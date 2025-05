Stricker sorti dès le 1er tour du Geneva Open ++ Cadieux est heureux

Dominic Stricker sorti dès le 1er tour du Geneva Open Dominic Stricker battu dès son entrée en lice à Genève Image: KEYSTONE/EPA/CYRIL ZINGARO Dominic Stricker (ATP 233) a chuté d'entrée au Geneva Open. Le Bernois s'est incliné 7-6 (7/2) 6-3 au 1er tour dans le duel de gauchers qui l'opposait au qualifié britannique Cameron Norrie (ATP 90).

Invité par les organisateurs de ce tournoi ATP 250, Dominic Stricker a pourtant eu sa chance. Il a mené 5-3 dans la première manche, après avoir gagné quatre jeux d’affilée. Incapable de conclure sur son service à 5-4, il a craqué dans le tie-break, avant de concéder un nouveau break dès le premier jeu du deuxième set. La longue interruption provoquée par un orage, à 3-1 dans la deuxième manche, ne lui a pas permis d’inverser la tendance.

Le champion junior de Roland-Garros 2020 restait sur une demi-finale dans le Challenger de Francavilla, où il avait abandonné après la perte d'un deuxième set dans lequel il avait manqué deux balles de match. Il en est à quatre défaites consécutives sur l'ATP Tour, dont trois subies dès le 1er tour en 2025. Son dernier succès sur le circuit principal remonte au 22 octobre 2024 à Bâle, au 1er tour.

Cette défaite n'a rien de rédhibitoire en soi. Mais les 25 points qui auraient récompensé une accession aux 8es de finale auraient permis à Dominic Stricker de poursuivre sa progression après des mois de galère. Le Bernois, qui aurait gagné une vingtaine de places supplémentaires au classement, se serait ainsi assuré une place dans le tableau des qualifications de Wimbledon.



Jan Cadieux, l'assistant qui sait comment gagner Jan Cadieux, heureux d'être dans le staff de l'équipe de Suisse Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Assistant de Patrick Fischer durant ce Mondial à Herning et nouvel entraîneur de la Suisse M20, Jan Cadieux est un homme heureux. Parce que le sélectionneur zougois veut être challengé.

Passer de coach principal à assistant n'est pas toujours quelque chose d'évident à gérer. Il faut accepter de ne plus être le chef qui a la décision finale. Pour Jan Cadieux, coach à succès de Genève-Servette qu'il a mené au titre national en 2023 et au triomphe en Champions League l'année suivante, cette transition s'est opérée sans aucun souci.

"Il m'a toujours dit: "Je veux que tu te comportes comme un coach, pas comme un assistant", raconte le technicien de 45 ans. Quand je vois quelque chose qui me semble bizarre, je dois le dire. Je suis là pour le challenger afin qu'il prenne les meilleures décisions. C'est quelqu'un de très ouvert et de demandant."

Créatif avec ceux qui ne jouent pas Jan Cadieux a signé un contrat d'une année avec la fédération. "Je ne planifie jamais tellement le futur, précise-t-il. Mais la suite s'annonce passionnante avec le Mondial M20, les JO en février et le Championnat du monde en Suisse.

Entre les arrivées des joueurs de NHL, la blessure de Nico Hischier et la forme de certains joueurs, la formation des lignes ressemble à un sacré casse-tête. Pas pour Jan Cadieux. "Cela fait partie de la routine, note-t-il. Il faut beaucoup de communication au sein du staff et être ouvert au changement. Il faut surtout garder les joueurs qui ne jouent pas émotionnellement positifs. C'est avec eux qu'il faut être créatif. On essaie de s'amuser sur la glace avec ceux qui ne jouent pas. Le groupe fait un super job et les garde bien ensemble."

On a aussi vu dans cet effectif suisse la qualité de joueurs capables d'évoluer dans des rôles différents. "Parmi ceux qui jouent, certains ont des rôles qui ont changé, mais ça va, explique l'ancien pilote de Genève. On construit ça depuis six semaines, voire même pour certains depuis des années, la machine est bien huilée. On parle de culture ou d'habitudes de travail qui se sont créées sur plusieurs années."

Les meilleures combinaisons possibles Quand un attaquant habitué à la première ligne en Suisse joue son rôle en troisième ou quatrième ligne, c'est un état d'esprit que Patrick Fischer a su créer. "Ils ont envie de gagner, c'est pour ça qu'ils sont là, appuie Jan Cadieux. Les bons résultats de la sélection motivent les gars à faire des sacrifices pour le bien du groupe. On voit que les joueurs l'acceptent et le font très bien."

L'arrivée en cours de route de Fiala, puis de Niederreiter, impose des changements. Plusieurs coaches aimeraient avoir ce genre de problèmes ou comment incorporer des éléments de NHL, mais le travail du staff est essentiel. "C'est une gestion où il s'agit de trouver les meilleures combinaisons possibles, juge Cadieux. On est à quelques jours des quarts, il faut qu'on trouve le meilleur puzzle et qui fonctionne avec qui. Contrairement à la saison ou aux play-off, là on n'a pas le temps de faire des essais sur un tournoi aussi court. Après ce match de mardi contre le Kazhakstan, on veut avoir la meilleure équipe pour attaquer le quart de finale jeudi."

Lorsqu'on lui demande si Fischer écoute ses conseils et si l'une de ses propositions a déjà trouvé grâce auprès du sélectionneur, Jan Cadieux éclate de rire et conclut: "Ah non ça, ça reste entre nous."



Gary Lineker quitte la BBC prématurément Gary Lineker va quitter prématurément son poste à la BBC Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Présentateur-vedette de la BBC, Gary Lineker va rendre son micro un an avant l'échéance de son contrat.

Le groupe audiovisuel britannique l'a annoncé lundi, quelques jours après un message à caractère antisémite que l'ex-attaquant dit avoir partagé par erreur.

Figure très populaire en Angleterre, Gary Lineker (64 ans) présente depuis 1999 la très suivie émission de football "Match of The Day", un rendez-vous incontournable pour les amoureux du ballon rond.

L'ancien international anglais devait initialement laisser sa place sur le plateau de "MOTD" à l'issue de l'actuelle saison, mais continuer son aventure sur la chaîne publique durant un an, le temps de commenter la Coupe d'Angleterre 2025/26 puis la Coupe du monde à l'été 2026.

Le présentateur le mieux payé de la BBC, avec un salaire estimé à 1,6 million d'euros environ, s'est finalement retiré de manière prématurée après avoir déclenché une polémique. Il a partagé la semaine dernière une vidéo propalestinienne critiquant le sionisme avec une émoticône en forme de rat, un symbole utilisé par l'Allemagne nazie pour décrire les juifs.

Lineker reconnaît son erreur L'ex-buteur de Leicester, du FC Barcelone ou encore de Tottenham, a assuré ne pas connaître la symbolique de cette image et plaidé une "erreur", avant de s'excuser "sans réserve".

"Gary a reconnu l'erreur qu'il a commise. En conséquence, nous avons convenu qu'il se retirerait de son poste de présentateur à la fin de cette saison", a déclaré le directeur général de la BBC, Tim Davie, dans un communiqué où il loue le travail de Lineker: "Sa passion et ses connaissances ont façonné notre journalisme sportif et lui ont valu le respect des amateurs de sport du Royaume-Uni et d'ailleurs".



Naples et l'Inter joueront leur match pour le titre vendredi L'Inter de Yann Sommer jouera finalement son dernier match de Serie A ce vendredi Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Naples et l'Inter Milan joueront leur dernier match de la saison de Serie A ce vendredi, a annoncé lundi la Ligue italienne. Un point sépare les deux équipes avant la 38e et dernière journée.

Naples, leader avec 79 points après son nul à Parme (0-0) dimanche, recevra Cagliari (14e) vendredi à 20h45. L'Inter de Yann Sommer, qui a été contrarié par la Lazio à San Siro (2-2) dimanche également, jouera au même moment sur le terrain de Côme (10e). Ces deux parties devaient initialement se dérouler dimanche.

Si le Napoli s'impose, il sera sacré champion d'Italie pour la quatrième fois de son histoire quel que soit le résultat de l'Inter, futur adversaire du PSG en finale de la Ligue des champions le 31 mai à Munich. Naples sera sacré aussi si l'Inter ne fait pas mieux que l'équipe d'Antonio Conte. Si l'Inter s'impose et que Naples s'incline, les Nerazzurri remporteront, comme en 2024, le scudetto.

Si Naples perd et que l'Inter fait match nul, les deux équipes seront à égalité de points (79), ce qui les obligera à s'affronter dans un "spareggio", un match d'appui. Cette "finale" aurait lieu dans ce cas le 26 mai, à cinq jours de la finale de la C1. Une seule fois dans l'histoire de la Serie A, il a fallu avoir recours au "spareggio" pour attribuer un titre de champion: en 1964, lorsque Bologne s'était imposé face à l'Inter.



Equipe de Suisse dames: Lehmann doit prendre son mal en patience Alisha Lehmann n'a pas été retenue pour les prochains matches de Ligue des Nations Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Pour la troisième fois consécutive, Alisha Lehmann ne fait pas partie du cadre de l'équipe de Suisse dames.

L'attaquante n'a pas été convoquée par Pia Sundhage pour les deux matches de Ligue des Nations en France et face à la Norvège.

La Bernoise de 26 ans n'a pratiquement pas joué cette saison avec la Juventus Turin. Coumba Sow ou Naomi Luyet sont également absentes d'une liste publiée lundi par l'ASF. Liste dans laquelle figure en revanche la Valaisanne de 18 ans Iman Beney, couronnée championne de Suisse samedi contre les Grasshoppers

Riola Xhemaili (22 ans) fête également son retour à quelques semaines de l'Euro à domicile. La milieu d'Eindhoven a fait sa dernière apparition avec la Suisse lors du match amical contre l'Angleterre en décembre dernier. Nadine Riesen, qui avait manqué le dernier rassemblement en avril pour cause de Ligue des champions, fait également partie des revenantes, tout comme Sandrine Mauron.

L'équipe de Pia Sundhage se retrouvera lundi prochain à Saillon. Le match en France est prévu le 30 mai, suivi le 3 juin par celui contre la Norvège à Tourbillon. Après quatre matches, les Suissesses occupent la 4e et dernière place du groupe A2. La France est en tête du classement sans avoir perdu de point, la Norvège (2e) compte 4 points et se classe devant l'Islande (3) et la Suisse (2).

Lundi en conférence de presse, Pia Sundhage a souligné que cette liste de joueuses convoquées pour la Ligue des Nations ne devait en aucun cas être confondue avec la sélection qui disputera le Championnat d'Europe. La porte reste ouverte pour de nombreuses joueuses, a souligné la technicienne suédoise.



Nino Niederreiter renforce l'équipe de Suisse Nino Niederreiter, ici avec Fiala à Prague l'an dernier, vient renforcer la Suisse à Herning Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Nino Niederreiter va rejoindre la Suisse à Herning! Eliminé avec Winnipeg par Dallas en demi-finale de la Conférence Ouest de NHL, le Grison pourra être aligné en quart de finale du Mondial jeudi.

Triple médaillé d'argent au Championnat du monde (2013, 2018 et 2024), le puissant ailier né à Coire espère bien ajouter le plus beau des métaux à Stockholm dimanche soir. Mais avant de rêver à l'or, le Grison et ses coéquipiers vont devoir franchir les quarts de finale jeudi.

Cette saison, Niederreiter a inscrit 37 points (17 buts en 82 matches de saison régulière au Canada. Il a ajouté 6 points (4 goals) en 13 parties de play-off.

Après avoir réglé les détails avec son club de NHL et les problèmes liés aux assurances, Nino Niederreiter rejoint le Danemark. La fédération ne précise pas quand il va arriver, simplement qu'il ne sera pas sur la glace lundi à l'occasion de l'entraînement. On ne sait pas s'il peut donc jouer le dernier match de poule mardi à 12h20 contre le Kazakhstan.

Cette arrivée d'un nouveau joueur de NHL permet de mettre un peu de baume au coeur après la blessure de Nico Hischier contre l'Allemagne. La Suisse pourra donc à nouveau aligner cinq joueurs évoluant dans la prestigieuse ligue nord-américaine dès son quart de finale.



Une 3e finale de Conférence de suite pour les Panthers Eetu Luostarinen et les Panthers ont rejoint les Hurricanes en finale de la Conférence Est Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Dernier vainqueur de la Coupe Stanley, Florida jouera une troisième finale de Conférence consécutive en NHL. Les Panthers ont écrasé les Maple Leafs 6-1 dimanche à Toronto dans l'acte VII de la série.

Pour les Maple Leafs, la malédiction se poursuit donc. La franchise ontarienne en est à sept défaites d'affilée dans des matches 7 ! Dont quatre subies face aux Boston Bruins de Brad Marchand, lequel évolue désormais sous le chandail des Panthers.

Marchand fut d'ailleurs l'un des artisans du succès des Panthers. Le Canadien de 37 ans a réussi 1 but - le 6-1 à 3'03 de la fin dans une cage vide - et 2 assists, son coéquipier finlandais Eetu Luostarinen rendant la même fiche.

Florida a survolé les débats, comme lors du match 5 gagné sur le même score à Toronto. Les Panthers ont forcé la décision en marquant trois fois de suite entre la 24e et la 30e minute. Et ils ont très vite réagi après la réduction du score signée Max Domi (43e), Luostarinen inscrivant le 4-1 47 secondes plus tard.

Les Panthers, qui ont cadré 34 tirs dimanche contre 20 pour les Maple Leafs (18-5 au deuxième tiers), visent une troisième finale de Coupe Stanley d'affilée. Ils retrouveront en finale de Conférence les Carolina Hurricanes, qu'ils avaient balayés 4-0 au même stade des play-off en 2023. A l'Ouest, la finale opposera les Dallas Stars du "rookie" soleurois Lian Bichsel aux Edmonton Oilers.



Oklahoma City en finale de Conférence Shai Gilgeous-Alexander (2) et OKC sont en finale de la Conférence Ouest Image: KEYSTONE/AP/Kyle Phillips Oklahoma City a écrasé Denver dimanche à domicile lors d'un match 7 à sens unique (125-93). Le Thunder se qualifie ainsi pour la finale de la Conférence Ouest de NBA pour la première fois depuis 2016.

L'équipe emmenée par l'arrière canadien Shai Gilgeous-Alexander (35 points) a été tout simplement supérieure au champion 2023. Elle affrontera dès mardi les Minnesota Timberwolves pour un ticket vers les Finales NBA.

"C'est une bonne chose. Notre objectif n'est pas seulement la finale de la Conférence, mais nous devons passer par là pour y arriver", a souligné "SGA", qui est l'un des trois candidats au titre de MVP (meilleur joueur) de la saison régulière.

Jalen Williams a ajouté 24 points pour OKC, et Chet Holmgren a signé un double double, avec 13 points et 11 rebonds. Rival de Gilgeous-Alexander pour le titre de MVP, le pivot des Nuggets Nikola Jokic n'a pas démérité avec 20 points, 9 rebonds et 7 passes. Christian Braun a apporté 19 points et Jamal Murray 13.

"C'est désolant" Les Nuggets ont démarré en trombe, prenant même une avance de 11 points (21-10) au milieu du premier quart-temps. Cependant, le match a basculé de manière décisive dans le deuxième quart-temps, remporté 39-20 par Oklahoma City qui a alors élevé le niveau de son attaque.

Denver a peiné défensivement et commis bien trop de pertes de balle (22) que l'attaque du Thunder a transformées en 37 points. "Je suis effondré pour les gars qui sont sur le terrain. (...) Nous avons pris le départ que nous souhaitions, puis tout a basculé si rapidement... C'est désolant", a soupiré le coach intérimaire de Denver David Adelman.



Scheffler remporte son troisième Majeur Scottie Scheffler a remporté dimanche son 3e Majeur Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Le no 1 mondial Scottie Scheffler a remporté dimanche à Charlotte le PGA Championship.

L'Américain a terminé avec cinq coups d'avance sur trois compatriotes: Harris English, Davis Riley et Bryson DeChambeau, déjà deuxième l'an dernier.

Scottie Scheffler (28 ans) a rendu une carte de 71 (dans le par) au 4e et dernier tour d'un tournoi disputé sur le parcours de Quail Hollow en Caroline du Nord. Il s'agit de son troisième Majeur après les Masters 2022 et 2024.

Auteur de trois bogeys sur sa première moitié de parcours, Scheffler avait été rejoint en tête par l'Espagnol Jon Rahm et ses trois birdies aux trous 8, 10 et 11. La bataille s'annonçait prometteuse, mais elle a tourné en faveur du premier: Scheffler a signé trois birdies aux trous 10, 14 et 15, alors que Rahm a finalement coulé avec un bogey et deux doubles bogeys sur ses trois derniers trous.

"Du bon travail" "J'ai fait du bon travail en restant patient sur les neuf premiers trous. Je n'ai pas joué à mon meilleur niveau", a expliqué Scottie Scheffler. "J'ai pris de l'avance sur les neuf derniers et j'ai fini le travail", a-t-il ajouté.

Pour son 15e trophée sur le PGA Tour, Scheffler empoche 3,42 millions de dollars sur une dotation record de 19 millions de dollars. Blessé à la main droite en décembre dernier, il avait remporté son premier titre de la saison il y a deux semaines.

Rahm, vainqueur de l'US Open 2021 et du Masters 2023, n'a pas encore remporté de titre cette saison sur le circuit concurrentiel de la LIV. "Je pense que c'est la première fois que je suis aussi près de remporter un tournoi majeur et que je ne le fais pas", a déclaré l'Espagnol, ajoutant que "la blessure est encore vive", mais qu'"il s'est passé beaucoup de choses positives cette semaine et il y a beaucoup de sentiments positifs à prendre pour le reste de l'année".



Une soirée pour les statistiques Le Hongrois Andras Mihalik a fait bouger Leonardo Genoni dans une soirée où le gardien suisse n'a dû faire face qu'à six tirs Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Dans une partie totalement déséquilibrée, la Suisse a continué son bon travail au Mondial à Herning en écrasant la Hongrie 10-0. Ambühl y est allé de son triplé et Genoni d'un 10e blanchissage.

Circulez, y a rien à voir! Ou presque. S'il n'y a pas eu de match, cette soirée a permis de mettre en lumière et à jour quelques statistiques. Pour son 147e match au Championnat du monde, Andres Ambühl y est allé de son triplé. Les numéros 29 à 31 pour le Davosien de 41 ans. La veille contre le Kazakhstan, le Tchèque Roman Cervenka avait lui aussi réussi un triplé pour porter son total à 32 buts, Ambühl le suit toujours de près. Plus haut dans la liste avec 35, on retrouve Alex Ovechkin et Jaromir Jagr.

Toute l'équipe a salué ce remarquable fait d'armes pour le vétéran. Il y en a même un qui avait un pressentiment. "Je ne veux pas me vanter, raconte Timo Meier en souriant. Mais j'ai prédit ce matin que "Büeli" allait marquer un hat-trick. C'est sensationnel ce qu'il réalise. On a vu comme tout le monde s'est réjoui, même les fans. Chapeau bas!"

Genoni passe à dix Dans une rencontre où la Suisse a inscrit davantage de buts que la Hongrie a tiré en direction de Leonardo Genoni (6 lancers), le Zougois aurait pu s'épargner une soirée où il a pu compter les spectateurs pour éviter de s'endormir. Car même sans gardien, la Suisse se serait imposée 10-6...

Toujours est-il que ce deuxième blanchissage lors de ce tournoi permet au gardien de Zoug de grimper encore plus dans les listes mondiales. Grâce à ce nouveau match sans encaisser de but, Genoni dépasse la légende Vladislav Tretiak qui en reste à neuf. Il passe également devant Arnold Hirtz (9), un Zurichois qui jouait dans les années 30 à une époque où les tiers ne duraient que 15 minutes. Ne reste désormais devant lui que le Tchèque Jiri Holecek avec 12.

Fora: "On n'a pas joué les superstars" La Suisse a eu le mérite de ne pas jouer petit bras. Dans le troisième tiers, elle a continué de suivre son plan de match et cinq buts ont fini par tomber. "Il fallait être là mentalement, faire les petites choses justes et jouer notre jeu, explique le défenseur Michael Fora. C'est ce qu'on a fait et on a pris les trois points."

Le Tessinois de Davos a aussi mis l'emphase sur le travail durant les soixante minutes: "On était solide, on n'a pas joué les superstars, on a mis le puck sur le goal et c'est pour ça que les dix buts sont arrivés." Plutôt que d'être arrogante, l'équipe de Suisse a montré du respect en jouant jusqu'au bout. "Il faut continuer à jouer, peu importe le résultat, précise Fora. Le respect, ce n'est pas que le résultat, c'est surtout une attitude à avoir."

S'il ne se souvient plus de la dernière fois où il a participé à une telle déculottée, Michael Fora a tenu à féliciter les Hongrois: "Ils n'ont pas beaucoup d'expérience à ce niveau, mais ils ont pris ces trois points super importants contre le Kazakhstan pour le maintien et bravo à eux!"



L'Inter manque le coche et reste à 1 point de Naples L'Inter de Yann Sommer reste à 1 point du Napoli Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI L'Inter Milan n'a pas su saisir sa chance dimanche lors de la 37e et avant-dernière journée de Serie A.

Les hommes de Simone Inzaghi ont dû se contenter d'un nul à domicile face à la Lazio (2-2) et restent donc à une longueur de Naples, qui a également obtenu un seul point mais en déplacement (0-0 à Parme).

Invaincu depuis désormais 11 matches en championnat (6 victoires, 5 nuls), Naples est donc maître de son destin avant l'ultime journée programmée dimanche prochain dès 15h. L'équipe entraînée par Antonio Conte accueillera Cagliari, alors que l'Inter se rendra à Côme six jours avant d'affronter le PSG en finale de la Ligue des champions.

L'Inter était pourtant virtuellement leader à moins de 10 minutes de la fin dimanche soir, un coup de tête de Denzel Dumfries lui ayant permis de reprendre l'avantage (80e, 2-1). Mais Yann Sommer a dû capituler une deuxième fois à la 90e, sur un penalty validé par la VAR et transformé par Pedro Rodriguez.

Les esprits se sont par ailleurs échauffés avant ce penalty, que Sommer ne fut d'ailleurs pas loin de détourner. Les deux entraîneurs ont ainsi été expulsés en raison de leurs écarts de langage alors que la décision de l'arbitre, forcément cruciale à ce moment-là de la saison, se faisait attendre.

L'issue de cette soirée aurait toutefois pu être plus terrible encore pour les Nerazzurri. Naples - qui était privé de Noah Okafor (blessé) dimanche - a en effet cru bénéficier d'un penalty à la... 97e minute. Mais l'arbitre est finalement revenu sur sa décision après avoir consulté la VAR...



La Suisse dynamite la Hongrie 10-0 Andres Amb Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse a écrasé la Hongrie dimanche lors du Mondial à Herning. Les hommes de Patrick Fischer l'ont emporté 10-0 dans un match sans histoire.

Déjà qualifiée pour les quarts de finale, la Suisse n'a pas évolué avec tout son effectif. Fischer a ainsi octroyé un jour de congé à son duo d'attaquants zurichois Malgin-Andrighetto et au défenseur Jonas Siegenthaler. Mais cela n'a absolument pas perturbé la marche en avant d'une sélection qui a enchaîné un cinquième succès de rang dans cette compétition.

La Suisse a rapidement pris les devants. A la 6e, c'est Andres Ambühl qui - pour son 20e et dernier Championnat du monde - a pris soin d'ouvrir le score, signant au passage son 29e but dans un Mondial. Il a ajouté le 30e sur le 7-0 et a même conclu un triplé avec le 9-0 pour le 31e.

Mais après le 2-0 signé Timo Meier qui a perforé la défense hongroise avec une trop grande facilité (8e), il a fallu attendre de passer la mi-match pour avoir droit à un tant soit peu de "spectacle". En un peu plus de trois minutes, les Helvètes ont frappé à trois reprises par Egli (32e), Meier (34e) et Moser (36e). Le dernier tiers a ressemblé à un bon entraînement pour garder les jambes en mouvement avec cinq nouveaux buts.

11e blanchissage pour Genoni Titularisé devant le filet helvétique, Leonardo Genoni a passé une soirée des plus tranquilles. Une bourde de Fora à la 4e aurait pu déboucher sur quelque chose de déplaisant, mais les Hongrois n'ont pas su en profiter. Après quarante minutes de jeu, les Magyars avaient adressé quatre tirs en direction du but suisse, dont un seul au cours du tiers médian.

Les Hongrois ont terminé avec six lancers, Genoni signant ainsi aisément un 11e blanchissage dans un Championnat du monde. A se demander si la surfaceuse avait véritablement besoin de refaire la glace dans la moitié suisse. Et rappelons que la Hongrie a battu le Kazakhstan 4-2..

A nouveau première de son groupe avec 16 points, la Suisse a encore un match dans cette phase de poule. Elle affronte le Kazakhstan mardi à 12h20 dans une rencontre qui ne va certainement pas transporter les foules. En six rencontres face aux Kazakhes, la sélection nationale s'est imposée cinq fois. L'unique revers date de 2016 à Moscou avec une défaite aux tirs au but (3-2).



Villarreal gâche la fête du Barça Tajon Buchanan et Villarreal ont g Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta Villarreal a gâché la fête du FC Barcelone. Sacré champion d'Espagne jeudi sur la pelouse de l'Espanyol, le Barça s'est incliné 3-2 à domicile lors de la 37e et avant-dernière journée de Liga.

Titré pour la 28e fois de son histoire, le Barça, qui avait commencé à célébrer son triplé national (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne) vendredi dans les rues de la capitale catalane, a vu la seconde partie de sa fête un peu gâchée par Villarreal dimanche.

Cinquième, Villarreal était venu chercher sa qualification pour la Ligue des champions. Les hommes de Marcelino ne peuvent plus être rattrapés par le Betis Séville de Ricardo Rodriguez (6e), corrigé (4-1) par l'Atlético Madrid (3e) et qui voit ses rêves de C1 s'envoler. L'Atléti est également assuré de retrouver la Ligue des champions, tout comme l'Athletic Bilbao (4e).

A nouveau porté par Kylian Mbappé, le Real Madrid est pour sa part allé s'imposer (2-0) sur la pelouse du Séville FC. Auteur de son 29e but en championnat, le 41e toutes compétitions confondues, l'attaquant français a permis au club madrilène, à onze contre neuf pendant 45 minutes, d'ouvrir le score (75e, 1-0) avant que l'Anglais Jude Bellingham ne double la mise en fin de match (87e, 2-0).



Premier League: Arsenal bat Newcastle Declan Rice a été décisif Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Arsenal a battu le Newcastle de Fabian Schär 1-0 dans le choc de la 37e journée de Premier League. Ce succès permet aux Gunners de renforcer leur deuxième place à une journée de la fin de saison.

Ce succès a été acquis grâce à une frappe de Rice (55e), mais aussi surtout en raison des arrêts réussis par le gardien londonien Raya en première mi-temps. Arsenal (71 points) est assuré de finir dans le top 5 et donc d'une place en Ligue des champions la saison prochaine.

Derrière, la lutte reste intense. Newcastle (3e), Chelsea (4e) et Aston Villa (5e) ont tous 66 points. Ils précèdent d'une longueur Manchester City (6e/avec un match en moins) et Nottingham Forest (7e).

Les adieux de Vardy Un chapitre s'est refermé à Leicester: l'attaquant emblématique Jamie Vardy (38 ans) a inscrit son 200e but pour les Foxes à l'occasion de sa 500e et dernière apparition à domicile. Il a ouvert le score lors du succès 2-0 contre Southampton dans un duel entre deux des trois équipes reléguées. Remplacé avant la fin du match, Vardy est sorti sous les acclamations du public.