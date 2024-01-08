Servette regagne, nul de Sion ++ Pogacar intouchable

La Suisse a fait le job à La Valette Iman Beney décisive à la Valette. Image: KEYSTONE/EPA/CYRIL ZINGARO La Suisse poursuit son parcours victorieux vers la Coupe du monde 2027 au Brésil. Après sa victoire 2-0 contre l’Irlande du Nord, elle s’est imposée 4-1 à la Valette face à Malte.

Iman Beney, Alisha Lehmann, Svenja Fölmli et Aurélie Csillag ont concrétisé la large suprématie de l’équipe de Suisse dans un match sans histoire. Menées 2-0 à la 9e déjà, les Maltaises ont toutefois eu le mérite d’exister un instant dans cette rencontre avec une réduction du score à la 19e. Ce but encaissé par Livia Peng a rappelé aux Suissesses que la moindre saute de concentration pouvait se payer au prix fort.

Iman Beney a été la meilleure joueuse de la rencontre avec son ouverture du score et sa passe décisive pour le 2-0 d’Alisha Lehmann. La Valaisanne a empêché ses partenaires de gamberger trop longtemps dans cette rencontre qui n’avait toutefois pas des allures de piège. La barre sera plus haute pour Rafel Navarro et ses joueuses en avril avec une double confrontation contre la Turquie, le 14 à Zurich et le 18 à Sinop.







Un samedi contrasté pour les clubs romands Une fin d'après-midi difficile pour Jan Kronig face au buteur zurichois Andrin Hunziker, Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Petite semaine pour le FC Sion ! Après le 0-0 à Genève contre le Servette FC et la défaite 2-1 à Lugano, les Sédunois ont été tenus en échec (1-1) par la "lanterne rouge" Winterthour à Tourbillon.

S’il ne remet pas vraiment en question sa place dans le top-6, ce résultat compromet les chances du FC Sion dans la course à une place européenne. Piégés sur une réussite d’Andrin Hunziker à la 5e minute, les Valaisans ont longtemps couru derrière le score avant l’égalisation magnifique de Winsley Botelli sur un service de Benjamin Kololli, deux entrants, à la 66e.

Une tête de Kreshnik Harizi sauvée sur la ligne par Nishan Burkart et un but de Kololli annulé pour un hors-jeu discutable témoignaient de l’emprise des Valaisans sur la rencontre. Mais elle aurait pu leur échapper après l’expulsion de Jan Kronig à la 89e sans une parade d’Anthony Racioppi sur un coup-franc de Luca Zuffi et sans un sauvetage de Harizi sur une frappe de Francis Momoh.

Servette gagne enfin Après une trop longue série de 8 matches sans victoire, le Servette FC a enfin renoué avec la victoire à domicile. Dans un stade sans le traditionnel kop grenat en raison de la suspension de la tribune Nord, le Servette FC s’est découvert un nouveau héros en la personne de Junior Kadile. Transfuge de la D2 néerlandaise, le Franco-Congolais a signé un doublé, avec le but de la victoire à la 88s sur une frappe enroulée vraiment superbe.

Ce succès, qui survient après cinq matches nul, offre désormais aux Grenat un matelas confortable de 9 points sur les Grasshoppers. La perspective d’un barrage de tous les dangers s’éloigne.



Tadej Pogacar remporte une fois de plus les Strade Bianche Tadej Pogacar a une fois de plus levé les bras dans les rues de Sienne (archives). Image: KEYSTONE/AP LaPresse Le Slovène Tadej Pogacar a remporté samedi à Sienne les Strade Bianche pour la troisième année consécutive, et pour la quatrième fois dans sa carrière. Il a devancé le jeune Français Paul Seixas.

Le quadruple vainqueur du Tour de France, qui disputait sa première course de l'année, s'est imposé sur les routes et chemins de graviers de Toscane à l'issue d'un raid solitaire de près de 80 kilomètres.

Il a franchi la ligne avec une minute d'avance sur Seixas qui disputait à 19 ans pour la première fois la classique italienne. La troisième place est revenue au coéquipier mexicain de Pogacar au sein de l'équipe UAE, Isaac del Toro, à 1'09 de son leader.

Déjà vainqueur à Sienne en 2022, 2024 et 2025, Pogacar, 27 ans, détient désormais seul le record de victoires dans l'épreuve. Il a fait la différence dans le Monte Sante Marie, où son équipe a durci la course. Il a vite compté une minute d'avance sur Seixas, le seul à avoir essayé de l'accrocher.

"Ce gamin va devenir un monstre" "C'était plus ou moins planifié qu'on attaque là (au Monte Sante Marie). C'est un beau travail de toute l'équipe, c'était merveilleux de voir tout ce qu'ils ont fait pour que je gagne cette course", a déclaré le champion du monde en titre.

Pogacar, 27 ans, a salué la prestation de Seixas qui a lâché Del Toro dans la dernière difficulté, la Via Santa Caterina, juste avant l'arrivée sur la Piazza del Campo. "Ce gamin a répondu présent et va devenir un monstre. On va en entendre parler", a-t-il estimé.



La Suisse bat l'Allemagne et assure son maintien Le XV de l'Edelweiss est sorti vainqueur de la mêlée. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO La Suisse évoluera toujours en Europe Championship la saison prochaine. Le XV de l'Edelweiss a assuré son maintien en battant l'Allemagne samedi à Yverdon (35-25).

Les rugbymen suisses termineront dans le top 6 de ce tournoi regroupant huit équipes européennes. Ils joueront le match pour la 5e place face aux Pays-Bas ou la Belgique le 15 mars à Madrid.

Promue en 2024 depuis l'échelon inférieur, la Suisse est assurée de disputer deux saisons de plus dans ce qui s'apparente à l'antichambre du tournoi des Six Nations. En effet, elle est désormais certaine d'éviter la dernière place du classement bisannuel, synonyme de relégation en Trophy Championship.



Bayern: Neuer absent à Bergame Manuel Neuer est forfait pour le 8e de finale aller de Ligue des champions Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Touché mi-février au mollet gauche, le gardien du Bayern Manuel Neuer a rechuté vendredi lors de son retour à la compétition contre Mönchengladbach (4-1) en championnat.

L'Allemand ne disputera donc pas le 8e aller de Ligue des champions contre l'Atalanta mardi à Bergame.

Le capitaine du club munichois, qui aura 40 ans le 27 mars, souffre d'une "petite déchirure musculaire", a annoncé samedi le Bayern. Il va manquer les prochains matches du Bayern, qui n'a pas donné de durée d'indisponibilité. Selon le quotidien allemand Bild, le gardien devrait être absent deux semaines.

Sorti à la mi-temps du match de la 25e journée de Bundesliga vendredi, Neuer est également incertain pour le 8e de finale retour à Munich le mercredi 18 mars. Mardi à Bergame, il sera remplacé par le jeune Jonas Urbig (22 ans), qui a disputé cette saison 11 matches dont huit en Bundesliga et un en Ligue des champions.



Elise Chabbey remporte les Strade bianche Elise Chabbey (ici lors du dernier TdR) a remporté samedi les Strade bianche Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Elise Chabbey a signé samedi le plus beau succès de sa carrière. La Genevoise de 32 ans a remporté à Sienne l'édition féminine des Strade Bianche, marquée par les déconvenues des favorites.

Lauréate du dernier Tour de Romandie, Elise Chabbey (FDJ United-Suez) s'est imposée au terme d'un final indécis et palpitant, devant la Polonaise Kasia Niewiadoma, 2e pour la quatrième fois de sa carrière à Sienne, et l'Allemande Franziska Koch (3e).

Un temps lâchée sous l'effet des attaques de l'Italienne Elisa Longo Borghini (4e), Elise Chabbey est revenue dans le groupe de tête à six kilomètres de l'arrivée. La meilleure grimpeuse du Tour de France 2025 a fait la différence dans les derniers mètres de l'ascension de la Via Santa Caterina.

La Genevoise a joué des épaules pour passer en tête juste avant l'arrivée sur les pavés de la Piazza del Campo. "C'est l'une de mes courses préférées (...). Plusieurs fois, je me suis retrouvée à la limite de craquer et je me suis dit +c'est foutu+, mais j'ai réussi à chaque fois à me relancer", a-t-elle expliqué.

Favorites piégées Elise Chabbey, comme sa coéquipière Franziska Koch, ne devaient pas jouer la victoire car elles travaillaient pour leur leader Demi Vollering. Mais la Néerlandaise, victorieuse de la classique italienne en 2023 et 2025, a été piégée, d'abord par une crevaison à 38 km de l'arrivée, puis par une erreur d'itinéraire.

Revenu à une minute des coureuses de tête, le groupe dans lequel figurait également la Belge Lotte Kopecky (SD Worx), sacrée en 2022 et 2024, a en effet suivi un motard sur un chemin ne figurant pas dans le parcours. Pauline Ferrand-Prévot a quant à elle perdu du temps sur un ennui mécanique. Alors qu'elle revenait sur le groupe des autres favorites, elle les a suivies sur le mauvais itinéraire.



Ski: Robin Cuche sacré en descente Robin Cuche a cueilli l'or dans la descente des Paralympiques Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Robin Cuche tient sa première médaille dans des Paralympiques.

Et le skieur neuchâtelois n'a pas fait les choses à moitié samedi à Cortina, où il s'est paré d'or en descente dans la catégorie debout. Le Valaisan Théo Gmür s'est quant à lui classé 6e.

Désigné favori, Robin Cuche a donc parfaitement géré la pression, lui qui dispute déjà ses quatrièmes Jeux paralympiques alors qu'il n'est âgé que de 27 ans. Il a même survolé les débats samedi dans la première épreuve de ces joutes, comme Franjo von Allmen l'avait fait dans la descente des JO à Bormio un mois plus tôt.

Le Neuchâtelois, neveu du champion du monde 2009 de super-G Didier Cuche, s'est imposé avec 0''61 d'avance sur le Français Arthur Bauchet (2e). La médaille de bronze revient au Russe Aleksei Bugaev, qui a concédé 1''15. Sixième, le triple champion paralympique 2018 Théo Gmür a manqué le podium pour 1''10, alors que le Vaudois Emerick Sierro s'est classé 16e.



Suter battue pour 0''05 par Pirovano en descente Corinne Suter a manqué de très peu la victoire samedi à Val di Fassa Image: KEYSTONE/AP/Luciano Bisi Corinne Suter a manqué de très peu un cinquième succès en Coupe du monde de descente.

La Schwytzoise a terminé 3e samedi à Val di Fassa, à 0''05 de Laura Pirovano qui avait déjà triomphé la veille dans la discipline.

Laura Pirovano n'est donc pas redescendue de son nuage. Victorieuse pour la première fois en Coupe du monde 24 heures plus tôt, elle a remis ça samedi, elle qui avait dû attendre son 125e départ pour décrocher enfin un premier podium.

L'Italienne de 28 ans a fait la différence sur le bas du parcours, grâce à la meilleure vitesse instantanée (131,87 km/h). Elle s'est imposée avec 0''01 d'avance sur l'Autrichienne Cornelia Hütter et donc 0''05 sur Corinne Suter. Vendredi, elle avait devancé Emma Aicher de... 0''01 déjà !

Laura Pirovano fait même coup double puisqu'elle prend les commandes de la Coupe du monde de la discipline avant la descente des finales de Lillehammer, au détriment de la malheureuse Lindsey Vonn. Elle possède 28 points d'avance sur Emma Aicher (seulement 12e samedi), et 85 sur Kira Weidle-Winkelmann.

Blanc loin du compte Huitième vendredi, Corinne Suter a donc parfaitement redressé le tir, elle qui avait renoué avec la victoire huit jours plus tôt à l'occasion de la descente de Soldeu. La Schwytzoise a perdu du temps dans le même passage technique que la veille, mais elle est cette fois-ci parvenue à limiter la casse.

Déçue par sa 25e place de la veille, Malorie Blanc doit en revanche revoir sa copie. La Valaisanne a encore terminé hors du top 20. Jasmine Flury s'en est bien mieux sortie, se classant 12e - à égalité avec Emma Aicher - à 1''06. La Grisonne aurait même fait mieux sans une grosse frayeur à la réception du dernier saut.



Géant: Meillard 3e de la 1re manche, Braathen en tête Loïc Meillard a signé le 3e temps de la première manche à Kranjska Gora Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Loïc Meillard jouera la victoire en deuxième manche du géant de Kranjska Gora.

Le skieur d'Hérémence a réussi le 3e temps sur le premier parcours, à 0''35 du leader Lucas Pinheiro Braathen. Cinquième, Marco Odermatt pointe à près d'une seconde.

Porteur du dossard 1, Marco Odermatt faisait la moue au moment de franchir la ligne d'arrivée. Le Nidwaldien, qui reste sur sept podiums d'affilée à Kranjska Gora, ne s'y est pas trompé: l'Autrichien Stefan Brennsteiner, qui s'est élancé juste après, a amélioré de 0''78 son chrono.

Et Lucas Pinheiro Braathen a fait encore mieux. Le champion olympique 2026 de la discipline a battu Stefan Brennsteiner de 0''14 pour prendre les commandes, lui qui n'a pas encore remporté de géant sur le front de la Coupe du monde depuis qu'il représente le Brésil à l'automne 2025.

Vice-champion olympique de géant à Bormio, Loïc Meillard a fait jeu égal avec Pinheiro Braathen pendant les trois quarts du parcours samedi matin. Il a concédé 0''32 sur les 15 dernières secondes de course, mais peut toujours espérer décrocher son troisième succès de l'hiver dans la discipline.

Les deux autres Suisses présents parmi les 15 premiers partants n'ont pas signé d'exploit. Luca Aerni est 11e après le passage de 30 concurrents, à 1''48 du leader, alors que Thomas Tumler est 16e (à 1''96). La deuxième manche de l'avant-dernier géant de la saison est prévue à 12h30.



Un 39e succès pour Capela et les Rockets Clint Capela (30) et les Rockets ont battu Portland vendredi Image: KEYSTONE/AP/Michael Wyke Battu en prolongation par Golden State la veille, Houston a parfaitement su réagir vendredi en NBA. Les Rockets de Clint Capela ont battu Portland 106-99.

Menés 85-77 après une minute de jeu dans le dernier quart-temps, les Rockets ont renversé la table grâce à un partiel de 23-4 pour signer leur 39e succès de la saison, le cinquième dans leurs sept dernières parties. Ils confortent ainsi leur 4e place dans la Conférence Ouest.

Pivot titulaire de Houston, Alperen Sengun a brillé en cumulant 28 points et 6 rebonds. Mais le Turc a été très vite pénalisé par les fautes, offrant ainsi un temps de jeu important à Clint Capela (22 minutes). Le Genevois a fait le job en défense, captant 6 rebonds, mais il est resté discret en attaque (2 points).

La soirée a aussi été marquée par le retour aux affaires de Jayson Tatum. Victime d'une déchirure du tendon d'Achille droit il y a dix mois, l'ailier-vedette de Boston a été aligné durant 27 minutes dans un match gagné 120-100 face à Dallas. Et il a brillé cumulant 15 points, 12 rebonds et 7 assists.



Russell en pole à Melbourne, Verstappen accidenté George Russell salue le public après avoir remporté la qualification Image: KEYSTONE/AP George Russell (Mercedes) s'élancera en pole position du GP d'Australie dimanche après avoir remporté les qualifications. Max Verstappen (Red Bull) a quant à lui été victime d'un accident.

Cette séance qualificative a donc confirmé l'impression laissée lors des tests d'avant-saison: les Mercedes sont pour l'heure au-dessus de la mêlée. L'écurie allemande a d'ailleurs signé le doublé samedi sur le circuit du Melbourne Park.

George Russell a décroché sa 8e pole position en Formule 1, en devançant son coéquipier italien Kimi Antonelli de 0''293 en Q3. Troisième de ces qualifications, le Français Isack Hadjar (Red Bull) a concédé près de huit dixièmes (0''785) au Britannique.

La deuxième ligne sur la grille sera complétée par le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). Les McLaren occuperont pour leur part la troisième ligne: Oscar Piastri a signé le 5e temps, à 0''862, le tenant du titre Lando Norris le 6e (à 0''957).

"Fantastique..." Quadruple champion du monde, Max Verstappen a quant à lui eu un accident lors de la première partie des qualifications. Le Néerlandais s'élancera donc depuis la voie des stands dimanche lors de la course inaugurale de la saison.

"Mad Max", qui venait d'entamer son premier tour rapide, a perdu le contrôle de sa monoplace au bout de la ligne droite des stands avant de partir en tête à queue et de terminer dans un mur de protection après avoir traversé un bac à graviers.

"Je vais bien. L'essieu arrière s'est bloqué. Fantastique...", a déclaré le Néerlandais à la radio avant de s'extirper de sa voiture. Il se tenait la main et le poignet droits après avoir quitté son baquet.



Quatre hommes condamnés pour avoir tenté de cambrioler Pinturault Les hommes ayant tenté de cambrioler le domicile d'Alexis Pinturault ont écopé de peines de 6 à 7 ans de prison Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Quatre hommes ont été condamnés dans la nuit par la cour d'assises de Haute-Savoie pour avoir tenté de cambrioler Alexis Pinturault. Ils ont écopé de peines entre six et sept ans de prison.

Agés de 22 à 25 ans et originaires de la région parisienne, ces hommes étaient jugés pour une tentative de vol avec arme au domicile du skieur et de son épouse, situé sur les bords du lac d'Annecy, dans la nuit du 27 au 28 juillet 2023.

"Il faut mettre un frein à ce genre de délinquance qui se propage, que ce soit pour les objets de grande valeur, les bijoux, les montres, les bitcoins, etc", a réagi l'avocat du couple Me Jean-François Veroux.

Les Pinturault avaient été réveillés en pleine nuit alors que des individus cagoulés tentaient de s'introduire par la fenêtre de leur chambre, après avoir ligoté leur chien avec du ruban adhésif. Le skieur s'était interposé, luttant avec les cambrioleurs - et parvenant à en désarmer un - qui avaient finalement pris la fuite sous les cris d'une voisine appelant la police.

Le sportif, 34 ans aujourd'hui, avait reçu trois jours d'incapacité totale de travail (ITT) et son épouse, enceinte à l'époque, deux jours. Le couple a assisté au procès, qui a duré cinq jours et représenté une forme de "catharsis" en leur permettant de se "confronter à leurs agresseurs", selon Me Veroux.

"Ils sont dans un état de méfiance, de peur, de crainte, tout est compliqué. (...) Je ne pouvais pas me douter que ça les déstabiliserait à ce point-là", a expliqué l'avocat.

Fiasco Les quatre accusés, identifiés grâce à la vidéosurveillance et à l'exploitation de leurs données téléphoniques, avaient été interpellés en octobre 2023. L'ADN de l'un d'entre eux se trouvait sur la crosse d'un pistolet à plomb retrouvé sur le lieu des faits.

Leur expédition depuis la région parisienne, en multipliant les excès de vitesse et en forçant des barrières de péage, avait tourné au fiasco. Repartis sans butin, ils étaient tombés en panne sur l'autoroute, contraints de rentrer à Paris en train.



Fin de série pour les Dallas Stars Valeri Nichushkin fut l'homme du match face aux Dallas Stars Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez La belle série des Stars de Lian Bichsel a pris fin vendredi en NHL. Dallas, qui restait sur dix victoires consécutives (record de la franchise), s'est incliné 5-4 aux tirs au but face à Colorado.

Cette défaite est rageante, même si elle a été concédée face à la meilleure équipe de la Ligue. Dallas, qui menait 4-2 à la 22e, a concédé le 4-4 à 15 secondes de la fin du temps réglementaire alors que son capitaine Jamie Benn avait manqué l'occasion de sceller l'issue de cette partie dans une cage vide à une minute du terme.

C'est le Russe Valeri Nichushkin qui a inscrit le 4-4, avant de trouver la faille aux tirs au but. L'autre grand homme du match pour l'Avalanche du Colorado fut le Tchèque Martin Necas, qui a réussi un but et trois assists avant de réussir également son essai dans le "shootout".

Cette rencontre avait pourtant bien mal commencé pour l'Avalanche. Surtout pour son gardien Mackenzie Blackwood, "chassé" après avoir concédé un quatrième but sur les onze premiers tirs cadrés par les Stars. Son remplaçant Scott Wedgewood a en revanche brillé, avec 10 arrêts durant le match et deux autres dans la séance des tirs au but.

Lian Bichsel n'a rien à se reprocher au terme de cette partie. Aligné durant 12'37, le défenseur soleurois - qui n'a pas inscrit de point - a terminé le match avec un bilan de +1.



Théo Gmür, garant des médailles suisses aux Paralympiques Son passé parle en sa faveur, mais ne lui offre garantie. "Tout repart à zéro", rappelle le skieur Théo Gmür avant de disputer ses troisièmes Jeux paralympiques à Milan-Cortina.

Théo Gmür est le visage des succès suisses aux derniers Jeux paralympiques d'hiver. Sélectionné pour la troisième fois, il a remporté trois médailles d'or en 2018 (en descente, super-G et géant) et une de bronze en descente en 2022. Cela fait de lui le seul médaillé suisse des deux derniers Paralympiques d'hiver.

Parmi les favoris "C'est formidable que les Jeux d'hiver aient à nouveau lieu dans les Alpes. Et Cortina est une station de ski légendaire", déclare Théo Gmür. Mais il ne se met pas davantage de pression en raison de ses succès passés. "Ce sont de nouveaux Jeux, tout repart à zéro. Je ne peux pas me reposer sur mes lauriers simplement parce que j'ai trois médailles d'or chez moi", explique-t-il.

Malgré cette attitude prudente, le Valaisan de 29 ans fait partie des favoris de ces Jeux paralympiques, du moins des favoris au sens large. Car il sort d'une saison mitigée. Son dernier podium remonte à un peu plus d'un an, et cette saison, ses meilleurs résultats sont trois quatrièmes places.

Il y a environ un mois, Gmür a également été freiné par une blessure à un genou. Heureusement pour lui, il y est déjà habitué. "En 2018 et 2022, j'ai également dû faire face à des blessures à un genou avant les Paralympiques, se souvient-il. Je sais donc ce que c'est que de se rendre aux Jeux dans ces conditions." Il doit maintenant se concentrer et donner le maximum sur la piste.

La descente comme première chance Théo Gmür ne mentionne pas d'objectif concret. Il préfère se limiter à une déclaration diplomatique: "Je dois prendre du plaisir à skier, alors peut-être que j'arriverai à obtenir un bon résultat." C'est un objectif qui lui correspond bien. Il s'exprime de manière toujours calme et réfléchie, et soutient constamment ses jeunes coéquipiers en leur donnant des conseils et des astuces.

"Je suis heureux de ne plus être le jeune Théo, mais le Théo expérimenté. Je suis devenu plus calme, j'ai beaucoup d'expérience", explique Gmür. Mais, tout comme le jeune Théo il y a huit ans, le Théo expérimenté est impatient de voir les Jeux commencer. La descente de samedi est, avec le biathlon, comme il y a quatre ans, la première épreuve dans laquelle un set de médailles sera décerné.

"Un immense honneur" Avant ce premier temps fort sportif, Théo Gmür avait toutefois un autre moment important à vivre: il a été choisi pour porter le drapeau suisse lors de l'ouverture vendredi. "C'est un immense honneur pour moi de porter le drapeau suisse. Cela signifie bien plus qu'une simple distinction sportive. Cela signifie rendre visibles les personnes qui nous soutiennent dans notre parcours", explique-t-il.

"Derrière ce drapeau se cachent un travail acharné, de la persévérance et d'innombrables heures d'entraînement", souligne encore le Valaisan, qui n'aura que peu de temps pour se remettre de ces émotions: la descente, dans laquelle le Neuchâtelois Robin Cuche espère lui aussi s'illustrer, est prévue samedi matin. Leurs compatriotes Pascal Christen, Christophe Damas et Emerick Sierro s'élanceront également sur la piste de Cortina d'Ampezzo samedi.

