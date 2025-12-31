New Jersey coule ++ Arsenal cartonne

Les Clippers sur leur lancée, 16 points pour Niederhäuser L'image est trompeuse: Yanic Konan Niederhäuser (à droite) et les Clippers ont dominé les Sacramento Kings mardi Image: KEYSTONE/AP/Wally Skalij Soirée faste pour Yanic Konan Niederhäuser et les Clippers mardi.

Le "rookie" fribourgeois a dépassé les 10 points pour la première fois en NBA au cours d'un match remporté 131-90 par la franchise de Los Angeles face aux Sacramento Kings.

Yanic Konan Niederhäuser s'est fait l'auteur de 16 points pour les Clippers, lesquels ont ainsi cueilli un cinquième succès consécutif, soit leur plus longue série victorieuse de la saison. L'intérieur de 22 ans a rentré 6 de ses 8 tirs et 4 de ses 6 lancers-francs, manquant son unique tentative à 3 points.

En l'absence du pivot titulaire Ivica Zubac, Niederhäuser a explosé ses records pour son 16e match dans la prestigieuse ligue nord-américaine, lui qui n'avait jamais marqué plus de 6 points. Il a passé 25 minutes sur le parquet pour capter 6 rebonds, deux autres meilleures marques pour lui, terminant avec un différentiel de +27.

Les Clippers, dont le bilan est désormais de 11 succès pour 21 défaites, ont forcé la décision dans un deuxième quart-temps remporté 39-20. Emmenée par Kawhi Leonard (33 points en 33 minutes de jeu), la franchise de L.A. comptait 33 longueurs d'avance à la mi-temps (73-40). Niederhäuser fut finalement le troisième meilleur marqueur de son équipe, et le co-meilleur rebondeur.



Une 4e défaite d'affilée pour les Devils Nico Hischier (13) et les Devils ont un genou à terre Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Les "Swiss Devils" ont enchaîné une quatrième défaite consécutive en NHL mardi, la 11e dans leurs 15 dernières sorties. New Jersey s'est incliné 4-0 sur la glace des Toronto Maple Leafs.

Les occasions n'ont pourtant une nouvelle fois pas manqué pour les Devils, qui ont cadré 33 tirs et ont bénéficié de trois périodes de supériorité numérique. Mais l'efficacité n'est désormais plus au rendez-vous du côté des Devils, chez qui le récent retour de la superstar Jack Hughes n'a rien changé.

Le compteur du capitaine de New Jersey Nico Hischier est ainsi bloqué à 10 buts depuis 13 matches, au cours desquels il n'a réussi que 5 assists. Le Valaisan a d'ailleurs laissé parler sa frustration à Toronto, où il s'est battu avec Matthew Knies à la 47e. Ce geste n'a pas eu la réaction espérée du côté des Devils, qui ont encaissé le 3-0 13 secondes plus tard.



Premier League: Arsenal domine Aston Villa 4-0 La joie de Martin Zubimendi après son but Image: KEYSTONE/EPA/VINCE MIGNOTT Arsenal a remporté le choc de la 19e journée de Premier League. A domicile, les Gunners ont largement battu Aston Villa 4-1. Cela leur a permis de renforcer leur place de leader.

Les Londoniens ont marqué en seconde période par Gabriel (48e), Zubimendi (52e),Trossard (69e) et Jesus (78e). Ils ont ainsi mis un terme à la série victorieuse des Villans, qui avaient remporté tous leurs matches depuis un revers à Liverpool au début novembre. Watkins a sauvé en vain l'honneur dans les arrêts de jeu.

Au classement, Arsenal possède 45 points. Manchester City, qui se déplacera à Sunderland le 1er janvier, en compte 40 et Aston Villa 39.



Coupe Spengler: Davos bat Fribourg-Gottéron en demi-finale Tino Kessler jubile après le 2-1 Image: KEYSTONE/EPA/MELANIE DUCHENE Le HC Davos s'est qualifié pour la finale de "sa" Coupe Spengler. Le club organisateur a battu Fribourg-Gottéron, tenant du trophée, 3-1 en demi-finale mardi soir.

Les Grisons ont ainsi pris leur revanche sur les Dragons, qui les avaient battus 4-2 au même stade de la compétition il y a un an. Cet affrontement a été intense et serré. Les deux premiers buts sont tombés à cinq contre quatre: Stransky a ouvert le score à la 22e, avant que Sörensen n'égalise à la 31e. Davos a repris les devants grâce à Kessler (38e).

Fribourg, qui voulait atteindre une deuxième finale consécutive, a beaucoup poussé pour tenter de revenir, mais l'équipe a manqué d'efficacité dans le dernier geste, manquant plusieurs occasions favorables. Berra a aussi eu du travail dans la cage de Gottéron sur quelques dangereuses attaques grisonnes. Le 3-1 signé Ryfors est tombé dans la cage vide à dix secondes de la fin

Les Davosiens, qui disputeront leur cinquième match en autant de jours (!) mercredi dès 12h10, auront l'ambition de gagner le tournoi pour la 17e fois, ce qui ferait d'eux le club le plus titré. Mais les US Collegiate Selects constitueront un adversaire difficile à manier.



Coupe Spengler: les US Collegiate Selects en finale Les jeunes Universitaires joueront la finale de la Coupe Spengler Image: KEYSTONE/EPA/MELANIE DUCHENE Les US Collegiate Selects disputeront mercredi (12h10) la finale de la Coupe Spengler à Davos. En demi-finale, ils ont battu Sparta Prague 5-3 et affronteront Fribourg ou Davos pour le trophée.

Les jeunes Universitaires ont mis beaucoup d'enthousiasme et de fraîcheur dans leurs actions, ce qui leur a au final permis de l'emporter. Les Tchèques n'ont pas démérité pour autant, parvenant à revenir de 2-0 à 2-2 au début du tiers médian.

Mais alors qu'ils semblaient avoir les moyens de prendre l'avantage, ils ont encaissé le 3-2 de Cerrato en infériorité numérique (32e). Déjà auteur du deuxième but à la 8e, Fink s'est montré décisif en ajoutant deux autres réussites (39e/42e). Le Sparta ne s'en est pas remis même si Chlapik a réduit l'écart à cinq contre quatre (53e).

Pour leur première participation au traditionnel tournoi grison, les US Collegiate Selects ont ainsi déjà plus que rempli leur contrat. Quel que soit leur adversaire mercredi, il aura tout intérêt à les prendre très au sérieux...



La FIFA songe à adapter la règle du hors-jeu Arsène Wenger et Gianni Infantino veulent modifier la règle du hors-jeu Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le président de la FIFA Gianni Infantino a laissé entrevoir une évolution de la règle du hors-jeu, prônée par le Français Arsène Wenger. L'objectif est de rendre le jeu "plus attractif".

"Nous continuons à regarder comment les règles peuvent évoluer pour rendre le jeu plus offensif, plus attractif", a expliqué le dirigeant de l'instance mondiale lors du World Sports Summit à Dubai. Il a souligné que "les interruptions du jeu doivent être réduites au minimum".

"Nous regardons la règle du hors-jeu, qui a évolué au fil des ans, et qui requiert actuellement que l'attaquant soit derrière le (dernier) défenseur ou sur la même ligne", a déclaré Gianni Infantino. "Peut-être dans l'avenir", le joueur devra être "complètement devant pour être jugé hors-jeu", a-t-il ajouté. Autrement dit, il n'y aurait plus de hors-jeu pour une jambe ou un bras devant le dernier défenseur.

Favorable aux attaquants Cette évolution, favorable aux attaquants, est défendue par Arsène Wenger, ancien manager d'Arsenal et actuel directeur du développement du football au sein de la FIFA. Ce projet, déjà expérimenté dans des tournois de jeunes, devra être approuvé par l'Ifab, l'instance gardienne des règles du jeu dont la réunion annuelle est prévue le 20 janvier à Londres, puis validé par la FIFA réunie en assemblée générale.

Même s'il est hypothétique de voir la nouvelle règle appliquée dès l'été lors du Mondial aux Etats-Unis, Canada et Mexique, le quotidien sportif espagnol AS évoque mardi une entrée en vigueur la saison prochaine.



Mondial: Infantino justifie le prix des places par la forte demande Gianni Infantino invoque une forte demande pour juger les tarifs exorbitants des billets pour la prochaine Coupe du monde. Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER Gianni Infantino a défendu lundi les prix jugés exorbitants des places pour la Coupe du monde 2026. Le président de la FIFA a expliqué que les organisateurs avaient reçu 150 millions de demandes.

"Ces derniers jours, vous avez probablement vu qu'il y a beaucoup de débats autour de la billetterie et des prix des billets", a déclaré Gianni Infantino au World Sports Summit de Dubaï, pour sa première prise de parole depuis le début de cette polémique plus tôt dans le mois.

"Nous avons six, sept millions de tickets en vente et nous avons commencé il y a deux semaines. Je peux vous dire qu'en deux semaines, 15 jours, nous avons reçu 150 millions de demandes pour des billets. Cela montre à quel point la Coupe du monde est puissante", s'est-il félicité, précisant que la plupart provenaient des États-Unis, d'Allemagne et du Royaume-Uni.

"C'est absolument dingue", a ajouté le patron de la fédération de football.

Des collectifs de supporters ont qualifié les prix d'"exorbitants" et d'"astronomiques" pour la compétition, qui débutera en juin aux États-Unis, Canada et Mexique.

La FIFA a répondu aux critiques en annonçant une vague de tickets à 60 dollars (47 CHF). Selon son site, ce prix vaut pour les matches de groupes, et le montant grimpe jusqu'à 6730 dollars (5310 CHF) pour la finale.



Une 6e défaite d'affilée pour Winnipeg Nino Niederreiter (62) et les Jets ont subi une 6e défaite de suite lundi Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE Rien ne va plus pour les Jets de Nino Niederreiter. Winnipeg a subi sa sixième défaite consécutive lundi en NHL, s'inclinant 3-1 face aux Edmonton Oilers.

Les Jets ont pourtant dominé les débats, cadrant 42 tirs contre 21 pour les Oilers. Mais ils se sont heurtés à un Calvin Pickard impeccable devant le filet d'Edmonton, et ont manqué d'efficacité notamment en supériorité numérique (0/3 dans cet exercice).

Nino Niederreiter est une nouvelle fois resté "muet", ne cadrant pas le moindre tir. Sa disette personnelle a de quoi inquiéter: l'attaquant grison n'a pas inscrit le moindre point dans ses 13 dernières sorties.

Roman Josi a en revanche trouvé le chemin des filets lundi soir, ce qui lui a valu la troisième étoile. Le défenseur bernois des Predators a signé sa 4e réussite de la saison dans un match gagné 4-3 par Nashville sur la glace du Mammoth de l'Utah. Les Predators ont ainsi gagné quatre de leurs cinq derniers matches.

Les Kings de Kevin Fiala (1 assist lundi) et les Blues, privés de Pius Suter (blessé à une cheville), ont par ailleurs subi les foudres des deux équipes en forme du moment. Los Angeles s'est incliné 5-2 face à l'Avalanche, qui a signé lundi un 8e succès d'affilée, alors que St. Louis a été battu 4-2 par les Sabres, qui en sont quant à eux à 9 victoires d'affilée.



Quatre semaines d'absence pour Suter Pius Suter (à gauche) est au repos forcé pour un mois Image: KEYSTONE/AP/JEFF ROBERSON Coup dur pour Pius Suter. Touché à la cheville droite, l'attaquant zurichois des St. Louis Blues est au repos forcé pour quatre semaines. Son état sera réévalué dans un mois, ont précisé les Blues.

Cette blessure remet forcément en question la participation de Pius Suter aux JO 2026 de Milan-Cortina, qui débuteront le 6 février. Le centre de 29 ans a réussi 14 points, dont 7 buts, en 37 matches sous le maillot des Blues, qu'il a rejoints l'été dernier.



Une 3e victoire d'affilée pour les Rockets Kevin Durant (7) a mené les Rockets à la victoire face aux Pacers Image: KEYSTONE/AP/Karen Warren Clint Capela et les Rockets ont cueilli un troisième succès d'affilée lundi en NBA, le 20e au total en 30 matches joués cette saison. Houston a battu les Indiana Pacers 126-119.

Kevin Durant a une nouvelle fois porté les Rockets, inscrivant 30 points tout en réussissant 6 rebonds et 5 passes décisives. Jabari Smith (21 points, 10 rebonds) et Amen Thompson (20 points, 8 rebonds, 7 assists) ont également brillé dans le camp de Houston.

Aligné durant 13 minutes en l'absence du pivot no 1 Alperen Sengun, Clint Capela a cumulé 6 points et 7 rebonds pour une équipe de Houston qui a forcé la décision en concluant le troisième quart sur un partiel de 16-4 pour reprendre 27 points d'avance. Et pour infliger une 9e défaite consécutive aux Pacers.

Toujours privés de Kyshawn George (touché à la hanche), les Wizards ne sont en revanche pas parvenus à enchaîner un troisième succès consécutif, s'inclinant 115-101 face aux Phoenix Suns. Mais, avec désormais 7 victoires pour 24 défaites, Washington a cédé la lanterne rouge de la Ligue aux Pacers dont le bilan est de 6-27.



Le rêve américain de Leon Muggli, au contact d'Alex Ovechkin A seulement 17 ans, Leon Muggli faisait ses débuts en National League. Aujourd'hui, il relève de nouveaux défis en Amérique du Nord, tout en rêvant d'une médaille au Mondial M20 avec la Suisse.

Leon Muggli a connu une ascension fulgurante. Avant la saison 2023/24 de National League, il avait été invité à effectuer la préparation avec la première équipe de l'EV Zoug, où il a laissé une impression durable. Le 15 septembre 2023, à seulement 17 ans, il faisait ses débuts dans l'élite du hockey suisse. Et quelques mois plus tard, en juin 2024, il était sélectionné au 2e tour de la draft de la NHL par les Washington Capitals, à la 52e position.

Une blessure regrettable Tout ne s'est toutefois pas déroulé comme le jeune défenseur l'aurait souhaité jusqu'ici. Qu'il ne parvienne pas (encore) à faire le saut en NHL était attendu, mais il s'est blessé dès son deuxième match en AHL avec l'équipe ferme des Capitals, les Hershey Bears. Touché à l'épaule gauche, il a pris le temps nécessaire de se soigner, sans rien forcer.

"C'était difficile à gérer", confie le Zougois de 19 ans à Keystone-ATS. D'autant plus que son départ outre-Atlantique marquait un nouveau chapitre de sa vie, loin de son environnement habituel et de sa petite amie, encore scolarisée. "Aujourd'hui, avec FaceTime, ça va plutôt bien", raconte-t-il.

Sa blessure ne l'a pas empêchée de rester quotidiennement au contact de l'équipe. "J'étais assez bien intégré, mais ce n'est quand même pas la même chose." Leon Muggli vit avec deux coéquipiers, et d'autres membres de l'équipe résident dans le même quartier. La concurrence est rude, reconnaît-il, "mais on s'entend très bien, et on fait aussi des choses ensemble en dehors des entraînements".

Dur au mal Le jeune hockeyeur de Cham n'est de toute façon pas du genre à se plaindre. Il poursuit son rêve sans conditions. Une déclaration antérieure de Lukas Bengtsson, défenseur suédois de l'EV Zoug, en dit long: "Il ne considère rien comme acquis. Il est curieux, se pousse lui-même, travaille dur chaque jour. Je pense qu'il a de bonnes chances de jouer un jour en NHL."

Durant la préparation, Leon Muggli a disputé le premier match de test des Capitals. "Ça a été un bon révélateur pour voir ce qu'il faut réellement pour, peut-être, réaliser mon rêve", explique-t-il. Ensuite, il a essayé d'intégrer certains éléments dès les entraînements. Il s'est rapidement habitué à la glace plus petite qu'en Suisse.

Qu'il puisse encore progresser dans tous les domaines à son âge va de soi, notamment sur le plan physique. À ce niveau, il a déjà franchi un cap important: depuis le printemps, il a pris "sept à huit kilos". Il a effectué sa préparation estivale à Zoug, mais a aussi mis à profit la pause forcée due à sa blessure pour intensifier son renforcement musculaire.

Avec le "Great 8" Alex Ovechkin, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du hockey sur glace, évolue au sein de la franchise qui a fait le choix de drafter Leon Muggli. Aucun joueur n'a inscrit plus de buts en saison régulière de NHL que le Russe de 40 ans (912 avant le match des Capitals dans la nuit de lundi à mardi).

A-t-il eu des contacts avec lui ? "Oui, je l'ai vu et je lui ai parlé, j'ai aussi été sur la glace avec lui. C'est spécial d'être dans la même pièce que lui. Je ne réalise pas encore vraiment. Avant, je jouais avec lui sur la Playstation." Et Muggli d'ajouter: "On sent le respect immense que les gens ont pour lui, mais c'est juste un vétéran normal, sans manières. Sur la glace, il ne bouge pas beaucoup, mais il sait parfaitement où se trouve le but."

À l'heure actuelle, toute l'attention de Muggli est tournée vers le Mondial M20, pour lequel il est revenu en forme à temps. Il dispute ce tournoi pour la troisième fois, tout comme Jamiro Reber, et assume également un rôle important hors glace en tant que capitaine de l'équipe.

Certes, les Suisses ont perdu leurs deux premiers matchs à St. Paul, dans la patinoire du Minnesota Wild, face aux grands favoris que sont les États-Unis (1-2) et la Suède (2-4), mais les prestations ont été convaincantes. Il s'agit désormais d'assurer la qualification pour les quarts de finale contre l'Allemagne et la Slovaquie, afin de préserver les chances d'un exploit.

"Il serait temps de ramener quelque chose à la maison. Tout le monde dans l'équipe y croit et aborde chaque entraînement avec cette idée", affirme Muggli. Jusqu'ici, la Suisse n'a décroché qu'une seule médaille à un Mondial M20: le bronze en 1998.



Coupe Spengler: Fribourg et Davos pour une place en finale Il y aura bien un duel suisse lors de la deuxième demi-finale de la Coupe Spengler ce soir dès 20h15. Davos, qui a battu IFK Helsinki 3-0, affrontera en effet Fribourg-Gottéron, tenant du trophée.

Cette demi-finale entre le leader de National League et son actuel dauphin ne constitue pas une affiche inédite. L'an passé, les deux clubs s'étaient déjà mesurés au même stade de la compétition. Les Fribourgeois l'avaient alors emporté 4-2 avant de gagner la finale le lendemain. Ils auront l'avantage mardi d'avoir bénéficié d'une journée de repos, au contraire des Grisons.



Camille Rast comble le vide au sein de l'équipe de Suisse En l'absence de Lara Gut-Behrami, un vide s'est ouvert au sein de l'équipe de Suisse féminine. Mais les podiums se font de moins en moins rares depuis la fin novembre, grâce à une femme: Camille Rast.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes: l'hiver dernier, avec une Lara Gut-Behrami performante dans trois disciplines, seule athlète capable de contester à Federica Brignone la victoire au classement général de la Coupe du monde, les Suissesses occupaient la deuxième place du classement des nations féminines, juste derrière l'Italie, mais nettement devant l'Autriche, et encore davantage devant les États-Unis.

Fin décembre 2025, le tableau est tout autre. Les Autrichiennes, emmenées par Julia Scheib, la femme du moment en géant, mènent désormais, de peu devant les États-Unis de Mikaela Shiffrin, la reine du slalom. Les Suissesses sont larguées, avec plus de 600 points de retard, et les Italiennes à plus de 800.

Deux stars absentes La raison est évidente: l'Italie doit pour l'instant se passer de Brignone, la Suisse de Gut-Behrami depuis la mi-novembre. La Transalpine s'est gravement blessée en mars et lutte pour un retour avant les Jeux olympiques (6-22 février). Quant à la Tessinoise, sa saison a pris fin après une rupture des ligaments croisés en novembre, et la suite de sa carrière reste incertaine.

L'absence de "LGB" pèse logiquement lourd chez Swiss-Ski, d'autant que Corinne Suter et Michelle Gisin se sont également blessées, que Malorie Blanc, 21 ans, n'en est qu'au début d'une carrière prometteuse dans les disciplines de vitesse, et que les techniciennes autour de Camille Rast ont eu du mal à entrer dans cet hiver olympique.

Alors que Wendy Holdener attend toujours son premier podium de la saison, Camille Rast répond présent. Depuis fin novembre, la championne du monde de slalom, est montée quatre fois sur le podium. Deux fois deuxième le week-end dernier, comme déjà avant Noël à Courchevel, deux fois privée de sa première victoire de la saison pour quelques centièmes. "Ca fonctionne bien en ce moment", apprécie Rast avec satisfaction.

Une artiste polyvalente Très tôt, on devine que Rast peut devenir une skieuse brillante. Enfant, elle fréquente durant trois ans une école de cirque, où elle développe avec aisance sens de l'équilibre et habileté acrobatique, des qualités utiles dans tous les sports. L'équivalent estival du ski est pour elle le VTT, qu'elle pratique avec la même passion. En tant que skieuse, elle bénéficie très tôt d'un encadrement solide. Son staff compte notamment Florian Lorimier, l'ancien préparateur physique de Didier Cuche.

En 2017, pour sa cinquième course de Coupe du monde, un géant à Val di Fassa, Rast se classe 9e avec le dossard 44. Peu après, elle devient championne du monde junior de slalom. Puis survient le premier grand coup d'arrêt. Une mononucléose infectieuse la frappe durement, contraint la jeune femme de 18 ans à interrompre la saison et débouche sur une dépression. Elle se sentait "morte intérieurement", dira-t-elle plus tard.

Blessures et force mentale Depuis lors, la progression de Rast est faite de vagues. En 2019, alors qu'elle est parvenue à revenir avec un soutien professionnel, une rupture des ligaments croisés et du ligament interne impose un nouvel arrêt. En 2022, un changement de matériel la freine et elle vit une saison à oublier. Elle revient alors chez son équipementier de longue date et retrouve progressivement son niveau, puis atteint le sommet mondial en slalom aux Mondiaux 2025.

Des douleurs persistantes à la hanche, consécutives à une chute à Sestrières peu après ces Mondiaux, font naître de nouveaux doutes, renforcés par un début de saison modeste avec des 15es places à Sölden et Levi.

Mais une fois encore, Camille Rast a pu s'appuyer sur sa force mentale. Depuis six semaines, elle porte l'équipe de Suisse presque comme Lara Gut-Behrami le faisait auparavant. La Valaisanne de 26 ans est désormais le grand espoir helvétique en vue des épreuves olympiques de Cortina d'Ampezzo.



Coupe Spengler: Davos rejoint Fribourg en demi-finale Filip Zadina a inscrit le premier but davosien Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Il y aura bien un duel suisse lors de la deuxième demi-finale de la Coupe Spengler mardi soir dès 20h15. Davos, qui a battu IFK Helsinki 3-0, affrontera en effet Fribourg-Gottéron, tenant du trophée.

Le club organisateur a bien maîtrisé sa partie contre une formation finlandaise plutôt décevante. Les Grisons ont marqué par Zadina (12e) - qui avait ajusté deux fois le poteau en tout début de rencontre - et Ryfors (23e). Ils n'ont guère été inquiétés ensuite, ce qui leur a permis d'économiser quelques précieuses forces. Kessler a scellé le score en fin de match dans le but vide.

Cette demi-finale entre le leader de National League et son actuel dauphin ne constitue pas une affiche inédite. L'an passé, les deux clubs s'étaient déjà mesurés au même stade de la compétition. Les Fribourgeois l'avaient alors emporté 4-2 avant de gagner la finale le lendemain. Ils auront l'avantage mardi d'avoir bénéficié d'une journée de repos, au contraire des Grisons.

