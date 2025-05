Un premier succès pour les Cavaliers ++ Les Jets égalisent

Un premier succès pour les Cavaliers face aux Pacers Donovan Mitchell (45) a sorti le grand jeu vendredi face aux Pacers Image: KEYSTONE/AP/Michael Conroy Battu à domicile dans les deux premiers matches de la série, Cleveland a relancé ses actions face aux Pacers en demi-finale de la Conférence Est de NBA.

Les Cavaliers sont allés s'imposer 126-104 sur le parquet d'Indiana vendredi dans l'acte III.

Emmenés par leur arrière All Star Donovan Mitchell (43 points, 9 rebonds), les Cavaliers ont forcé la décision dans le deuxième quart-temps. Un partiel de 25-4 a alors permis à la tête de série no 1 de la Conférence Est de faire passer le score de 36-36 à 61-40.

Menés de 24 points (69-45) après 1'33 de jeu dans le troisième quart, les Pacers sont revenus à 11 longueurs (104-93) à 8'26 de la fin du match. Mais les Cavaliers ont rapidement ôté tout espoir à leurs adversaires en réussissant deux paniers consécutifs à 3 points pour reprendre le large (112-95).

Denver reprend la main Le deuxième match de la soirée fut bien plus serré, et s'est d'ailleurs joué en prolongation. A l'Ouest, les Nuggets ont repris l'avantage (2-1) face au Thunder, meilleure équipe de la saison régulière, en s'imposant 113-104 vendredi dans le Colorado. Denver a forcé la décision en marquant les 7 premiers points en "overtime".

Les deux candidats au titre de MVP de la saison, Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander, ont souffert dans cette partie. Le pivot de Denver a certes réussi 20 points et 16 rebonds, mais il a manqué ses 10 tentatives à 3 points. Le meneur d'OKC a quant à lui cumulé 18 points, 13 rebonds et 7 assists, mais avec un piètre 7/22 au tir.



Les Jets égalisent à 1-1 face aux Stars La joie des Jets de Winnipeg, qui ont égalisé à 1-1 dans leur série face aux Stars Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE Les Jets de Nino Niedereiter ont égalisé à 1-1 dans la demi-finale de la Conférence Ouest de NHL qui les oppose aux Dallas Stars de Lian Bichsel. Winnipeg s'est imposé aisément 4-0 à domicile.

Battu 3-2 dans l'Acte I, les Jets ont cette fois-ci su parfaitement museler le Finlandais Mikko Rantanen, qui restait sur deux triplés consécutifs. La franchise du Manitoba a pris très vite les commandes vendredi, avec un premier but inscrit après 3'35 de jeu et un deuxième après 7'07.

L'homme du match fut l'ex-junior du HC Bienne Nikolaj Ehlers, qui a réussi 2 buts et 1 assist. Buteur dans le match 1, Nino Niederreiter a quant à lui réussi un assist sur le 3-0 marqué par Adam Lowry à la 32e. L'attaquant grison affiche un bilan de +1 au terme de cette partie, que le défenseur soleurois de Dallas Lian Bichsel a terminée avec un différentiel de -1.

Dernier vainqueur de la Coupe Stanley, Florida n'est par ailleurs plus mené que 2-1 par Toronto en demi-finale à l'Est. Les Panthers ont gagné 5-4 après prolongation vendredi en Floride, après avoir été menés 2-0 puis 3-1 dans cet Acte III. C'est Brad Marchand qui a inscrit le but de la délivrance pour les Panthers, après 15'27 en "overtime".



Le FC Bâle pour un huitième succès de rang Le FC Bâle peut faire un pas de plus vers le titre ce soir à Lugano. S’ils s’imposent au Cornaredo, les Rhénans seront sacrés dimanche en cas de nul ou de défaite du Servette FC face aux Young Boys.

Au Tessin, le capitaine Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers entendent signer un... huitième succès de rang toutes compétitions confondues. Ils seront toutefois confrontés à une opposition de taille dans la mesure où le FC Lugano, le... Champion d’automne, s’est pleinement relancé dimanche dernier avec sa victoire 2-0 à Lucerne.

Trois rencontres auront lieu à 18h30. Elles concernent uniquement le tour de relégation avec le derby romand entre Yverdon Sport et le FC Sion, le derby zurichois entre le FCZ et les Grasshoppers et le déplacement de la "lanterne rouge2 Winterthour à Saint-Gall. Après son nul de mardi contre Saint-Gall, Yverdon doit enchaîner sous peine de se retrouver à nouveau dans la peau du relégable ou du barragiste. Seulement un point sépare les Vaudois du FC Winterthour et des Grasshoppers.





La Suisse doit s'imposer face au Danemark Battue en prolongation par les Tchèques vendredi pour son entrée en lice, l'équipe de Suisse doit rapidement réagir. L'occasion est belle samedi dès 20h20 face au Danemark.

Forcément, les Danois bénéficieront du soutien inconditionnel de leurs supporters à Herning. Mais la tâche de l'attaquant de Rapperswil-Jona Nicklas Jensen et de ses équipiers s'annonce délicate face aux vice-champions du monde 2024.

La Suisse de Patrick Fischer reste en effet sur deux très larges victoires face au Danemark dans le cadre des Mondiaux. Elle s'était imposée 6-0 en 2022 à Helsinki, et 8-0 à Prague l'an dernier.



La Suède maîtrise son sujet, les USA aussi Leo Carlsson (au centre) a inscrit l'un des cinq buts suédois face à la Slovaquie Image: KEYSTONE/AP/Christine Olsson En quête d'un sacre depuis 2018, la Suède n'a pas tremblé pour son entrée en lice dans le championnat du monde 2025. Le Tre Kronor a dominé la Slovaquie 5-0 vendredi à Stockholm dans le groupe B.

Des buts inscrits en première période par Mikael Backlund, Leo Karlsson et Jonas Brodin - ce dernier tombé à 6 secondes de la première sirène - ont permis à la Suède de se mettre rapidement à l'abri. La troupe de Sam Hallam jouera son deuxième match dès samedi, face à l'Autriche.

Adversaire de la Suisse samedi soir, le Danemark a connu la défaite dans le même temps devant son public à Herning, dans la poule A. Les Danois ont été nettement battus (5-0) par les Etats-Unis, pour qui l'attaquant du Seattle Kraken Matthew Beniers a signé un doublé.



Marco Odermatt et Camille Rast à l'honneur Camille Rast fut Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Camille Rast et Marco Odermatt ont été élus athlètes suisses de l'année dans les sports de neige par un jury d'experts.

La Valaisanne et le Nidwaldien ont été récompensés lors de la troisième "Swiss-Ski Night" vendredi à Zurich-Oerlikon.

Rast a remporté l'hiver dernier ses deux premières courses de Coupe du monde à l'occasion des slaloms de Killington et de Flachau. La Valaisanne de 25 ans a, surtout, été sacrée championne du monde dans la discipline à la mi-février à Saalbach-Hinterglemm.

Odermatt (27 ans) a quant à lui décroché son quatrième gros Globe de cristal consécutif, cueillant trois autres petits globes (descente, super-G, slalom géant). Il s'était paré d'or en super-G lors des Mondiaux.

Autre skieur alpin, Niels Hintermann a par ailleurs reçu l'"Outstanding Achievement Award". Le Zurichois de 30 ans a manqué l'intégralité de la saison 2024/25 en raison d'un cancer des ganglions lymphatiques.



Mikel Landa souffre d'une fracture à une vertèbre Mikel Landa s'est fracturé une vertèbre en chutant dans la 1re étape du Giro Image: KEYSTONE/EPA EFE/JAVIER LIZON Mikel Landa souffre d'une fracture de la onzième vertèbre dorsale, a indiqué son équipe Soudal Quick-Step vendredi. L'Espagnol a dû abandonner le Giro dès la 1re étape après une lourde chute à Tirana.

Le coureur basque, qui disputait son huitième Giro et faisait partie des prétendants au podium, est tombé dans un virage en descente à cinq kilomètres de l'arrivée. Pris en charge par les secours, le 3e des éditions 2015 et 2022 a été évacué sur une civière et avec une minerve autour du cou.

"Mikel a été emmené directement à l'hôpital où des examens médicaux et un scanner ont révélé qu'il souffrait d'une fracture stable de la onzième vertèbre dorsale", a indiqué son équipe dans un communiqué diffusé dans la soirée. "Cela nécessite que Mikel reste dans une position allongée stable pour une durée prolongée. Il va passer la nuit à l'hôpital avant qu'on procède à un nouvel examen et qu'on planifie son retour à domicile", a ajouté l'équipe.



Une bonne prestatation, malgré la défaite Patrick Fischer a vu de bonnes choses vendredi, mais de moins bonnes aussi Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Piégée en prolongation par les tenants du titre tchèques (5-4), la Suisse a malgré tout livré une bonne prestation pour son entrée dans le Mondial 2025. A confirmer samedi soir devant les Danois.

"Je crois qu'il y a eu du bon et un peu de moins bon. Je pense qu'on doit trouver de la constance mais qu'on a fait des bonnes choses": Damien Riat n'a pas eu besoin de trop s'aventurer pour expliquer la performance helvétique du jour.

Son coach Patrick Fischer s'est d'ailleurs fait la même réflexion. "On a très bien commencé et on a très bien terminé. La deuxième période fut plus compliquée, et on a redonné le momentum aux Tchèques. Mais à 5 contre 5 on tenait bien."

Hormis ce trou d'air, il est vrai que les Suisses ont offert une belle résistance à Pastrnak & Cie. Patrick Fischer relevait quand même un point important, celui de l'apprentissage. "On doit grandir et être prêt contre les Danois. Lors du premier match, on doit faire des essais", a précisé le sélectionneur.

"Normalement, Nico (Hischier) joue en box-play. Mais il vient d'arriver et il faut intégrer les joueurs au fur et à mesure. Ceci dit, on doit clairement concéder moins de pénalités et proposer un meilleur jeu en infériorité numérique", a encore expliqué Patrick Fischer.

Belle sortie de Schmid Car la Suisse a payé au prix fort ses quelques erreurs, en offrant des chances à des Tchèques qui se sont parfaitement engouffrés. "La moindre pénalité peut changer tout un match", relève Damien Riat. L'attaquant du LHC, buteur sur le 2-0, a travaillé avec Malgin et Andrighetto. "Je joue mon jeu, je me donne à fond, je crée de la place, j'essaie de prendre le rôle qui manque un peu sur cette ligne, poursuit-il. Mon jeu est assez large, je pense pouvoir amener quelque chose sur n'importe quelle ligne."

Parmi les bonnes choses à retenir de ce premier match, on peut relever la belle sortie de Sandro Schmid. Ailier de la quatrième ligne, le Fribourgeois a terminé le match au côté de Nico Hischier et Timo Meier à la place de Tyler Moy. Car plutôt que de regarder son équipe sans rien faire, Fischer a eu le mérite de tenter quelque chose pour attaquer le troisième tiers. Et ce fut un choix payant, puisque Schmid a égalisé (3-3).

Le coach n'était en revanche pas franchement en accord avec la décision des arbitres sur la pénalité de Malgin pour avoir retardé le jeu, pénalité qui a coûté le 4-4 à la 56e. Mais il n'a pas voulu polémiquer davantage, bien conscient qu'il a meilleur temps de ne pas perdre d'influx avant d'affronter le Danemark samedi soir.



Ditaji Kambundji face à McLaughlin-Levrone à Philadelphie Ditaji Kambundji aura l'occasion de se mesurer à Sydney McLaughlin-Levrone à Philadelphie Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Ditaji Kambundji disputera la troisième étape du Grand Slam Track à Philadelphie les 30 mai et 1er juin, a annoncé son agence de communication.

La hurdleuse bernoise pourra notamment se frotter à l'une des grandes stars de l'athlétisme, Sydney McLaughlin-Levrone.

Vice-championne du monde en salle du 60 m haies en mars à Nanjing, Ditaji Kambundji effectuera son entrée dans la saison estivale le 25 mai à Rabat dans le cadre de la Ligue de diamant. La soeur cadette de Mujinga disputera le 100 m haies au Maroc.

Quelques jours plus tard à Philadelphie, théâtre de la troisième manche du nouveau Grand Slam Track, Ditaji Kambundji fera partie des challengers dans la catégorie "short hurdles". Elle s'alignera donc tant sur 100 m plat que sur 100 m haies.

La Bernoise aura notamment pour adversaires Masai Russell, qui vient de réaliser le deuxième chrono de l'histoire sur 100 m haies (12''17), et Sydney McLaughlin-Levrone, la reine du 400 m haies. Celle-ci disputera à cette occasion son premier 100 m plat en élite.



Le Mondial dames va aussi passer de 32 à 48 équipes Le Mondial féminin réunira 32 équipes à partir de 2031 Image: KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ La Coupe du monde dames va aussi passer de 32 à 48 équipes, comme l'épreuve masculine, à partir de l'édition 2031. La FIFA l'a confirmé vendredi.

La décision a été prise à l'unanimité par le conseil de la Fédération internationale "compte tenu des progrès remarquables réalisés récemment par le football féminin à travers le monde", a expliqué l'instance dans un communiqué.

Le Mondial féminin connaît une expansion extrêmement rapide. La dernière édition, remportée par l'Espagne en 2023, fut en effet la première à se dérouler avec 32 équipes. Il n'y avait que 24 pays présents en phase finale en 2019.



La Suisse battue en prolongation par la Tchéquie La joie des Tchèques, qui ont battu la Suisse 5-4 après prolongation vendredi Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse a connu la défaite pour son premier match dans le championnat du monde 2025.

La troupe de Patrick Fischer s'est inclinée 5-4 après prolongation face à la Tchéquie vendredi à Herning. Les Tchèques ont forcé la décision après 2'30 en "overtime" sur une réussite de Roman Cervenka.

Les Helvètes, qui espéraient bien prendre leur revanche sur la défaite concédée en finale du Mondial 2024 face à ce même adversaire, ont pourtant pu renverser la vapeur après un deuxième tiers temps bien compliqué pour eux.

Menée 3-2 après 40' de jeu, la Suisse a repris l'avantage 4-3 après une réussite de Sven Andrighetto à la 50e. Mais les Tchèques ont égalisé à 4-4 à 3'47 de la fin du temps réglementaire, en supériorité numérique.



Mads Pedersen gagne la 1re étape du Giro Mads Pedersen est le premier maillot rose du Giro Image: KEYSTONE/EPA/GEORGI LICOVSKI Mads Pedersen a remporté au sprint la 1re étape du Giro, disputée en Albanie entre Durrës et Tirana sur 160 km, en devançant Wout van Aert. Il endosse ainsi la tunique rose de leader du général.

Le coureur de la formation Lidl-Trek s'est imposé de justesse devant le Belge au sein d'un groupe d'une trentaine de coureurs comportant tous les principaux favoris de ce premier grand Tour de la saison, à l'exception de l'Espagnol Mikel Landa qui a lourdement chuté à cinq kilomètres de l'arrivée et a abandonné.

Mads Pedersen sort d'une remarquable saison de classiques. Vainqueur de Gand-Wevelgem, le Danois s'est ensuite classé 2e du Tour des Flandres et 3e de Paris-Roubaix.



Lucky loser, Jil Teichmann s'incline au 2e tour Jil Teichmann a été nettement dominée par Emma Raducanu vendredi à Rome Image: KEYSTONE/EPA/Piotr Polak Comme la Zurichoise Viktorija Golubic la veille, Jil Teichmann (WTA 94) n'a pas su saisir l'opportunité qui lui a été offerte dans le WTA 1000 de Rome.

Elle aussi repêchée après le forfait d'une tête de série, la Seelandaise s'est inclinée au 2e tour du tableau principal.

Jil Teichmann, qui avait échoué au dernier tour des qualifications mardi, a été battue 6-2 6-2 par la championne de l'US Open 2021 Emma Raducanu (WTA 49) vendredi sur la terre battue du Foro Italico. La gauchère avait profité du forfait d'Ekaterina Alexandrova (WTA 20), qui était exemptée de 1er tour, pour intégrer le tableau final.

Contrairement à Viktorija Golubic, qui était passée à un jeu de la victoire face à Naomi Osaka jeudi, Jil Teichmann n'a jamais pu croire en l'exploit. Elle s'est procuré une seule balle de break dans cette partie, dans le dernier jeu, la Britannique Emma Raducanu écartant le danger avant de conclure sur sa quatrième balle de match.

Jil Teichmann a remporté ses deux premiers jeux de service pour mener 2-1, avant de concéder cinq jeux d'affilée pour laisser filer le premier set. La Seelandaise n'a pas fait illusion bien longtemps non plus dans la seconde manche, Emma Raducanu signant cette fois-ci un premier break dès le troisième jeu.



Dominik Kubalik signe à Zoug Dominik Kubalik a signé pour 2 ans à Zoug Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Dominik Kubalik quitte Ambri-Piotta un an après son retour en Suisse. L'attaquant tchèque de 29 ans a signé pour deux ans avec Zoug, a annoncé vendredi le club de Suisse centrale.

Sorti en quatre matches par Davos en quart de finale des derniers play-off, Zoug a réussi un joli coup sur le marché des transferts en s'attachant les services du meilleur buteur de la phase qualificative 2024/25 de National League. Dominik Kubalik a inscrit 27 buts lors de la dernière saison régulière, pour un total de 49 points. Il avait ajouté 3 buts en play-off.

Sacré champion du monde en 2024 avec la Tchéquie après une victoire en finale face à la Suisse, Kubalik avait décidé de revenir à Ambri-Piotta après cinq saisons passées en NHL sous les maillots de Chicago, Detroit puis Ottawa. "Dominik est un joueur expérimenté, avec des qualités de leader", se réjouit Reto Kläy, manager général de Zoug, cité dans un communiqué.