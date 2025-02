Servette co-leader ++ Kloten met la pression sur Gottéron

Ils la partagent toutefois avec le FC Lugano, battu 1-0 à Berne par les Young Boys, le FC Bâle et le FC Lucerne. Mené au score après un penalty de Luca Zuffi à la 63e, le Servette FC, a renversé la table au stade de Genève grâce à ses deux jokers, le Sénégalais Aloune Ndoye (69e) et l’international M19 portugais Keyan Varela (89e). Ndoye devait ensuite provoquer et transformer le penalty du 3-1. Venu de Lettonie, l’attaquant de 23 ans sera-t-il le facteur X des Grenat dans la lutte pour le titre ?

Une victoire en terres saint-galloises pour les Aviateurs qui reviennent à la 7e place avec 76 points, soit le même total que les Dragons. Heureusement pour ces derniers, les Zurichois comptent un match de plus, ce qui signifie que Gottéron bénéficie encore d'un certain avantage.

Sacrée à Saalbach devant Holdener huit jours plus tôt, Camille Rast a donc connu un coup d'arrêt inattendu dans un hiver jusque-là parfait. La Valaisanne, classée dans le top 5 lors des huit premiers slaloms de l'hiver (Mondiaux inclus), a enfourché et chuté à quelques portes de l'arrivée de la première manche.

Stefan Rogentin, Justin Murisier et Loïc Meillard ont fini hors du top 15. Troisième du classement général de la Coupe du monde, Meillard accuse d'ailleurs désormais plus de 600 longueurs de retard sur le patron Marco Odermatt. Dauphin du Nidwaldien au général, Henrik Kristoffersen pointe quant à lui à 500 unités.

Avec 45 succès sur le Cirque blanc, "Odi" se retrouve à une longueur de l'Austro-Luxembourgeois Marc Girardelli, cinquième skieur comptant le plus de victoires en Coupe du monde. Le Nidwaldien revient aussi sur les talons de la Tessinoise Lara Gut-Behrami (46 succès), no 5 chez les dames à égalité avec Renate Götschl.

Eliminée - pour la première fois de l'hiver - en deuxième manche du slalom des Mondiaux, Mélanie Meillard est en revanche plus loin. Trop timide, la skieuse d'Hérémence a perdu 1''90 et se retrouve 20e après le passage de 33 concurrentes.

Bivol ravit à Beterbiev le titre de champion incontesté

Dmitry Bivol (ici en 2022) est le roi incontest Image: KEYSTONE/AP/JOHN LOCHER

Dmitry Bivol est devenu dimanche le nouveau champion incontesté de la catégorie mi-lourds. Le Russe a chipé ses quatre ceintures à Artur Beterbiev, qui a subi à Ryad sa première défaite en pro.

Bivol, 34 ans, l'a emporté au petit matin sur décision majoritaire (116-112 et 115-113), le troisième juge donnant les boxeurs à 114 partout. Il a ainsi unifié les quatre ceintures WBA, WBC, WBO et IBF que détenait son adversaire canadien, battu pour la première fois en 22 combats professionnels. Et pris sa revanche contre celui qui l'avait d'abord vaincu quatre mois plus tôt, déjà à Ryad.

"Je n'avais pas autant de pression que la dernière fois. Je voulais juste bosser du premier round jusqu'à la fin du 12e. J'en ai fait assez", a analysé Dmitry Bivol, dominateur d'entrée. "J'ai été meilleur, je me suis plus donné, j'ai été plus confiant, plus léger. Je voulais juste tellement gagner aujourd'hui", a-t-il ajouté.

Bivol affiche désormais 24 victoires pour un seul revers infligé par Beterbiev. Ce dernier, 40 ans, était devenu en octobre le premier boxeur à rassembler les quatre principales ceintures mondiales de la catégorie des mi-lourds.

Avant cela dans la capitale saoudienne, chez les poids lourds, Joseph Parker a battu Martin Bakolé, envoyé au tapis dès la deuxième reprise par une droite précise du Néo-Zélandais qui a conduit l'arbitre à mettre fin au combat. Le Congolais avait lui été appelé jeudi pour suppléer le champion IBF Daniel Dubois, malade, et n'était arrivé que samedi matin en Arabie Saoudite.