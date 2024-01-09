Les Wizards victorieux ++ Odermatt pour un 51e succès

Kyshawn George décisif, les Wizards victorieux Kyshawn George (18) a inscrit 23 points face à Toronto vendredi Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Washington a cueilli un rare succès, son sixième de la saison en 29 matches disputés, vendredi en NBA. Les Wizards ont battu Toronto 138-117 grâce notamment à un excellent Kyshawn George.

L'ailier valaisan a inscrit 23 points face aux Raptors, terminant ainsi meilleur marqueur de son équipe, ajoutant 6 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre en 28 minutes passées sur le parquet. Il s'est montré très adroit au tir avec un 9/13 (3/5 à 3 points).

Les Wizards, qui affichaient toujours le pire bilan de la Ligue après cette victoire, ont forcé la décision dans un dernier quart-temps remporté 36-17. Dominateurs au rebond (46 prises à 33), ils ne comptaient que deux longueurs d'avance à l'issue de la troisième période.

Les Clippers de Yanic Konan Niederhäuser ont quant à eux cueilli leur troisième succès d'affilée, le neuvième dans cet exercice 2025/26, en allant s'imposer 119-103 à Portland. Aligné durant 12 minutes, le "rookie" fribourgeois n'a pas inscrit de point (0/1 au shoot) mais il a capté 2 rebonds et signé 2 contres.

La franchise de Los Angeles a pu compter sur James Harden (34 points) et sur Brook Lopez (31 points, avec 9 paniers primés à la clé) pour faire la différence. Les Clippers ont pris les commandes au troisième quart grâce à un partiel de 19-1 qui leur a permis de faire passer le score de 59-71 à 78-72.



Super-G de Livigno: Odermatt pour un 51e succès La Coupe du monde reprend ses droits samedi après la courte pause de Noël. Les messieurs en découdront à Livigno lors d'un super-G, alors que les dames seront en lice à Semmering pour un géant.

Privé de victoire dans ses trois dernières sorties (super-G puis deuxième descente de Val Gardena, géant d'Alta Badia), Marco Odermatt est évidemment l'homme à battre à Livigno. La station italienne, qui sera à l'honneur lors des JO 2026, accueille pour la première fois la Coupe du monde de ski alpin.

"Odi" vise un 51e succès sur le Cirque blanc pour la dernière course masculine de l'année. Le Nidwaldien a l'occasion de conforter sa 1re place au classement de la discipline, où son avance sur son premier poursuivant Vincent Kriechmayr n'est que de 16 unités, ainsi qu'au général où sa marge sur son dauphin Timon Haugan est de 445 points.

Marco Odermatt aura ensuite l'occasion de recharger pleinement ses batteries: sa course suivante est prévue le 10 janvier à Adelboden, en géant. La pause sera plus courte pour les slalomeurs, qui seront quant à eux en lice le 7 janvier à Madonna di Campiglio.

Rast vise le podium Le programme des femmes est plus chargé dans les jours à venir. Elles disputeront samedi à Semmering leur cinquième géant de la saison, pour un nouvel épisode du duel Julia Scheib/Alice Robinson. L'Autrichienne et la Néo-Zélandaise ont chacune fêté deux succès cet hiver dans la discipline.

Les Suissesses espèrent avant tout briller dimanche à Semmering, en slalom. Mais la championne du monde de slalom Camille Rast monte également en puissance en géant: la Valaisanne reste sur deux 4es places dans la discipline au Mont-Tremblant, après avoir terminé 5e à Copper Mountain.



CAN 2025: l'Egypte a obtenu son billet pour les 8es de finale Mohamed Salah a inscrit le penalty décisif Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy L'Egypte est déjà assurée de sa place en 8es de finale de la CAN 2025 au Maroc. Lors de la 2e journée du groupe B, elle s'est imposée 1-0 contre l'Afrique du Sud pour fêter un deuxième succès.

Cette rencontre de piètre qualité n'a pas proposé beaucoup d'actions d'éclat. Elle a tourné sur un penalty généreux obtenu et transformé par Mohamed Salah en fin de première mi-temps (45e). Même l'expulsion peu après d'Hany n'a pas permis aux Sud-Africains de bousculer les Pharaons et d'aller égaliser.

Pour sa part, le Maroc (groupe A) a été tenu en échec 1-1 par le Mali. Les deux buts ont été inscrits sur penalty, d'abord à la 45e par Brahim Diaz pour le pays organisateur, puis par Sinayoko (64e). Le Marco compte quatre points contre deux au Mali et à la Zambie et un aux Comores.



Coupe Spengler: le Team Canada gagne le derby nord-américain Un premier succès pour le Team Canada à Davos Image: KEYSTONE/AP/Melanie Duchene Le Team Canada a réussi son entrée en lice à la Coupe Spengler à Davos. Dans le groupe Cattini, il a battu les US Collegiate Selects 3-2 dans un affrontement entre Nord-Américains.

Après un premier tiers équilibré mais sans but, les Canadiens ont ouvert le score par Schnarr à la 25e. Ils évoluaient alors pourtant en infériorité numérique. Seney a doublé leur avantage 1'24 plus tard avant une nouvelle réussite signée Shaw (31e).

Les Américains se sont rebellés et ont réduit l'écart grâce à McCarthy (32e) et Musa (48e). Mais ils ne sont pas parvenus à égaliser malgré la sortie de leur gardien dans les deux dernières minutes. La sélection affrontera ainsi Davos samedi soir (20h15).



Coupe Spengler: Fribourg bat Sparta Prague 5-1 Attilio Biasca vient d'ouvrir le score pour Fribourg Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Tenant du trophée, Fribourg-Gottéron a parfaitement réussi son entrée dans la Coupe Spengler 2025 à Davos. Les Dragons ont battu Sparta Prague 5-2 dans le groupe Torriani.

Les Fribourgeois ont eu le bonheur d'ouvrir le score après 1'21 de jeu seulement, grâce à Biasca, qui transformait une passe de Bertschy. Ils ont ensuite creusé l'écart en profitant à deux reprises d'une supériorité numérique.

C'est encore Biasca qui a signé le 2-0 à la 39e sur un service de Sörensen, avant que ce dernier n'assiste Borgström pour le numéro trois après 19 secondes de jeu seulement dans l'ultime période. Sörensen s'est mué en buteur à la 49e après une belle séquence et une passe de Rathgeb. Le Sparta a sauvé l'honneur en fin de match par Kousal (51e) et Spacek (60e), mais Sörensen avait entretemps marqué dans la cage vide à 1'34 de la fin.

Cette victoire convaincante permettra aux Dragons de bénéficier d'une journée de repos samedi. Pour leur part, les Tchèques seront aux prises avec IFK Helsinki.



Décès de Jean-Louis Gasset Jean-Louis Gasset est décédé Image: KEYSTONE/EPA L'entraineur et figure emblématique du football français Jean-Louis Gasset est mort vendredi à l'âge de 72 ans, a indiqué le club de Montpellier, pour qu'il a été successivement joueur et coach.

L'ancien milieu de terrain a passé la quasi-totalité de sa carrière de joueur à Montpellier (1975-85), contribuant à l'essor de ce club de quartier co-fondé par son père Bernard avec Louis Nicollin, avant d'y être entraineur à plusieurs reprises, la dernière fois il y a moins d'un an.

"Enfant du club, il a marqué tous ceux qui l'ont croisé par son professionnalisme, sa gentillesse et sa soif de transmission", a réagi le MHSC, soulignant avoir "perdu l'une de ses figures emblématiques". "Notre tristesse est immense lorsque l'on se rappelle de son sourire, de sa voix inimitable et de son sens aiguisé de la formule", a ajouté le club héraultais.

Natif de Montpellier, Jean-Louis Gasset n'a eu de cesse de revenir dans son club de coeur. Mais il a aussi entrainé d'autres clubs français parmi lesquels Saint-Etienne, Bordeaux ou encore plus récemment l'Olympique de Marseille.

Longtemps adjoint indissociable de Laurent Blanc, à Bordeaux, avec les Bleus (de 2010 à 2012) puis avec le Paris St-Germain (de 2013 à 2016), il a en outre été sélectionneur de la Côte d'Ivoire, jusqu'à la dernière CAN 2023, démissionnant au beau milieu d'un tournoi que les Elephants avaient finalement remporté à domicile.



Jamiro Reber signe pour deux ans à Fribourg L'international M20 Jamiro Reber (6) rejoindra Fribourg l'été prochain Image: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY Fribourg-Gottéron s'est attaché les services d'un autre espoir helvétique. Les Dragons ont annoncé vendredi l'arrivée de Jamiro Reber (19 ans), qui débarquera durant l'été 2026.

L'attaquant bernois de 19 ans, qui représente la Suisse lors du Mondial M20, a signé un contrat de deux ans avec Fribourg. Il évolue actuellement au HV71, club de 1re division suédoise pour lequel il a inscrit 3 buts depuis le début de la saison.

L'arrivée de Jamiro Reber confirme le rajeunissement d'une équipe qui perdra au terme de la saison son emblématique capitaine Julien Sprunger. Il retrouvera d'autres grands espoirs du hockey suisse comme Ludvig Johnson, qui joue déjà à Gottéron, ou Jonas Taibel qui rejoindra aussi les bords de la Sarine l'été prochain.



Nouvelles arrestations dans le scandale des paris en Turquie Le scandale des paris en Turquie prend de l'ampleur Image: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN Le scandale des paris dans le football turc ne cesse de prendre de l'ampleur. De nouvelles arrestations ont eu lieu, dont celle d'un ancien haut responsable de Galatasaray.

Selon des médias turcs concordants, des mandats d'arrêt ont été émis contre 29 personnes supplémentaires. Parmi elles figure l'ancien vice-président du Galatasaray Istanbul, Erden Timur (44 ans).

Lors d'une opération simultanée menée dans onze provinces, 24 personnes ont déjà été arrêtées, dont Timur ainsi que 14 footballeurs. Une personne est déjà en prison pour un autre délit et les recherches se poursuivent pour les autres suspects.

Selon les médias, le parquet général d'Istanbul a indiqué que l'examen des comptes bancaires de Timur avait permis de constater qu'il avait effectué des transactions financières suspectes et qu'il avait ainsi enfreint plusieurs lois. Les joueurs auraient quant à eux parié sur l'issue de matches.

Plus de 1500 personnes concernées Le scandale des paris secoue le football turc depuis plusieurs semaines. Fin octobre, la Fédération turque (TFF) avait rendu publiques des accusations selon lesquelles 152 arbitres au total auraient activement placé des paris.

Les clubs et les joueurs font également l'objet d'une enquête: 149 arbitres et plus de 1000 joueurs ont été suspendus jusqu'à présent pour la durée de l'enquête. 27 acteurs de la Süperlig, la 1re division turque, sont concernés, dont des joueurs des clubs de pointe Galatasaray, Fenerbahce et Besiktas ainsi que Trabzonspor. D'autres dirigeants de clubs figurent également parmi les suspects. Au total, plus de 570 arbitres actifs seraient désormais impliqués.



Wemby et les Spurs gâchent le Noël du champion Wembanyama (à gauche) et les Spurs ont à nouveau battu le Thunder jeudi Image: KEYSTONE/AP/Gerald Leong Les Spurs ont battu pour la troisième fois en moins de deux semaines le Thunder, champion en titre. San Antonio a dominé Oklahoma City 117-102 lors de la traditionnelle journée NBA de Noël jeudi.

A Las Vegas le 13 décembre (111-109), à San Antonio mardi (130-110) puis en Oklahoma jeudi, les parquets changent mais le résultat reste le même en faveur des San Antonio Spurs, équipe en progrès devenue la bête noire du champion, pourtant intraitable avec les autres formations NBA.

Pour ce nouveau choc de la Conférence Ouest, les Texans, en noir, ont joué le rôle du Père Fouettard, ont pris 17 points d'avance dans le troisième quart. Victor Wembanyama, toujours en sortie de banc depuis son retour de blessure il y a deux semaines, a été sifflé par le public et ciblé par les défenseurs locaux, qui n'ont pas retenu leurs coups, avec plus ou moins de subtilité.

Sans faire une immense impression sur la feuille de statistiques, "Wemby" (19 points, 11 rebonds, 2 assists, 1 contre) a été déterminant notamment dans le quatrième quart-temps en enchaînant une bonne passe pour Stephon Castle, un tir à trois points et un lay-up malgré une glissade.

Le meneur All-Star De'Aaron Fox a été excellent pour les Texans (29 points). Le MVP canadien d'OKC Shai Gilgeous-Alexander a en revanche été contenu à 22 points, 6 rebonds et 4 passes décisives, lors d'un match où le Thunder s'est montré maladroit de loin (11/44 à 3 points).

Les Spurs, avec ce huitième succès d'affilée, ont ainsi consolidé leur 2e place à l'Ouest (23 victoires-7 défaites), derrière Oklahoma City qui compte 26 succès pour 5 revers, dont 3 contre le nouveau rival texan.

Les Rockets matent les Lakers Les Rockets de Clint Capela ont quant à eux conforté leur 6e place à l'Ouest en battant les Lakers 119-96 jeudi en fin d'après-midi à Los Angeles. Les Texans ont mis fin à une série de deux revers, infligeant une troisième défaite consécutive aux Lakers de Luka Doncic (25 points) et LeBron James (18 points).

La franchise californienne a été totalement dépassée en défense, notamment par Kevin Durant (25 points, 9 passes décisives) et Amen Thompson (26 points, 7 rebonds, 5 assists). L'intérieur genevois Clint Capela est entré en jeu à 2'40 de la fin du match, réussissant 6 points - dont les 2 derniers de cette partie - et 3 rebonds.



John Robertson est décédé à 72 ans John Robertson (à gauche) est décédé à 72 ans Image: KEYSTONE/AP John Robertson est décédé à 72 ans, a annoncé jeudi son ancien club de Nottingham Forest avec qui il avait remporté deux Coupes d'Europe.

L'ancien ailier écossais avait été à la fois surnommé "le Picasso de notre jeu" et "notre petit gros" par le manager Brian Clough.

"Nous avons le coeur brisé d'annoncer le décès de John Robertson, légende de Nottingham Forest et un ami très cher", a indiqué le club dans un communiqué. "Véritable figure de notre club et double vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions, John restera à jamais dans nos mémoires pour son talent inégalé, son humilité et son dévouement sans faille à Nottingham Forest."

Né le 20 janvier 1953 à Lanarkshire en Ecosse, Robertson a rejoint Nottingham Forest à l'âge de 17 ans. Il a fait quelques apparitions au milieu de terrain jusqu'à l'arrivée de Clough au début de l'année 1975.

"Il était difficile d'imaginer un athlète professionnel plus improbable", a par la suite écrit Clough dans son autobiographie, à propos de sa première impression sur Robertson. "Un bon à rien débraillé, en mauvaise forme physique et désintéressé". Mais, écrit encore Brian Clough, "quelque chose me disait qu'il fallait essayer de persévérer avec lui".

Coup de génie, Clough place Robertson sur l'aile gauche, où il s'épanouit alors que le club accède à la première division anglaise, en 1977. Il remporte immédiatement le championnat, puis deux Coupes d'Europe.

Robertson, selon Clough, est devenu "l'un des meilleurs passeurs que j'aie jamais vus, aussi doué que les Brésiliens ou les Italiens". "Donnez-lui un ballon et un mètre de pelouse, et c'était un artiste, le Picasso de notre sport".

Un rôle-clé Forest a remporté ses deux finales de Coupe des champions sur le score de 1-0, Robertson jouant un rôle-clé à chaque fois. Il a d'abord été passeur décisif pour Trevor Francis contre Malmö, à Munich en 1979. Et l'année suivante, lors de la finale à Madrid, Robertson était opposé à Manny Kaltz, intraitable arrière droit international allemand de Hambourg. "Nous avons un petit gros qui va le retourner dans tous les sens", avait pourtant annoncé Clough avant le match. Robertson a marqué le seul but de la rencontre...

John Robertson a été international à 28 reprises avec l'Ecosse (8 buts), disputant notamment les Coupes du monde 1978 et 1982. Il a ensuite rejoint Derby County en 1983, avant de revenir à Nottingham Forest. Il est ensuite devenu entraîneur, travaillant sous les ordres de son ancien coéquipier de Forest, Martin O'Neill, à Wycombe, Norwich, Leicester, Celtic et Aston Villa.



Mondial M20: La Suisse doit se mettre dans la peau des gagnants Une présidente qui s'investit beaucoup Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO L'entraîneur de l'équipe nationale suisse des moins de 20 ans, Jan Cadieux, souhaite que ses joueurs pensent comme des gagnants pour créer l'exploit lors du Mondial M20 qui débute le 26 décembre.

Jusqu'ici, les Suisses ont réussi à se hisser quatre fois dans le top 4 lors des précédentes éditions, pour la dernière fois en 2019. Leur seule médaille a été le bronze remporté en 1998, avec entre autres l'actuel sélectionneur de l'équipe de Suisse élite Patrick Fischer en attaque. Le Zougois sera par ailleurs sur place, mais c'est Jan Cadieux, qui a succédé à Marcel Jenni et qui prendra la relève de Fischer à partir de la saison prochaine, qui est responsable pour la première fois des M20.

Six joueurs de National League en défense Cadieux apprécie beaucoup la présence de Fischer : "C'est un bon signal pour les jeunes, cela leur montre qu'ils sont déjà observés et qu'ils sont importants". Et certains profils ne manqueront pas d'éveiller la curiosité du technicien.

Sur les dix défenseurs convoqués, six ont déjà joué en National League cette saison. Ludvig Johnson a un temps de glace moyen de près de 14 minutes à Fribourg-Gottéron et est un atout en jeu de puissance. Niklas Blessing (Bienne) et Basile Sansonnens (Lausanne) sont également des joueurs réguliers et ont un temps de glace moyen d'environ douze minutes. Nik Lehmann joue également régulièrement avec Langnau. A cela s'ajoute Leon Muggli, qui a été drafté en 2024 par les Washington Capitals en 52e position. Il n'a toutefois pu jouer que deux matchs en AHL avec les Hershey Bears en raison d'une blessure à l'épaule. Mais il est maintenant à nouveau en forme.

Un collectif équilibré En attaque, Jamiro Reber, qui joue en Suède au HV71 Jönköping, fait partie des leaders. Le joueur offensif suisse le plus prometteur est toutefois Jonah Neuenschwander, âgé de 16 ans seulement, qui a joué 18 fois pour Bienne en National League et obtenu en moyenne plus de 13 minutes de temps de glace. Il a marqué trois buts et donné 3 assists. Neuenschwander était déjà présent au Mondial M20 l'année dernière, tout comme neuf autres joueurs de l'équipe actuelle, dont les deux gardiens Christian Kirsch et Elijah Neuenschwander.

Cadieux voit dans l'équipe un "très bon équilibre, ce qui devrait être notre force", avec la défense comme atout. Devant, il manque peut-être un ou deux joueurs pour faire la différence par rapport aux meilleures nations. "Mais nous avons beaucoup de bons joueurs. Il s'agit maintenant de faire fonctionner le système de jeu et de travailler plus dur que les autres équipes."

"Une chance contre chaque équipe" Les Suisses, qui se sont envolés pour l'Amérique du Nord dès le 13 décembre pour peaufiner leur préparation à Rochester, effectueront leurs premiers matches à St-Paul, dans la patinoire du Minnesota Wild. Lors de la phase de groupes, les adversaires seront, dans l'ordre, les États-Unis, tenants du titre, la Suède, l'Allemagne et la Slovaquie. Les quatre premiers se qualifieront pour les quarts de finale, ce qui est l'objectif minimal des Suisses.

Sur le papier, l'Allemagne est l'adversaire le plus faible, mais pour Cadieux, chaque match a son importance : "Notre attitude doit être de vouloir battre chaque équipe. Est-ce faisable ? Ce sera difficile, mais tout est possible. Il y a un an, la Lettonie a gagné contre le Canada aux tirs au but. Nous devons avoir encore plus confiance en nous et croire davantage en notre chance contre chaque équipe. Il faut penser comme des gagnants. Pour en être un, il faut apprendre à s'imposer, et on le fait en travaillant au quotidien."



Coupe Spengler: Une nouvelle victoire pour une équipe suisse? Les trois derniers vainqueurs de la Coupe Spengler sont des équipes suisses. La série se poursuivra-elle? Etat des lieux des six équipes en lice pour l'édition 2025.

Fribourg-Gottéron (4e participation, vainqueur en 2024) Le triomphe lors de la dernière Coupe Spengler était le premier titre pour le club le plus établi en National League. En finale, Fribourg avait battu les Allemands des Straubing Tigers 7-2. L'architecte de ce succès, Lars Leuenberger, a été depuis remplacé au poste d'entraîneur principal par Roger Rönnberg. Le coach suédois, quadruple vainqueur de la Ligue des champions de hockey et double champion de Suède avec Frölunda Göteborg, doit mener Gottéron à conserver son titre de champion. Pour le traditionnel tournoi disputé à Davos, deux défenseurs étrangers viennent renforcer l'équipe: Michal Cajkovsky (en provenance d'Ambri-Piotta) et Niklas Friman (Ajoie). les Dragons abordent donc sereinement son dernier défi de 2025..

Davos (88e participation, 16 victoires) Seul Davos fait mieux que Fribourg en National League cette saison. Les Grisons sont largement en tête du classement, ayant remporté seize de leurs 18 matches de la saison devant leur public. Les performances en National League nourrissent l'espoir des fans de voir l'équipe de l'entraîneur Josh Holden devenir le seul détenteur du record de titre à la Coupe Spengler. Jusqu'à présent, Davos partage le record avec le Team Canada, les deux équipes ayant remporté le trophée à 16 reprises. Il y a deux ans, le HCD avait triomphé pour la première fois depuis 2011. Les Finlandais Leo Komarov et Niko Huuhtanen ont été recrutés pour renforcer l'équipe en vue du tournoi.

Team Canada (40e participation, 16 victoires) Le Team Canada a soulevé le trophée pour la dernière fois en 2019. Ces deux dernières années, les Nord-Américains ont échoué en demi-finale, après avoir été éliminés au premier tour en 2022. Les Canadiens sont entraînés par Michel Therrien, qui dispose d'une longue expérience en tant qu'entraîneur de NHL, notamment avec les Penguins de Pittsburgh et les Canadiens de Montréal.

Sparta Prague (11e participation, 2 fois vainqueur) Leur dernière victoire à la Coupe Spengler remonte à 1963. Le Sparta Prague a disputé sa dernière finale il y a trois ans, et avait échoué aux tirs au but contre Ambri-Piotta. Dans le championnat tchèque, le club attend depuis 2007 son neuvième titre de champion. Actuellement, l'équipe est à nouveau aux avant-postes après un début de saison médiocre et un changement d'entraîneur, licenciant Pavel Gross au profit de Jaroslav Nedved.

IFK Helsinki (5e participation) L'IFK Helsinki est certes un club prestigieux, mais lors de ses quatre premières participations à la Coupe Spengler, l'équipe n'a remporté que deux matchs sur 15. Et le septième et dernier titre de champion de Finlande de l'IFK Helsinki date de 2011. Actuellement, les Finlandais, qui comptent de nombreux talents prometteurs dans leurs rangs, n'occupent que la 13e place sur 16 du championnat national. Une piètre performance, qui peut s'expliquer par plusieurs blessures. A Davos, Helsinki devra notamment se passer de son capitaine Tony Sund.

U.S. Collegiate Selects (1ère participation) L'équipe est une sélection des meilleurs joueurs du championnat universitaire des Etats-Unis (NCAA) et se compose de 17 Américains, de six Canadiens, d'un Slovaque et d'un Letton. Quatorze joueurs ont déjà été repêchés à la draft, mais aucun au premier tour et seulement trois au deuxième. Difficile de dire si la sélection sera compétitive, mais elle devrait assurer le spectacle.

Les matchs se dérouleront en deux groupes de trois, le vainqueur accédant directement aux demi-finales, les deuxièmes et troisièmes disputant deux quarts de finale. Le coup d'envoi sera donné le 26 décembre par Fribourg-Gottéron contre Sparta Prague (15h10) et Team Canada contre U.S. Collegiate Selects (20h15). La finale aura lieu le jour de la Saint-Sylvestre à midi.



NBA: Les Knicks matent les Cavaliers pour Noël Jalen Brunson (à droite) a été à nouveau le grand artisan de la victoire des New York Knicks face à Cleveland jeudi. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/John Munson Après avoir connu 2 défaites lors de leurs 3 dernières rencontres de NBA, les New York Knicks ont pris le dessus sur les Cleveland Cavaliers 126-124. Jalen Brunson, auteur de 34 points, a été décisif.

Au terme d'une rencontre très serrée, les New-Yorkais sont parvenus à remonter un écart qui est monté jusqu'à 16 point en faveur de Cleveland en début de dernière période. Le meneur des Knicks Jalen Brunson a une nouvelle fois été très prolifique avec 34 points inscrits, le même total que Donovan Mitchell côté Cavaliers.

Solidement arrimés à la 2e place du classement de Conférence Est grâce à leurs 21 victoires en 30 matches, les New-Yorkais sont néanmoins toujours surclassés par les Detroit Pistons, qui comptent eux 24 succès. A la mi-décembre, les Knicks ont remporté la Coupe NBA face aux San Antonio Spurs, également 2e du classement de Conférence Ouest.



La CAN tous les 4 ans divise le football africain Patrice Motsepe, président de la CAF, a annoncé le 20 décembre dernier que la CAN aurait lieu tous les 4 ans dès 2028, alors qu'elle était organisée tous les 2 ans jusqu'alors. Image: KEYSTONE/EPA/JALAL MORCHIDI La décision de la Confédération africaine de football (CAF) d'organiser la CAN tous les 4 ans suscite la controverse. Les opposants y voient une concession à la FIFA et aux puissants clubs européens.

C'est un pavé dans la mare qu'a lancé le Sud-Africain Patrice Motsepe, le président de la CAF samedi à la veille du lancement de l'édition 2025 au Maroc: la Coupe d'Afrique des Nations se disputera tous les quatre ans et non plus tous les deux ans à partir de 2028, un changement visant à harmoniser le calendrier mondial du football.

Un changement de calendrier compensé par la création d'une nouvelle compétition annuelle inspirée de la Ligue des nations de l'UEFA, adaptée au continent africain, qui débutera en 2029. Parmi les acteurs du football africain présents pour la CAN marocaine et tous surpris par l'annonce, c'est le sélectionneur belge du Mali, Tom Saintfiet, qui a allumé la première mèche en s'en prenant à la CAF et à la FIFA qu'il soupçonne d'être derrière cette décision.

"Il faut respecter l'Afrique" "Depuis 1957, l'Afrique organise la CAN tous les deux ans. Mais ils disent maintenant qu'elle aura lieu tous les quatre ans. Ce n'est pas normal. Il faut respecter l'Afrique", a-t-il tonné avant le premier match de ses Aigles.

Son compatriote, Paul Put, sélectionneur de l'Ouganda, a directement posé la question: "Le problème vient peut-être de la Coupe du monde et de la Coupe du monde des clubs ?", a-t-il feint de s'interroger, se faisant porte-parole de nombreux détracteurs de Gianni Infantino qui accusent le président de la fédération internationale de football de privilégier ses compétitions aux dépens de la CAN.

La FIFA au centre des critiques La FIFA était déjà dans le collimateur des sélectionneurs africains depuis sa décision de retarder d'une semaine la date fixée aux clubs pour qu'ils mettent leurs internationaux à disposition de leur sélection pour la CAN-2025. "La FIFA a décidé que les joueurs doivent jouer leur dernier match en club six ou sept jours avant un grand tournoi. Deux de mes joueurs se sont blessés lors de leurs derniers matches (Sikou Niakaté et Hamari Traoré, NDLR)", a tempêté Saintfiet.

"Bien sûr notre premier devoir va au football africain, mais nous avons aussi un devoir envers les joueurs africains jouant dans les meilleurs clubs en Europe", avait souligné Motsepe samedi. "Nous voulons faire en sorte qu'il y ait plus de synchronisation et que le calendrier mondial permette aux meilleurs joueurs africains d'être chaque année en Afrique", avait-il ajouté.

Le comité de la CAF "pas consulté" Même au sein de la CAF pourtant, on reproche à Motsepe, en modifiant la fréquence de la CAN, de permettre aux puissants clubs européens - où évoluent la plupart des stars africaines - et à la FIFA de ne plus être contraints de libérer leurs internationaux africains tous les deux ans pendant plus d'un mois.

"Le comité n'a pas été consulté avant l'annonce de cette décision. Nous avons été surpris parce qu'elle pose des questions d'organisation qui nécessitent des discussions approfondies avant qu'une décision finale puisse être prise", s'est émue une source au sein du département des compétitions de l'instance auprès de l'AFP.

"Organiser deux éditions de la CAN consécutives est extrêmement difficile, d'autant plus que le tournoi de 2027 se déroulera en été, ce qui signifie que nous ne disposons que de deux trêves internationales pour organiser les qualifications pour l'édition 2028 si celle-ci doit avoir lieu en début d'année", a-t-elle encore détaillée.

Et si cela s'était déjà produit lors des éditions 2012 et 2013, "à l'époque, poursuit cette source, le tournoi ne comptait que 16 équipes, et non 24, et les qualifications se faisaient par confrontations directes, et non par phases de groupes, ce qui est difficile à reproduire aujourd'hui".

Une "compétition plus attractive"? Les sélectionneurs du continent demandent à voir ce que ce changement de calendrier engendrera réellement. "Avec ce changement et cette nouvelle compétition (la Ligue des nations), il y aura peut-être un nouveau défi pour le staff technique et les joueurs, dans un tournoi du même niveau et devant un public nombreux", a voulu positiver Samir Trabelsi, le sélectionneur tunisien, sceptique a priori.

"Il y a des aspects positifs et d'autres moins", a philosophé Walid Regragui, son homologue marocain, ajoutant nostalgique : "le format bi-annuel de la CAN permettait à de nombreuses équipes de progresser et de se développer, ou de se reconstruire rapidement après un échec. Nous sommes bien placés pour le constater."

Un peu pris de court, le capitaine algérien, Riyad Mahrez s'est fait le porte-voix des partisans de la mesure: "Je pense qu'elle rendra la compétition plus attractive", a-t-il dit.

