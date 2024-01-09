Miami prend sa revanche ++ Le PSG entame la défense de son titre

MLS: Inter Miami prend une petite revanche Un but de plus pour Messi Image: KEYSTONE/EPA Lionel Messi a marqué lors du succès 3-1 de l'Inter Miami face aux Seattle Sounders 3-1 en MLS. Les Floridiens ont ainsi pris une petite revanche après la finale de Leagues Cup perdue contre Seattle.

L'Argentin âgé de 38 ans s'est signalé avec une passe décisive pour son ancien compère de Barcelone Jordi Alba (12e) avant de marquer son 20e but de la saison en championnat à la 41e à la réception d'un centre d'Alba.

Les Sounders avaient remporté 3-0 face à l'Inter la finale de Leagues Cup le 31 août. Le match s'était achevé par une bagarre lors de laquelle Luis Suarez avait craché sur un membre du staff adverse.



Mondiaux de Tokyo: Ditaji Kambundji est entrée dans l'histoire Ditaji Kambundji est devenue lundi à Tokyo la première Suissesse à remporter une médaille d'or aux Mondiaux d'athlétisme. Elle voulait battre son record, mais a finalement obtenu un sacre inattendu.

La Bernoise de 23 ans avait fait preuve d'une remarquable constance les semaines précédant le point culminant de la saison au Japon. Troisième à Athletissima (12''59 sous la pluie), deuxième au Weltklasse (12''40, son record de Suisse égalé), Ditaji Kambundji semblait plus que prête à abaisser pour de bon sa marque référence.

Mais qu'elle l'améliore de seize centièmes pour décrocher le titre mondial, cela, rares sont ceux à l'avoir prédit. Dans le programme de présentation de World Athletics, la Suissesse n'était d'ailleurs même pas mentionnée parmi les favorites. Sa meilleure performance de la saison ne la plaçait qu'au 10e rang de la hiérarchie mondiale.

"Lâcher les chevaux" La soeur cadette de Mujinga ne cachait toutefois pas ses ambitions: "En demi-finale, tout doit être parfait. Et en finale, on lâche les chevaux", avait-elle imagé à la veille de son fantastique exploit. Un nouveau record de Suisse était donc le minimum attendu.

Ditaji Kambundji pensait vraiment que la course parfaite se produirait cette saison, d'autant plus qu'elle avait déjà montré l'exemple avant le début des compétitions en plein air. En mars, elle a égalé le record d'Europe en salle du 60 m haies (7''67) à l'occasion des championnats d'Europe d'Apeldoorn, remportant au passage une médaille d'or.

Son début d'été a ensuite été marqué par un haut niveau de performance, mais son record de Suisse établi en juin 2024 aux Européens de Rome (médaille d'argent) ne tombait pas. Elle tournait autour (12''43 à Monaco le 11 juillet, 12''49 à Lucerne le 15, 12''52 à Berlin le 27) avant de l'égaler à Zurich. Et de finalement le pulvériser à Tokyo, au moment opportun.

Tout simplement "kambundjienne" Les soeurs Kambundji sont connues pour leur sang-froid. Elles parviennent toujours à rester focalisées sur leurs objectifs dans les situations tendues. En mars, leurs entraîneurs Florian Clivaz et Claudine Müller décrivaient leurs points forts avec les adjectifs suivants: "concentrées, professionnelles, +kambundjiennes+". A Tokyo, Ditaji s'est montrée digne de ces qualificatifs.

Ces trois dernières années, la hurdleuse a développé une certaine forme de stabilité dans sa technique. On ne voit plus le côté "tout ou rien" avec lequel elle était parfois associée dans sa jeunesse. Elle ne fait qu'améliorer sa vitesse de base et les détails les plus spécifiques sont constamment peaufinés.

Mais pour Ditaji Kambundji, une deuxième approche, moins scientifique, est tout aussi importante. "A l'entraînement, on parle beaucoup de +flow+, de ressenti. Quand ça marche, ça marche. On met l'accent sur les sensations, la manière de franchir les haies", explique-t-elle.

Pas une revanche En 2023 déjà, à Budapest, la Bernoise avait atteint la finale des Mondiaux (7e place) et elle y serait sans aucun doute parvenue aux Jeux olympiques de Paris l'été dernier si sa santé avait joué le jeu. Pas question toutefois pour la jeune athlète de parler de revanche: "Chaque saison a ses propres défis. Il faut faire avec. Je suis simplement reconnaissante de me sentir en forme ici à Tokyo."

De la fierté, par contre, Ditaji Kambundji peut légitimement en ressentir. Sa performance sensationnelle au Japon la hisse au panthéon d'une discipline à la densité folle ces dernières saisons. Son chrono de 12''24 constitue la septième marque de tous les temps.

"C'est probablement LA plus grosse performance de l'athlétisme suisse. Enorme!", a applaudi le Fribourgeois Laurent Meuwly. L'ancien entraîneur de Lea Sprunger a presque raison: seuls les 22m75 de Werner Günthor au poids (1285 points) "valent" plus que les 12''24 de Kambundji (1255), selon la tabelle de World Athletics.

Mais en devenant la première Suissesse à décrocher l'or mondial, qui plus est dans une discipline de sprint, l'époustouflante Bernoise a sans nul doute marqué l'histoire du sport helvétique. "On ne saurait trop souligner l'importance de tout cela", résume Philipp Bandi, le directeur technique de Swiss Athletics.



Ligue des champions: le PSG entame la défense de son titre Le Paris Saint-Germain entame sa campagne de Ligue des champions avec la fierté du tenant du titre, mercredi contre l'Atalanta (21h00). Mais aussi avec la frustration liée à de multiples blessures.

Comme si les blessures pendant la trêve internationale de sa star Ousmane Dembélé, favori au Ballon d'or, et de l'étoile montante Désiré Doué ne suffisaient pas, l'infirmerie du club a vu arriver Khvicha Kvaratskhelia, Kang-in Lee et Lucas Beraldo après le match contre Lens dimanche (victoire 2-0).

De sacrés impairs au moment de devoir se hisser au niveau Ligue des champions pour recevoir l'Atalanta. L'équipe italienne est certes en reconstruction après le départ de son entraîneur emblématique Gian Piero Gasperini, mais elle vient d'étriller Lecce (4-1).

Surtout, la victoire est impérative pour se mettre en confiance, dans un calendrier de phase de ligue qui ne propose aucun match facile: déplacements à Barcelone, à Bilbao, au Sporting Portugal et à Leverkusen, réceptions du Bayern Munich, de Tottenham et Newcastle.

Sommer relégué sur le banc? Dans le camp suisse, les yeux seront tournés vers Amsterdam, où l'Ajax accueille l'Inter Milan de Yann Sommer et Manuel Akanji. Le portier suisse, artisan majeur de la dernière campagne européenne des Nerazzurri (défaite en finale), pourrait toutefois être relégué sur le banc.

Selon La Gazzetta dello Sport, le gardien né à Morges, dont le contrat expire à la fin de la saison, est menacé par l'Espagnol Josep Martinez. Lors du dernier match de Serie A, la défaite 4-3 contre la Juventus dimanche dans le derby d'Italie, Sommer n'a pas été irréprochable.

Le Bayern accueille Chelsea Deux autres grosses affiches sont au programme mercredi à 21h00. Solide leader de Bundesliga, le Bayern Munich accueille Chelsea, vainqueur de la Coupe du monde des clubs cet été aux Etats-Unis.

Le champion d'Angleterre en titre Liverpool reçoit pour sa part l'Atlético Madrid à Anfield. Les Reds ont l'ambition de frapper un premier grand coup sur la scène européenne après leur début de saison parfait en Premier League (quatre victoires en quatre matches).



Mondiaux de Tokyo: Ehammer et Moser visent une médaille Simon Ehammer et Angelica Moser peuvent rêver d'une médaille mondiale en finale de la longueur et de la perche mercredi à Tokyo. Timothé Mumenthaler entre en lice en séries du 200 m.

Seulement 11e de la qualification, incapable de franchir les 8 mètres, Ehammer devra sortir le grand jeu pour espérer décrocher une breloque lors de la finale (dès 13h49). Mais les compteurs sont remis à zéro et l'Appenzellois de 25 ans peut croire qu'un exploit est possible trois ans après sa médaille de bronze obtenue lors des Mondiaux d'Eugene.

Moser a de son côté connu moins de difficulté pour se qualifier pour la finale de la perche (dès 12h25). La Zurichoise de 27 ans a des chances de monter sur le podium, un an après être passée proche d'une médaille olympique à Paris (4e).

Timothé Mumenthaler ne pourra vraisemblablement pas viser les médailles sur 200 m, mais le sprinter genevois doit passer le cap des séries (dès 13h15). Le champion d'Europe 2024 du demi-tour de piste espère se qualifier pour les demi-finales qui auront lieu jeudi.



Super League: derby du Rhône critique pour Servette Le Servette FC se rend mercredi à Sion (19h00) avec pour objectif d'enfin décrocher une victoire en Super League. A Lugano, le Lausanne-Sport veut aussi mettre fin à sa série de défaites.

Ces deux matches en retard de la 4e journée donnent l'occasion à trois équipes en besoin de points (Lugano, Servette, LS) de se refaire une santé. Le FC Sion pourrait de son côté s'installer sur le podium en cas de succès à Tourbillon.

Vainqueurs dimanche à Winterthour (3-2) malgré quelques frayeurs en fin de match, les joueurs de Didier Tholot réussissent un très bon début de saison. Une quatrième victoire en six matches mercredi confirmerait que Sion est bien le meilleur club romand du moment.

Lausanne a pour sa part concédé une quatrième défaite consécutive en championnat dimanche sur la pelouse de Grasshopper (3-1). En se rendant chez des Tessinois encore plus en crise, le LS doit vraiment saisir l'opportunité de se relancer.



Ligue des champions: 4-4 entre la Juve et Dortmund Kenan Yildiz (à droite) et Yan Couto ont tous deux marqué Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Le premier choc de la saison en Ligue des champions a tenu ses promesses. A Turin, la Juventus et Borussia Dortmund ont fait match nul 4-4. Tous les buts sont tombés en seconde période!

La partie s'est totalement débridée après le thé. Les visiteurs ont pris l'avantage deux fois, par Adeyemi (52e) et Nmecha (65e). Mais la Juve a répliqué grâce à Yildiz (63e), auteur d'une frappe somptueuse, et au joker Vlahovic (67e).

Le BVB est repassé devant grâce à Yan Couto (74e) puis Bensebaini (86e/penalty). Mais les Italiens n'ont rien lâché. Vlahovic a réduit l'écart (94e) avant de servir Kelly pour le 4-4 (96e) dans un final hallucinant. Gregor Kobel n'a rien pu faire sur les quatre buts encaissés. Le portier suisse a par ailleurs sauvé plusieurs fois son camp.

Le Real grâce à deux buts sur penalty Le Real Madrid a peiné à domicile face à Marseille (2-1), mais s'en est sorti grâce à un doublé de Mbappé sur penalty. Les visiteurs ne se sont pas cachés et ont ouvert le score par Weah (22e). Sur penalty, Mbappé a égalisé (29e).

Rulli a ensuite souvent sauvé l'OM. Le Real a perdu ses deux latéraux droits: Alexander-Arnold est sorti sur blessure (5e), et Carvajal a été expulsé pour un coup de tête sur Rulli (72e). Un deuxième penalty de Mbappé a fait la différence (81e).

Sensation à Lisbonne Qarabag, l'un des petits poucets de la compétition, a démontré avoir sa place à ce niveau. Le club azéri, mené 2-0 à Lisbonne par le Benfica après un quart d'heure, a trouvé les ressources pour finalement créer la sensation et s'imposer 3-2 grâce à Kashchuk (86e).

A Londres, Tottenham l'a emporté 1-0 face à Villarreal. La décision est tombée sur un autogoal gag du gardien Luiz Junior dès la 4e.



Sandro Schmid donne la victoire à Gottéron Sandro Schmid (no 73) congratulé par Attilo Biasca et par Ludwig Johnson après son ouverture du score. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Avec Lausanne bien sûr, Fribourg-Gottéron et Bienne sont les autres grands gagnants de la soirée. Pour les Fribourgeois, le succès 5-4 aux tirs au but à Zoug tombe à pic.

Il gomme en quelque sorte la défaite sans appel concédée vendredi à Lausanne et il souligne que Gottéron peut également briller loin de ses bases. Déjà auteur d’un doublé dans le temps réglementaire, Sandro Schmid a inscrit le penalty de la victoire dans le shootout.

Sur sa glace, le HC Bienne a battu Lugano 3-2 pour cueillir son premier succès de la saison. Il a été acquis sur une réussite de Toni Rajala après 59 secondes de jeu dans la prolongation. Menés 2-0 à l’appel des dix dernières minutes, les Seelandais sont revenus dans le match grâce à Petr Cajka et Marcus Sylvegaard.

Ajoie n'y arrive pas Le début de saison du HC Ajoie tourne, en revanche, doucement au cauchemar avec une quatrième défaite en quatre rencontres. Les Jurassiens ont été battus à domicile par Rapperswil -Jona (2-4). L’ouverture du score de Niklas Friman après seulement 30 secondes de jeu aurait pu placer le HC Ajoie sur une voie royale. Mais au fil des minutes, les Jurassiens n’ont pas pu masquer leurs lacunes du moment pour concéder cette défaite qui fait mal. Auteur d’un hat-trick, son quatrième en National League, Tyler Moy fut le grand homme du match.

Zurich battu 2-1 à Langnau un adversaire contre lequel il restait sur... onze victoires de rang, le HC Davos est désormais la seule équipe à avoir fait le plein depuis les trois coups du championnat. Sur leur glace, les Grisons ont battu Kloten 4-2 pour un quatrième succès. Cette première place du HC Davos ne constitue pas une surprise dans la mesure où l’équipe de Josh Holden n’a peut-être jamais été aussi bien équilibrée.





Lausanne humilie Genève-Servette Théo Rochette ouvre le score. Le festival peut commencer pour le LHC... Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne a humilié Genève mardi à Malley lors du premier derby lémanique de la saison pour la 4e journée de National League. Les Vaudois l'ont emporté 11-0.

La honte, le déshonneur, l'humiliation. Le jeûne genevois a eu lieu jeudi dernier, mais les Aigles ont visiblement voulu poursuivre l'histoire en jeûnant devant le but adverse. Incapables de produire quoi que ce soit de solide, les joueurs de Yorick Treille ont été disséqués par un LHC à qui tout a réussi. En ce mardi 16 septembre, le LHC s'est mué en entreprise de désinfection où aucune araignée n'a survécu tant les joueurs vaudois ont chassé les toiles du but adverse.

Lausanne a commencé son match comme face à Fribourg. Les Lions ont joué simple en mettant la pression sur la cage de Stéphane Charlin. Après une première grosse occasion pour Riat (5e), les Vaudois ont ouvert le score à la 8e par l'entremise de Théo Rochette. Bien lancé, le numéro 90 a battu Charlin à mi-hauteur.

Triplé de Rochette Comme lors du match contre Gottéron, le LHC a doublé la mise. A la 18e et alors qu'ils étaient à 5 contre 3, c'est Erik Brännström qui a nettoyé la lucarne de Charlin d'un puissant tir. Le tiers médian a tourné à la démonstration avec des Lions qui ont enlevé le deuxième vingt 6-0 ! Stéphane Charlin n'a d'ailleurs pas résisté au 5-0 de Czarnik et a cédé sa place à Robert Mayer à la 24e.

Mais ce changement n'a eu aucun effet. Les Lausannois ont continué à se montrer cliniques. Théo Rochette y est allé de son triplé, tandis qu'Austin Czarnik a inscrit 5 points (1 goal/4 assists).

Bien entendu, ce résultat est le plus gros écart jamais réalisé dans l'histoire moderne du club vaudois. Avant cela, les plus grosses victoires étaient des 8-1 face à Davos le 15 octobre 2016 et en play-off face à Langnau le 23 mars 2019. Quant aux derniers matches avec plus de dix buts, il faut remonter au 28 janvier 2022 lorsque Zoug avait écrasé Ajoie 11-0. A noter que Genève avait encaissé dix buts aux Vernets le 2 octobre 2021 face à Ambri lors d'un revers 10-4. Mais là, la pilule passe encore plus mal.



Ligue des champions: Arsenal s'impose à Bilbao Gabriel Martinelli ouvre le score une minute après son entrée en jeu Image: KEYSTONE/AP/Miguel Oses Arsenal a pris un départ victorieux en Ligue des champions. Les Gunners sont allés s'imposer 2-0 à Bilbao face à l'Athletic Club lors de la 1re journée de la phase de ligue.

Les Londoniens ont parfois été bousculés par leurs adversaires basques, surtout en début de match. Mais ils ont su laisser passer l'orage avant de progressivement prendre le dessus.

Entré en jeu à la 71e à la place d'un Eze très discret, Martinelli n'a pas tardé à justifier la décision de son manager Mikel Arteta. Lancé en profondeur sur une déviation de Trossard, qui avait relayé Gyökeres (65e), le Brésilien est allé marquer sur son premier ballon à la 72e. Les deux remplaçants ont inversé les rôles à la 87e, le Belge étant cette fois à la conclusion.

L'Union Saint-Gilloise a pour sa part fêté ses grands débuts en Ligue des champions par un succès 3-1 sur la pelouse du PSV Eindhoven. David (9e/penalty), El Hadj (39e) et MacAllister (81e) ont inscrit les buts des champions de Belgique, pour qui le Suisse Marc Giger est entré à la 67e. Celui-ci a été transféré à l'Union depuis Schaffhouse en janvier 2025.



Stan Wawrinka déroule Stan Wawrinka ne s'est pas pris les pieds dans le tapis Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Deux jours après sa finale perdue à Rennes devant Hugo Gaston, Stan Wawrinka (ATP 137) a su rebondir. Le Vaudois a passé le cap du 1er tour du Challenger de Saint-Tropez.

Le Vaudois s’est imposé 6-3 6-3 devant l’Allemand de 17 ans Justin Engel (ATP 217). Il a su, ainsi, parfaitement gérer la transition entre l’indoor et le dur extérieur. Stan Wawrinka a conclu après seulement 61 minutes de match face à un joueur un brin trop émotif. Le fait d’affronter un triple vainqueur en Grand Chelem n’a pas aidé le junior de Nuremberg à lâcher vraiment ses coups.

Jeudi, Stan Wawrinka sera opposé au Français Robin Bertrand (ATP 311) en huitième de finale. Sa route devrait ensuite logiquement croiser en quart de finale celle de la tête de série no 1 du tableau, l'Espagnol Martin Landaluce (ATP 139).



Mondiaux de Tokyo: Faith Kipyegon sacrée pour la 4e fois Quatre titres mondiaux sur 1500 m pour Faith Kipyegon Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON La Kényane Faith Kipyegon (31 ans) a décroché son quatrième titre de championne du monde du 1500 m mardi à Tokyo. En 3'52''15, elle a encore renforcé son hégémonie sur le demi-fond.

Egalement triple championne olympique de la distance, la détentrice du record du monde a mené sa course d'une main de maître, en tête du début à la fin. Elle a devancé sa compatriote Dorcus Ewoi (3'54''92) et l'Australienne Jessica Hull (3'55''16).

Avec cinq titres mondiaux (dont un sur 5000 m), trois titres olympiques et cinq records du monde battus en deux ans seulement (1500 m trois fois, mile, 5000 m depuis battu), Kipyegon continue de réécrire une page entière de l'histoire de l'athlétisme. Jamais personne, hommes et femmes confondus, n'avait autant dominé le demi-fond.

Kerr titré à la hauteur Le Néo-Zélandais Hamish Kerr a confirmé sa domination sur le saut en hauteur. Le champion olympique en titre a ajouté une médaille d'or mondiale à son palmarès. Il a été le seul concurrent à franchir une barre à 2m36, et ce dès son premier essai. Cela a aussi constitué la meilleure performance mondiale de l'année.

Son plus sérieux adversaire a été le Sud-Coréen Sang-Hyeok Woo, qui a décroché l'argent avec 2m34. Le Tchèque Jan Stefala a complété le podium avec 2m31.

Katzberg impérial au marteau Le champion du monde et olympique Ethan Katzberg a conservé son titre au marteau grâce à un jet à 84m70 au deuxième essai. Le Canadien âgé de 23 ans a explosé son record pour devenir le cinquième meilleur performeur de l'histoire de la discipline. Il s'agit même de la meilleure performance mondiale au marteau depuis... 2005.

Le Canadien a dominé le concours puisque trois de ses six lancers lui auraient permis d'être sacré. Katzberg a devancé l'Allemand Merlin Hummel (82m77) et le Hongrois Bence Halasz (82m69), qui àtait déjà 3e aux Mondiaux 2023 et 2e aux JO 2024.



Mondiaux de Tokyo: Jason Joseph passe à côté de sa finale Jason Joseph (à gauche) s'est raté en finale du 110 m haies. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Jason Joseph a manqué son affaire en finale du 110 m haies des Mondiaux de Tokyo mardi. Le Bâlois s'est arrêté avant de franchir la première haie. L'Américain Cordell Tinch s'est imposé en 12''99.

Que de regrets pour Joseph! L'athlète de 26 ans est passé à côté de son sujet pour sa deuxième finale mondiale, deux ans après sa 7e place à Budapest. Pourtant bien parti, il n'a même pas tenté de franchir la première haie, comme tétanisé par l'enjeu. Il n'a pas non plus semblé blessé.

Médaillé de bronze aux Championnats d'Europe de Rome en juin 2024, le Suisse a vraiment manqué une occasion en or de décrocher une breloque historique au lendemain du titre de Ditaji Kambundji sur 100 m haies. Son record de Suisse (13''07), qu'il a atteint à deux reprises cette saison, lui aurait en effet permis de monter sur le podium à Tokyo.

Tinch devant deux Jamaïcains La course a été remportée sans surprise par le grand dominateur de la discipline cette saison, l'Américain Cordell Tinch (12''99). Le 4e meilleur performeur de l'histoire s'est imposé devant les Jamaïcains Orlando Bennett (13''08) et Tyler Mason (13''12).

Jason Joseph avait réussi une belle demi-finale pour se qualifier pour le point d'orgue de cette quatrième journée des Mondiaux japonais. Il avait pris la 2e place de sa demi-finale derrière Tinch en 13''18 malgré un mauvais départ.

Devant son public, Rachid Muratake n'a pas non plus réussi d'exploit. Le Japonais s'est classé 5e de cette finale (13''18) à laquelle le triple champion du monde en titre américain Grant Holloway, éliminé en demi-finale, n'a pas participé.



Mondiaux: Jason Joseph qualifié pour la finale du 110 m haies Jason Joseph a terminé sa demi-finale comme un boulet de canon. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Jason Joseph disputera la finale du 110 m haies mardi à 15h20 à Tokyo. Le hurdleur bâlois a pris la deuxième place de sa demi-finale (13''18) derrière l'Américain Cordell Tinch.

Comme à son habitude, Joseph a pris quelques longueurs de retard au départ de cette course avant de monter en puissance et rattraper presque tous ses concurrents. Seul Tinch, vainqueur en 13''16 et meilleur performeur mondial de l'année (12''87), a résisté au retour du Suisse.

S'il parvient à réaliser un départ un peu plus rapide et courir au niveau de son record de Suisse (13''07), l'athlète de 26 ans pourrait bien toucher du doigt une médaille. D'autant plus qu'un candidat au podium, l'Américain Dylan Beard, est passé à la trappe lors de la première demi-finale. Grant Holloway, triple champion du monde sortant et champion olympique à Paris, a lui aussi pris la porte.



Mondiaux de Tokyo: Annik Kälin renonce à l'heptathlon Blessée au pied, Annik Kälin ne pourra pas défendre ses chances lors de l'heptathlon. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Les Championnats du monde de Tokyo tournent court pour Annik Kälin. Blessée au pied droit dès son premier saut lors de la qualification de la longueur samedi, la Grisonne doit renoncer à l'heptathlon.

"Des examens et une IRM ont révélé une réaction de stress au niveau du talus, une déchirure des ligaments interne et externe, une irritation du tendon tibial postérieur et un gonflement important avec hémorragie dans l'articulation", a annoncé Swiss Athletics mardi dans un bref communiqué.

L'athlète de 25 ans n'avait pas pu retenir ses larmes samedi après s'être blessée. Au Japon, la recordwoman de Suisse de la longueur et de l'heptathlon avait fait le choix de s'aligner sur les deux disciplines et visait une première médaille mondiale en extérieur.

