Victoire des Rockets ++ Russell en pole

Un 39e succès pour Capela et les Rockets Clint Capela (30) et les Rockets ont battu Portland vendredi Image: KEYSTONE/AP/Michael Wyke Battu en prolongation par Golden State la veille, Houston a parfaitement su réagir vendredi en NBA. Les Rockets de Clint Capela ont battu Portland 106-99.

Menés 85-77 après une minute de jeu dans le dernier quart-temps, les Rockets ont renversé la table grâce à un partiel de 23-4 pour signer leur 39e succès de la saison, le cinquième dans leurs sept dernières parties. Ils confortent ainsi leur 4e place dans la Conférence Ouest.

Pivot titulaire de Houston, Alperen Sengun a brillé en cumulant 28 points et 6 rebonds. Mais le Turc a été très vite pénalisé par les fautes, offrant ainsi un temps de jeu important à Clint Capela (22 minutes). Le Genevois a fait le job en défense, captant 6 rebonds, mais il est resté discret en attaque (2 points).

La soirée a aussi été marquée par le retour aux affaires de Jayson Tatum. Victime d'une déchirure du tendon d'Achille droit il y a dix mois, l'ailier-vedette de Boston a été aligné durant 27 minutes dans un match gagné 120-100 face à Dallas. Et il a brillé cumulant 15 points, 12 rebonds et 7 assists.



Russell en pole à Melbourne, Verstappen accidenté George Russell salue le public après avoir remporté la qualification Image: KEYSTONE/AP George Russell (Mercedes) s'élancera en pole position du GP d'Australie dimanche après avoir remporté les qualifications. Max Verstappen (Red Bull) a quant à lui été victime d'un accident.

Cette séance qualificative a donc confirmé l'impression laissée lors des tests d'avant-saison: les Mercedes sont pour l'heure au-dessus de la mêlée. L'écurie allemande a d'ailleurs signé le doublé samedi sur le circuit du Melbourne Park.

George Russell a décroché sa 8e pole position en Formule 1, en devançant son coéquipier italien Kimi Antonelli de 0''293 en Q3. Troisième de ces qualifications, le Français Isack Hadjar (Red Bull) a concédé près de huit dixièmes (0''785) au Britannique.

La deuxième ligne sur la grille sera complétée par le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). Les McLaren occuperont pour leur part la troisième ligne: Oscar Piastri a signé le 5e temps, à 0''862, le tenant du titre Lando Norris le 6e (à 0''957).

"Fantastique..." Quadruple champion du monde, Max Verstappen a quant à lui eu un accident lors de la première partie des qualifications. Le Néerlandais s'élancera donc depuis la voie des stands dimanche lors de la course inaugurale de la saison.

"Mad Max", qui venait d'entamer son premier tour rapide, a perdu le contrôle de sa monoplace au bout de la ligne droite des stands avant de partir en tête à queue et de terminer dans un mur de protection après avoir traversé un bac à graviers.

"Je vais bien. L'essieu arrière s'est bloqué. Fantastique...", a déclaré le Néerlandais à la radio avant de s'extirper de sa voiture. Il se tenait la main et le poignet droits après avoir quitté son baquet.



Quatre hommes condamnés pour avoir tenté de cambrioler Pinturault Les hommes ayant tenté de cambrioler le domicile d'Alexis Pinturault ont écopé de peines de 6 à 7 ans de prison Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Quatre hommes ont été condamnés dans la nuit par la cour d'assises de Haute-Savoie pour avoir tenté de cambrioler Alexis Pinturault. Ils ont écopé de peines entre six et sept ans de prison.

Agés de 22 à 25 ans et originaires de la région parisienne, ces hommes étaient jugés pour une tentative de vol avec arme au domicile du skieur et de son épouse, situé sur les bords du lac d'Annecy, dans la nuit du 27 au 28 juillet 2023.

"Il faut mettre un frein à ce genre de délinquance qui se propage, que ce soit pour les objets de grande valeur, les bijoux, les montres, les bitcoins, etc", a réagi l'avocat du couple Me Jean-François Veroux.

Les Pinturault avaient été réveillés en pleine nuit alors que des individus cagoulés tentaient de s'introduire par la fenêtre de leur chambre, après avoir ligoté leur chien avec du ruban adhésif. Le skieur s'était interposé, luttant avec les cambrioleurs - et parvenant à en désarmer un - qui avaient finalement pris la fuite sous les cris d'une voisine appelant la police.

Le sportif, 34 ans aujourd'hui, avait reçu trois jours d'incapacité totale de travail (ITT) et son épouse, enceinte à l'époque, deux jours. Le couple a assisté au procès, qui a duré cinq jours et représenté une forme de "catharsis" en leur permettant de se "confronter à leurs agresseurs", selon Me Veroux.

"Ils sont dans un état de méfiance, de peur, de crainte, tout est compliqué. (...) Je ne pouvais pas me douter que ça les déstabiliserait à ce point-là", a expliqué l'avocat.

Fiasco Les quatre accusés, identifiés grâce à la vidéosurveillance et à l'exploitation de leurs données téléphoniques, avaient été interpellés en octobre 2023. L'ADN de l'un d'entre eux se trouvait sur la crosse d'un pistolet à plomb retrouvé sur le lieu des faits.

Leur expédition depuis la région parisienne, en multipliant les excès de vitesse et en forçant des barrières de péage, avait tourné au fiasco. Repartis sans butin, ils étaient tombés en panne sur l'autoroute, contraints de rentrer à Paris en train.



Fin de série pour les Dallas Stars Valeri Nichushkin fut l'homme du match face aux Dallas Stars Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez La belle série des Stars de Lian Bichsel a pris fin vendredi en NHL. Dallas, qui restait sur dix victoires consécutives (record de la franchise), s'est incliné 5-4 aux tirs au but face à Colorado.

Cette défaite est rageante, même si elle a été concédée face à la meilleure équipe de la Ligue. Dallas, qui menait 4-2 à la 22e, a concédé le 4-4 à 15 secondes de la fin du temps réglementaire alors que son capitaine Jamie Benn avait manqué l'occasion de sceller l'issue de cette partie dans une cage vide à une minute du terme.

C'est le Russe Valeri Nichushkin qui a inscrit le 4-4, avant de trouver la faille aux tirs au but. L'autre grand homme du match pour l'Avalanche du Colorado fut le Tchèque Martin Necas, qui a réussi un but et trois assists avant de réussir également son essai dans le "shootout".

Cette rencontre avait pourtant bien mal commencé pour l'Avalanche. Surtout pour son gardien Mackenzie Blackwood, "chassé" après avoir concédé un quatrième but sur les onze premiers tirs cadrés par les Stars. Son remplaçant Scott Wedgewood a en revanche brillé, avec 10 arrêts durant le match et deux autres dans la séance des tirs au but.

Lian Bichsel n'a rien à se reprocher au terme de cette partie. Aligné durant 12'37, le défenseur soleurois - qui n'a pas inscrit de point - a terminé le match avec un bilan de +1.



Théo Gmür, garant des médailles suisses aux Paralympiques Son passé parle en sa faveur, mais ne lui offre garantie. "Tout repart à zéro", rappelle le skieur Théo Gmür avant de disputer ses troisièmes Jeux paralympiques à Milan-Cortina.

Théo Gmür est le visage des succès suisses aux derniers Jeux paralympiques d'hiver. Sélectionné pour la troisième fois, il a remporté trois médailles d'or en 2018 (en descente, super-G et géant) et une de bronze en descente en 2022. Cela fait de lui le seul médaillé suisse des deux derniers Paralympiques d'hiver.

Parmi les favoris "C'est formidable que les Jeux d'hiver aient à nouveau lieu dans les Alpes. Et Cortina est une station de ski légendaire", déclare Théo Gmür. Mais il ne se met pas davantage de pression en raison de ses succès passés. "Ce sont de nouveaux Jeux, tout repart à zéro. Je ne peux pas me reposer sur mes lauriers simplement parce que j'ai trois médailles d'or chez moi", explique-t-il.

Malgré cette attitude prudente, le Valaisan de 29 ans fait partie des favoris de ces Jeux paralympiques, du moins des favoris au sens large. Car il sort d'une saison mitigée. Son dernier podium remonte à un peu plus d'un an, et cette saison, ses meilleurs résultats sont trois quatrièmes places.

Il y a environ un mois, Gmür a également été freiné par une blessure à un genou. Heureusement pour lui, il y est déjà habitué. "En 2018 et 2022, j'ai également dû faire face à des blessures à un genou avant les Paralympiques, se souvient-il. Je sais donc ce que c'est que de se rendre aux Jeux dans ces conditions." Il doit maintenant se concentrer et donner le maximum sur la piste.

La descente comme première chance Théo Gmür ne mentionne pas d'objectif concret. Il préfère se limiter à une déclaration diplomatique: "Je dois prendre du plaisir à skier, alors peut-être que j'arriverai à obtenir un bon résultat." C'est un objectif qui lui correspond bien. Il s'exprime de manière toujours calme et réfléchie, et soutient constamment ses jeunes coéquipiers en leur donnant des conseils et des astuces.

"Je suis heureux de ne plus être le jeune Théo, mais le Théo expérimenté. Je suis devenu plus calme, j'ai beaucoup d'expérience", explique Gmür. Mais, tout comme le jeune Théo il y a huit ans, le Théo expérimenté est impatient de voir les Jeux commencer. La descente de samedi est, avec le biathlon, comme il y a quatre ans, la première épreuve dans laquelle un set de médailles sera décerné.

"Un immense honneur" Avant ce premier temps fort sportif, Théo Gmür avait toutefois un autre moment important à vivre: il a été choisi pour porter le drapeau suisse lors de l'ouverture vendredi. "C'est un immense honneur pour moi de porter le drapeau suisse. Cela signifie bien plus qu'une simple distinction sportive. Cela signifie rendre visibles les personnes qui nous soutiennent dans notre parcours", explique-t-il.

"Derrière ce drapeau se cachent un travail acharné, de la persévérance et d'innombrables heures d'entraînement", souligne encore le Valaisan, qui n'aura que peu de temps pour se remettre de ces émotions: la descente, dans laquelle le Neuchâtelois Robin Cuche espère lui aussi s'illustrer, est prévue samedi matin. Leurs compatriotes Pascal Christen, Christophe Damas et Emerick Sierro s'élanceront également sur la piste de Cortina d'Ampezzo samedi.



Les 3 points, seule issue envisageable à Malte pour les Suissesses L'équipe de Suisse dispute samedi (19h00) son deuxième match dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2027. A Malte, l'équipe de Rafel Navarro vise une deuxième victoire.

"Il est important pour nous de remporter les six matches": le nouveau sélectionneur a donné le ton avant le coup d'envoi de la campagne de qualification pour la phase finale au Brésil. Ses joueuses ont réussi leur premier examen de passage, du moins en terme de résultat.

Après une victoire facile 2-0 contre l'Irlande du Nord à Lausanne, les Suissesses doivent en découdre avec Malte, 88e du classement mondial et qui s'est incliné 3-0 mardi en Turquie. On peut donc supposer qu'il n'y aura pas plus de résistance à Ta'Qali samedi que contre l'Irlande du Nord à la Tuilière.

Mais même si Rafel Navarro affirme que le résultat est prioritaire, l'objectif est aussi (surtout?) de mieux mettre en place les automatismes et d'appliquer plus naturellement la nouvelle philosophie axée sur l'offensive et la possession du ballon. L'efficacité doit aussi être au rendez-vous cette fois-ci.

La Suisse a rencontré deux fois Malte en match officiel, pour deux victoires éclatantes. Lors des qualifications pour la Coupe du monde 2015, les Suissesses se sont imposées 11-0 devant leur public et 5-0 à l'extérieur. A l'issue de cette campagne, elles se sont qualifiées pour la première fois pour un grand tournoi. L'histoire se répétera-t-elle?



Odermatt peut s'assurer le globe du géant Marco Odermatt peut s'assurer un premier globe de cristal samedi à Kranjska Gora. Le Nidwaldien aborde l'avant-dernier géant de la saison avec plus de 100 points d'avance sur ses poursuivants.

Le retour sur le Cirque blanc a été couronné de succès pour Marco Odermatt, lequel a remporté la descente de Garmisch samedi dernier devant Alexis Monney et Stefan Rogentin. S'il s'impose samedi en Slovénie, il validera son cinquième sacre consécutif en Coupe du monde de géant.

En quête d'un 30e succès dans un géant de Coupe du monde, le Nidwaldien reste sur un "échec" dans la discipline, aux JO de Milan-Cortina, où il avait dû se contenter de l'argent derrière le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen. Deuxième du classement de la spécialité avec 103 points de retard, Pinheiro Braathen sera une nouvelle fois l'un des grands rivaux d'Odermatt samedi.

Ce géant, dont la première manche est prévue à 9h30 (et la deuxième à 12h30) permettra à un autre héros de Milan-Cortina de retrouver la Coupe du monde: Loïc Meillard disputera en effet sa première course depuis son sacre olympique en slalom le 16 février. Le skieur d'Hérémence pointe au 3e rang de la Coupe du monde de géant, mais avec 124 points de moins que Marco Odermatt.

Suter vise le podium Les dames en découdront quant à elles en descente à Val di Fassa (10h45), comme vendredi. Huitième de la première course remportée par l'Italienne Laura Pirovano, Corinne Suter sait où elle a perdu du temps. La Schwytzoise pourrait bien se mêler cette fois à la lutte pour le podium, comme le week-end dernier à Soldeu.

Les autres Suissesses, dont la Valaisanne Malorie Blanc, ont semblé bien moins à l'aise sur la neige des Dolomites. Une place dans le top 10 serait déjà considérée comme un très bon résultat.



Sion et Servette à domicile samedi en Super League Sion et Servette jouent à domicile samedi lors de la 29e journée de Super League (18h00). Les Valaisans accueillent la lanterne rouge Winterthour, tandis que les Grenat reçoivent le FC Zurich.

Avec huit points d'avance sur la barre, Sion est bien placé pour disputer le Championship Group, alors qu'il ne reste que cinq matches à disputer avant la phase finale du championnat. Battu à Lugano mercredi (2-1), les Sédunois semblent en revanche trop loin du podium et des places européennes.

Servette doit pour sa part mettre fin à sa terrible série de cinq matches nuls consécutifs. Les Grenat, qui sont toujours sous la menace du barragiste Grasshopper (à six points derrière) n'ont plus gagné depuis le 25 janvier à Saint-Gall et leur dernier succès à Genève remonte au 26 octobre.



Le PSG piégé par Monaco Balogun (à gauche) a brillé face au PSG Image: KEYSTONE/EPA L'AS Monaco tient sa revanche. Sorti par le PSG en barrage de la Ligue des champions, le club de la Principauté est allé s'imposer 3-1 au Parc des Princes vendredi lors de la 25e journée de Ligue 1.

Les Monégasques, qui alignaient Philipp Köhn au but et le Genevois Denis Zakaria en défense centrale, ont pu compter sur Folarin Balogun pour faire la différence. L'attaquant américain a signé la passe décisive sur l'ouverture du score, signée Maghnes Akliouche à la 27e, avant de marquer le 3-1 de la sécurité à la 73e.

Ce but a douché les espoirs du PSG, qui était revenu à 2-1 à la 71e grâce à un but de Bradley Barcola. Les Parisiens n'ont donc pas préparé de manière idéale leur 8e de finale aller de Ligue des champions prévu mercredi face à Chelsea. En Ligue 1, leur dauphin Lens pourrait revenir à 1 point au classement en cas de succès face à Metz dimanche.



Le Bayern domine Mönchengladbach 4-1 La joie des joueurs du Bayern après leur victoire face à Gladbach Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Le défenseur international suisse Nico Elvedi a vécu une soirée compliquée vendredi.

Le Borussia Mönchengladbach s'est en effet incliné 4-1 sur la pelouse du Bayern Munich lors de la 25e journée du championnat d'Allemagne.

Sans son buteur Harry Kane, touché à un mollet et préservé, le "Rekordmeister" n'a connu aucune difficulté et a fait un pas de plus vers le titre. A neuf journées de la fin, les Munichois comptent 14 points de plus que le Borussia Dortmund de Gregor Kobel, son premier poursuivant qui se déplace samedi à Cologne.

Pour leur 21e succès en 25 matches, les hommes de Vincent Kompany ont ouvert le score par Luis Diaz (33e), et ont doublé la mise par Konrad Laimer juste avant la pause (46e). En seconde période, Jamal Musiala a transformé un penalty obtenu par Nicolas Jackson (57e), juste après l'expulsion du milieu de Gladbach Rocco Reitz (55e).

Jackson a alourdi la marque en fin de rencontre (79e). Le Borussia Mönchengladbach a réduit la marque par Wael Mohya (89e), sans relancer un semblant de suspense.



L'ex-champion du monde Fred Kerley suspendu pour deux ans Fred Kerley écope de deux ans de suspension Image: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER Le sprinter américain Fred Kerley a été suspendu pour deux ans, jusqu'en août 2027, pour avoir enfreint l'obligation de se présenter aux contrôles antidopage.

C'est ce qu'a annoncé la commission d'intégrité de World Athletics vendredi.

Kerley a été champion du monde du 100 m en 2022, et a remporté la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et le bronze à Paris en 2024. Le coureur de 30 ans était provisoirement suspendu depuis août 2025 après avoir commis trois infractions à l'obligation de se présenter aux contrôles antidopage en l'espace de douze mois.



Les Russes hués par une partie du public Les athlètes russes ont été hués par une partie du public à Vérone Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni La Russie a marqué officiellement son retour au sein de l'olympisme en défilant avec son drapeau lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Milan Cortina, vendredi à Vérone.

Mais ses athlètes ont été hués par une partie du public.

Quatre membres de la délégation russe ont pris part à la parade des athlètes dans les arènes de Vérone - quelques minutes après ceux du Bélarus - sous les huées de spectateurs.

Au total, 10 sportifs de ces deux pays ont reçu une invitation pour prendre part aux Jeux sous drapeau et hymne, une première depuis l'invasion russe en Ukraine en 2022.



Ouverture: La Maison suisse au lieu de l'amphithéâtre de Vérone Théo Gmür a porté le drapeau suisse lors de la cérémonie organisée à la Maison suisse Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Petite mais raffinée: c'est ainsi que Tom Reulein, chef de mission, a qualifié à plusieurs reprises la délégation suisse aux Paralympiques.

La cérémonie d'ouverture à la House of Switzerland à Cortina était elle aussi petite mais raffinée.

Pour des raisons logistiques - en raison du long trajet et du fait que seuls deux athlètes et deux membres du staff par nation étaient autorisés à participer -, Swiss Paralympic avait décidé bien avant le début des Jeux paralympiques de ne pas se rendre à l'amphithéâtre de Vérone. D'autres nations boycottent la cérémonie d'ouverture pour protester contre le fait que les athlètes russes et biélorusses sont autorisés à concourir sous leur propre drapeau.

A la House of Switzerland, une petite cérémonie a été organisée à 17h30 à la place de la cérémonie officielle. Sur les notes du classique italien "Felicità", qui chante le bonheur sous toutes ses facettes, la délégation, menée par le porte-drapeau Théo Gmür, est montée sur scène. Peu après, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a également été accueillie.

Venue pour cette cérémonie d'ouverture ainsi que pour les premières compétitions prévues samedi à Cortina, Mme Baume-Schneider a félicité les athlètes et souligné: "Je me réjouis que le handisport soit au centre de l'attention ces prochains jours."

La cheffe du Département fédéral de l'intérieur, responsable du domaine promouvant l'égalité des personnes handicapées, souhaite que cette attention ne s'arrête pas au terme de la cérémonie de clôture mais qu'elle se prolonge bien au-delà, "afin que de nombreuses personnes soient inspirées."



Encore une médaille pour Marianne Fatton Marianne Fatton poursuit sa moisson de médailles Image: KEYSTONE/AP/John Locher Après avoir obtenu deux médailles d'or en sprint et en relais mixte aux championnats d'Europe de Shahdag, Marianne Fatton a dû se contenter de l'argent vendredi sur l'individuelle.

La championne olympique neuchâteloise a été battue par l'Italienne Giulia Murada après plus d'une heure et demie d'efforts, dans cette discipline qui ne figurait pas au programme des JO.

Le canton de Fribourg a signé un magnifique doublé chez les hommes, Rémi Bonnet s'imposant avec plus de trois minutes d'avance sur Thomas Bussard. Déjà sacré en 2024 à Flaine (France), Bonnet visera un autre titre continental dimanche sur la verticale.

Saut à ski: Deschwanden 4e à Lahti Le Lucernois Gregor Deschwanden a terminé au pied du podium dans le premier concours de Lahti, qui s'est disputé sur une seule manche. Le médaillé de bronze olympique, 5e dans un premier temps grâce à un saut mesuré à 124 mètres, a profité de la disqualification de Domen Prevc pour gagner un rang. Le Bernois Sandro Hauswirth s'est quant à lui classé 14e.

Désigné vainqueur de ce concours dans un premier temps, Domen Prevc a été privé d'un historique septième succès consécutif en Coupe du monde en raison de skis trop longs (pour 1 cm). Le Slovène s'assure néanmoins mathématiquement la victoire finale en Coupe du monde, son dernier rival Ryoyu Kobayashi n'ayant terminé que 6e. C'est l'Allemand Philipp Raimund qui s'est imposé.

Snowboardcross: Siegenthaler 7e Sina Siegenthaler a atteint pour la deuxième fois de la saison les demi-finales en snowboardcross. La Bernoise a pris la 7e place de la première des deux épreuves d'Erzurum, en Turquie. Chez les hommes, Valerio Jud a signé la meilleure performance helvétique en ralliant les quarts de finale.

Snowboard: deux jeunes Suisses médaillés La délégation suisse a décroché ses deux premières médailles aux championnats du monde juniors de freestyle. En snowboard halfpipe, la Grisonne Lura Wick (17 ans) a obtenu l'argent alors que l'Appenzellois Mischa Zürcher (18 ans) a glané le bronze.

Saut à ski: Arnet manque encore la finale Les jours se suivent et se ressemblent pour Sina Arnet à Lahti, en Finlande. Après avoir terminé 31e et manqué de justesse la manche finale du premier concours jeudi, l'Obwaldienne a pris la 32e place de la deuxième compétition vendredi. La victoire est sans surprise revenue à la Slovène Nika Prevc, qui a décroché une 16e victoire record en une seule saison de Coupe du monde.

