Quatrième succès pour les Devils ++ Victoire de Russell et doublé Mercedes

Slalom: McGrath remporte la 1re manche, Meillard éliminé Atle Lie McGrath est en tête du slalom de Kranjska Gora après la 1re manche Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Atle Lie McGrath a signé le meilleur temps de la première manche du slalom de Kranjska Gora. Meilleur Suisse, Tanguy Nef pointe au 8e rang, alors que Loïc Meillard est parti à la faute.

Remarquable sur le bas du tracé, Atle Lie McGrath devance de 0''17 Lucas Pinheiro Braathen (2e) et de 0''55 Armand Marchand (3e). Le Norvégien a soif de revanche après le slalom olympique, dans lequel il avait connu l'élimination en deuxième manche après avoir signé le meilleur temps sur le premier parcours.

Toujours en quête d'un premier podium en Coupe du monde, le Genevois Tanguy Nef fera partie des candidats au top 3 en deuxième manche (dès 12h30). Le champion olympique de combiné par équipe accuse un retard de 0''85 sur le leader provisoire, après avoir souffert dans le mur final. Mais il n'est qu'à trois dixièmes de la "boîte".

Daniel Yule devra quant à lui sortir le grand jeu après-midi pour espérer se hisser dans le top 10. Lui aussi en difficulté sur le bas du tracé, le Valaisan est 16e après le passage de 30 concurrents, à 1''95 de McGrath et à 1''02 de la 10e place.

Eliminé alors qu'il pointait en tête à mi-parcours, Loïc Meillard a vu ses (minces) espoirs de conquérir le petit globe s'envoler. Le champion olympique et du monde en titre de la discipline accusait 140 points de retard sur le leader du classement de la spécialité Atle Lie McGrath avant cet avant-dernier slalom de l'hiver.

Matthias Iten a lui aussi connu l'élimination sur ce premier tracé. Le Zougois, révélé par sa 6e place à Wengen en janvier, ne décrochera donc pas son ticket pour le slalom des finales de Lillehammer. Il occupait la 26e place du classement de la discipline avant cette course, alors que les 25 premiers seront de la partie.



Verticale: nouveau doublé suisse, Bonnet devant Gay Rémi Bonnet est devenu champion d'Europe de la verticale Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID La Suisse a encore une fois brillé dimanche aux Européens de Shahdag, avec un doublé chez les messieurs.

Rémi Bonnet s'est paré d'or en devançant Aurélien Gay. Chez les dames, Caroline Ulrich a décroché le bronze.

Déjà sacré dans l'individuelle en Azerbaïdjan, Rémi Bonnet s'est donc offert un doublé, le même que lors des championnats du monde 2025 à Morgins. Le Fribourgeois de 31 ans a survolé les débats dimanche pour s'imposer en 27'22''2 avec 58''6 d'avance sur le Valaisan Aurélien Gay. Robin Bussard a quant à lui terminé 4e, à 10''9 du médaillé de bronze autrichien Christof Hochenwachter.

Les Suissesses doivent quant à elles se contenter de la médaille de bronze de la Vaudoise Caroline Ulrich. Sacrée en relais mixte et en sprint dans ces joutes, 2e de l'individuelle, Marianne Fatton n'a pu faire mieux qu'un 5e rang, derrière une autre Suissesse, Thibe Deseyn (4e). L'or est revenu à l'Autrichienne Sarah Dreier, l'argent à l'Italienne Giulia Murada.



Bencic face à la Belge Elise Mertens au 3e tour Elise Mertens sera l'adversaire de Belinda Bencic lundi à Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Belinda Bencic (WTA 12) affrontera Elise Mertens (WTA 21) lundi au 3e tour du WTA 1000 d'Indian Wells. Il s'agira du troisième duel entre la St-Galloise et la Belge.

Facile vainqueure (6-3 6-2) de l'Australienne Storm Hunter (WTA 234) samedi pour son entrée en lice dans le désert californien, Belinda Bencic reste sur un succès face à Elise Mertens. La championne olympique avait battu la Belge 6-3 4-6 7-6 (7/0) en janvier dans le cadre de la United Cup.

Belinda Bencic, qui s'était inclinée 6-2 6-1 devant Elise Mertens lors de leur premier face-à-face en 2021 à l'Open d'Australie, avait sorti le grand jeu lors de la United Cup en gagnant ses cinq matches de simple. Elle a marqué le pas au cours des dernières semaines, et espère se relancer pleinement à Indian Wells où elle avait atteint le dernier carré en 2019 et les quarts de finale l'an dernier.



Quatrième succès de rang pour les Devils Nico Hischier a inscrit samedi son 21e but de la saison Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger New Jersey semble avoir retrouvé sa forme du début de saison. Les "Swiss Devils" ont cueilli samedi leur quatrième succès consécutif en NHL en dominant les New York Rangers 6-3.

Meilleur compteur suisse de la saison, Nico Hischier a inscrit samedi son 21e but dans cet exercice 2025/26 pour être désigné troisième étoile de cette partie. Le capitaine des Devils a marqué le 4-3 à la 49e, en supériorité numérique, d'un tir du poignet. Il en est désormais à 46 points cette saison.

Les autres joueurs suisses des Devils sont restés discrets, Timo Meier - pourtant auteur de 6 tirs cadrés - et Jonas Siegenthaler n'inscrivant pas le moindre point. L'homme du match fut Jack Hughes: l'Américain, héros de la finale olympique, a réussi trois buts et un assist samedi à Newark.

Malgré cette série victorieuse, les Devils restent à l'avant-dernière place de la Metropolitan Division, juste devant les Rangers qui affichent le pire bilan à l'Est. New Jersey accuse neuf longueurs de retard sur Boston, qui détient pour l'heure la deuxième "wild card", et dix sur Pittsburgh, 3e de sa Division.

Deuxième meilleur pointeur suisse, Roman Josi a quant à lui réussi un assist samedi. Le défenseur bernois a signé son 43e point de la saison dans un match perdu 3-2 par Nashville face à Buffalo, qui a décroché une sixième victoire d'affilée. Les Predators sont à trois points d'une place en play-off.



Victoire de Russell et doublé Mercedes Parti en pole, George Russell a remporté dimanche le GP d'Australie Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT La saison a démarré de manière idéale pour Mercedes, qui a signé le doublé dimanche à Melbourne.

Le Britannique George Russell a remporté le GP d'Australie, première des 24 manches de la saison 2026 de Formule 1, devant son coéquipier italien Kimi Antonelli.

Les deux Flèches d'Argent, déjà dominatrices en qualifications samedi, ont récidivé en course. Elles ont devancé largement les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclerc, 3e à plus de 15 secondes, et du septuple champion du monde anglais Lewis Hamilton.

Les McLaren et les Red Bull sont donc restées en retrait. Le tenant du titre Lando Norris (McLaren) s'est classé 5e à plus de 50'', son coéquipier Oscar Piastri terminant dans un mur alors qu'il rejoignait la grille de départ lors du tour de chauffe. Le quadruple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) a quant à lui fini 6e.



Un 899e but pour Messi Lionel Messi a marqué samedi son 899e but en carrière Image: KEYSTONE/AP/Stephanie Scarbrough Lionel Messi a de nouveau marqué lors du succès de l'Inter Miami face au DC United 2-1 samedi en MLS. L'octuple Ballon d'Or a inscrit le 899e but de sa glorieuse carrière.

Après son doublé contre Orlando la semaine passée, l'Argentin de 38 ans a propulsé l'Inter Miami, champion en titre, vers un deuxième succès en trois matches de championnat d'un ballon piqué devant le gardien pour porter le score à 2-0 (27e) dans la capitale des Etats-Unis.

Lionel Messi a ainsi marqué un 80e but pour Miami, où il évolue depuis l'été 2023, le 899e de sa carrière professionnelle. Son grand rival Cristiano Ronaldo, toujours actif à 41 ans, a lui déjà franchi la barrière des 900 buts.



Les larmes de joie de Robin Cuche aux Paralympiques Pour Robin Cuche, il n'y avait que l'or qui comptait dans la descente des Jeux paralympiques, mardi à Cortina. Le Neuchâtelois de 27 ans a réalisé son rêve et n'a pas pu retenir ses larmes.

Lorsque Robin Cuche est monté sur le podium dans l'aire d'arrivée, peu avant 14h30, l'émotion l'a submergé. Quelques minutes plus tôt, il semblait encore maître de lui, mais il a alors laissé couler des larmes de joie. À plusieurs reprises, le skieur s'est essuyé le visage, semblant à peine croire à son bonheur. À ses quatrièmes Jeux d'hiver, le Neuchâtelois a enfin décroché sa première médaille, et qui plus est en or.

"Je ne voulais que l'or" Le spécialiste de vitesse, qui concourt dans la catégorie debout, s'était imposé une forte pression. "L'objectif est une place sur le podium", répétait-il. Mais avec la médaille d'or autour du cou et les larmes aux yeux, il a admis la vérité: "J'ai toujours dit que je voulais une médaille, mais ce n'était pas tout à fait vrai: je ne voulais que l'or. Avec l'argent, j'aurais probablement été assez déçu."

Et ce, même si une médaille d'argent ou de bronze aurait aussi constitué la première médaille paralympique du skieur de 27 ans. Mais sa saison se déroule jusqu'ici de manière exceptionnelle. "J'ai remporté le petit globe de cristal et maintenant l'or aux Jeux paralympiques. C'était le plan au début de la saison", explique le Vaudruzien, qui tente de garder ses émotions sous contrôle. "J'ai déjà pleuré plusieurs fois aujourd'hui, et je vais sûrement encore pleurer quelques fois."

Fêter avec la famille Peu après, Robin Cuche a célébré avec son équipe. Entraîneurs, coéquipiers et membres du staff l'ont enlacé, félicité et fêté. Puis il a enfin pu rejoindre sa famille.

Auparavant, il avait souligné combien il était important pour lui d'avoir ses proches sur place. "Ma mère et mon oncle s'étaient rendus à Pyeongchang en 2018. Mais mon frère et mon père ne m'avaient encore jamais vu aux Jeux d'hiver."

Cette fois, ils ont tous pu assister à la remise de sa première médaille, la première pour la Suisse dans ces Paralympiques. Il est fort possible qu'il ait retenu encore quelques larmes lorsque, à 15h00, ses proches ont enfin pu le serrer dans leurs bras.



Meillard étrenne son titre olympique en slalom La lutte promet d'être belle dimanche dans le slalom de Kranksja Gora, l'avant-dernier de la saison.

Seulement 17 points séparent les trois premiers de la Coupe du monde de la discipline, dans laquelle Loïc Meillard pointe au 7e rang.

Le skieur d'Hérémence dispute dimanche son premier slalom depuis son sacre olympique dans la discipline. Avec 312 points - soit 140 de moins que le leader provisoire Atle Lie McGrath, il ne possède plus que de minces espoirs de s'adjuger un premier globe de cristal.

Mais Loïc Meillard, qui également le tenant du titre mondial sur les virages courts, a un statut à assumer. Il a certes déjà décroché trois podiums cette saison en Coupe du monde de slalom, mais sans pouvoir fêter la moindre victoire. Il doit rectifier le tir, au lendemain de sa 2e place en géant.

No 2 suisse cette saison en slalom, Tanguy Nef vise quant à lui toujours un premier podium sur le Cirque blanc. Mais la régularité du Genevois, auteur de six top 10 cet hiver, finira par être récompensée. Il sort qui plus est de JO réussis, avec l'or du combiné par équipe (avec Franjo von Allmen) et un 6e rang en slalom.

Les dames concluront quant à elles leur week-end de vitesse par un super-G à Val di Fassa. Leader de la Coupe du monde de la discipline, Sofia Goggia pourrait s'assurer le petit globe dimanche: l'Italienne compte 84 points d'avance sur sa dauphine Alice Robinson et 116 sur Emma Aicher, 3e du classement.

Côté suisse, les espoirs reposent une nouvelle fois sur les épaules de Corinne Suter et de Malorie Blanc. La Schwytzoise, 3e samedi en descente, reste sur une 3e et une 4e place en super-G à Soldeu. La Valaisanne, victorieuse à Crans-Montana juste avant les Jeux, doit défendre sa place dans le top 10 de la discipline.



Lausanne peut se mettre à l'abri chez Grasshopper Lausanne a l'occasion de se mettre à l'abri du barragiste Grasshopper dimanche (16h30). Une victoire au Letzigrund donnerait 12 points d'avance aux Vaudois sur les Zurichois.

Victorieux dans ce même stade mercredi face au FC Zurich (2-1), le LS doit désormais enchaîner après avoir mis fin à sa série négative. Un nouveau succès lui permettrait même de conserver un mince espoir de disputer le Championship Group, même si cela dépendra des autres résultats.

Notamment de celui des Young Boys, qui accueillent le leader Thoune à Berne (16h30) et qui comptent neuf points d'avance sur Lausanne.

Enfin, l'affiche de la journée opposera Saint-Gall à Bâle (14h00). Les Rhénans doivent s'imposer pour se rapprocher du podium et des places européennes.



Premiers éléments de réponse attendus à Melbourne Une "Formule électrique sous stéroïde", comme le craint Verstappen ? Des Mercedes dominantes ? Des relations toujours tendues entre Norris et Piastri chez McLaren ?

Les questions sont multiples avant le premier GP de la saison d'une Formule 1 qui a révolutionné ses règlements techniques.

Après des essais hivernaux qui ont ressemblé à une partie de poker menteur, quatre écuries semblent disposer d'une longueur d'avance et vont abattre leurs premières cartes dimanche à Melbourne. Un quarté peut-être gagnant, mais dans quel ordre ?

Le mot d'ordre, pour tout le monde, est aussi de dédramatiser ce Grand Prix d'Australie, premier des 24 rendez-vous prévus cette saison. Car il est considéré d'abord comme une bonne occasion d'améliorer la compréhension de ces nouvelles monoplaces désormais équipées d'un moteur 50% thermique et 50% électrique.

Pour l'heure, l'écurie Mercedes (George Russell et Kimi Antonelli) est considérée par beaucoup d'observateurs comme celle disposant du meilleur bloc moteur. Elle l'a confirmé samedi en dominant nettement les qualifications: le poleman George Russell a devancé Antonielli de 0''293, le 3e Isack Hadjar (Red Bull) concédant 0''785.

Dur pour Verstappen La prudence est en revanche de mise chez McLaren, double tenant du titre chez les constructeurs et qui avait réussi le doublé il y a trois mois avec la couronne des pilotes arrachée par Lando Norris. Le Britannique a terminé 6e de la séance qualificative, juste derrière son coéquipier Oscar Piastri.

Le quadruple champion du monde Max Verstappen, féroce détracteur de la nouvelle réglementation, considère lui aussi que son équipe n'est pas la mieux placée. Le Néerlandais a d'ailleurs été victime d'un accident samedi en Q1, après que son essieu arrière s'est bloqué, et s'élancera donc depuis la voie des stands dimanche.



Matteo Di Giusto et Lucerne terrassent le FC Lugano Matteo Di Giusto: une performance de choix au Cornaredo. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le FC Lugano a raté une occasion en or de se hisser provisoirement à la 2e place du classement. Il s’est pris les pieds dans le tapis au Cornaredo face au FC Lucerne.

Trois jours après leur succès contre le FC Sion, les Tessinois se sont inclinés 3-1. Auteur d’une remise sur le 2-1 d’Oscar Kawit à la 63e et d’un retourné magnifique pour le 3-1 de la 94e, Matteo Di Giusto a été le grand homme du match. Le demi a mené les siens vers une victoire qui les replace à 6 points de la barre avant de recevoir Winterthour et Lausanne...

Titularisé pour la première fois de l’année, David Von Ballmoos n’a pas fait oublier Amir Saipi dans la cage tessinoise. Même s’il n’a pas vraiment fauté, l’ancien portier des Young Boys espérait vivre un autre match pour relancer une carrière à l’arrêt.



Bienne bat Langnau et jouera le play-in de National League Les Biennois sont encore dans la course aux play-off. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Bienne disputera bien le play-in de National League. Les Seelandais ont obtenu leur billet en s'imposant 5-1 contre Langnau samedi à domicile lors de l'avant-dernière journée de saison régulière.

Le HCB, assuré de terminer au pire 10e, affrontera Berne (9e) dans une rencontre aller-retour au premier tour du play-in. Le vainqueur défiera ensuite Rapperswil ou Zoug pour le dernier sésame des quarts de finale des play-off.

Les hommes de Christian Dubé ont toutefois sué pour battre les Tigers dans cette affiche si importante. Ils ont en effet couru après le score suite au 1-0 marqué par Dario Rohrbach en supériorité numérique en première période (10e).

Un capitaine décisif Bienne a dû attendre la mi-match et la fin d'un power-play pour égaliser, Jere Sallinen se jetant sur un rebond accordé par le gardien de Langnau Luca Boltshauser (29e). Trois minutes plus tard, Fabio Hofer a fait rugir les supporters biennois en marquant le 2-1.

Gäetan Haas a mis son équipe à l'abri au troisième tiers-temps en déviant d'abord subtilement un lancer de son jeune coéquipier Mark Sever (44e). Le capitaine du HCB s'est ensuite offert un doublé en transperçant Boltshauser aux abords de l'enclave (53e), avant le 5-1 de Luca Christen dans la cage vide (60e).

Bienne reste donc dans la course aux play-off. La première partie de la mission de Christian Dubé est accomplie, mais il faudra sortir le grand jeu pour passer les deux tours du play-in.

Lausanne qualifié Lausanne a de son côté validé sa place en quart de finale en s'imposant 4-3 à Fribourg. Les Lions vaudois peuvent même encore espérer dépasser Lugano lors de la dernière journée pour finir au 5e rang.

Assuré de terminer deuxième, Fribourg n'avait pas grand-chose à jouer samedi soir hormis rendre hommage à son capitaine Julien Sprunger, qui disputait son dernier match de saison régulière à domicile. Pour l'occasion, tous les Dragons ont revêti un maillot orné de nombreux numéros 86.

Le match, lui, s'est joué entre la 18e et la 25e, période choisie par Lausanne pour marquer à quatre reprises. Christoph Bertschy a ouvert le score pour Gottéron (13e) avant les réussites d'Ahti Oksanen (19e), Antti Suomela (20e), un autogoal de Michael Kapla (21e) et Fabian Heldner (25e).

Kevin Nicolet a réduit la marque à la mi-match (29e), puis Yannick Ratheb a ramené Fribourg à une longueur en fin de match (57e), trop tard pour changer l'issue de la partie. Fribourg terminera la saison régulière par un derby des Zähringen à Berne, tandis que le LHC accueillera Ajoie lundi.

Genève-Servette en puissance Les Ajoulots, qui se préparent à disputer le play-out contre Ambri, n'ont pas pris confiance en s'inclinant lourdement devant Genève-Servette (6-2). Les Léventins se sont quant à eux imposés 4-1 à Berne.

Pour les Aigles, cette quatrième victoire consécutive leur permet de grimper au troisième rang avant la dernière journée. Elle a été acquise grâce à des buts de Miranda, Karrer, Jooris, Granlund (x2) et Pouliot.

Le GSHC est à égalité avec Zurich, battu samedi par le leader Davos (2-1), et deux points devant Lugano, qui s'est incliné 2-1 en prolongation à Kloten. Genève affrontera les Aviateurs lundi pour son dernier match.



Une entrée en lice en douceur pour Belinda Bencic Belinda Bencic: un premier match sans histoire à Indian Wells. Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Belinda Bencic (WTA 12) s’est très aisément qualifiée pour le 3e tour du WTA 1000 d’Indian Wells. La Saint-Galloise s’est imposée 6-3 6-2 devant Storm Hunter (WTA 234).

Issue des qualifications et victorieuse de la 36e mondiale Magdalena Frech au 1er tour, l’Australienne a tenu le choc pendant une petite demi-heure avant de lâcher prise. Comme il y a cinq ans à Adelaïde où elle s’était inclinée 6-2 6-4 lors de leur première confrontation, Storm Hunter n’avait pas les moyens de s’opposer à une Belinda Bencic aussi impliquée.

Lundi, la tâche qui attend la Saint-Galloise sera, bien sûr, plus ardue. Elle sera opposée à la gagnante de la rencontre entre Elise Mertens (WTA 21) et Cristina Bucsa (WTA 31). On se souvient qu’elle a brillé à deux reprises dans le désert californien avec une demi-finale en 2019 et un quart de finale l’an dernier. Brillante au tout début d’année lors de la United Cup, Belinda Bencic a marqué le pas ces dernières semaines. A elle de se relancer pleinement à Indian Wells.



La Suisse a fait le job à La Valette Iman Beney décisive à la Valette. Image: KEYSTONE/EPA/CYRIL ZINGARO La Suisse poursuit son parcours victorieux vers la Coupe du monde 2027 au Brésil. Après sa victoire 2-0 contre l’Irlande du Nord, elle s’est imposée 4-1 à la Valette face à Malte.

Iman Beney, Alisha Lehmann, Svenja Fölmli et Aurélie Csillag ont concrétisé la large suprématie de l’équipe de Suisse dans un match sans histoire. Menées 2-0 à la 9e déjà, les Maltaises ont toutefois eu le mérite d’exister un instant dans cette rencontre avec une réduction du score à la 19e. Ce but encaissé par Livia Peng a rappelé aux Suissesses que la moindre saute de concentration pouvait se payer au prix fort.

Iman Beney a été la meilleure joueuse de la rencontre avec son ouverture du score et sa passe décisive pour le 2-0 d’Alisha Lehmann. La Valaisanne a empêché ses partenaires de gamberger trop longtemps dans cette rencontre qui n’avait toutefois pas des allures de piège. La barre sera plus haute pour Rafel Navarro et ses joueuses en avril avec une double confrontation contre la Turquie, le 14 à Zurich et le 18 à Sinop.





