp d'entraînement en vue de l'Euro, liste qui comprend cinq gardiens. Breel Embolo et Joël Monteiro en font partie, mais pas Haris Seferovic ou Eray Cömert. Avec un rassemblement qui débutera le 27 mai en l'absence notamment des trois gardiens qui iront à l'Euro (Yann Sommer, Gregor Kobel et Yvon Mvogo) ou de Xherdan Shaqiri, Murat Yakin a voulu s'offrir un maximum de possibilités. Les blessures de Breel Embolo et de Denis Zakaria laissent aussi quelques questions ouvertes. Joel Monteiro, qui vient de recevoir son passeport, Kwadwo Duah, qui évolue en Bulgarie au Ludogorets Razgrad, ou Bryan Okoh font partie des heureux élus de cette liste élargie. Cedric Itten, Haris Seferovic, Eray Cömert, Dereck Kutesa, Jordan Lotombo, Djibril Sow et Edimilson Fernandes peuvent en revanche tirer un trait sur l'Euro. Tous les joueurs présents à ce rassemblement ont sur le papier une chance de disputer l'Euro, a assuré Murat Yakin en conférence de presse, à l'exception des deux gardiens Marvin Keller et Pascal Loretz. Le sélectionneur a jusqu'au 7 juin pour annoncer sa liste définitive, qui comprendra au maximum 26 joueurs. La Suisse disputera deux matches de préparation le 4 et le 8 juin, face à l'Estonie puis à l'Autriche. Elle entamera la phase finale de l'Euro le 15 juin à Cologne face à la Hongrie.

Le Mondial 2027 féminin attribué au Brésil Le Brésil accueillera le Mondial féminin 2027 Image: KEYSTONE/EPA EFE/ANTONIO LACERDA Le Brésil va accueillir en 2027 la première Coupe du monde féminine organisée en Amérique du Sud. La FIFA a rendu cette décision vendredi lors de son Congrès à Bangkok. La dossier brésilien a battu la candidature conjointe de l'Allemagne, de la Belgique et des Pays-Bas, par 119 voix à 78. "Je me sens extrêmement ému, nous savons que ça allait être très difficile. C'est une victoire pour le football latino-américain, et pour le football féminin en Amérique latine", a déclaré le président de la Fédération brésilienne, Ednaldo Rodrigues. "Soyez assurés, en toute humilité, que nous allons vraiment organiser la meilleure Coupe du monde féminine en 2027", a déclaré le dirigeant, s'exprimant dans la foulée de l'annonce de la candidature victorieuse. Pour sa dixième édition, la compétition s'apprête ainsi à explorer un nouveau continent. Dans la foulée du succès de la cuvée 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui a battu des records commerciaux et d'audience, sous un format à 32 équipes utilisé pour la première fois. La mise en concurrence pour accueillir de grandes compétitions de football est devenue rare. Les éditions 2028 et 2032 de l'Euro masculin ont été attribuées l'an dernier à des dossiers uniques, en attendant les Mondiaux 2030 et 2034 pour lesquels ne figure à chaque fois qu'une seule partie prétendante. La meilleure note Le Brésil avait obtenu une meilleure note technique (4/5 contre 3,7/5) des experts de l'instance, notamment grâce à des stades jugés plus performants. Le dossier auriverde s'appuie sur dix enceintes qui ont déjà servi lors de la Coupe du monde masculine en 2014, dont le mythique Maracana, à Rio de Janeiro, proposé pour accueillir le match d'ouverture et la finale.

La deuxième wild card pour Denis Shapovalov Denis Shapovalov est de retour au Geneva Open Image: KEYSTONE/EPA/FABIO FRUSTACI Finaliste en 2021, Denis Shapovalov (ATP 126) revient au Geneva Open. Le gaucher canadien de 25 ans a obtenu la deuxième wild card délivrée par les organisateurs. No 10 mondial en septembre 2021 avant de payer un lourd tribut à une blessure à un genou, Denis Shapovalov est de retour aux affaires cette année. Il a notamment battu Stefanos Tsitsipas au Masters 1000 de Miami. Demi-finaliste à Wimbledon en 2021 et quart de finaliste à l’Open d’Australie en 2022 et à l’US Open 2020, le Canadien a souvent brillé dans les grands rendez-vous, Son palmarès s’orne d’un titre - Stockholm 2019 - et de cinq finales, dont celles de Genève en 2021 contre Casper Ruud et du Masters 1000 de Bercy en 2019 face à Novak Djokovic. Andy Murray a bénéficié de la première des trois invitations à disposition des organisateurs du Geneva Open. La troisième sera attribuée vendredi après-midi.

Vancouver reprend l'avantage face à Edmonton J.T. Miller a donné la victoire aux Canucks à la 60e Image: KEYSTONE/AP/DARRYL DYCK Vancouver est à un succès d'une place en finale de la Conférence Ouest de NHL. Les Canucks de Pius Suter ont battu Edmonton 3-2 jeudi pour mener 3-2 dans la série. Menés 1-0 après 4'34'' de jeu et 2-1 à l'issue du premier tiers-temps, les Canucks ont égalisé à 2-2 dès la 26e minute. Ils ont dominé les débats (35 tirs cadrés, dont 1 pour Suter, contre 23 pour les Oilers) mais ont dû patienter jusqu'à la 60e minute pour forcer la décision. C'est J.T. Miller qui a fait chavirer de bonheur les supporters des Canucks en inscrivant le 3-2 à 33 secondes de la fin de la troisième période. Vancouver a ainsi pris pour la troisième fois l'avantage dans la série après avoir perdu les matches 2 et 4, pour se retrouver à une victoire de sa première finale de Conférence depuis 2011 (défaite en finale de la Coupe Stanley face à Boston). Les Rangers qualifiés Les Rangers disputeront quant à eux la finale de la Conférence Est, face aux Panthers ou aux Bruins. La franchise new-yorkaise s'est imposée 5-3 jeudi dans l'acte VI face aux Carolina Hurricanes, qui avaient gagné les deux matches précédents pour revenir à 2-3 dans la série. Un "hat trick" de Chris Kreider entre les 47e et 56e minutes a permis aux Rangers de renverser la vapeur, de 1-3 à 4-3.