Naples est inarrêtable ++ Shelton remporte un tie-break improbable

Giovanni Mpetshi Perricard: le finaliste que l'on n'attendait pas La joie de Giovanni Mpetshi Perricard après avoir armé un dernier ace sur la balle de match. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS La finale 2024 des Swiss Indoors opposera deux grands bombardiers au service. L’affrontement entre Ben Shelton (ATP 23) et Giovanni Mpetshi Perricard risque bien d’affoler les radars. Giovanni Mpetshi Perricard a "vengé" son compatriote Arthur Fils (ATP 20), battu 6-3 7-6 (11/9) par Shelton dans la première demi-finale. Le Lyonnais s’est imposé 7-6 (8/6) 6-4 devant Holger Rune (ATP 14) sans concéder, comme Shelton lors de la première demi-finale, la moindre balle de break sur son engagement. Il a armé 17 aces qui font suite aux 21 de son premier tour contre James Duckword, aux 22 de son huitième de finale contre Félix Auger-Aliassime et aux 27 de son quart de finale contre Denis Shapovalov, le seul joueur à s’être procuré des balles de break – 3 – devant lui. Dans cette seconde demi-finale, Giovanni Mpetshi Perricard a su exploiter un terrible trou d’air du Danois. Rune a, en effet, perdu le tie-break du premier set à 7/6 sur sa première double faute de la partie avant de lâcher son service d’entrée de jeu au second. Le finaliste de 2022 a tout perdu en l’espace de cinq minutes. Victorieux au printemps du tournoi de Lyon sur terre battue, Giovanni Mpeshi Perricard tentera de redonner au tennis français une victoire aux Swiss Indoors qu’il attend depuis le sacre de Yannick Noah en 1987. Il abordera cette finale avec l’ambition de confirmer face à Ben Shelton le succès 6-3 7-6 cueilli en juin dernier sur le gazon du Queen’s.

Manchester City prend la tête en attendant Arsenal-Liverpool Haaland a inscrit le but de la victoire face à Southampton Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Manchester City a profité de la venue du mal classé Southampton (1-0) samedi pour prendre la tête de la Premier League. Liverpool devra donc s'imposer dimanche sur la pelouse d'Arsenal pour récupérer le fauteuil de leader à l'issue de la 9e journée. Samedi à l'Etihad Stadium, Manchester City - où Manuel Akanji a été aligné durant l'intégralité de la rencontre - a dominé la nouvelle lanterne rouge du championnat (1 point) grâce à un but inscrit très tôt par Erling Haaland (5e, 1-0). En puissance, Haaland s'est défait du marquage adverse pour reprendre à l'arraché un centre de Matheus Nunes et mettre derrière lui une série de trois matches sans marquer en Premier League. Southampton s'est ainsi incliné pour la huitième fois en neuf matches.

Naples décroche une quatrième victoire de suite La joie du capitaine Giovanni Di Lorenzo, buteur décisif pour Naples samedi Image: KEYSTONE/EPA/CIRO FUSCO Naples, leader du Championnat d'Italie, a souffert mais a arraché contre Lecce une quatrième victoire consécutive (1-0) samedi lors de la 9e journée de la Serie A. Le capitaine Giovanni Di Lorenzo a donné la victoire à son équipe à la 73e en reprenant un ballon repoussé par le gardien de Lecce après une tête de Scott McTominay. Grâce à sa septième victoire cette saison, le Napoli totalise 22 points et est assuré de rester en tête du championnat après cette 9e journée. Il peut même accroître son avance sur l'Inter (2e, 17 points) et la Juventus (3e, 16 points) si ses deux poursuivants devaient se neutraliser lors du "derby d'Italie" dimanche à 18h00. L'équipe d'Antonio Conte va être fixée rapidement sur ses ambitions, puisqu'elle va affronter tour à tour l'AC Milan mardi, l'Atalanta le 3 novembre et l'Inter à San Siro le 10 novembre. Le Napoli n'avait plus remporté quatre matches consécutifs en championnat depuis janvier 2023. Lors de son impressionnante saison 2022/23 à l'issue de laquelle elle avait remporté son troisième "scudetto", l'équipe alors entraînée par Luciano Spalletti avait signé huit victoires consécutives entre janvier et février 2023. Elle avait fait encore mieux entre septembre et décembre 2022 avec onze succès de suite qui avaient assommé la concurrence.

Ben Shelton remporte un tie-break improbable Ben Shelton: il joue à Bâle son meilleur tennis lorsqu'il se retrouve le dos au mur. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Vingt-six ans après Andre Agassi, un Américain jouera à nouveau la finale des Swiss Indoors. Cet honneur reviendra à Ben Shelton (ATP/23), victorieux 6-3 7-6 (11/9) du Françaus Arthur Fils (ATP 20). L’Américain peut croire que les miracles existent. Il a, en effet, réussi une improbable remontada dans le jeu décisif du second set face à son partenaire de double. Il l’a remporté sur sa seconde balle de match après avoir été mené 5/0 et avoir dû écarter cinq balles de set. Comme lors de ses tours précédents face à Stan Wawrinka et Andrey Rublev, Ben Shelton a joué son meilleur tennis lorsqu’il s’est retrouvé le dos au mur. Ben Shelton affrontera dimanche le vainqueur de la rencontre entre Holger Rune (ATP 14) et Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 50). Il peut aborder cette finale avec un réel optimisme dans la mesure où il n’a pas encore perdu depuis le début tournoi un seul jeu de service.

Federica Brignone remporte le géant d'ouverture Federica Brignone a été la plus régulière sur les deux tracés du géant de Sölden. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Federica Brignone a remporté samedi le géant d'ouverture de Sölden. L'Italienne a décroché sa 28e victoire en Coupe du monde en s'imposant devant Alice Robinson et Julia Scheib. Troisième après la première manche, la skieuse du Val d'Aoste s'est montrée plus régulière que Mikaela Shiffrin. L'Américaine, qui fermait le portillon de départ, n'a signé que le 27e temps du deuxième tracé pour finir à la 5e place finale (+1''21). Deuxième, la Néo-Zélandaise Alice Robinson a été battue pour 17 centièmes. Devant son public, l'Autrichienne Julia Scheib a pris la troisième place (+1''08), son premier podium en individuel en Coupe du monde. Les Suissesses en retrait Sans Lara Gut-Behrami, qui a déclaré forfait samedi matin, les Suissesses n'ont pas créé la surprise en Autriche. Camille Rast a été la meilleure skieuse helvétique avec son 12e rang final. A la 13e place après la première manche, Michelle Gisin a mal négocié l'entame du mur lors de son deuxième passage et a glissé au 22e rang. Simone Wild et Wendy Holdener, les deux autres Suissesses qualifiées pour la deuxième manche, ont terminé respectivement 25e et 28e.

Noè Ponti à nouveau vainqueur en 50 m papillon Noè Ponti continue de gagner en Asie. Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Noè Ponti a signé une nouvelle victoire en Coupe du monde samedi à Incheon (Corée du Sud). Le nageur tessinois a remporté le 50 m papillon avec un chrono de 21''76. Ponti a bouclé ses deux longueurs à 9 centièmes du record du monde en petit bassin qu'il a établi le week-end dernier à Shanghai. Il s'est imposé devant le Néérlandais Nyls Korstanje (+0''23), l'Allemand Marius Kusch et l'Australien Isaac Cooper (tous deux à 0''54). Il s'agit du troisième succès à Incheon pour le médaillé de bronze olympique après ses victoires en 100 m papillon et 100 m 4 nages. Egalement présent en finale, Thierry Bollin n'a lui pas été à pareille fête en 100 m dos. Le Bernois a terminé au 8e rang de sa course à 1''44 du vainqueur sud-africain Pieter Coetze. Avec son chrono de 51''37, il est resté loin de son record de Suisse (50''10).

Mikaela Shiffrin provisoirement en tête, Gut-Behrami forfait Mikaela Shiffrin est bien partie pour s'offrir une 98e victoire en Coupe du monde. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Mikaela Shiffrin a signé le meilleur temps de la première manche du géant d'ouverture de la Coupe du monde, samedi à Sölden. Pas à 100% de ses capacités, Lara Gut-Behrami n'a elle pas pris le départ. L'Américaine de 29 ans, partie avec le dossard no 1, est venue à bout de ce premier tracé en 1'05''82. La Néo-Zélandaise Alice Robinson (+0''22) et l'Italienne Federica Brignone (+0''40) complètent le podium provisoire. Sur une piste qui a rapidement marqué, Shiffrin s'est montrée de loin la plus rapide sur le bas du parcours. Elle fermera donc le portillon de départ en deuxième manche (dès 13h00) avec une 98e victoire en Coupe du monde en ligne de mire. Aucune Suissesse ne figure dans le top 10 provisoire de cette première course de la saison après le passage des 30 premières skieuses. Michelle Gisin est 13e, à 2''17 de Shiffrin, Camille Rast 15e (+2''44). Gut-Behrami forfait Diminuée par une grippe ces dernières semaines et privée d'entraînement, Lara Gut-Behrami a elle décidé de ne pas prendre le départ de cette première course de la saison. "Le risque est trop élevé, je ne veux pas qu'une blessure mette fin à ma carrière de cette manière", a déclaré la Tessinoise, très émue au micro de la SRF, après la reconnaissance matinale. La détentrice du gros globe de cristal s'était imposée en 2023 sur le glacier du Rettenbach.

Enea Bastianini remporte la course sprint Enea Bastianini a remporté son deuxième sprint de la saison. Image: KEYSTONE/EPA/RUNGROJ YONGRIT Enea Bastianini a remporté samedi la course sprint du GP de Thaïlande, antépénultième manche de la saison. Jorge Martin a lui conforté son avance au classement des pilotes sur Francesco Bagnaia. L'Italien Bastianini a dominé la course de bout en bout sur le circuit de Buriram, pour empocher une deuxième victoire dans l'exercice cette saison, après le GP de Grande-Bretagne en août. Bien que parti en pole position, son coéquipier Bagnaia a concédé deux points à son rival Martin (Ducati-Pramac), au terme d'une lutte roue contre roue. L'Espagnol compte désormais 22 points d'avance au classement général, avant le GP dimanche, qui en décerne 25 au vainqueur.

Lara Gut-Behrami déclare forfait Lara Gut-Behrami a d Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lara Gut-Behrami ne prendra pas le départ du géant d'ouverture de Sölden samedi. La Tessinoise de 33 ans n'est pas en pleine possession de ses moyens et préfère ne pas prendre de risques. "Je ne me sens tout simplement pas à 100%", a déclaré la détentrice du gros globe de cristal dans une interview avec SRF samedi matin, juste après le repérage. "Le risque est trop élevé, je ne veux pas qu'une blessure mette fin à ma carrière de cette manière", a-t-elle ajouté, visiblement déçue. Jeudi, Lara Gut-Behrami avait révélé avoir été malade ces dernières semaines. Elle n'avait pas pu s'entraîner pendant trois semaines en raison d'une grippe tenace. Elle aurait dû s'élancer à Sölden peu après 10h00 avec le dossard no 4. Mais sa saison ne commencera finalement pas avant le 30 novembre et le géant de Killington.

Les Hawks s'imposent de 5 points face aux Hornets Capela (15) et les Hawks ont battu Charlotte vendredi en NBA Image: KEYSTONE/AP/Jason Allen Deuxième match de la saison, et deuxième succès à domicile pour Atlanta. Les Hawks ont battu Charlotte 125-120 vendredi en NBA, grâce notamment aux 38 points de Trae Young. L'arrière-vedette d'Atlanta a sorti le grand jeu, ajoutant 10 passes décisives, 8 rebonds et 4 interceptions. Ses 7 pertes de balle n'auront finalement pas pesé lourd, même si le meneur de Charlotte LaMelo Ball a également brillé: 34 points (à 9/16 à 3 points), 5 rebonds et 4 assists. Mais aussi 10 ballons perdus. Présent dans le cinq de base des Hawks, Clint Capela a eu droit à un temps de jeu limité (22'), comme mercredi face aux Nets. L'intérieur genevois, touché à une cheville neuf jours plus tôt en pré-saison, a cumulé 6 points (2/2 au tir, 2/2 au lancer-franc), 7 rebonds et 2 contres pour un différentiel de +4.

Les Dodgers renversent les Yankees lors du match 1 Freddie Freeman a offert la victoire aux Dodgers vendredi Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Les Los Angeles Dodgers de la star Shohei Ohtani ont remporté 6-3 le premier match des Séries mondiales, la finale du championnat de MLB, face aux Yankees de New York vendredi à domicile. L'acte II de cette série au meilleur des sept rencontres a lieu samedi, toujours à Los Angeles. A égalité après les neuf manches réglementaires (2-2), les Dodgers ont pourtant été menés d'un point dans la manche additionnelle. Mais la franchise californienne a renversé la partie grâce à un home run sur une action de la dernière chance de l'ancien MVP Freddy Freeman, qui a enflammé le stade. C'est la 12e fois de l'histoire de la MLB que les Dodgers et les Yankees s'affrontent lors des Séries mondiales, un record. Mais il s'agit de leur premier duel à ce stade de la compétition depuis 1981, de quoi faire revivre la rivalité historique entre les deux franchises.

Une 4e défaite d'affilée pour les Devils Nico Hischier (13) a inscrit vendredi son 8e but de la saison, en vain Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Les Devils ont subi leur 4e défaite d'affilée vendredi en NHL. Leur capitaine Nico Hischier a pourtant marqué son 8e but de la saison dans un match perdu 3-2 après prolongation face aux NY Islanders. Hischier a inscrit le 1-1 à 12e minute pour les Devils, qui avaient concédé l'ouverture du score après 83 secondes de jeu. Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a pour sa part été crédité d'un assist sur le 2-2, signé Curtis Lazar à la 26e minute. Timo Meier est quant à lui resté "muet" dans le camp de New Jersey, qui s'est également retrouvé mené 3-2 avant d'égaliser une troisième fois à 89 secondes de la fin du temps réglementaire. Les Devils ont fini par céder après 69 secondes en "overtime" sur le premier tir cadré par les Islanders en prolongation. Nashville, qui avait perdu ses cinq premiers matches dans cet exercice 2024/25, va à l'inverse mieux. Les Predators du capitaine Roman Josi ont cueilli une deuxième victoire consécutive en allant s'imposer 3-2 vendredi sur la glace des Blackhawks de Phillip Kurashev, lesquels menaient pourtant 2-0 à la 26e minute.

Lausanne peut prendre ses distances Lausanne accueille Grasshopper samedi (18h00) dans le cadre de la 11e journée de Super League. Un succès du LS à domicile lui permettrait de prendre ses distances avec la queue du classement. Avant-dernier, GC reste sur deux courtes défaites en championnat, concédées à Winterthour (1-0) et lors du derby zurichois le week-end dernier (2-1). Les Lausannois, 9es avec trois points d'avance sur les Sauterelles, sortent eux d'une victoire convaincante contre Winterthour (2-0). Les joueurs de Ludovic Magnin sont à l'aise lorsqu'ils évoluent sur leur terrain synthétique de la Tuilière A Lucerne (20h30), Yverdon (8e) tentera de rééditer un nouveau gros coup contre l'une des équipes du haut du tableau, après avoir créé la surprise en battant Lugano samedi dernier (2-0). Mais les hommes d'Alessandro Mangiarratti, souverains dans leur Stade municipal, n'ont pas gagné un seul de leurs cinq matches disputés à l'extérieur cette saison (trois défaites, deux nuls).

La Coupe du monde commence à Sölden Le Cirque blanc repart pour un tour dès ce week-end avec les géants de Sölden, en Autriche. Lara Gut-Behrami entame la défense de ses globes samedi (10h00/13h00) sur le glacier du Rettenbach. La détentrice du gros globe et de ceux du géant et du super-G a toutefois révélé jeudi ne pas être à 100% de ses capacités, la faute à un virus tenace qui l'a mise sur la touche plusieurs semaines. Elle est désormais rétablie, mais estime qui lui faudra quelques courses pour atteindre son meilleur niveau. L'an dernier, Lara Gut-Behrami s'était imposé lors du géant d'ouverture de Sölden, battant l'Italienne Federica Brignone pour deux petits centièmes. Elle compte trois succès au total sur cette piste avec ceux de 2013 et 2016. Federica Brignone et surtout Mikaela Shiffrin seront également à surveiller en Autriche. Les deux femmes seront les principales rivales de "LGB" cette saison.