La Suisse s'incline ++ Servette perd son patron de la défense

Les Suissesses ont tiré à 26 reprises au but. Les deux meilleures chances furent pour la capitaine Lara Stalder. Battues une cinquième fois de rang par les Tchèques, elles affronteront le Canada, tenant du titre, vendredi. On rappellera que la Suisse, qui figure parmi le top-5 de ce tournoi, est déjà directement qualifiée pour les quarts de finale indépendamment de ses résultats en phase de poules.

En théorie, l'Angleterre pourrait même avoir jusqu'à sept représentants la saison prochaine en Ligue des champions: les cinq premiers de Premier League, plus Manchester United ou Tottenham si l'un d'eux triomphe en Europa League, plus Aston Villa si le club de Birmingham termine en dehors du Top 5 en Angleterre mais remporte la Ligue des champions.

Concrètement, l'équipe qui finira cinquième de la Premier League cette saison accédera donc directement à la phase de ligue 2025/26 de la Ligue des champions, et non plus seulement les quatre premiers. A sept journées de la fin, ce billet supplémentaire concerne en premier lieu Chelsea (4e), Newcastle (5e), Manchester City (6e) et Aston Villa (7e). Newcastle a disputé un match en moins que ses concurrents.

Lausanne ou l'éloge de la patience

Théo Rochette (90) et le LHC ont su se montrer patients mardi à Malley Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Lausanne a gagné mardi soir à Malley le droit de poursuivre sa saison en battant Fribourg 2-1 lors du 5e acte de leur demi-finale des play-off. Les Lions sont toutefois toujours dos au mur.

La patience est la mère de toutes les vertus, dit-on. Et si le LHC préfère utiliser "L'union fait la force" comme maxime cardinale, le club vaudois a su se montrer patient et ne pas céder à la panique mardi soir lorsque Fribourg menait encore 1-0 après quarante minutes.

En remportant ce cinquième duel face à Gottéron, le LHC n'a pas seulement conservé ses chances de se rendre à nouveau en finale. Le club vaudois a aussi infligé sa première défaite en soixante minutes à Lars Leuenberger depuis que ce dernier a repris les rênes de Fribourg fin décembre. Il a donc fallu attendre plus de trois mois avant de pouvoir réaliser cela.

Cette statistique en dit long sur la solidité mise en place par le coach bernois. Pour battre "son" Fribourg, il convient de ne rien laisser passer. Mardi à Malley, les Lions ont essayé de suivre ce précepte. Mais, mené dès la 14e sur un nouveau but de Samuel Walser, décidément intenable dans la capitale olympique avec sa troisième réussite en autant de matches, Lausanne a dû attendre le bon moment pour mordre.

Une première ligne plus percutante

A l'heure de l'interview, Théo Rochette a souhaité souligner la volonté de son équipe de ne pas se laisser aller: "On a montré du caractère et on ne s'est jamais découragé. Ils ont marqué les premiers, mais on n'a jamais arrêté. On aurait pu forcer des jeux, seulement on a su rester patient et structuré et ça a fini par payer."

Grâce à but sur son unique power-play et à une première ligne plus pesante dans le jeu, Lausanne a pu renverser la vapeur et se donner le droit de ne pas réserver ses vacances tout de suite. La triplette Riat-Suomela-Oksanen a retrouvé des couleurs, et c'est tout Lausanne qui en profite. Cela ne signifie pas pour autant que les Lions ont dégoté la formule magique et qu'ils filent vers la finale, bien loin de là.

Simple, basique

"Nous devons être plus constants, tempère Théo Rochette. Nous avons eu un moment un peu plus difficile lors du tiers médian, mais nous avons su rebondir en ayant la majorité des chances de but."

Comme bien souvent en pareille circonstance, la solution pour s'imposer à Fribourg jeudi et avoir le droit à un septième match à Malley samedi n'a rien de révolutionnaire. "Il nous faut amener plus de trafic dans le slot et chercher les rebonds qui traînent devant (Reto) Berra, ajoute Rochette. Cela fait deux matches que l'on joue du très bon hockey. A Fribourg, on a disputé un excellent match. On essaie d'avancer pas à pas."

Le fameux match après match prend ici tout son sens pour les Vaudois. Pas question de voir plus loin, sous peine de retomber de plusieurs étages. Contraint de se passer des services de Bozon, Raffl, Heldner et Hügli pour cette rencontre, Geoff Ward espère récupérer deux de ses soldats jeudi pour l'acte VI. Mais bien évidemment en période de play-off, le coach canadien du LHC est resté vague quant à la participation ou non de ses blessés.