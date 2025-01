Le Real Madrid gagne un match fou ++ Fribourg sur sa lancée gagnante

L;e Real gagne à dix contre onze à Valence L'éternel Luka Modric (au centre) congratulé après son but. Image: KEYSTONE/AP/Alberto Saiz Une expulsion de Vinicus Junior et un penalty raté de Jude Bellingham : le premier match de l’année ne fut pas de tout repos à Valence pour le Real Madrid avant de lui sourire à la... 95e minute. Mené au score, les Madrilènes ont renversé la situation à dix contre onze grâce aux buts de Luka Modric (85e) et de Bellingham (95e). Cette victoire 2-1 improbable leur permet de s’emparer de la tête du classement. Mais avant ce final à couper le souffle, le Real s’était retrouvé dans une position presque désespérée avec l’expulsion à la 79e minute de Vinicius Junior pour un mauvais geste sur le gardien Stole Dimitrievski. Le Real avait concédé l’ouverture du score à la 27e sur une réussite de Hugo Duro, qui a surgi après un renvoi de Thibaut Courtois. Le Real n’a alors cessé d’attaquer pour arracher une victoire qui témoigne d’une immense force de caractère. Il faudra être très fort cette année pour barrer la route du Real.

Fribourg plane toujours Dave Sutter ouvre la marque pour Fribourg-Gottéron. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Fribourg-Gottéron n’arrête pas de gagner ! Trois jours après son sacre à la Coupe Spengler, la formation de Lars Leueunberger s’est imposée 4-2 devant Zurich. Sur leur glace, les Fribourgeois ont pris la main lors d’un premier tiers de rêve. Ils l’ont remporté 3-0 grâce à des réussites de Dave Sutter (8e), de Lucas Wallmark (12e) et de Kevin Nicolet (13e), lequel a signé vendredi son premier but en National League après avoir trouvé le chemin des filets à la Coupe Spengler. Champion en titre, Zurich, qui évoluait pour la première fois sous la férule de Marco Bayer, n’a rien lâché pour rester dans le match jusqu’à l’ultime minute. Zurich est ainsi revenu à 3-2 à l’issue du deuxième tiers avant de trouver le poteau de Reto Berra qui fêtait ses 37 ans en fin de match juste avant le 4-2 de Sutter dans la cage vide. Avec son doublé, le défenseur aura été l’un des héros de la soirée. Cette soirée aura confirmé que la nomination de Lars Leuenberger pour Pat Emond a payé au-delà de toutes les espérances. Avant de gagner la Coupe Spengler et de terrasser le champion, les Fribourgeois avaient battu Zoug pour la première de leur nouvel entraîneur. Ajoie gagne aussi Ajoie a également remporté son premier match de l’année. Les Jurassiens se sont imposés 3-0 à Davos malgré l’absence de leur topscorer Jerry Turkulainen. Julius Nättinen, Oula Pavle et Jonathan Hazen ont marqué pour Ajoie qui a également pu compter sur un Benjamin Conz des grands soirs. Le portier a réussi 35 arrêts pour s’offrir un blanchissage qui va lui faire le plus grand bien. Quant au HC Davos, on peut parler d'un début de crise. Les Grisons ont, en effet, concédé une cinquième défaite de rang en championnat.

La journée parfaite de Nadine Fähndrich Nadine Fähndrich tout simplement intouchable vendredi à Val di Fiemme. Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Nadine Fähndrich a enlevé le sprint classique de Val di Fiemme. La Lucernoise a devancé la Suédoise Linn Svahn et la Norvégienne Heidi Wang pour cueillir un cinquième succès en Coupe du monde. Troisième du sprint de Dobbiaco lors de l'ouverture de ce Tour de Ski, Nadine Fähndrich n’avait plus connu les délices de la victoire depuis deux ans. Ce succès acquis sur la piste qui sera le théâtre des Jeux de 2026 couronne une journée parfaite. Avec le concours d’un matériel de premier ordre, la Lucernoise a, en effet, témoigné d’une maîtrise totale même si elle a failli tout perdre avec sa célébration trop hâtive qui aurait pu faire le bonheur de Linn Svahn. "J’ai été un peu chanceuse sur le court, avouait-elle lors de l’interview d’après-course. Je serai plus prudent la prochaine fois..." Troisième à Dobbiaco, Janilk Riebli s’est également hissé en finale. Mais l’Obwaldien a manqué de force dans l’ultime montée. La victoire est revenue à Johannes Hösflot Klaebo. Pour le Norvégien de 28 ans, ce succès est tout simplement son... nonantième en Coupe du monde. Il lui permet de consolider sa place de leader dans ce Tour de Ski. Chez les dames, c’est la Norvégienne Astrid Öyre Slind qui mène le bal.

Géant d'Adelboden: Justin Murisier renonce à y participer Justin Murisier en action lors du récent super-G de Bormio Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Justin Murisier (32 ans) a annoncé sur les réseaux sociaux son forfait pour le géant d'Adelboden (11 janvier). Après les courses de décembre, son genou montre des signes de fatigue, a-t-il dit. Murisier a donc décidé de prendre un peu de repos pour préparer la suite de la saison. Le Valaisan a fêté début décembre son premier succès en Coupe du monde en remportant la descente de Beaver Creek.

Brisbane: Novak Djokovic éliminé dès les quarts de finale Novak Djokovic: une défaite un peu inquiétante Image: KEYSTONE/AP/Pat Hoelscher Novak Djokovic (ATP 7) a été sorti dès les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Brisbane. Le Serbe a été dominé 7-6 (8/6) 6-3 par l'Américain Reilly Opelka (ATP 293). Cette défaite est de mauvais augure pour Djokovic avant l'Open d'Australie qui débutera le 12 janvier à Melbourne. Le géant américain, qui mesure 2m11, n'a laissé aucune chance au Serbe, passant notamment 16 aces et multipliant les coups imparables. Djokovic, ancien no 1 mondial qui sort d'une saison 2024 sans titre en Grand Chelem - une première depuis 2017 - veut tenter de décrocher un 25e titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie, son tournoi majeur fétiche qu'il a remporté dix fois.

Carnet noir: Werner Leimgruber est décédé à 90 ans Werner Leimgruber ( Image: KEYSTONE/STR Le FC Zurich a annoncé le décès d'un de ses joueurs de légende. Werner Leimgruber est mort jeudi à l'âge de 90 ans. Il avait disputé 395 matches avec le FCZ entre 1954 et 1970, inscrivant 91 buts. Le défenseur a mené le club en tant que capitaine aux titres de champion de Suisse acquis en 1966 et 1968, ainsi qu'au premier succès en Coupe de Suisse en 1966. Au total, Leimgruber a fêté trois titres de champion et deux Coupes. Au niveau européen, il a disputé la demi-finale de Coupe des champions en 1964 face au Real Madrid. Leimgruber a été sélectionné à dix reprises en équipe de Suisse. Il faisait partie avec Köbi Kuhn et Leo Eichmann du trio qui avait été sanctionné pour être rentré une demi-heure trop tard à la veille du premier match de la Coupe du monde 1966 à Sheffield. Les trois joueurs avaient été écartés par le sélectionneur Alfredo Foni lors de la déroute inaugurale contre l'Allemagne (5-0). Leimgruber avait ensuite joué le match suivant, perdu 2-1 contre l'Espagne, pour ce qui a été sa dernière apparition avec le maillot de la Suisse.

Bordeaux: Oliver Kahn discute d'une éventuelle reprise du club Oliver Kahn pourrait venir au secours des Girondins de Bordeaux Image: KEYSTONE/DPA/SVEN HOPPE Oliver Kahn s'intéresse à reprendre les Girondins de Bordeaux. L'ancien gardien du Bayern Munich a dit être en train de mener des discussions préliminaires pour investir dans le club. "Les discussions concernant une éventuelle implication aux Girondins de Bordeaux en sont à un stade initial", a déclaré Oliver Kahn (55 ans) au quotidien populaire allemand Bild. Il a confirmé des informations publiées en premier par le quotidien régional français Sud Ouest. "Il n'y a rien de plus à dire pour le moment", a ajouté l'ancien président du directoire du club munichois, qui a longtemps été le gardien de l'équipe nationale d'Allemagne, Champion de France à six reprises, Bordeaux évolue cette saison en National 2, le quatrième échelon national. Le club a été placé en redressement judiciaire à l'été 2024 pour combler un trou financier de plus de 100 millions d'euros de dettes.

Winnipeg encore battu Nino Niederreiter (62) et ses coéquipiers croyaient bien tenir la victoire après le 3-2 d'Alex Infallo... Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Deuxième défaite de rang pour le Winnipeg de Nino NIederreiter ! Les Jets se sont inclinés 4-3 sur leur glace face à Anaheim. Les Ducks ont forcé la décision sur une réussite de Troy Perry après 3’34’’ de jeu dans la prolongation. Avec un doublé et un assist, le centre de 27 ans fut le grand homme de la soirée. Passeur sur le 3-2 d’Alex Infallo à la 58e, Nino Niederreiter a comptabilisé son 21e point, El Nino et ses coéquipiers ont cru tenir la victoire, mais Radko Gudas devait égaliser à 1’50’’ de la sirène alors que les Ducks avaient sorti leur gardien. Pius Suter a, en revanche, entamé son année sur une victoire avec Vancouver, victorieux 4-3 au shootout à Seattle. Le centre zurichois en reste toujours à 19 points après ce quatrième match de rang sans le moindre but ou passe décisive. Ovechkin marque encore Alex Ovechkin n’arrête pas, en revanche, de trouver le chemin des filets. Le Russe a inscrit un... 871e but lors de la défaite 4-3 au shootout de Washington devant Minnesota. Victime d’une fracture de la jambe en novembre, Ovechkin a raté 16 matches avant de signer un retour tonitruant sur la glace avec trois buts en quatre rencontres. Il doit en inscrire encore 24 pour battre le record des 824 buts de Wayne Gretzky. Il est largement dans les temps pour y parvenir en cette année 2025.

Un hiver de transition pour Michael Vogt Michael Vogt ouvrira ce samedi sa saison. Opéré au dos le 19 août dernier, le meilleur pilote suisse s’avance dans cet hiver avec une relative prudence. "Ce ne fut pas une opération lourde, souligne le Schwytzois dans un entretien avec Keystone-ATS. Mais comme il s’agit du dos, rien n’est vraiment simple..." Michael Vogt a, ainsi, dû attendre trois mois pour retrouver l’intégralité de ses moyens. Il a logiquement fait l’impasse sur les premières épreuves Coupe du monde pour suivre un camp d’entraînement de deux semaines avant les Fêtes à Lillehammer. Aujourd’hui, le temps est venu de reprendre le collier, ce week-end à Winterberg avec le bob à deux samedi et le bob à quatre dimanche. Le Schwytzois estime que ses meilleures chances résident désormais dans le bob à quatre. Il exige un engagement physique qu’en bob à deux. En bob à deux justement, il ne peut plus compter sur les services de son freineur Sandro Michel après le terrible accident dont les deux hommes ont été victimes en février dernier à Altenberg. Même s’il espère briller dans deux mois aux Championnats du monde de Lake Placid sur une piste qu’il apprécie, Michael Vogt joue cartes sur table. "Je ne prendrai pas tous les risques cet hiver à l’entraînement pour gagner les centièmes qui manquent, lâche-t-il. A mes yeux, seuls comptent les Jeux de Cortina en 2026." Dans l’optique de ce rendez-vous suprême, Michael Vogt livre un premier enseignement capital : "mon dos tient !"

La Suisse éliminée en quart de finale Les Suisses n'ont pas eu voix au chapitre face aux Etats-Unis. Image: KEYSTONE/AP/Sean Kilpatrick La Suisse a été éliminée en quart de finale du Championnat du monde M20 jeudi à Ottawa. Les jeunes hockeyeurs helvétiques ont été dominés par les Etats-Unis, vainqueurs 7-2. La messe était pratiquement dite après 11'35 de jeu et le troisième but étasunien. Un changement de gardien (Elijah Neuenschwander a remplacé Christian Kirsch) et la réduction du score des Suisses, signée Nils Rhyn à 4 contre 5 (16e), auraient pu relancer la partie, mais les Etats-Unis ont rapidement repris trois buts d'avance (17e), avant de frapper trois fois de plus dans le tiers médian. Andro Kaderli a ajouté un deuxième but pour la Suisse après le deuxième thé, en power-play (47e), mais la marche était trop haute pour les joueurs de Marcel Jenni. Ces derniers quittent donc le Canada avec une seule victoire en cinq matches, obtenue face au Kazakhstan lors du dernier match de la phase de groupes.

Sommer et l'Inter écoeurent l'Atalanta et filent en finale Denzel Dumfries a ouvert le score d'un retourné acrobatique. Image: KEYSTONE/AP/Altaf Qadri L'Inter Milan a dominé l'Atalanta Bergame 2-0 grâce à un doublé de Denzel Dumfries, jeudi à Ryad. Yann Sommer et ses coéquipiers décrochent ainsi leur billet pour la finale de la Supercoupe d'Italie. Le duel entre le champion d'Italie en titre et le leader de la Serie A, séparés d'un point en championnat, a longtemps été à sens unique, l'entraîneur de l'Atalanta Gian Piero Gasperini laissant étrangement sur le banc Ademola Lookman et Charles De Ketelaere. Quand les deux meilleurs joueurs de l'Atalanta ont fini par entrer, à la 56e minute, leur équipe était menée 1-0 après un retourné de Dumfries sur corner (49e). La défenseur néerlandais a doublé la mise d'une superbe frappe à la 61e. L'Inter, lauréat des trois dernières éditions de la "Supercoppa italiana", affrontera lundi en finale le vainqueur de la seconde demi-finale opposant vendredi la Juventus Turin, lauréate de la Coupe d'Italie 2024, à l'AC Milan, vice-champion d'Italie 2024 qui sera dirigé pour la première fois par Sergio Conceiçao. La compétition, délocalisée pour la cinquième fois en Arabie saoudite, oppose depuis 2023 quatre équipes.

Le choc a fonctionné pour Genève-Servette Les Grenat ont entamé l'année 2025 du bon patin. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Quelques jours après le renvoi de son entraîneur Jan Cadieux, Genève-Servette a signé une précieuse victoire face à Bienne. Les Grenat se sont imposé 6-4 aux Vernets jeudi en National League. Sous la houlette de Yorick Treille, promu au poste d'entraîneur en chef en compagnie de Rikard Franzen - ce dernier est encore engagé auprès de la sélection suisse au Mondial M20 -, le GSHC a fait la différence en début de deuxième tiers-temps. Quatre buts inscrits en l'espace de quatre minutes ont eu raison des Seelandais, qui avaient pourtant rejoint les vestiaires en tête (2-1) grâce à un doublé de Fabio Hofer. Les joueurs suisses du bout du Léman, trop peu décisifs ces derniers temps ont profité des largesses de la défense biennoise. Simon Le Coultre, Roger Karrer, Tanner Richard et Vincent Praplan ont trompé chacun leur tour le portier du HCB Harri Säteri, qui est resté devant les filets. Le gardien finlandais est parvenu à stopper l'hémorragie et Bienne est revenu au score, d'abord par Aleksi Heponiemi (33e), puis par Lias Andersson (58e). Mais Praplan s'est offert un doublé dans la cage vide pour sceller le succès des Grenat, qui reviennent à la hauteur des Biennois, de Fribourg et de Lugano au classement. Les Tessinois se sont eux aussi relancés dans la course aux play-off grâce à une belle victoire obtenue sur la glace de Berne (4-1). A la 8e place, Rapperswil possède trois points d'avance sur cette meute après son succès 5-3 à Zoug (6e). Et Langnau (7e), vainqueur 2-1 à Ambri, en compte six.

Lausanne lance parfaitement l'année 2025 Avec 1 but et 3 assists, le top-scorer du LHC Antti Suomela a été décisif jeudi. Image: KEYSTONE/PostFinance Lausanne a parfaitement lancé son année 2025. Les Lions vaudois ont dominé Kloten 5-1 jeudi dans leur patinoire pour signer une cinquième victoire de rang en National League. Les Lausannois ne peuvent regretter qu'une seule chose de cette reprise réussie et marquée par le retour au jeu de leur capitaine Michael Raffl: la réduction du score des Aviateurs en fin de match, qui a empêché Kevin Pasche de signer un quatrième blanchissage de rang à domicile. Le gardien du LHC n'avait plus encaissé de but depuis le mois de novembre devant son public et une défaite contre Davos (6-2). Un but anecdotique, car les hommes de Geoff Ward avaient plié l'affaire lors du tiers médian en frappant quatre fois en un peu plus de dix minutes. Lukas Frick, Théo Rochette (à 5 contre 4), Ahti Oksanen et Antti Suomela (à 5 contre 4) ont trompé le portier zurichois Sandro Zurkirchen, remplacé par Ludovic Waeber après le deuxième thé. Le LHC a profité de son power-play parfaitement huilé pour ajouter deux buts supplémentaires dans le troisième tiers (Aksonen encore, puis Damien Riat). Et ainsi prendre trois points d'avance en tête du classement sur Zurich, qui se déplace vendredi chez le vainqueur de la Coupe Spengler, Fribourg.

Andrea Binotto succède à Christophe Caschili Andrea Binotto: cap vers une nouvelle aventure. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Andrea Binotto est le nouvel entraîneur du Stade Nyonnais indique la SFL. Le Vaudois succède à Christophe Caschili, limogé le mois dernier pour n’avoir pas consenti à une baisse de salaire. Agé de 54 ans, Andrea Binotto s’était révélé à la tête de Stade Lausanne-Ouchy qu’il a conduit de la 2e ligue inter jusqu’en Challenge League. Il a ensuite vécu deux expériences mitigées à Neuchâtel Xamax et au Servette FC où il a eu la responsabilité de la formation des M21. A Nyon, Andrea Binotto aura comme première mission d’assurer le maintien. Le club de la Côte a longtemps occupé la dernière place du classement avant de cueillir huit points lors de ses quatre derniers matches pour figurer actuellement au 8e rang.