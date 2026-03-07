Lugano laisse sans doute filer le titre ++ Bencic facile

Matteo Di Giusto et Lucerne terrassent le FC Lugano Matteo Di Giusto: une performance de choix au Cornaredo. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le FC Lugano a raté une occasion en or de se hisser provisoirement à la 2e place du classement. Il s’est pris les pieds dans le tapis au Cornaredo face au FC Lucerne.

Trois jours après leur succès contre le FC Sion, les Tessinois se sont inclinés 3-1. Auteur d’une remise sur le 2-1 d’Oscar Kawit à la 63e et d’un retourné magnifique pour le 3-1 de la 94e, Matteo Di Giusto a été le grand homme du match. Le demi a mené les siens vers une victoire qui les replace à 6 points de la barre avant de recevoir Winterthour et Lausanne...

Titularisé pour la première fois de l’année, David Von Ballmoos n’a pas fait oublier Amir Saipi dans la cage tessinoise. Même s’il n’a pas vraiment fauté, l’ancien portier des Young Boys espérait vivre un autre match pour relancer une carrière à l’arrêt.



Bienne bat Langnau et jouera le play-in de National League Les Biennois sont encore dans la course aux play-off. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Bienne disputera bien le play-in de National League. Les Seelandais ont obtenu leur billet en s'imposant 5-1 contre Langnau samedi à domicile lors de l'avant-dernière journée de saison régulière.

Le HCB, assuré de terminer au pire 10e, affrontera Berne (9e) dans une rencontre aller-retour au premier tour du play-in. Le vainqueur défiera ensuite Rapperswil ou Zoug pour le dernier sésame des quarts de finale des play-off.

Les hommes de Christian Dubé ont toutefois sué pour battre les Tigers dans cette affiche si importante. Ils ont en effet couru après le score suite au 1-0 marqué par Dario Rohrbach en supériorité numérique en première période (10e).

Un capitaine décisif Bienne a dû attendre la mi-match et la fin d'un power-play pour égaliser, Jere Sallinen se jetant sur un rebond accordé par le gardien de Langnau Luca Boltshauser (29e). Trois minutes plus tard, Fabio Hofer a fait rugir les supporters biennois en marquant le 2-1.

Gäetan Haas a mis son équipe à l'abri au troisième tiers-temps en déviant d'abord subtilement un lancer de son jeune coéquipier Mark Sever (44e). Le capitaine du HCB s'est ensuite offert un doublé en transperçant Boltshauser aux abords de l'enclave (53e), avant le 5-1 de Luca Christen dans la cage vide (60e).

Bienne reste donc dans la course aux play-off. La première partie de la mission de Christian Dubé est accomplie, mais il faudra sortir le grand jeu pour passer les deux tours du play-in.

Lausanne qualifié Lausanne a de son côté validé sa place en quart de finale en s'imposant 4-3 à Fribourg. Les Lions vaudois peuvent même encore espérer dépasser Lugano lors de la dernière journée pour finir au 5e rang.

Assuré de terminer deuxième, Fribourg n'avait pas grand-chose à jouer samedi soir hormis rendre hommage à son capitaine Julien Sprunger, qui disputait son dernier match de saison régulière à domicile. Pour l'occasion, tous les Dragons ont revêti un maillot orné de nombreux numéros 86.

Le match, lui, s'est joué entre la 18e et la 25e, période choisie par Lausanne pour marquer à quatre reprises. Christoph Bertschy a ouvert le score pour Gottéron (13e) avant les réussites d'Ahti Oksanen (19e), Antti Suomela (20e), un autogoal de Michael Kapla (21e) et Fabian Heldner (25e).

Kevin Nicolet a réduit la marque à la mi-match (29e), puis Yannick Ratheb a ramené Fribourg à une longueur en fin de match (57e), trop tard pour changer l'issue de la partie. Fribourg terminera la saison régulière par un derby des Zähringen à Berne, tandis que le LHC accueillera Ajoie lundi.

Genève-Servette en puissance Les Ajoulots, qui se préparent à disputer le play-out contre Ambri, n'ont pas pris confiance en s'inclinant lourdement devant Genève-Servette (6-2). Les Léventins se sont quant à eux imposés 4-1 à Berne.

Pour les Aigles, cette quatrième victoire consécutive leur permet de grimper au troisième rang avant la dernière journée. Elle a été acquise grâce à des buts de Miranda, Karrer, Jooris, Granlund (x2) et Pouliot.

Le GSHC est à égalité avec Zurich, battu samedi par le leader Davos (2-1), et deux points devant Lugano, qui s'est incliné 2-1 en prolongation à Kloten. Genève affrontera les Aviateurs lundi pour son dernier match.



Une entrée en lice en douceur pour Belinda Bencic Belinda Bencic: un premier match sans histoire à Indian Wells. Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Belinda Bencic (WTA 12) s’est très aisément qualifiée pour le 3e tour du WTA 1000 d’Indian Wells. La Saint-Galloise s’est imposée 6-3 6-2 devant Storm Hunter (WTA 234).

Issue des qualifications et victorieuse de la 36e mondiale Magdalena Frech au 1er tour, l’Australienne a tenu le choc pendant une petite demi-heure avant de lâcher prise. Comme il y a cinq ans à Adelaïde où elle s’était inclinée 6-2 6-4 lors de leur première confrontation, Storm Hunter n’avait pas les moyens de s’opposer à une Belinda Bencic aussi impliquée.

Lundi, la tâche qui attend la Saint-Galloise sera, bien sûr, plus ardue. Elle sera opposée à la gagnante de la rencontre entre Elise Mertens (WTA 21) et Cristina Bucsa (WTA 31). On se souvient qu’elle a brillé à deux reprises dans le désert californien avec une demi-finale en 2019 et un quart de finale l’an dernier. Brillante au tout début d’année lors de la United Cup, Belinda Bencic a marqué le pas ces dernières semaines. A elle de se relancer pleinement à Indian Wells.



La Suisse a fait le job à La Valette Iman Beney décisive à la Valette. Image: KEYSTONE/EPA/CYRIL ZINGARO La Suisse poursuit son parcours victorieux vers la Coupe du monde 2027 au Brésil. Après sa victoire 2-0 contre l’Irlande du Nord, elle s’est imposée 4-1 à la Valette face à Malte.

Iman Beney, Alisha Lehmann, Svenja Fölmli et Aurélie Csillag ont concrétisé la large suprématie de l’équipe de Suisse dans un match sans histoire. Menées 2-0 à la 9e déjà, les Maltaises ont toutefois eu le mérite d’exister un instant dans cette rencontre avec une réduction du score à la 19e. Ce but encaissé par Livia Peng a rappelé aux Suissesses que la moindre saute de concentration pouvait se payer au prix fort.

Iman Beney a été la meilleure joueuse de la rencontre avec son ouverture du score et sa passe décisive pour le 2-0 d’Alisha Lehmann. La Valaisanne a empêché ses partenaires de gamberger trop longtemps dans cette rencontre qui n’avait toutefois pas des allures de piège. La barre sera plus haute pour Rafel Navarro et ses joueuses en avril avec une double confrontation contre la Turquie, le 14 à Zurich et le 18 à Sinop.







Un samedi contrasté pour les clubs romands Une fin d'après-midi difficile pour Jan Kronig face au buteur zurichois Andrin Hunziker, Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Petite semaine pour le FC Sion ! Après le 0-0 à Genève contre le Servette FC et la défaite 2-1 à Lugano, les Sédunois ont été tenus en échec (1-1) par la "lanterne rouge" Winterthour à Tourbillon.

S’il ne remet pas vraiment en question sa place dans le top-6, ce résultat compromet les chances du FC Sion dans la course à une place européenne. Piégés sur une réussite d’Andrin Hunziker à la 5e minute, les Valaisans ont longtemps couru derrière le score avant l’égalisation magnifique de Winsley Botelli sur un service de Benjamin Kololli, deux entrants, à la 66e.

Une tête de Kreshnik Harizi sauvée sur la ligne par Nishan Burkart et un but de Kololli annulé pour un hors-jeu discutable témoignaient de l’emprise des Valaisans sur la rencontre. Mais elle aurait pu leur échapper après l’expulsion de Jan Kronig à la 89e sans une parade d’Anthony Racioppi sur un coup-franc de Luca Zuffi et sans un sauvetage de Harizi sur une frappe de Francis Momoh.

Servette gagne enfin Après une trop longue série de 8 matches sans victoire, le Servette FC a enfin renoué avec la victoire à domicile. Dans un stade sans le traditionnel kop grenat en raison de la suspension de la tribune Nord, le Servette FC s’est découvert un nouveau héros en la personne de Junior Kadile. Transfuge de la D2 néerlandaise, le Franco-Congolais a signé un doublé, avec le but de la victoire à la 88s sur une frappe enroulée vraiment superbe.

Ce succès, qui survient après cinq matches nul, offre désormais aux Grenat un matelas confortable de 9 points sur les Grasshoppers. La perspective d’un barrage de tous les dangers s’éloigne.



Tadej Pogacar remporte une fois de plus les Strade Bianche Tadej Pogacar a une fois de plus levé les bras dans les rues de Sienne (archives). Image: KEYSTONE/AP LaPresse Le Slovène Tadej Pogacar a remporté samedi à Sienne les Strade Bianche pour la troisième année consécutive, et pour la quatrième fois dans sa carrière. Il a devancé le jeune Français Paul Seixas.

Le quadruple vainqueur du Tour de France, qui disputait sa première course de l'année, s'est imposé sur les routes et chemins de graviers de Toscane à l'issue d'un raid solitaire de près de 80 kilomètres.

Il a franchi la ligne avec une minute d'avance sur Seixas qui disputait à 19 ans pour la première fois la classique italienne. La troisième place est revenue au coéquipier mexicain de Pogacar au sein de l'équipe UAE, Isaac del Toro, à 1'09 de son leader.

Déjà vainqueur à Sienne en 2022, 2024 et 2025, Pogacar, 27 ans, détient désormais seul le record de victoires dans l'épreuve. Il a fait la différence dans le Monte Sante Marie, où son équipe a durci la course. Il a vite compté une minute d'avance sur Seixas, le seul à avoir essayé de l'accrocher.

"Ce gamin va devenir un monstre" "C'était plus ou moins planifié qu'on attaque là (au Monte Sante Marie). C'est un beau travail de toute l'équipe, c'était merveilleux de voir tout ce qu'ils ont fait pour que je gagne cette course", a déclaré le champion du monde en titre.

Pogacar, 27 ans, a salué la prestation de Seixas qui a lâché Del Toro dans la dernière difficulté, la Via Santa Caterina, juste avant l'arrivée sur la Piazza del Campo. "Ce gamin a répondu présent et va devenir un monstre. On va en entendre parler", a-t-il estimé.



La Suisse bat l'Allemagne et assure son maintien Le XV de l'Edelweiss est sorti vainqueur de la mêlée. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO La Suisse évoluera toujours en Europe Championship la saison prochaine. Le XV de l'Edelweiss a assuré son maintien en battant l'Allemagne samedi à Yverdon (35-25).

Les rugbymen suisses termineront dans le top 6 de ce tournoi regroupant huit équipes européennes. Ils joueront le match pour la 5e place face aux Pays-Bas ou la Belgique le 15 mars à Madrid.

Promue en 2024 depuis l'échelon inférieur, la Suisse est assurée de disputer deux saisons de plus dans ce qui s'apparente à l'antichambre du tournoi des Six Nations. En effet, elle est désormais certaine d'éviter la dernière place du classement bisannuel, synonyme de relégation en Trophy Championship.



Bayern: Neuer absent à Bergame Manuel Neuer est forfait pour le 8e de finale aller de Ligue des champions Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Touché mi-février au mollet gauche, le gardien du Bayern Manuel Neuer a rechuté vendredi lors de son retour à la compétition contre Mönchengladbach (4-1) en championnat.

L'Allemand ne disputera donc pas le 8e aller de Ligue des champions contre l'Atalanta mardi à Bergame.

Le capitaine du club munichois, qui aura 40 ans le 27 mars, souffre d'une "petite déchirure musculaire", a annoncé samedi le Bayern. Il va manquer les prochains matches du Bayern, qui n'a pas donné de durée d'indisponibilité. Selon le quotidien allemand Bild, le gardien devrait être absent deux semaines.

Sorti à la mi-temps du match de la 25e journée de Bundesliga vendredi, Neuer est également incertain pour le 8e de finale retour à Munich le mercredi 18 mars. Mardi à Bergame, il sera remplacé par le jeune Jonas Urbig (22 ans), qui a disputé cette saison 11 matches dont huit en Bundesliga et un en Ligue des champions.



Elise Chabbey remporte les Strade bianche Elise Chabbey (ici lors du dernier TdR) a remporté samedi les Strade bianche Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Elise Chabbey a signé samedi le plus beau succès de sa carrière. La Genevoise de 32 ans a remporté à Sienne l'édition féminine des Strade Bianche, marquée par les déconvenues des favorites.

Lauréate du dernier Tour de Romandie, Elise Chabbey (FDJ United-Suez) s'est imposée au terme d'un final indécis et palpitant, devant la Polonaise Kasia Niewiadoma, 2e pour la quatrième fois de sa carrière à Sienne, et l'Allemande Franziska Koch (3e).

Un temps lâchée sous l'effet des attaques de l'Italienne Elisa Longo Borghini (4e), Elise Chabbey est revenue dans le groupe de tête à six kilomètres de l'arrivée. La meilleure grimpeuse du Tour de France 2025 a fait la différence dans les derniers mètres de l'ascension de la Via Santa Caterina.

La Genevoise a joué des épaules pour passer en tête juste avant l'arrivée sur les pavés de la Piazza del Campo. "C'est l'une de mes courses préférées (...). Plusieurs fois, je me suis retrouvée à la limite de craquer et je me suis dit +c'est foutu+, mais j'ai réussi à chaque fois à me relancer", a-t-elle expliqué.

Favorites piégées Elise Chabbey, comme sa coéquipière Franziska Koch, ne devaient pas jouer la victoire car elles travaillaient pour leur leader Demi Vollering. Mais la Néerlandaise, victorieuse de la classique italienne en 2023 et 2025, a été piégée, d'abord par une crevaison à 38 km de l'arrivée, puis par une erreur d'itinéraire.

Revenu à une minute des coureuses de tête, le groupe dans lequel figurait également la Belge Lotte Kopecky (SD Worx), sacrée en 2022 et 2024, a en effet suivi un motard sur un chemin ne figurant pas dans le parcours. Pauline Ferrand-Prévot a quant à elle perdu du temps sur un ennui mécanique. Alors qu'elle revenait sur le groupe des autres favorites, elle les a suivies sur le mauvais itinéraire.



Ski: Robin Cuche sacré en descente Robin Cuche a cueilli l'or dans la descente des Paralympiques Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Robin Cuche tient sa première médaille dans des Paralympiques.

Et le skieur neuchâtelois n'a pas fait les choses à moitié samedi à Cortina, où il s'est paré d'or en descente dans la catégorie debout. Le Valaisan Théo Gmür s'est quant à lui classé 6e.

Désigné favori, Robin Cuche a donc parfaitement géré la pression, lui qui dispute déjà ses quatrièmes Jeux paralympiques alors qu'il n'est âgé que de 27 ans. Il a même survolé les débats samedi dans la première épreuve de ces joutes, comme Franjo von Allmen l'avait fait dans la descente des JO à Bormio un mois plus tôt.

Le Neuchâtelois, neveu du champion du monde 2009 de super-G Didier Cuche, s'est imposé avec 0''61 d'avance sur le Français Arthur Bauchet (2e). La médaille de bronze revient au Russe Aleksei Bugaev, qui a concédé 1''15. Sixième, le triple champion paralympique 2018 Théo Gmür a manqué le podium pour 1''10, alors que le Vaudois Emerick Sierro s'est classé 16e.



Suter battue pour 0''05 par Pirovano en descente Corinne Suter a manqué de très peu la victoire samedi à Val di Fassa Image: KEYSTONE/AP/Luciano Bisi Corinne Suter a manqué de très peu un cinquième succès en Coupe du monde de descente.

La Schwytzoise a terminé 3e samedi à Val di Fassa, à 0''05 de Laura Pirovano qui avait déjà triomphé la veille dans la discipline.

Laura Pirovano n'est donc pas redescendue de son nuage. Victorieuse pour la première fois en Coupe du monde 24 heures plus tôt, elle a remis ça samedi, elle qui avait dû attendre son 125e départ pour décrocher enfin un premier podium.

L'Italienne de 28 ans a fait la différence sur le bas du parcours, grâce à la meilleure vitesse instantanée (131,87 km/h). Elle s'est imposée avec 0''01 d'avance sur l'Autrichienne Cornelia Hütter et donc 0''05 sur Corinne Suter. Vendredi, elle avait devancé Emma Aicher de... 0''01 déjà !

Laura Pirovano fait même coup double puisqu'elle prend les commandes de la Coupe du monde de la discipline avant la descente des finales de Lillehammer, au détriment de la malheureuse Lindsey Vonn. Elle possède 28 points d'avance sur Emma Aicher (seulement 12e samedi), et 85 sur Kira Weidle-Winkelmann.

Blanc loin du compte Huitième vendredi, Corinne Suter a donc parfaitement redressé le tir, elle qui avait renoué avec la victoire huit jours plus tôt à l'occasion de la descente de Soldeu. La Schwytzoise a perdu du temps dans le même passage technique que la veille, mais elle est cette fois-ci parvenue à limiter la casse.

Déçue par sa 25e place de la veille, Malorie Blanc doit en revanche revoir sa copie. La Valaisanne a encore terminé hors du top 20. Jasmine Flury s'en est bien mieux sortie, se classant 12e - à égalité avec Emma Aicher - à 1''06. La Grisonne aurait même fait mieux sans une grosse frayeur à la réception du dernier saut.



Géant: Meillard 3e de la 1re manche, Braathen en tête Loïc Meillard a signé le 3e temps de la première manche à Kranjska Gora Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Loïc Meillard jouera la victoire en deuxième manche du géant de Kranjska Gora.

Le skieur d'Hérémence a réussi le 3e temps sur le premier parcours, à 0''35 du leader Lucas Pinheiro Braathen. Cinquième, Marco Odermatt pointe à près d'une seconde.

Porteur du dossard 1, Marco Odermatt faisait la moue au moment de franchir la ligne d'arrivée. Le Nidwaldien, qui reste sur sept podiums d'affilée à Kranjska Gora, ne s'y est pas trompé: l'Autrichien Stefan Brennsteiner, qui s'est élancé juste après, a amélioré de 0''78 son chrono.

Et Lucas Pinheiro Braathen a fait encore mieux. Le champion olympique 2026 de la discipline a battu Stefan Brennsteiner de 0''14 pour prendre les commandes, lui qui n'a pas encore remporté de géant sur le front de la Coupe du monde depuis qu'il représente le Brésil à l'automne 2025.

Vice-champion olympique de géant à Bormio, Loïc Meillard a fait jeu égal avec Pinheiro Braathen pendant les trois quarts du parcours samedi matin. Il a concédé 0''32 sur les 15 dernières secondes de course, mais peut toujours espérer décrocher son troisième succès de l'hiver dans la discipline.

Les deux autres Suisses présents parmi les 15 premiers partants n'ont pas signé d'exploit. Luca Aerni est 11e après le passage de 30 concurrents, à 1''48 du leader, alors que Thomas Tumler est 16e (à 1''96). La deuxième manche de l'avant-dernier géant de la saison est prévue à 12h30.



Un 39e succès pour Capela et les Rockets Clint Capela (30) et les Rockets ont battu Portland vendredi Image: KEYSTONE/AP/Michael Wyke Battu en prolongation par Golden State la veille, Houston a parfaitement su réagir vendredi en NBA. Les Rockets de Clint Capela ont battu Portland 106-99.

Menés 85-77 après une minute de jeu dans le dernier quart-temps, les Rockets ont renversé la table grâce à un partiel de 23-4 pour signer leur 39e succès de la saison, le cinquième dans leurs sept dernières parties. Ils confortent ainsi leur 4e place dans la Conférence Ouest.

Pivot titulaire de Houston, Alperen Sengun a brillé en cumulant 28 points et 6 rebonds. Mais le Turc a été très vite pénalisé par les fautes, offrant ainsi un temps de jeu important à Clint Capela (22 minutes). Le Genevois a fait le job en défense, captant 6 rebonds, mais il est resté discret en attaque (2 points).

La soirée a aussi été marquée par le retour aux affaires de Jayson Tatum. Victime d'une déchirure du tendon d'Achille droit il y a dix mois, l'ailier-vedette de Boston a été aligné durant 27 minutes dans un match gagné 120-100 face à Dallas. Et il a brillé cumulant 15 points, 12 rebonds et 7 assists.



Russell en pole à Melbourne, Verstappen accidenté George Russell salue le public après avoir remporté la qualification Image: KEYSTONE/AP George Russell (Mercedes) s'élancera en pole position du GP d'Australie dimanche après avoir remporté les qualifications. Max Verstappen (Red Bull) a quant à lui été victime d'un accident.

Cette séance qualificative a donc confirmé l'impression laissée lors des tests d'avant-saison: les Mercedes sont pour l'heure au-dessus de la mêlée. L'écurie allemande a d'ailleurs signé le doublé samedi sur le circuit du Melbourne Park.

George Russell a décroché sa 8e pole position en Formule 1, en devançant son coéquipier italien Kimi Antonelli de 0''293 en Q3. Troisième de ces qualifications, le Français Isack Hadjar (Red Bull) a concédé près de huit dixièmes (0''785) au Britannique.

La deuxième ligne sur la grille sera complétée par le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). Les McLaren occuperont pour leur part la troisième ligne: Oscar Piastri a signé le 5e temps, à 0''862, le tenant du titre Lando Norris le 6e (à 0''957).

"Fantastique..." Quadruple champion du monde, Max Verstappen a quant à lui eu un accident lors de la première partie des qualifications. Le Néerlandais s'élancera donc depuis la voie des stands dimanche lors de la course inaugurale de la saison.

"Mad Max", qui venait d'entamer son premier tour rapide, a perdu le contrôle de sa monoplace au bout de la ligne droite des stands avant de partir en tête à queue et de terminer dans un mur de protection après avoir traversé un bac à graviers.

"Je vais bien. L'essieu arrière s'est bloqué. Fantastique...", a déclaré le Néerlandais à la radio avant de s'extirper de sa voiture. Il se tenait la main et le poignet droits après avoir quitté son baquet.

