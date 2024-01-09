Les Chiefs manquent les play-off, Mahomes blessé aux ligaments Patrick Mahomes se tient le genou gauche après avoir subi une déchirure du ligament antérieur Image: KEYSTONE/AP/Reed Hoffmann Pour la première fois en dix ans, Kansas City va manquer les play-off en NFL. Et comble de malchance, le quarterback Patrick Mahomes s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche.

Les Chiefs se sont inclinés 16-13 face aux Los Angeles Chargers dans leur stade et ont ainsi essuyé leur huitième défaite en quatorze matchs cette saison. Les Houston Texans ayant remporté leur match contre les Arizona Cardinals, les Chiefs n'ont plus aucune chance de participer aux play-off ni de remporter leur troisième Super Bowl en quatre ans.

Pour couronner le tout, Mahomes s'est blessé au genou gauche dans les dernières minutes du match. Le double MVP a été transporté à l'infirmerie et n'a pas pu reprendre le jeu. Dans la soirée, les Chiefs ont appris la triste nouvelle: Mahomes s'est déchiré le ligament croisé antérieur et devra faire une pause de plusieurs mois.

Les Chiefs ont annoncé qu'une opération était envisagée. On ne sait pas encore si Mahomes sera de nouveau opérationnel pour le début de la saison prochaine en septembre.



Les Wizards remportent le duel des cancres Kyshawn George a réussi 9 assists face aux Pacers Image: KEYSTONE/AP/AJ Mast Rare succès pour les Washington Wizards. L'équipe de Kyshawn George a remporté son 4e match de la saison en dominant les Indiana Pacers 108-89.

Cette victoire des Wizards fait que le club en est maintenant à un record de 4-20 contre 6-20 pour des Pacers qui ne sont que l'ombre de l'équipe qui a ennuyé Oklahoma City jusqu'au 7e match des finales la saison dernière. Il faut dire que sans leur meneur Tyrese Haliburton, blessé lors du dernier match en juin et indisponible toute cette saison, tout devient nettement plus compliqué.

Washington n'a jamais tremblé au cours de cette partie. Kyshawn George a joué 36 minutes, mais a manqué de précision avec un très modeste 3/11 au tir. Le Chablaisien n'est en revanche pas passé loin du triple-double avec ses 9 points, 8 rebonds et 9 assists.



Cela ne s'arrange pas pour Ludovic Magnin Ludovic Magnin: passera-t-il l'hiver à Bâle ? Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Ludovic Magnin est-il un entraîneur en sursis ? Tout l’indique après le nouveau faux-pas du FC Bâle, tenu en échec au Parc Saint-Jacques par un Lausanne-Sport réduit à 10 à l’heure de jeu.

Une semaine après une victoire miraculeuse à Winterthour, ce partage des points contre les Vaudois fragilise encore la position du successeur de Fabio Celestini. Il souligne aussi combien le FCB ne possède plus aujourd’hui la moindre marge contre n’importe quelle équipe. Et ce nul ne lèse pas vraiment les Rhénans dans la mesure où ils n’ont pas bénéficié de réelles occasions de but après l’expulsion de Beyatt Lekoueiry qui avait été introduit à la pause.

Avec ce troisième 0-0 de rang, Lausanne a eu la confirmation que sa défense était de fer en cette fin d’année. Peter Zeidler se félicitera bien sûr de la solidarité sans faille de ses joueurs qui ont terminé la rencontre à neuf avec le rouge de Brandon Soppy à la 95e et de ce point qui pourrait compter dans la lutte pour le top-6. A condition de bien conclure l’année dimanche prochain lors de la réception de Lucerne.

Jocelyn Gourvennec loin du compte Si le Lausanne-Sport a témoigné d’un esprit de corps remarquable, le Servette FC a, en revanche, dévoilé bien des fragilités à Lugano. Battus 4-2 après avoir été menés 3-0 à la... 24e, les Grenat ont été trop vulnérables en défense, à commencer par leur gardien Joël Mall qui endosse une certaine responsabilité sur l’ouverture du score d’Antonio Papadopoulos à la 5e minute.

La formation la plus décevante de la Super League a ainsi concédé sa 8e défaite de la saison pour se retrouver à 8 points de la barre. A la tête de l’équipe depuis la 4e journée, Jocelyn Gourvennec est loin d’avoir fait des miracles...



La Suisse encore battue à Zurich, par la Finlande Dario Simion (à gauche) et les Suisses ont perdu leur trois matches à Zurich. Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER La Suisse a terminé son tournoi de l'Euro Hockey Tour sur une troisième défaite. Déjà battue par la Suède et la Tchéquie, elle s'est inclinée devant la Finlande dimanche à Zurich (4-3 ap).

Avec trois revers en trois matches, difficile de qualifier ce mini-tournoi zurichois de "bon". Mais l'impression laissée par les hommes de Patrick Fischer est probablement meilleure qu'en novembre, quand ils avaient concédé deux lourdes défaites face aux Suédois (8-3) et aux Tchèques (4-0).

Comme la veille contre la Tchéquie (défaite 5-3), la Suisse a toujours couru après le score dimanche, la faute aux Finlandais de National League. Le Genevois Jesse Puljujärvi a d'abord dévié un envoi du Fribourgeois Henrik Borgström pour battre Stéphane Charlin (5e), avant l'égalisation de Sven Andrighetto en power-play (8e).

Les Finlandais ont également profité de leur jeu de puissance pour marquer deux autres buts. A huit secondes de la première pause, l'Ajoulot Julius Nättinen a trouvé la canne de Markus Nurmi pour le 2-1. Et le tir ultraprécis du Lausannois Sami Niku à la 27e n'a laissé aucune chance à Charlin.

L'effort de Haas ne suffit pas A la peine à 5 contre 5, la troupe de Patrick Fischer a dû attendre une autre situation de supériorité numérique pour réduire la marque. A sept secondes de la deuxième pause cette fois, Dario Simion a victorieusement dévié un envoi de Damien Riat.

Et alors que les efforts helvétiques semblaient insuffisants, Gaëtan Haas est sorti de sa tanière pour arracher les prolongations (58e). Mais le but du Biennois n'a pas suffi, puisque Pujlujärvi, encore lui, a offert la victoire aux Finlandais après 58 secondes de temps supplémentaire.

La Suisse boucle donc sa préparation automnale avec cinq défaites en six matches. Patrick Fischer a maintenant quelques jours pour livrer la liste des joueurs sélectionnés pour les Jeux olympiques. Avec la présence des joueurs de NHL, la Suisse aura une tout autre allure lors de son premier match à Milan, le 12 février face à la France.



Les Suissesses sont championnes du monde Les Suissesses ont réussi un sacré exploit à Ostrava. Image: KEYSTONE/FABIAN TREES Les Suissesses sont les nouvelles championnes du monde de unihockey. Elles ont remporté l'or mondial en battant la Tchéquie, pays hôte de la compétition, dimanche à Ostrava (2-0).

C'est la deuxième fois que la Suisse monte sur le toit du monde depuis la création du Championnat du monde féminin en 1997. Elle avait déjà décroché l'or en 2005 à Singapour.

Au lendemain de sa victoire historique contre l'imbattable Suède en demi-finale (6-3), la sélection d'Oscar Lundin a encore signé un exploit pour vaincre les Tchèques. Ces dernières avaient pourtant remporté le premier duel entre les deux nations lors de la phase de groupes.

Un but a longtemps suffi au bonheur aux solides Helvètes. Il est venu de la canne de Céline Stettler, qui a trouvé la faille à la 13e minute d'un tir accompagné. Pas irréprochable sur le coup, la gardienne tchèque ne gardera sans doute pas un souvenir impérissable de cette finale perdue devant son public.

Une défense de fer La Tchéquie a poussé tout le match pour égaliser, mais a systématiquement buté sur la portière helvétique Lara Heini. Les Suissesses ont été héroïques pour tenir, avant d'assurer leur succès dans la cage vide, à 38 secondes de la sirène finale, grâce à leur capitaine Isabelle Gerig.

Cette édition 2025 du Mondial aura permis aux Suissesses de laver l'affront subi il y a deux ans à Singapour, où elles avaient échoué à monter sur le podium pour la première fois depuis 2011. On se souviendra aussi du tournoi tchèque comme celui où elles ont mis fin à l'hégémonie suédoise. Même les Scandinaves, nonuples championnes du monde en titre, n'ont pas su résister à cette remarquable équipe de Suisse.



Le "Tyne-Wear Derby" pour Granit Xhaka Une victoire sans prix pour Granit Xhaka et Sunderland. Image: KEYSTONE/EPA/ASH ALLEN La saison de Granit Xhaka à Sunderland est toujours aussi belle. Le capitaine et ses coéquipiers ont enlevé le "Tyne-Wear Derby" à la faveur de leur succès 1-0 devant Newcastle.

Devant son public, le néo-promu a forcé la décision grâce à un autogoal improbable de Nick Woltemade juste après la pause. L’attaquant allemand a dévié de la tête dans ses propres filets un centre tendu de Nordi Mukiele.

Dans un match plutôt "sauvage" avec neuf avertissements au total, Granit Xhaka a livré la marchandise dans son rôle de régisseur. Sur le banc au coup d’envoi, Fabian Schär a, pour sa part, relayé Dan Burn à la 42e au sein de la défense de Newcastle qui ne sera pas cette saison la première équipe à battre Sunderland au Stadium of Light.



Kent Farrington remporte le Grand Prix, Jason Smith cinquième Kent Farrington et sa jument Greya ont réussi deux excellents passages à Genève. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Kent Farrington a remporté dimanche le Grand Prix du CHI de Genève, pour la deuxième fois de sa carrière. Le meilleur Suisse se nomme Jason Smith, qui a terminé cinquième à l'issue du barrage.

Avec Greya, le cavalier de Chicago a réussi le deuxième sans-faute le plus rapide lors du barrage décisif qui a réuni huit couples. Il a devancé l'Irlandais Shane Sweetnam et le Belge Thibeau Spits pour remporter son deuxième GP à Genève après sa victoire en 2017.

Dans le camp suisse, la surprise est venue de Jason Smith, l'Ecossais de naissance évoluant désormais sous les couleurs helvétiques. L'ancien protégé de Pius Schwizer a signé deux sans-fautes avec Picobello, mais il a terminé le deuxième parcours avec trois secondes de plus que Farrington.

Une faute fatale à Guerdat Le Jurassien Steve Guerdat, qui faisait son retour au plus haut niveau ce week-end à Palexpo après son opération du dos, n'a pas réussi à atteindre le barrage. Le triple vainqueur de l'épreuve (2006, 2013 et 2015) a commis l'irréparable avec Dynamix sur l'antépénultième obstacle du premier parcours.

Le résultat a été le même pour le Zurichois Martin Fuchs (L&L Lorde), deux fois vainqueur du prestigieux Grand Prix genevois (2019 et 2021). La Soleuroise Barbara Schnieper (Canice) a elle aussi fait tomber une barre lors de son passage.

Les autres Suisses en lice, Géraldine Straumann (5 points), Gaëtan Joliat (8), Edouard Schmitz (12) et Alain Jufer (12), ont terminé plus loin.



Une victoire sans histoire pour les Young Boys Christian Fassnacht: 11 buts pour l'attaquant des Young Boys. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Moins de trois jours après un succès de prestige face à Lille, les Young Boys ont enchaîné. Les Bernois ont battu le FC Lucerne 2-0 au Wankdorf sans toutefois toucher au génie.

Les Young Boys ont marqué par Christian Fassnacht (20e), auteur de son 11e but de l’exercice, et par Darian Males (58e), lequel a bénéficié d’un service en or d’Alvyn Sanches, pour effacer en quelque sorte le couac de dimanche dernier à Tourbillon. Dans les rangs lucernois, cette troisième défaite de rang traduit les limites d’une équipe trop vulnérable dans les deux surfaces.



Lobalu remporte le bronze Dominic Lobalu, ici à Morat-Fribourg, a obtenu le bronze aux Européens de cross Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominic Lobalu a remporté la médaille de bronze aux Championnats d'Europe de cross à Lagoa. Il s'agit de la septième médaille remportée par la Suisse lors des Championnats d'Europe de la discipline.

Dominic Lobalu a remporté la médaille de bronze aux Championnats d'Europe de cross à Lagoa, en Algarve. Il s'agit de la septième médaille remportée par la Suisse lors des Championnats d'Europe de la discipline.

La dernière avait été remportée par Julien Wanders en 2019 à Lisbonne. Le Saint-Gallois a concédé 18 secondes à l'Espagnol Thierry Ndikumwenayo et 15 secondes au champion du monde du 10'000 m, le Français Jimmy Gressier.

Le champion d'Europe du 10'000 m a parfaitement géré sa course dans le Parque Urbano de Lagoa et a remporté sa deuxième médaille de bronze aux Championnats d'Europe après celle obtenue sur le tartan de Rome en 2024 sur 5000 m.



Meillard 2e du slalom de Val d'Isère, victoire pour Haugan Loïc Meillard tout de même satisfait de sa 2e place en slalom Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Victorieux du géant samedi, Loïc Meillard a pris la 2e place du slalom de Val d'Isère dimanche. Victoire pour le Norvégien Timon Haugan.

Pa de troisième victoire dans la discipline pour le skieur d'Héérmence et pas de week-end parfait. Mais 180 points en deux jours, cela reste un excellent score pour un Loïc Meillard qui semble avoir enfin lancé sa saison.

Premier sur le parcours matinal, Meillard a parfaitement répondu sur le deuxième tracé, pourtant marqué. Fluide, il n'a pas commis d'erreurs. Il a juste été battu de 0''28 par un Timon Haugan sans doute un poil plus agressif. Henrik Kristoffersen complète le podium à 0''34. Les Norvégiens ont réussi un carton avec encore Oscar Andreas Snadvik 5e et Hans Grahl-Madsen, 6e.

Et les Suisses? Sur les trois autres représentants de Swiss-Ski en deuxième manche, la surprise est venue de Matthias Iten. Dossard 61, le Zougois de 26 ans a réussi un joli coup en se qualifiant tout d'abord pour la deuxième manche. 30e sur le premier tracé, il a eu droit à une piste parfaite pour son deuxième effort et a effectué une jolie remontée pour se classer 10e et marquer au passage ses premiers points en Coupe du monde.

15e et 21e après le run du matin, Daniel Yule et Ramon Zenhäusern n'ont pas réussi à se sublimer en deuxième manche. Pas assez en confiance, le skieur de La Fouly a terminé au 21e rang, alors que le Haut-Valaisan a fini 25e.

Le Vaudois Marc Rochat a quant à lui connu l'élimination, tout comme Tanguy Nef. Le Genevois a enfourché à quelques portes de l'arrivée, et a remis ses rêves de premier podium en Coupe du monde à plus tard. Luca Aerni, 2e en géant la veille, a manqué la qualification en terminant à plus de 3 secondes de Meillard.



Super-G de St-Moritz: Blanc 6e, Robinson l'emporte Malorie Blanc satisfaite de sa course à St-Moritz Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Malorie Blanc a décroché une belle 6e place lors du Super-G de St-Moritz dimanche. Première victoire dans la discipline pour la Néo-Zélandaise Alice Robinson.

La Valaisanne a réussi une belle manche dans une discipline qu'elle apprécie. Elle a moins bien négocié la traverse sur le bas, mais rien de catastrophique. Elle bat au passage son meilleur résultat qui était une 9e place à l'occasion de son deuxième Super-G en carrière à St-Anton.

"J'apprécie cette excitation, a rappelé Malorie Blanc au micro de la RTS. C'était pas mal et c'est chouette de voir qu'il y a encore du potentiel, j'ai pris du plaisir parce que c'était un tapis. Si je résume mon week-end, j'ai fait trois courses différentes et je suis contente de pouvoir finir sur une bonne note."

La victoire est revenue à la Néo-Zélandaise Alice Robinson, qui enlève le premier Super-G de sa carrière pour son premier podium dans la discipline. Elle ajoute donc une couronne après ses six succès en géant. Elle a d'ailleurs parfaitement su utiliser ses qualités de géantiste pour tailler des courbes somptueuses en l'absence des deux grandes dames que sont Lara Gut-Behrami et Federica Brignone. La Française Romane Miradoli termine 2e à 0''08 et Sofia Goggia complète le podium devant Lindsey Vonn.

Le bilan helvétique est un peu moins morose qu'en descente. Bonne 12e place provisoire pour Jasmina Suter à 0''97. Joana Hählen occupe le 18e rang, Janine Schmitt est pour l'heure 22e et Jasmine Flury 24e.



Val d'Isère: Loïc Meillard en tête après la 1re manche du slalom Le Valaisan d'origine neuchâteloise Loïc Meillard est en tête au terme de la première manche du slalom de Val d'Isère. Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Loïc Meillard est en lice pour un 2e succès ce week-end à Val d'Isère. Le Suisse, vainqueur la veille en géant, fait course en tête devant trois Norvégiens au terme de la première manche du slalom.

Au lendemain d'un incroyable triplé sur la Face de Bellevarde, l'équipe de Suisse peut se permettre de rêver d'une nouvelle victoire avant la deuxième manche (13h00). Loïc Meillard a décroché la première place, juste devant les Norvégiens Timon Haugan (à 0''05), Atle Lie McGrath (à 0''14) et Henrik Kristoffersen (à 0''43).

Le skieur d'Hérémence, auréolé de son premier succès de l'hiver la veille, s'est fait l'auteur d'une manche solide, notamment sur la première moitié du parcours. Troisième du slalom l'an dernier sur cette piste, le natif de Neuchâtel a su profiter d'une piste encore peu marquée, avant que le soleil ne fasse son apparition sur le tracé.

Déception pour Tanguy Nef Tanguy Nef a quant à lui connu l'élimination. Le Genevois a enfourché à quelques portes de l'arrivée, et a remis ses rêves de premier podium en Coupe du monde à plus tard.

Dernier Suisse à s'élancer parmi les 30 premiers, Daniel Yule a concédé 1''78 à son coéquipier sur une piste dégradée. Le Valaisan s'est classé à la 15e place provisoire.



Nino Niederreiter victorieux pour son 1000e match Janis Moser a inscrit son deuxième but cette saison Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Pour son 1000e match en NHL, Nino Niederreiter a battu Washington avec ses Winnipeg Jets 5-1. Mais le Grison est resté muet.

Le Grison est le premier Suisse à atteindre cette impressionnante marque. "Je pense que tout le monde voulait gagner aujourd'hui pour rendre cette soirée encore plus spéciale", a déclaré Niederreiter après le match à nhl.com.

Cela fait 15 ans que le natif de Coire a commencé sa carrière outre-Atlantique. Il compte en plus 105 rencontres de play-off. Roman Josi en est à 981, il pourrait rejoindre son pote cette saison dans ce club assez select.

Seul Janis Moser s'est signalé cette nuit. Le Bernois a inscrit son deuxième but de l'exercice et a permis au Lightning d'arracher un point dans la défaite 3-2 tab face aux New York Islanders.

Les Devils ont battu les Anaheim Ducks 4-1, sans point pour Hischier ni Siegenthaler. Timo Meier est toujours absent pour raisons familiales. Pas de point non plus pour Kevin Fiala (défaite 2-1 ap face à Calgary) et pour Philipp Kurashev (victoire 6-5 ap contre Pittsburgh).



Lausanne et Servette en déplacement Les deux Romands en lice dimanche lors de la 17e journée de Super League évolueront à l'extérieur. Le LS sera en déplacement à Bâle à 16h30, alors que Servette jouera à Lugano au même moment.

8e en championnat, le LS revient de Finlande avec un nul peu convaincant en Conference League (0-0). Bâle s'est lui incliné face à Aston Villa en Europa League, mais en Super League les Rhénans n'ont plus connu la défaite depuis le 9 novembre face à Lugano. Et attention au côté revanchard des hommes de Ludovic Magnin après avoir été humiliés 5-1 à la Tuilière fin octobre.

Au Tessin, les Grenat doivent poursuivre leur séquence d'invincibilité qui court depuis maintenant trois rencontres. Vainqueurs de GC 1-0 le week-end dernier, les joueurs de Jocelyn Gourvennec peuvent revenir sur leur adversaire dominical, 6e avec ses 24 points, contre 19 aux Servettiens.

Le dernier match mettra aux prises YB à Lucerne. Les Lucernois sont moribonds, alors que les Bernois peuvent peut-être s'appuyer sur leur succès européen de jeudi soir.

