Von Allmen devant Monney ++ Fischer retient trois néophytes

En l'absence de Lara Gut-Behrami et Corinne Suter, Grob - deux fois championne du monde juniors en descente - a fait la différence sur le haut du parcours, difficile techniquement. Au final, elle s'est imposée avec 42 centièmes d'avance sur Durrer, lauréate de 2021 à 2023.

Stefanie Grob (20 ans) a quant à elle conquis son premier titre de championne de Suisse de descente. A Zinal, elle a devancé Delia Durrer et Janine Schmitt.

Von Allmen (23 ans) succède au palmarès à Josua Mettler, absent des pistes depuis sa grosse chute à Bormio à fin décembre. Il a fait la différence sur le haut du parcours. La surprise est venue de Joel Lütolf: le Lucernois de 24 ans s'est emparé du bronze à 1''18 du vainqueur, alors qu'il n'avait plus participé à une descente depuis celle des championnats nationaux voici deux ans.

Une ligne de plus au palmarès de Franjo von Allmen

Image: KEYSTONE/AP/John Locher

Durant la première semaine de préparation, la Suisse disputera deux matches contre la Slovaquie à Herisau, les 10 et 11 avril. Aux Mondiaux, les Helvètes auront leur première rencontre le 9 mai à Herning face à la Tchéquie, tenante du titre.

Dès lundi à Kloten, Patrick Fischer travaillera avec trois gardiens, neuf défenseurs et quatorze attaquants. Cinq joueurs ayant remporté la médaille d'argent l'an passé à Prague font partie du groupe. Il s'agit de Leonardo Genoni, Romain Loeffel, Thierry Bader, Sven Senteler et Dario Simion.

Patrick Fischer a appelé trois néophytes pour la première phase de préparation en vue des Mondiaux. Le sélectionneur de la Suisse a convoqué Rodwin Dionicio, Ludvig Johnson et Mischa Ramel.

A Boston, Alex Ovechkin a encore frappé lors du succès 4-3 de Washington. Auteur du 2-0, le Russe a inscrit un... 891e but pour s’approcher de 3 longueurs du record de Wayne Gretzky. Alex Ovechkin a inscrit 12 buts lors de ses 18 derniers matches. S’il maintient ce rythme de 2 buts tous les 3 matches, il surpassera Wayne Gretzky lors de l’avant-dernière rencontre de la saison régulière, le 15 avril face aux Islanders.

Comme Winnipeg et Los Angeles, le Tampa Bay de Janis Moser verra très certainement les play-off. Le Lightning s’est imposé 4-1 à Elmont face aux Islanders pour cueillir une quatrième victoire de rang. Au bénéfice d’un temps de jeu de 18’06, Janis Moser a été crédité d’un bilan neutre.

Les Kings ont forcé la décision en début de rencontre grâce aux réussites de Trevor Moore (9e) et du capitaine Anze Kopitar (10e). "Muet" pour une quatrième rencontre de suite, Kevin Fiala a rendu un bilan neutre au sein d’une formation qui a remporté 11 de ses 14 derniers matches.

Le héros de la finale des Jeux 2024 a réussi 12 paniers à 3 points pour égaler son record de la saison. L’arrière de 37 ans occupe désormais la sixième place du classement des joueurs qui ont passé le plus souvent le seuil des 50 points dans un match. A Memphis, ce fut son 15e, bien loin toutefois de l’incroyable record de Wilt Chamberlain (118).

Stephen Curry plus fort que jamais

Image: KEYSTONE/AP/Brandon Dill

Mené 3-1 à la 80e minute et au bord de l'élimination, le Roi d'Europe a une nouvelle fois fait parler son expérience des grands rendez-vous, d'abord pour revenir trois fois au score, à 1-1, 3-3, puis à 4-4 en prolongations.

Antonio Rudiger (à droite) célèbre son but avec Arda Guler.

Image: KEYSTONE/EPA/JUANJO MARTIN

Avec cette défaite, le CC Genève n'occupe plus que la 4e place du classement. La victoire est donc impérative ce mercredi face à l'Ecosse, l'un de ses rivaux pour la qualification pour la phase à élimination directe.

Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Schwaller et Benoît Schwarz-van Berkel ont mené 3-2 au cinquième end avant de perdre le contrôle de la partie sur un coup de deux des Scandinaves. Ils n'ont pas su gommer cette pierre volée face au skip Niklas Edin, le champion olympique en titre et quintuple champion du monde.

Victoire impérative ce mercredi face à l'Ecosse pour Yannick Schwaller et la Suisse.

Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Pour sa part, le FC Sion (9e/35 pts) n'a plus grand-chose à craindre ni à espérer. L'équipe de Didier Tholot accueille aussi dès 20h30la lanterne rouge Winterthour (12e/20 pts), qui a absolument besoin d'un succès à Tourbillon.

Viège s'impose en 3e prolongation à Ajoie

Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Ajoie a perdu l'avantage de la glace dès le premier match du barrage de promotion/relégation.

Les Ajoulots se sont inclinés 3-2 après 40'53 de prolongation face au champion de Swiss League Viège à Porrentruy. Il était 0h07 quand le Suédois Jacob Nilsson a offert ce premier point à son équipe.

Battu 4-2 par Lugano dans un play-out de National League dont il avait pourtant gagné les deux premiers actes, le HC Ajoie a donc concédé une cinquième défaite consécutive qui fait particulièrement mal. La troupe de Greg Ireland devra réagir dès jeudi en Valais pour relancer ses actions.

Ajoie est revenu à deux reprises au score, Anttoni Honka (31e) et Reto Schmutz (54e) répondant à des réussites viégeoises signées Rocco Pezzullo (29e) et Jacob Nilsson (52e). Schmutz a même pensé offrir la victoire à son équipe à la 93e, mais son but a été annulé pour une crosse haute... Les Ajoulots ont ensuite très vite craqué dans la troisième période supplémentaire.