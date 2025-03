Werro en demi-finale ++ Borgman prend 3 matchs

Audrey Werro en demi-finales du 800 m Audrey Werro a réussi à se qualifier pour les demi-finales du 800 m des Mondiaux en salle Image: KEYSTONE/EPA Audrey Werro est en demi-finales du 800 des Mondiaux en salle de Nanjing. La Fribourgeoise a pris la 2e place de sa série. Celle qui fêtera ses 21 ans dans six jours a terminé derrière l'Ethiopienne Tsige Duguma. Il fallait finir dans le top 3 pour accéder au stade suivant. "J'ai essayé de contrôler un maximum la course, a expliqué la Fribourgeoise. Ca a bousculé beaucoup, mais je savais mieux gérer ces bousculades grâce aux Européens d'Apeldoorn. J'ai réussi à rester calme. Maintenant je n'ai rien à perdre et je vais prendre du plaisir." Pas de demi-finale en revanche pour Rachel Pellaud. La Biennoise a pris la 6e et dernière place de sa série. Même constat pour Lionel Spitz et William Reais. Sur 400 m, Spitz s'est classé 6e et dernier de sa demi-finale. Sur 60 m, Reais a pris le 7e rang de sa demi-finale en 6''72. Il avait couru 6''70 en séries. Le titre est revenu au Britannique Jeremiah Azu en 6''49. Joseph renonce à la der Jason Joseph a fait un voyage pour rien jusqu'en Chine. A la dernière minute, le Bâlois a renoncé à s'aligner aux Mondiaux en salle de Nanjing en raison d'une gêne musculaire à la cuisse. Le recordman de Suisse du 60 m haies a préféré ne prendre aucun risque afin de ne pas hypothéquer sa saison estivale. Il entendait effacer en Chine sa contre-performance aux récents Championnats d'Europe en salle d'Apeldoorn où il n'avait pas passé le cap des demi-finales.

Mathilde Gremaud conserve son titre Mathilde Gremaud championne du monde de slopestyle à St-Moritz Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Mathilde Gremaud a remporté le titre mondial de slopestyle à St-Moritz. La Fribourgeoise de 25 ans a conservé son titre acquis il y a deux ans à Bakuriani. Au talent, c'est de cette manière que Mathilde Gremaud est parvenue à décrocher un nouveau titre de championne du monde. Parce que la Fribourgeoise n'a pas eu la préparation qu'elle imaginait avant de pouvoir concourir dans ce qui est certainement le highlight de sa saison. En janvier, la Gruérienne avait décidé de faire une pause. Puis juste après les Mondiaux de ski alpin de Saalbach, elle s'est blessée à l'entraînement. Ce parcours loin d'être idéal ne l'a pourtant pas empêché de triompher en Engadine avec un premier run canon de 85,65 points. Sans ses grandes adversaires Eileen Gu et Tess Ledeux, cela a largement suffi, puisque la deuxième, l'Autrichienne Lara Wolf, n'a obtenu que 73,33 points. Le podium est complété par la Canadienne Megan Oldham. "C'est génial de l'emporter à la maison, a lancé la Fribourgeoise au micro de la FIS. je pense que c'est la première et la dernière fois que cela se passera comme ça. A la base, je ne savais pas si j'allais pouvoir courir. Mais j'ai fait un bon run en qualifications et j'ai pu profiter de chaque seconde de mon run devant ma famille. C'est vraiment un grand soulagement et un bonus d'être ici."

Fanny Smith et Ryan Regez champions du monde Fanny Smith championne du monde Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Suisse a tout raflé aux Mondiaux de skicross à St-Moritz. Fanny Smith chez les dames et Ryan Regez chez les messieurs ont obtenu l'or. Douze ans après son titre à Voss en Norvège, Fanny Smith a remis ça. A domicile, la Vaudoise de 32 ans est allée chercher son deuxième titre de championne du monde. La Villardoue a devancé la Canadienne Courtney Hoffos et l'Allemande Daniela Maier. Parfaite dès le départ, Fanny Smith a construit son succès dans les starting blocks. Très vive sur les premiers rollers, elle a pu se constituer un matelas et conserver cette avance jusqu'au bout, même si la Vaudoise a reconnu avoir eu chaud au micro de la FIS. "C'est un sentiment incroyable, a-t-elle lâché. Il y a beaucoup d'émotions. Sur la fin, j'ai serré les fesses. J'ai bien skié et ça a passé. Je suis passée par beaucoup de choses ces dernières années, mais je suis toujours là et je vais savourer." Le triomphe helvétique est total puisque chez les messieurs, c'est Ryan Regez qui a obtenu son premier titre mondial. Le colosse bernois a fait jouer son gabarit sur une piste plutôt plate. En finale, le natif d'Interlaken a pris un excellent départ, ce qui lui a permis d'éviter les collisions. Le Français Youri Duplessis Kergomard, 2e à la base, a été déclassé pour avoir provoqué la sortie de piste de l'Allemand Tobias Müller. Ce dernier a finalement pris la médaille d'argent, devant le Japonais Ryo Sugai qui avait perdu un ski très tôt dans la manche finale. "Je ne peux pas y croire, a commenté le vainqueur du jour. En huitièmes j'ai bien cru que ça ne passerait pas avec les touchettes, pareil en quarts et par la suite. Mais je savais que j'étais rapide sur cette piste. C'est dingue! J'ai réussi à revenir en gagnant à Val di Fassa et maintenant ce titre, c'est irréel." Regez sauve l'honneur masculin helvétique puisqu'Alex Fiva a connu l'élimination en quarts de finale. Engagé dans le premier huitième de finale, Romain Détraz a lui rapidement dû déchanter. Le Vaudois a attrapé un ski adverse et a chuté sur le premier virage à gauche. Elimination d'entrée également pour Tobias Baur.

Andreas Borgman prend trois matches, rien contre Bayreuther Andreas Borgman suspendu trois matches Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Coupable d'une charge à la bande sur le Bernois Marc Marchon lors de l'acte III des quarts de finale, Andreas Borgman écope de trois matches de suspension. Le défenseur de Fribourg en a déjà purgé un. Introduit dans l'effectif par Lars Leuenberger à la suite de la blessure de Jacob De la Rose, Andreas Borgman avait propulsé Marc Marchon la tête la première contre la bande. L'attaquant bernois s'en était heureusement sorti sans mal. Le Suédois doit en outre s'acquitter d'une amende de 5300 francs. Bayreuther s'en sort bien Gavin Bayreuther n'a lui pas été rattrapé par la patrouille. Le défenseur américain du LHC était entré en collision avec un juge de ligne à l'occasion du 4e match des quarts de finale entre Lausanne et Langnau. Un comité composé de trois anciens joueurs, le PSO Ryan Gardner, le représentant de l'association des joueurs Marc Reichert et le manager des arbitres Philipp Rytz, ont décidé à la majorité qu'il n'y avait rien à transmettre au juge unique.

Lewis Hamilton (Ferrari) partira en pole du sprint en Chine Lewis Hamilton en pole pour le sprint à Shanghai Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Lewis Hamilton (Ferrari) partira samedi en pole du sprint du GP de Chine, 2e manche de la saison. Ceci après avoir réussi le meilleur temps des qualifications vendredi sur le circuit de Shanghai. Pour son premier sprint avec la Scuderia, le Britannique s'élancera devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). La première McLaren, que l'on attendait pourtant devant, partira seulement de la 3e place, avec Oscar Piastri, devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), 4e. L'autre McLaren, celle du leader au championnat Lando Norris, ne sera que 6e, la faute à une erreur de pilotage en toute fin de qualifications. Le Britannique partira derrière son compatriote George Russell (Mercedes), 5e. Le grand espoir Andrea Kimi Antonelli, qui succède à Hamilton chez Mercedes pour sa première saison en F1, partira 7e. Longue d'un peu plus de 100 km avalés en une trentaine de minutes, ce sprint offre des points au championnat: de huit points pour le premier à un point pour le 8e.

Nino Niederreiter compte - enfin - et gagne La fête continue pour Neal Pionk et Nino Niederreiter. Image: KEYSTONE/AP/CARLOS OSORIO Leader incontesté de la Conférence Ouest, Winnipeg et Nino Niederreiter ne cessent de gagner. Ils se sont imposés 4-3 à Edmonton pour un 48e succès, le quatrième lors de leurs cinq derniers matches. Kyle Connor a inscrit le but de la victoire après 1’13’’ de jeu en prolongation dans une rencontre qui a vu Edmonton perdre sur blessure sa "star" Connor McDavid et son gardien Stuart Skinner. Cette rencontre a aussi été marquée par le réveil de Nino Niederreiter. "Muet" lors des six derniers matches, le Grison a délivré un assist pour son 31e point de la saison. New Jersey perd malgré Hischier Malgré un but et un assist de Nico Hischier, New Jersey a, pour sa part, bu la tasse à Newark. Les Devils se sont inclinés 5-3 devant Calgary alors qu’ils menaient encore 3-1 à la... 47e minute. C’est la première fois cette saison que New Jersey s’incline dans le temps réglementaire alors qu’il avait l’avantage au score à l’appel du troisième tiers. Nico Hischier, qui a obtenu la troisième étoile, a enchaîné un cinquième match avec au moins un point comptabilisé. Le Valaisan totalise désormais 55 points avec ses 29 buts et ses 26 assists. 888e but pour Alex Ovechkin Enfin à Washington, Alex Ovechkin a poursuivi sa quête du record des 894 buts de Wayne Gretzy. Le Russe a ouvert le score lors du succès 3-2 des Capitals devant Philadelphia pour un 888e but. Il lui reste treize matches d’ici la fin de la saison régulière pour marquer les sept buts qui lui manquent pour surpasser le Canadien.

La Suisse en demi-finale Un round robin presque parfait pour Silvana Tirinzoni et les Suissesses. Image: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man La Suisse a assuré sa qualification pour les demi-finales du Championnat du monde d'Uijeongbu. Les Suisssesses ont battu la Suède 11-7 pour leur dixième victoire dans le round robin. La skip Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald und Selina Witschonke ont forcé la décision grâce à un coup de quatre au neuvième end. Ce vendredi, la Suisse affrontera le Danemark avec l'ambition de cueillir une nouvelle victoire pour remporter ce round robin avant de passer aux choses sérieuses.

Vinicius Junior délivre le Brésil Vinicus Junior: au sol, mais décisif au bout du temps additionnel. Image: KEYSTONE/AP/Silvia Izquierdo Le Brésil a retrouvé le chemin de la victoire dans le tour préliminaire du Mondial 2026. A Brasilia, la sélection de Dorival Junior s'est imposée 2-1 devant la Colombie. Après deux nuls contre l'Uruguay et le Vénézuéla et avant de croiser la route de l'Argentine mardi à Buenos Aires, le Brésil n'avait pas vraiment le droit à l'erreur. Il a toutefois dû attendre le temps additionnel pour forcer la décision grâce à une frappe de Vinicus Junior. Ce match a été particulièrement âpre avec un engagement physique total qui a fait une victime de marque en la personne d'Emerson. Victime d'un choc terrible avec Davison Sanchez, le portier brésilien a dû céder sa place à la 77e à Bento Krepski. Tout indique qu'il ne sera pas apte à jouer contre l'Argentine. A la faveur de ce succès, le Brésil se hisse à la deuxième place du classement à 4 points de l'Argentine qui compte un match en moins.

Rebeka Masarova élimine la vice-championne olympique Rebeka Masarova ne cesse de surprendre à Miami. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Rebeka Masarova (WTA 168) a signé l'une des plus belles performances de sa carrière jeudi à Miami. La Bâloise s'est imposée en 1h13' sur le score sans appel de 6-1 6-3 devant Donna Vekic (WTA 19). Issue des qualifications, Rebeka Masarova (25 ans), qui joue à nouveau pour la Suisse cette année, n'a laissé aucune chance à la vice-championne olympique de Paris pour signer son troisième succès contre une joueuse du top-20. Elle a ravi à six reprises le service de la Croate pour s'affirmer très vite comme la patronne sur le court. Samedi, Rebeka Masarova sera opposée à Danielle Collins (WTA 15), la tenante du titre de ce WTA 1000 de Miami. Avec ses quatre victoires cette semaine, la Bâloise a déjà gagné 28 rangs dans le prochain classement WTA. Une victoire contre Danielle Collins lui offrirait un gain supplémentaire de 13 places.

Les Suisses veulent briller lors du "Super Friday" La moisson de médailles doit démarrer vendredi pour la délégation suisse dans les Mondiaux de ski freestyle et de snowboard en Engadine. L'heure est à la revanche après les 4es places des époux Caviezel jeudi en géant parallèle de snowboard. Les chutes de neige annoncées ce week-end ont contraint les organisateurs à modifier leur programme. Les finales de skicross, de ski slopestyle et de snowboard slopestyle ont ainsi toutes été avancées à vendredi alors qu'elles étaient initialement prévues samedi ou dimanche. Les stars helvétiques seront donc sur le front dès vendredi en fin de matinée. A commencer par les spécialistes de skicross: la Vaudoise Fanny Smith, qui a pris la tête de la Coupe du monde grâce à son doublé signé au Canada une semaine plus tôt, sera d'ailleurs l'une des femmes à battre. Elle a gagné la qualification jeudi. Les Suisses font également partie des outsiders chez les messieurs, où les deux premiers des JO 2022 (Ryan Regez, qui a lui aussi remporté la qualification, et Alex Fiva) espèrent à nouveau tenir les premiers rôles. Le Vaudois Romain Détraz espère quant à lui jouer les trouble-fête, tout comme Talina Gantenbein chez les dames. Les finales de ski slopestyle promettent également beaucoup d'émotions dans le camp suisse, même si Mathilde Gremaud n'aborde pas ces joutes dans les meilleures dispositions. La Fribourgeoise, 3e de la qualification, est toutefois prête à défendre son titre. Vainqueur de la qualification, Andri Ragettli rêve quant à lui d'or.

Ligue des nations: belle opération de l'Allemagne Goretzka félicite Kleindienst après le 1-1 Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'Allemagne a réussi une belle affaire en allant s'imposer 2-1 à Milan contre l'Italie en quart de finale aller de la Ligue des nations. Elle a ainsi pris une option sur une place en Final Four. Ce duel entre deux quadruples pays champions du monde est parti fort, Tonali donnant l'avantage à la Squadra azzurra dès la 9e. Les visiteurs ont toutefois peu à peu pris le contrôle des opérations. Ils ont renversé la vapeur en seconde période grâce à Kleindienst (46e) et Goretzka (76e). Championne d'Europe en titre, l'Espagne a arraché le nul 2-2 à Rotterdam face aux Pays-Bas. Williams (9e) a ouvert le score. Les Oranje ont répliqué avec des réussites de Gakpo (28e) et Reijnders (46e) avant le 2-2 de Merino (93e). Tout reste cependant ouvert avant le match retour prévu dimanche. La France aura pour sa part du pain sur la planche. Battus 2-0 à Split par la Croatie, les Bleus se retrouvent le dos au mur. Les Croates ont marqué avant la pause par Budimir (26e) et Perisic (45e). Le retour de Mbappé en sélection n'a donc pas été couronné de succès. Une réussite d'Höjlund (78e) a donné la victoire au Danemark face au Portugal pour qui Cristiano Ronaldo est donc resté muet.

Play-off: Fribourg bat Berne et mène 3-1 dans la série Reto Berra a livré une superbe prestation jeudi soir Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Fribourg-Gottéron s'est offert un puck de demi-finale des play-off de National League en battant Berne 2-1 dans l'acte IV. Davos a pour sa part éliminé Zoug en s'imposant 5-2 (4-0 dans la série). Contrairement au premier match de la série à domicile, que les Fribourgeois avaient copieusement dominé, cette fois ils ont dû lutter avec acharnement pour arracher un succès précieux, dans lequel Reto Berra a tenu un rôle primordial. Le gardien a retrouvé la grande forme au bon moment. Gottéron a balbutié son jeu durant la période initiale, marquée par la rapide ouverture du score d'Aaltonen (4e). Mais les Dragons ont su renverser la situation en 34 secondes seulement, avec pas mal de réussite et des buts de Sörensen (25e) et Bertschy (26e). Le dernier tiers a été très accroché, et souvent haché. Berra a eu nettement plus de travail que son homologue bernois, mais il a tenu bon jusqu'à la sirène. Les Fribourgeois mènent donc 3-1 dans une série que ne disputera plus Jacob de la Rose. L'attaquant suédois est out pour la saison en raison d'une blessure au bas du corps. Davos classe l'affaire Davos a pour sa part obtenu son billet pour le dernier carré. Les Grisons ont pris la mesure de Zoug (5-2) pour le quatrième match consécutif dans une série bien plus déséquilibrée que ce que les experts prédisaient. Les Zougois, avec le couteau sous la gorge, ont toutefois défendu âprement leurs chances. Hofmann a débloqué son compteur dans ces play-off (9e), mais Zadina a égalisé 48 secondes plus tard. Le match s'est débridé dans l'ultime période. Davos a pris l'avantage par Ryfors (44e) avant qu'Olofsson ne remette Zoug à égalité (46e). Les Grisons ont assommé leurs adversaires par Stransky (53'11) et Ryfors (53'28), respectivement à 5 contre 3 puis 5 contre 4. L'éternel Ambühl a classé l'affaire alors que les visiteurs avaient sorti leur gardien Genoni (58e).

Irlande du Nord - Suisse: le brassard pour Breel Embolo Breel Embolo: capitaine vendredi à Belfast Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La Suisse disputera vendredi à Belfast son premier match de l'année. Face à l'Irlande du Nord, c'est Breel Embolo qui sera capitaine en raison des absences de Granit Xhaka et Manuel Akanji. Embolo (28 ans) honorera la 74e sélection de sa carrière. "Breel est un gars fantastique, un homme de coeur. Le fait qu'il soit capitaine vendredi est aussi la récompense de beaucoup de bonnes performances en équipe nationale", a déclaré le sélectionneur Murat Yakin. Pour sa part, l'attaquant de l'AS Monaco est resté humble. "Ce match sera quelque chose de particulier pour ma famille et moi. Mais en même temps, c'est une rencontre internationale comme les autres, durant laquelle je vais essayer de remplir ma tâche du mieux possible", a-t-il dit. Murat Yakin n'a pas voulu donner trop d'informations sur son onze de départ. Mais il semble probable que l'un ou l'autre néophyte soit de la partie. Les défenseurs Lucas Blondel et Stefan Gartenmann ont a priori les meilleures cartes, mais Isaac Schmidt, Albian Hajdari et Alvyn Sanches espèrent aussi fêter leur première sélection. Remo Freuler a dû renoncer au dernier entraînement. Malade, il est incertain pour le match.

Les Celtics rachetés pour une somme record Les Boston Celtics vont être rachetés pour plus de 6 milliards de dollars Image: KEYSTONE/AP/Winslow Townson Les Boston Celtics, champions NBA en 2024, s'apprêtent à changer de propriétaire contre 6,1 milliards de dollars. Il s'agit d'une transaction record pour une franchise américaine. La vente doit encore être avalisée par le conseil d'administration de la NBA, qui regroupe notamment les propriétaires des franchises. Le montant dépasse les 6,05 milliards de dollars du rachat de la franchise NFL des Washington Commanders en 2023. Le nouveau propriétaire, William Chisholm, originaire du Massachusetts et fan de longue date des Celtics, est le co-fondateur et directeur général de Symphony Technology, un fonds d'investissement privé californien, selon le Boston Globe. Les Boston Celtics avaient été mis en vente en juillet 2024, deux semaines après avoir obtenu leur 18e titre en NBA. La famille Grousbeck avait racheté les Celtics en 2002 pour 360 millions de dollars (environ 335 millions d'euros). Le nouveau groupe d'investisseurs se compose également de l'actuel copropriétaire de la franchise de Boston, Robert Hale, de Bruce Beal Jr, président de Related Companies, et de la société d'investissement Sixth Street, selon le Boston Globe. Les Boston Celtics ont été sacrés pour la 18e fois en 2024, 16 ans après leur précédent titre. Ils sont ainsi devenus, seuls, la franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA, une longueur devant les Los Angeles Lakers. Leur qualification pour les play-off de la saison en cours est déjà assurée.