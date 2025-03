Saison terminée pour Hughes ++ Kyshawn George brille

Une 5e défaite d'affilée pour les Kings Kevin Fiala (à gauche) et les Kings ont subi mercredi leur 5e défaite d'affilée Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong Les Los Angeles Kings traversent une bien mauvaise passe en NHL. Kevin Fiala et ses équipiers ont subi mercredi leur cinquième défaite consécutive, s'inclinant 3-2 aux tirs au but face aux St. Louis Blues. Kevin Fiala n'a pas grand-chose à se reprocher au terme de cette partie. Auteur d'un assist pour son 40e point de la saison sur le 1-1 signé Quinton Byfield à la 20e minute, l'attaquant saint-gallois fut en effet le seul joueur de son équipe à transformer son essai durant la séance des tirs au but. Malgré cette série noire, les Kings restent du bon côté de la barre dans la Conférence Ouest. Troisième de la Division Pacifique, la franchise de L.A. possède quatre longueurs d'avance sur les Vancouver Canucks de Pius Suter, qui ont quant à eux battu Anaheim 3-2 dans le même temps, et sur les Calgary Flames. Alex Ovechkin s'est par ailleurs rapproché mercredi à 9 longueurs du record de la légende Wayne Gretzky. La star russe de Washington a inscrit son 885e but en saison régulière - le 32e cette saison - dans un match gagné 3-2 après prolongation par les Capitals sur la glace des New York Rangers.

New Jersey: saison terminée pour Jack Hughes Meilleur buteur des Devils, Jack Hughes ne jouera plus cette saison Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Gros coup dur pour New Jersey. Les Devils et leur colonie suisse doivent composer jusqu'au terme de la saison sans leur meilleur buteur Jack Hughes, qui a été opéré à l'épaule droite mercredi. Selon le communiqué de son équipe, le centre devrait être rétabli pour l'entame de l'exercice 2025/26. Auteur de 27 buts - soit 1 de plus que son capitaine valaisan Nico Hischier - et de 70 points durant ce championnat 2024/25, Jack Hughes s'est blessé dimanche dernier à Las Vegas en heurtant la bande. L'Américain de 23 ans avait déjà été opéré à cette épaule en avril dernier, juste avant la fin de la saison régulière. Cette blessure, qui s'ajoute notamment à celle du défenseur zurichois Jonas Siegenthaler, survient au pire moment pour les Devils. La franchise de Newark fait pour l'heure toujours partie des équipes virtuellement qualifiées pour les play-off, mais elle est à la peine depuis le début de l'année (9 victoires en 23 matches).

Kyshawn George brille face au Jazz Kyshawn George (18) s'est montré décisif face au Jazz en inscrivant 23 points Image: KEYSTONE/AP/Terrance Williams Kyshawn George a brillé mercredi en NBA. Le "rookie" valaisan des Wizards s'est fait l'auteur de 23 points dans un match gagné 125-122 par Washington face au Utah Jazz. Touché à la mâchoire sur un coup de coude involontaire de Bam Adebayo deux jours plus tôt à Miami, Kyshawn George fut le meilleur marqueur de son équipe face au Jazz. Il a échoué à 1 point de son record personnel, établi à la mi-janvier face à Phoenix. Aligné durant 25 minutes, le Valaisan a rentré 8 de ses 17 tirs, avec un 3/9 derrière l'arc, ajoutant 7 rebonds, 2 assists, 1 interception et 1 contre à sa ligne de statistiques. Il a notamment signé un panier à 3 points crucial à 3'19 du "buzzer" pour permettre à son équipe de prendre 8 longueurs d'avance (116-108). Grâce à ce succès obtenu face à la moins bonne équipe de la Conférence Est, Washington affiche désormais 12 victoires à son compteur 2024/25, en 61 parties disputées, dont 3 dans ses 5 dernières sorties. Les Wizards vont désormais plier bagage pour effectuer un "road trip" de sept matches.

Conference League: Lugano se déplace à Celje Dernier club suisse engagé dans les Coupes d'Europe, Lugano disputera ce soir (21h00) son 8e de finale aller de Conference League. Les Tessinois affrontent le NK Celje en Slovénie. Cette partie importante arrive au moment où les bianconeri traversent une passe difficile. L'équipe de Mattia Croci-Torti reste en effet sur trois défaites consécutives sans avoir marqué le moindre but. Lugano a perdu à Berne contre YB (1-0), puis en Coupe de Suisse à Bienne (2-0), et enfin à domicile contre Zurich (3-0). Au classement de Super League, l'ancien leader se retrouve au 4e rang, à trois points du duo de tête. Il est donc temps de réagir. L'adversaire des Luganais, le NK Celje, figure pour sa part à la 5e place de son championnat avec 35 points, loin du leader Olimpija Ljubljana (51). Le nom le plus connu de l'effectif est celui de l'entraîneur Albert Riera. Cet ancien international espagnol (16 sélections, 4 buts) a notamment joué à Bordeaux, Espanyol Barcelone, Liverpool, Olympiakos et Galatasaray.

Le hold-up parfait de Liverpool Alisson à la parade. Image: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard Le hold-up parfait : Liverpool l’a bien réussi au Parc des Princes face au Paris St. Germain dans un huitième de finale aller de la Ligue des Champions bien improbable. Dominés comme jamais mais sauvés par leur gardien en état de grâce, les Reds se sont imposés 1-0 pour, bien sûr, prendre une option très sérieuse sur leur qualification. Ils ont marqué sur leur unique occasion de la soirée par Harvey Eliott à la 87e qui venait de remplacer un Mohamed Salah inexistant comme jamais sans doute. Mais le grand homme du match fut Alisson. Le portier brésilien a peut-être livré le plus beau match de sa carrière. Il a dégoûté les attaquants parisiens, Kvicha Kvaratskhelia en premier lieu. Le Géorgien n’a cessé de tourmenter les défenseurs des Reds. Mais il n’a cessé aussi de se briser les dents devant Alisson infranchissable. Sans les exploits d’Alisson, le PSG aurait cueilli une victoire sans doute très large, qui aurait justement récompensé son emprise totale. Xhaka et le Bayer dépasssés A Munich, Granit Xhaka et le Bayer Leverkusen ont vécu une soirée bien noire. Battu 3-0 par le Bayern, le Bayer peut sans doute mettre une croix sur ses ambitions. Le capitaine de l’équipe de Suisse et ses coéquipiers ont cédé sur un doublé d’un Harry Kane peut-être plus fort que jamais et sur une faute de main impardonnable de leur gardien tchèque Matej Kovar sur le 2-0 de Jamal Musiala. L’expulsion de Nordi Mukiele a encore renforcé ce sentiment de gâchis. Du côté du Bayern, le seul point noir fut la sortie sur blessure de Manuel Neuer peu avant l’heure de jeu. En à Lisbonne, Benfica, sans Zeki Amdouni malade, s’est incliné 1-0 devant le FC Barcelone malgré une supériorité numérique effective depuis la 22e minute. Les Catalans ont su faire le dos rond après l’expulsion de Pau Cubarsi pour sa faute sur Vangelis Pavlidis. Ils ont trouvé l’ouverture grâce à Rafinha à la 61e qui a su exploiter une erreur à la relance d’Antonio Silva.

Fribourg à la porte de l'exploit Une performance de choix pour Natan Jurkovitz et Fribourg Olympic. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Fribourg Olympic est resté à la porte de l’exploit lors de son quart de finale aller de l’Europe Cup face au PAOK Salonique. Le nul (62-62) qui a sanctionné les débats n’a pas donné à sa performance l’éclat qu’elle méritait. Face au sixième du Championnat de Grèce, Olympic aurait, en effet, dû l’emporter sans une faute un brin sévère à l’encontre d’Anthony Williams à 7’’ du buzzer qui a permis au PAOK d’arracher le nul. Un brin suffisants, les Grecs ont été menés au score plus souvent qu’à leur tour par un adversaire qui n’a nourri aucun complexe. Aucune des deux équipes n’est parvenue à creuser un écart conséquent. Ménagé en raison d’un état grippal, Roberto Kovac aurait pu s’avancer comme le grand homme du match. Le shooteur fribourgeois a, en effet, inscrit 8 points d’affilée entre la fin du troisième quarter et le début du quatrième. Malheureusement, il n’a pas pu enchaîner avec deux échecs sur deux autres tentatives à 3 points pour ouvrir une voie royale à son équipe. Avec ce résultat, Fribourg Olympic abordera bien sûr le match retour mercredi prochain à Salonique dans la peau de l’outsider. Dans une ambiance sans doute hostile, les joueurs de Thibaut Petit devront vraiment repousser leurs limites pour poursuivre leur parcours européen.

L'Inter gagne à Rotterdam dans Yann Sommer Marcus Thuram ouvre le score. Image: KEYSTONE/EPA/OLAF KRAAK Contrairement au Milan AC, l’Inter n’a pas failli à Rotterdam. Les Neroazzurri ont battu 2-0 le Feyenoord pour prendre une option sans doute décisive sur leur qualification pour les quarts de finale. L’Inter a forcé la décision grâce à l’efficience de ses deux attaquants. Marcus Thuram a ouvert le score à la 38e, Lautaro Martinez a, quant à lui, scellé l’issue de la rencontre à la 50e. Le succès des Milanais aurait pu être encore plus ample si Piotr Zielinski n’avait pas raté à la 65e la transformation d’un penalty qui avait été provoqué par Thuram. Victime d’une fracture du pouce le mois dernier, Yann Sommer a suivi la rencontre sur le banc des remplaçants. Aux yeux de son entraîneur Simone Inzaghi, ce match survenait encore trop tôt pour titulariser le Bâlois. Son remplaçant Josep Martinez n’a cependant pas dégagé une impression formidable en début de rencontre lorsque le Feyenoord a crânement joué sa chance avant d’être douché par l’ouverture du score de Thuram.

Une fracture du coude pour Cassse, un globe de plus pour Odermatt Mattia Casse: son hiver est malheureusement terminé. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Mattia Casse (35 ans) a lourdement chuté lors du premier entraînement en vue des descentes Coupe du monde de Kvitfjell. Les malheurs de l'Italien font l'affaire de Marco Odermatt. Mattia Casse avait signé le meilleur premier temps intermédiaire quand il est tombé et a fini dans les filets de protection. L'entraînement a été interrompu durant une vingtaine de minutes. Le skieur a été transporté à l'hôpital pour passer des examens qui ont révélé une fracture du coude droit. En super-G, Casse était le dernier rival d'Odermatt pour le globe de la spécialité. Plus rien ne s'oppose désormais troisième succès consécutif dans la discipline du Nidwaldien. Le Slovène Miha Hrobat a établi le meilleur chrono. Franjo von Allmen a pris la 3e place à 0''33, un centième devant Alexis Monney. Marco Odermatt s'est classé 11e à 0''59.

Un nouveau propriétaire et un nouveau président pour Lausanne Vincent Steinmann: le nouvel homme fort du Lausanne-Sport. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Changement de cap pour le Lausanne-Sport ! Depuis le 1er mars, la propriété légale du club a été transférée à une société indépendante basée au Royaume-Uni indique le club vaudois. Ce transfert a été réalisé dans le but d’éviter tout conflit d’intérêt éventuel avec les deux clubs qui appartiennent à INEOS, Manchester United et Nice, si le Lausanne-Sport devait se qualifier pour une compétition européenne. Demi-finaliste de la Coupe de Suisse et sixième du championnat, le club vaudois a une chance raisonnable de figurer à nouveau sur la scène européenne pour la première fois depuis quinze ans. La première conséquence de cette décision est la démission du président Leen Heemskerk, à la tête du club depuis mai 2022. Le Néerlandais est remplacé par le vice-président Vincent Steinmann.

Sprint par équipes: les Suissesses sur le podium La joie de Nadine Fähndrich après son exploit Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader La Suisse a décroché une deuxième médaille aux Mondiaux de Tronheim. En sprint par équipes, Anja Weber et Nadine Fähndrich ont pris la troisième place derrière la Suède et les Etats-Unis. C'est grâce à une fin de course stratosphérique de Nadine Fähndrich que le duo suisse a réussi à se hisser sur le podium. La Lucernoise, déjà médaillée sur le sprint individuel, a réussi à remonter et dépasser la relayeuse finlandaise. Les Suissesses ont été devancées de 9''1 par la Suède, laquelle l'a emporté avec 2''9 d'avance sur les Etats-Unis. L'équipe victorieuse était composée par Maja Dahlqvist et Jonna Sundling, déjà titrée lors du sprint individuel.

Changement de directeur sportif à YB au terme de la saison Steve von Bergen a décidé de quitter son poste de directeur sportif des Young Boys Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Steve von Bergen (41 ans) quittera son poste de directeur sportif des Young Boys au terme de la saison. Il occupait cette fonction depuis 2022. Son successeur sera Mathieu Beda (43 ans). Ce départ de von Bergen est un choix dicté pour des raisons personnelles. "La décision a été dure à prendre. Ma famille et YB sont mes deux grosses passions. Mais j'ai remarqué que ma fonction de directeur sportif prenait le pas sur la famille: je ne pouvais plus assumer mon rôle de père de la manière dont je l'entends", a déclaré le Neuchâtelois sur le site du club. La succession au poste de directeur sportif est déjà réglée. Le Français Mathieu Beda a signé un contrat jusqu'en été 2028. Cet ancien joueur a évolué dans son pays, en Allemagne, Belgique et aussi en Suisse, avec le FC Zurich. Il a ensuite notamment travaillé comme agent de joueurs. Christoph Spycher, délégué du conseil d'administration, a loué la collaboration nouée avec l'ancien défenseur international, qui a fini sa carrière à YB de 2013 à 2018. "Depuis trois ans, nous avons travaillé ensemble au quotidien dans le même bureau. J'ai appris à mieux le connaître, cela a été une belle et intensive période. Nous aurions espéré que Steve continue, mais nous respectons évidemment sa décision. Avec Mathieu Beda, un expert disposant de compétences dans divers domaines arrive chez nous. Je suis convaincu qu'il va très bien convenir à YB."

Préparation des Mondiaux: programme copieux pour la Suisse Patrick Fischer prêt pour attaquer les Mondiaux Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER L'équipe de Suisse préparera les Mondiaux du 7 avril au 4 mai dans une base établie à Kloten. Durant cette période, elle disputera six matches amicaux avant l'ultime étape de l'Euro Hockey Tour. La sélection de Patrick Fischer affrontera la Slovaquie à Herisau (10 et 11 avril/19h45) avant de se mesurer à deux reprises à la France à Marseille (18 et 19 avril/20h00). Elle se rendra ensuite à Riga pour jouer face à la Lettonie (24 et 25 avril/horaire à déterminer). Ensuite, les Helvètes recevront la Suède dans un lieu pas encore connu (1er mai). Ils boucleront l'Euro Hockey Tour à Brno face à la Finlande (3 mai) et la Tchéquie (4 mai). Les Mondiaux auront lieu du 9 au 25 mai à Herning (Danemark) et Stockholm. Les Suisses joueront dans le groupe B à Herning. Ils affronteront l'Allemagne, le Danemark, les Etats-Unis, la Hongrie, le Kazakhstan, la Norvège et la Tchéquie, qui les avait battus en finale l'an passé.

Viktorija Golubic sort des qualifications Viktorija Golubic qualifiée à Indian Wells. Image: KEYSTONE/AP/MANISH SWARUP Belinda Bencic (WTA 58) ne sera pas la seule à défendre les couleurs suisses à Indian Wells. Viktorija Golubic (WTA 101 l’a rejointe dans le tableau principal après être sortie des qualifications. La Zurichoise s’est imposée 6-4 6-4 au deuxième et dernier tour face à la Belge Greet Minnen (WTA 88). Elle affrontera jeudi Kimberly Birrell (WTA 76), qui est également issue des qualifications. Elle a remporté son unique confrontation à ce jour face à l’Australienne, en 2022 lors des qualifications de l’US Open. Le premier tour de Belinda Bencic (WTA 58) contre l’Allemande Tatjana Maria aura également lieu jeudi.

LeBron James dépasse la barre des 50'000 points LeBron James: le plus grand ? Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong LeBron James est devenu le premier joueur à dépasser la barre des 50’000 points marqués en NBA. Le joueur des Lakers a marqué ce panier historique lors du succès 136-115 face à New Orleans. LeBron James a attaqué la rencontre de mardi avec 49’999 points au compteur. Après 3’26’’ de jeu suite à une passe de Luka Doncic, il a armé un tir à trois points qui a fait mouche, pour passer cette barre symbolique des 50’000. LeBron James mis à part, seuls Abdul-Jabbar (44’149) et Karl Malone (41’689) avaient franchi les 40’000 points dans l'histoire, devant Kobe Bryant (39’283) et Michael Jordan (38’279). A 40 ans, LeBron James continue à être largement au niveau sur les parquets, et vient d'être désigné meilleur joueur de la conférence Ouest en février, la 41e récompense du genre de sa carrière, sa première depuis 5 ans. Il marque en moyenne 24,8 points cette saison, dont il n'a manqué que quatre rencontres pour l'instant. Mardi soir, il en a inscrit 34 face aux Pelicans. Antetokounmpo terrasse Atlanta Avec LeBron James, Giannis Antetokounmpo a connu, lui aussi, un soir de grâce. Le Grec a signé son septième triple double de la saison – 26 points, 12 rebonds et 10 assists - lors du succès 127-121 de Milwaukee à Atlanta. Les Bucks ont marqué les six derniers points de la rencontre pour cueillir un troisième succès de rang, le septième lors des huit matches. Victorieux la veille de Memphis au buzzer, les Hawks ont cette fois cédé dans le money time pour concéder leur 34e défaite en 62 matches. Aligné durant 21’, Clint Capela a inscrit 8 points et a cueilli 8 rebonds. Le Genevois n’est plus qu’un joueur de complément au sein d’une équipe qu’il quittera selon toute vraisemblance à l’issue de la saison.