Milan-Côme pas en Australie ++ Meillard 3e

NL: Fin de série pour Lausanne, Ajoie s'incline lourdement La joie de Ramon Untersander après avoir offert la victoire à Berne en prolongation lundi à Lausanne. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne s'est incliné 3-2 en prolongation face à Berne, qui a mis fin à une série de sept victoires du LHC lundi en National League. Malgré l'ouverture du score, Ajoie a été défait 6-1 à Lugano.

Dans un match longtemps indécis, il a fallu attendre la dernière minute de la deuxième période pour voir les Vaudois ouvrir la marque grâce à un puck dévié par Erik Brännström. Mais les Ours ont répliqué à deux reprises dans le dernier tiers, par Ramon Untersander à la 42e puis Mats Alge à la 48e. Drake Caggiula a ramené les siens à 2 partout 8 minutes du terme, mais Untersander a frappé une deuxième fois en prolongation pour ramener à Berne une troisième victoire en cinq rencontres.

Face à l'équipe de la capitale qui pointe désormais à la 11e place du classement, il s'agit de la première défaite cette saison pour les Lions en trois confrontations. Les Lausannois (65 points) restent ainsi à la troisième place derrière Fribourg-Gottéron (67), mais avec un match de moins que les Dragons.

Ajoie s'incline lourdement à Lugano Dans l'autre rencontre de National League de la soirée, Ajoie n'a pas pu éviter une 5e défaite d'affilée 6-1 à Lugano. Malgré l'ouverture du score par Julius Nättinen à la 9e, les Jurassiens n'ont pas su contenir les assauts des Tessinois, notamment lors d'un deuxième tiers catastrophique, où les Ajoulots ont encaissé quatre buts.



Serie A: Milan - Côme n'aura pas lieu en Australie Stade habituel de l'AC Milan, San Siro sera le théâtre en février les JO 2026, y rendant impossible la tenue du match entre les Milanais et Côme. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO Le match de championnat italien entre le Milan AC et Côme n'aura pas lieu à Perth, en Australie, comme prévu. C'est ce qu'ont décidé lundi d'un commun accord la Serie A et les autorités australiennes.

Les parties impliquées ont expliqué que cette annulation est due à des contraintes financières liées aux conditions imposées par la fédération asiatique de football. Le match de la 24e journée du championnat aura donc lieu le 8 février pendant les Jeux olympiques sur sol italien.

"Nous regrettons l'échec de ce projet et sommes fermement convaincus qu'il s'agit d'une occasion manquée pour la promotion internationale du football italien", a commenté Ezio Simonelli, le président de la Serie A. L'idée a suscité des critiques parmi les supporters. En octobre, le projet de la Ligue espagnole de faire jouer le match de championnat entre le FC Barcelone et Villarreal à Miami avait déjà été rejeté.



Coupe de l'America: des nouveautés annoncées Alinghi va continuer en Coupe de l'America Image: KEYSTONE/AP/JOAN MONFORT Le Team Alinghi participera finalement aux qualifications de la prochaine Coupe de l'America. Celles-ci, sous le nom de Coupe Louis Vuitton, se dérouleront l'an prochain au large de Naples.

Après des mois de discussions en coulisses, cinq équipes ayant participé à la dernière Coupe de l'America ont annoncé la création d'une alliance inédite et surtout l'organisation de la compétition tous les deux ans seulement, une petite révolution. Depuis sa première édition en 1851, la course à l'aiguière d'argent s'est toujours déroulée à un rythme erratique, au bon vouloir du tenant du titre qui, une fois le trophée en main, décide du calendrier et des règles de l'édition suivante.

Mais dans la continuité d'annonces récentes visant à moderniser l'image de la course - équipage mixte, plafonnement des budgets à 75 millions d'euros par campagne - le "Defender" Team New Zealand a détaillé lundi de nouveaux engagements. Pour une meilleure visibilité, l'épreuve reine devient officiellement biannuelle à partir de l'édition 2027, qui aura lieu à Naples.

"Entité unifiée" Par ailleurs, changement majeur dans l'histoire de cette compétition âgée de 174 ans, l'organisation des prochaines éditions n'est plus seulement à la charge du "Defender". Elle sera confiée à une "entité unifiée", alliance inédite entre équipes fondatrices qui auront toutes voix au chapitre pour participer à la "croissance" et à la "stabilité à long terme" de la compétition.

"Cette alliance veillera à ce que la Coupe de l'America reste le terrain de jeu ultime pour les meilleurs marins du monde et les prouesses technologiques", s'est réjoui Ben Ainslie, directeur d'Athena Racing, premier défi lancé aux Kiwis en vue de 2027.

À ce stade, cinq écuries font partie du partenariat: Team New Zealand (NZL), Athena Racing (GBR), Luna Rossa (ITA), Team Alinghi (SUI) et K-Challenge (FRA). Elles collaboreront toutes au sein d'une structure de gouvernance indépendante.



Slalom d'Alta Badia: Loïc Meillard troisième La satisfaction de Loïc Meillard après son podium Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Loïc Meillard a pris la troisième place du slalom Coupe du monde d'Alta Badia. Le Suisse n'a été devancé que par le Norvégien Atle Lie McGrath et le Français Clément Noël.

Déjà troisième après le parcours initial, Meillard a montré une belle constance pour maintenir son rang en finale. Il lui a manqué 0''39 par rapport au vainqueur, qui l'a emporté avec 0''30 sur Noël, qui avait réalisé le meilleur temps de la 1re manche.

Trois autres Helvètes ont inscrit des points dans la station italienne. Tanguy Nef a pris une belle septième place, alors que Daniel Yule (26e) et Matthias Iten (27e) ont aussi terminé dans le top 30.



Bienne: Dominic Zwerger s'engage pour quatre ans Dominic Zwerger va changer d'équipe la saison prochaine Image: KEYSTONE/Andrea Branca L'attaquant international autrichien Dominic Zwerger (29 ans) quittera Ambri-Piotta au terme de la saison. Il a signé un contrat de quatre ans avec le HC Bienne, a indiqué le club seelandais.

Zwerger évoluait en Léventine depuis la saison 2017/18. Cette saison, il a inscrit 12 buts et donné 8 assists en 33 matches de National League.



Slalom d'Alta Badia: Loïc Meillard troisième après la 1re manche Une bonne première manche pour Loïc Meillard Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Loïc Meillard figure sur le podium provisoire après la 1re manche du slalom Coupe du monde d'Alta Badia. Le champion du monde en titre a signé le troisième temps, à 0''26 du Français Clément Noël.

Le Valaisan d'origine neuchâteloise, qui s'élançait avec le dossard no 1, a livré une manche très solide, signant notamment le meilleur chrono dans le secteur 3. Il peut envisager la 2e manche, au programme dès 13h30, avec confiance.

Noël s'est montré le plus rapide lundi matin. Il a devancé de 0''09 le Norvégien Atle Lie McGrath. Derrière Meillard, le deuxième meilleur Suisse a été le Genevois Tanguy Nef (10e), qui a concédé 0''89. Le Valaisan Daniel Yule a lui fini à 1''74 et sa place en finale n'est pas encore assurée.

Marc Rochat, Ramon Zenhäusern et Luca Aerni peuvent pour leur part déjà ranger leurs skis. Avec un retard respectif de 2''11, 2''48 et 2''69, le Vaudois, le géant valaisan et le Fribourgeois n'ont pas passé le cut du top 30.



NBA: Capela et George du côté des perdants Deux petits points pour Capela dimanche soir Image: KEYSTONE/AP/Karen Warren Les deux Suisses engagés en NBA ont quitté le parquet après une défaite dimanche. Clint Capela (2 points) et les Houston Rockets se sont inclinés 125-124 à Sacramento face aux Kings.

Pour sa part, Kyshawn George a marqué 14 points avec les Washington Wizards. Mais cela n'a pas suffi, la franchise de la capitale perdant 124-113 chez elle contre les San Antonio Spurs.



NHL: un dimanche peu fructueux pour les Suisses Roman Josi a gagné dimanche Image: KEYSTONE/AP/GEORGE WALKER IV Roman Josi a été le seul Suisse à fêter un succès dimanche en NHL. Le capitaine bernois des Nashville Predators et son équipe ont en effet battu les New York Rangers 2-1.

Le trio helvétique des New Jersey Devils - Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler - a subi un revers 3-1 à domicile face aux Buffalo Sabres, qui ont signé une sixième victoire de suite.

Défaite aussi pour les Winnipeg Jets et Nino Niederreiter, battus 4-3 ap à Salt Lake City par Utah Mammoth. L'attaquant grison attend depuis onze matches d'inscrire un but ou un assist.



Meillard pour conformer son retour en slalom à Alta Badia Comme l'an dernier et en 2020, Alta Badia accueille un slalom lundi après le géant dominical. Et la Gran Risa réussit bien aux Suisses.

L'année passée, Loïc Meillard n'avait rien pu faire face à l'intouchable Timon Haugan qui l'avait emporté avec 1''13 d'avance. Mais le skieur d'Hérémence avait obtenu un très joli podium pour empêcher un triplé norvégien.

Deuxième à Val d'Isère derrière...Haugan, le Valaisan d'origine neuchâteloise espère bien connaître le même succès. Un état d'esprit que doit aussi avoir Ramon Zenhäusern. Le colosse de Bürchen traverse une période difficile. Peut-être que de revenir sur la piste où il a remporté l'une de ses quatre victoires dans la discipline, en 2020, va l'aider à se détendre.

Pour les autres comme Daniel Yule, Tanguy Nef, Marc Rochat ou encore Luca Aerni, il va falloir se battre pour se qualifier pour les JO. Si Nef est dans le bon wagon après sa 5e place à Gurgl, Yule devrait quand même aller chercher un top 10 pour son moral.



CAN 2025: le Maroc remporte le match d'ouverture Marco Odermatt vise un 6e succès en géant à Alta Badia Image: KEYSTONE/EPA ANSA/LUCIANO SOLERO Le Maroc a réussi son entrée dans la CAN 2025 qu'il organise. A Rabat, dans le groupe A, la sélection de Walid Regragui a battu logiquement les Comores 2-0 sous une pluie parfois diluvienne.

Les Marocains ont passé l'épaule à la 55e grâce à Brahim Diaz. Le joueur du Real Madrid a transformé une passe précise de Mazraoui et inscrit son 9e but en 16 sélections. El-Kaabi a doublé l'avance des siens d'un spectaculaire retourné (74e). L'attaquant d'Olympiakos, entré en jeu à la 65e, a ainsi marqué pour la 18e fois en 48 capes.

En première mi-temps, le pays organisateur aurait pu prendre les devants, mais le gardien Pandor a sauvé du genou un penalty assez mal botté par Rahimi (11e).



Saut: Hauswirth 23e et meilleur Suisse à Engelberg Sandro Hauswirth a été le meilleur Suisse dimanche Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Les Suisses n'ont pas brillé lors du concours dominical Coupe du monde à Engelberg. Le meilleur d'entre eux a été Sandro Hauswirth (23e) juste devant Juri Kesseli (24e) et Yannick Wasser (26e).

Seuls trois des huit Helvètes en lice ont décroché leur place en finale. La déception a notamment été grande pour Simon Ammann (37e), qui avait fini 20e samedi, et pour Gregor Deschwanden (39e). Le Lucernois, très à l'aise l'hiver dernier, semble avoir totalement perdu ses repères.

Sur le Titlis, c'est le Japonais Ryoyu Kobayashi qui s'est imposé grâce à des sauts de 133 et 132 m. Il a précédé le Slovène Domen Prevc, vainqueur du concours de la veille, et l'Allemand Felix Hoffmann.



Super League: Saint-Gall s'impose contre GC Hugo Vandermersch donne la victoire aux Saint-Gallois Image: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER Saint-Gall a cueilli un succès précieux en s'imposant 2-1 à Zurich contre Grasshopper lors de la 19e journée de Super League. Cela permet aux Brodeurs de rester à trois points du leader Thoune.

Au Letzigrund, les Saint-Gallois ont décroché la totalité de l'enjeu grâce à des réussites de Baldé (28e) et Vandermersch (48e). Les Sauterelles, qui avaient provisoirement égalisé par Zvonarek (42e), n'ont pas pu éviter une défaite qui les laisse au 11e et avant-dernier rang.

La pause hivernale arrive à point nommé pour les Young Boys. Battus 3-0 au Cornaredo par Lugano, les Bernois font peine à voir en cette fin décembre. Ils n'ont pas réagi après la claque 6-2 reçue à domicile mercredi contre GC. YB a fini à dix après l'expulsion de Janko (59e), symptomatique des errements défensifs et des nerfs à vif qui caractérisent son équipe.

Lugano a rapidement plié l'affaire. Les bianconeri ont marqué par Behrens (3e) et Steffen (16e). Ils ont manqué plusieurs occasions de saler l'addition en seconde période avant d'y parvenir par Koutsias (66e). Grâce à ce succès, Lugano se hisse sur le podium provisoire, au 3e rang avec une longueur d'avance sur Bâle et quatre sur YB.



Super League: Lausanne-Sport sèchement battu à domicile Les Lucernois ont pu se congratuler plusieurs fois Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le Lausanne-Sport a fini 2025 sur une note négative. Lors de la 19e journée de Super League, il s'est incliné 4-0 à la Tuilière face à Lucerne, qui a marqué trois fois dans les dix dernières minutes.

Trois jours après un succès de prestige face à la Fiorentina en Conference League, l'équipe de Peter Zeidler s'est fait corriger par Lucerne en deuxième période. Le club de Suisse centrale a fini par trouver la faille par Kevin Spadanuda à la 61e sur corner.

À huit minutes du terme, Bryan Okoh est encore parvenu à percer le rideau défensif lucernois sans parvenir à cadrer, avant que Lucas Ferreira (89e) et Lars Villiger à deux reprises dans le temps additionnel n'assurent le succès de Lucerne. Il s'agit de la première défaite du LS depuis son élimination face à Yverdon en Coupe de Suisse le 3 décembre. Au classement, les Vaudois comptent 21 points, soit six de retard par rapport à la barre.

Lucerne gagne enfin Déterminés à mettre fin à une série de six matches sans victoire en championnat, les Lucernois ont pris l'initiative dès le début de rencontre. Le portier Karlo Letica a dû se déployer dès la 4e pour éviter l'ouverture du score.

Le gardien croate a encore eu la main ferme à la 34e, bloquant à deux reprises les tirs de Julian von Moos. Privé de son atout offensif Gouassou Diakité, le LS n'a pas su faire douter les visiteurs durant la première mi-temps et a souffert, à l'image d'Hamza Abdallah, sorti sur blessure à la 26e.



Lucien Favre annonce la fin de sa carrière d'entraîneur Lucien Favre n'entraînera plus Image: KEYSTONE/EPA Getty Images POOL Lucien Favre (68 ans) a annoncé la fin de sa carrière d'entraîneur dans le Matin Dimanche et le SonntagsBlick. Le Vaudois a été l'un des meilleurs techniciens suisses de l'histoire.

Discret depuis son départ de Nice en janvier 2023, Lucien Favre a évoqué dans le Matin Dimanche "la fin d’une aventure extraordinaire", entamée au début des années 1990 après la fin de sa carrière de joueur.

"J'ai pris ma décision il y a longtemps déjà, parce que j'ai senti que c'était le moment: tout est accompli, c'est assez", a-t-il sobrement commenté dans le SonntagsBlick. Favre s'est progressivement fait une réputation en passant par Echallens, Yverdon, Servette et Zurich. Il a ouvert son palmarès en remportant la Coupe de Suisse (2001 avec Servette, 2005 avec le FCZ) et en décrochant deux titres de champion avec le FC Zurich (2006/2007).

Périple à l'étranger Cela lui a ouvert les portes de l'étranger. Il a successivement dirigé Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach, Nice, Borussia Dortmund avant un retour à Nice, qui a ainsi été la dernière étape de son périple. Le Vaudois a laissé partout l’empreinte d’un coach méticuleux, obsédé par le détail et la progression individuelle.

En Allemagne, où il a dirigé près de 400 matches, il reste une référence absolue, élu meilleur entraîneur du XXIe siècle par les supporters de Gladbach, ceci même sans avoir gagné de trophée. "Cela fait plusieurs mois que j’ai senti que l’envie n’était plus là. J’ai entraîné pendant vingt-neuf ans. Maintenant, l’âge des coachs dans les grands championnats d’Europe tourne autour de 55 ans et moins. Il y a même quelques trentenaires. Tout change, et le foot n’y échappe pas. Il est à l’image de la société", explique le Vaudois dans l'interview accordée au Matin Dimanche.

