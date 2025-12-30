Winnipeg coule ++ Coup dur pour Suter

Mondial: Infantino justifie le prix des places par la forte demande Gianni Infantino invoque une forte demande pour juger les tarifs exorbitants des billets pour la prochaine Coupe du monde. Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER Gianni Infantino a défendu lundi les prix jugés exorbitants des places pour la Coupe du monde 2026. Le président de la FIFA a expliqué que les organisateurs avaient reçu 150 millions de demandes.

"Ces derniers jours, vous avez probablement vu qu'il y a beaucoup de débats autour de la billetterie et des prix des billets", a déclaré Gianni Infantino au World Sports Summit de Dubaï, pour sa première prise de parole depuis le début de cette polémique plus tôt dans le mois.

"Nous avons six, sept millions de tickets en vente et nous avons commencé il y a deux semaines. Je peux vous dire qu'en deux semaines, 15 jours, nous avons reçu 150 millions de demandes pour des billets. Cela montre à quel point la Coupe du monde est puissante", s'est-il félicité, précisant que la plupart provenaient des États-Unis, d'Allemagne et du Royaume-Uni.

"C'est absolument dingue", a ajouté le patron de la fédération de football.

Des collectifs de supporters ont qualifié les prix d'"exorbitants" et d'"astronomiques" pour la compétition, qui débutera en juin aux États-Unis, Canada et Mexique.

La FIFA a répondu aux critiques en annonçant une vague de tickets à 60 dollars (47 CHF). Selon son site, ce prix vaut pour les matches de groupes, et le montant grimpe jusqu'à 6730 dollars (5310 CHF) pour la finale.



Une 6e défaite d'affilée pour Winnipeg Nino Niederreiter (62) et les Jets ont subi une 6e défaite de suite lundi Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE Rien ne va plus pour les Jets de Nino Niederreiter. Winnipeg a subi sa sixième défaite consécutive lundi en NHL, s'inclinant 3-1 face aux Edmonton Oilers.

Les Jets ont pourtant dominé les débats, cadrant 42 tirs contre 21 pour les Oilers. Mais ils se sont heurtés à un Calvin Pickard impeccable devant le filet d'Edmonton, et ont manqué d'efficacité notamment en supériorité numérique (0/3 dans cet exercice).

Nino Niederreiter est une nouvelle fois resté "muet", ne cadrant pas le moindre tir. Sa disette personnelle a de quoi inquiéter: l'attaquant grison n'a pas inscrit le moindre point dans ses 13 dernières sorties.

Roman Josi a en revanche trouvé le chemin des filets lundi soir, ce qui lui a valu la troisième étoile. Le défenseur bernois des Predators a signé sa 4e réussite de la saison dans un match gagné 4-3 par Nashville sur la glace du Mammoth de l'Utah. Les Predators ont ainsi gagné quatre de leurs cinq derniers matches.

Les Kings de Kevin Fiala (1 assist lundi) et les Blues, privés de Pius Suter (blessé à une cheville), ont par ailleurs subi les foudres des deux équipes en forme du moment. Los Angeles s'est incliné 5-2 face à l'Avalanche, qui a signé lundi un 8e succès d'affilée, alors que St. Louis a été battu 4-2 par les Sabres, qui en sont quant à eux à 9 victoires d'affilée.



Quatre semaines d'absence pour Suter Pius Suter (à gauche) est au repos forcé pour un mois Image: KEYSTONE/AP/JEFF ROBERSON Coup dur pour Pius Suter. Touché à la cheville droite, l'attaquant zurichois des St. Louis Blues est au repos forcé pour quatre semaines. Son état sera réévalué dans un mois, ont précisé les Blues.

Cette blessure remet forcément en question la participation de Pius Suter aux JO 2026 de Milan-Cortina, qui débuteront le 6 février. Le centre de 29 ans a réussi 14 points, dont 7 buts, en 37 matches sous le maillot des Blues, qu'il a rejoints l'été dernier.



Une 3e victoire d'affilée pour les Rockets Kevin Durant (7) a mené les Rockets à la victoire face aux Pacers Image: KEYSTONE/AP/Karen Warren Clint Capela et les Rockets ont cueilli un troisième succès d'affilée lundi en NBA, le 20e au total en 30 matches joués cette saison. Houston a battu les Indiana Pacers 126-119.

Kevin Durant a une nouvelle fois porté les Rockets, inscrivant 30 points tout en réussissant 6 rebonds et 5 passes décisives. Jabari Smith (21 points, 10 rebonds) et Amen Thompson (20 points, 8 rebonds, 7 assists) ont également brillé dans le camp de Houston.

Aligné durant 13 minutes en l'absence du pivot no 1 Alperen Sengun, Clint Capela a cumulé 6 points et 7 rebonds pour une équipe de Houston qui a forcé la décision en concluant le troisième quart sur un partiel de 16-4 pour reprendre 27 points d'avance. Et pour infliger une 9e défaite consécutive aux Pacers.

Toujours privés de Kyshawn George (touché à la hanche), les Wizards ne sont en revanche pas parvenus à enchaîner un troisième succès consécutif, s'inclinant 115-101 face aux Phoenix Suns. Mais, avec désormais 7 victoires pour 24 défaites, Washington a cédé la lanterne rouge de la Ligue aux Pacers dont le bilan est de 6-27.



Le rêve américain de Leon Muggli, au contact d'Alex Ovechkin A seulement 17 ans, Leon Muggli faisait ses débuts en National League. Aujourd'hui, il relève de nouveaux défis en Amérique du Nord, tout en rêvant d'une médaille au Mondial M20 avec la Suisse.

Leon Muggli a connu une ascension fulgurante. Avant la saison 2023/24 de National League, il avait été invité à effectuer la préparation avec la première équipe de l'EV Zoug, où il a laissé une impression durable. Le 15 septembre 2023, à seulement 17 ans, il faisait ses débuts dans l'élite du hockey suisse. Et quelques mois plus tard, en juin 2024, il était sélectionné au 2e tour de la draft de la NHL par les Washington Capitals, à la 52e position.

Une blessure regrettable Tout ne s'est toutefois pas déroulé comme le jeune défenseur l'aurait souhaité jusqu'ici. Qu'il ne parvienne pas (encore) à faire le saut en NHL était attendu, mais il s'est blessé dès son deuxième match en AHL avec l'équipe ferme des Capitals, les Hershey Bears. Touché à l'épaule gauche, il a pris le temps nécessaire de se soigner, sans rien forcer.

"C'était difficile à gérer", confie le Zougois de 19 ans à Keystone-ATS. D'autant plus que son départ outre-Atlantique marquait un nouveau chapitre de sa vie, loin de son environnement habituel et de sa petite amie, encore scolarisée. "Aujourd'hui, avec FaceTime, ça va plutôt bien", raconte-t-il.

Sa blessure ne l'a pas empêchée de rester quotidiennement au contact de l'équipe. "J'étais assez bien intégré, mais ce n'est quand même pas la même chose." Leon Muggli vit avec deux coéquipiers, et d'autres membres de l'équipe résident dans le même quartier. La concurrence est rude, reconnaît-il, "mais on s'entend très bien, et on fait aussi des choses ensemble en dehors des entraînements".

Dur au mal Le jeune hockeyeur de Cham n'est de toute façon pas du genre à se plaindre. Il poursuit son rêve sans conditions. Une déclaration antérieure de Lukas Bengtsson, défenseur suédois de l'EV Zoug, en dit long: "Il ne considère rien comme acquis. Il est curieux, se pousse lui-même, travaille dur chaque jour. Je pense qu'il a de bonnes chances de jouer un jour en NHL."

Durant la préparation, Leon Muggli a disputé le premier match de test des Capitals. "Ça a été un bon révélateur pour voir ce qu'il faut réellement pour, peut-être, réaliser mon rêve", explique-t-il. Ensuite, il a essayé d'intégrer certains éléments dès les entraînements. Il s'est rapidement habitué à la glace plus petite qu'en Suisse.

Qu'il puisse encore progresser dans tous les domaines à son âge va de soi, notamment sur le plan physique. À ce niveau, il a déjà franchi un cap important: depuis le printemps, il a pris "sept à huit kilos". Il a effectué sa préparation estivale à Zoug, mais a aussi mis à profit la pause forcée due à sa blessure pour intensifier son renforcement musculaire.

Avec le "Great 8" Alex Ovechkin, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du hockey sur glace, évolue au sein de la franchise qui a fait le choix de drafter Leon Muggli. Aucun joueur n'a inscrit plus de buts en saison régulière de NHL que le Russe de 40 ans (912 avant le match des Capitals dans la nuit de lundi à mardi).

A-t-il eu des contacts avec lui ? "Oui, je l'ai vu et je lui ai parlé, j'ai aussi été sur la glace avec lui. C'est spécial d'être dans la même pièce que lui. Je ne réalise pas encore vraiment. Avant, je jouais avec lui sur la Playstation." Et Muggli d'ajouter: "On sent le respect immense que les gens ont pour lui, mais c'est juste un vétéran normal, sans manières. Sur la glace, il ne bouge pas beaucoup, mais il sait parfaitement où se trouve le but."

À l'heure actuelle, toute l'attention de Muggli est tournée vers le Mondial M20, pour lequel il est revenu en forme à temps. Il dispute ce tournoi pour la troisième fois, tout comme Jamiro Reber, et assume également un rôle important hors glace en tant que capitaine de l'équipe.

Certes, les Suisses ont perdu leurs deux premiers matchs à St. Paul, dans la patinoire du Minnesota Wild, face aux grands favoris que sont les États-Unis (1-2) et la Suède (2-4), mais les prestations ont été convaincantes. Il s'agit désormais d'assurer la qualification pour les quarts de finale contre l'Allemagne et la Slovaquie, afin de préserver les chances d'un exploit.

"Il serait temps de ramener quelque chose à la maison. Tout le monde dans l'équipe y croit et aborde chaque entraînement avec cette idée", affirme Muggli. Jusqu'ici, la Suisse n'a décroché qu'une seule médaille à un Mondial M20: le bronze en 1998.



Coupe Spengler: Fribourg et Davos pour une place en finale Il y aura bien un duel suisse lors de la deuxième demi-finale de la Coupe Spengler ce soir dès 20h15. Davos, qui a battu IFK Helsinki 3-0, affrontera en effet Fribourg-Gottéron, tenant du trophée.

Cette demi-finale entre le leader de National League et son actuel dauphin ne constitue pas une affiche inédite. L'an passé, les deux clubs s'étaient déjà mesurés au même stade de la compétition. Les Fribourgeois l'avaient alors emporté 4-2 avant de gagner la finale le lendemain. Ils auront l'avantage mardi d'avoir bénéficié d'une journée de repos, au contraire des Grisons.



Camille Rast comble le vide au sein de l'équipe de Suisse En l'absence de Lara Gut-Behrami, un vide s'est ouvert au sein de l'équipe de Suisse féminine. Mais les podiums se font de moins en moins rares depuis la fin novembre, grâce à une femme: Camille Rast.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes: l'hiver dernier, avec une Lara Gut-Behrami performante dans trois disciplines, seule athlète capable de contester à Federica Brignone la victoire au classement général de la Coupe du monde, les Suissesses occupaient la deuxième place du classement des nations féminines, juste derrière l'Italie, mais nettement devant l'Autriche, et encore davantage devant les États-Unis.

Fin décembre 2025, le tableau est tout autre. Les Autrichiennes, emmenées par Julia Scheib, la femme du moment en géant, mènent désormais, de peu devant les États-Unis de Mikaela Shiffrin, la reine du slalom. Les Suissesses sont larguées, avec plus de 600 points de retard, et les Italiennes à plus de 800.

Deux stars absentes La raison est évidente: l'Italie doit pour l'instant se passer de Brignone, la Suisse de Gut-Behrami depuis la mi-novembre. La Transalpine s'est gravement blessée en mars et lutte pour un retour avant les Jeux olympiques (6-22 février). Quant à la Tessinoise, sa saison a pris fin après une rupture des ligaments croisés en novembre, et la suite de sa carrière reste incertaine.

L'absence de "LGB" pèse logiquement lourd chez Swiss-Ski, d'autant que Corinne Suter et Michelle Gisin se sont également blessées, que Malorie Blanc, 21 ans, n'en est qu'au début d'une carrière prometteuse dans les disciplines de vitesse, et que les techniciennes autour de Camille Rast ont eu du mal à entrer dans cet hiver olympique.

Alors que Wendy Holdener attend toujours son premier podium de la saison, Camille Rast répond présent. Depuis fin novembre, la championne du monde de slalom, est montée quatre fois sur le podium. Deux fois deuxième le week-end dernier, comme déjà avant Noël à Courchevel, deux fois privée de sa première victoire de la saison pour quelques centièmes. "Ca fonctionne bien en ce moment", apprécie Rast avec satisfaction.

Une artiste polyvalente Très tôt, on devine que Rast peut devenir une skieuse brillante. Enfant, elle fréquente durant trois ans une école de cirque, où elle développe avec aisance sens de l'équilibre et habileté acrobatique, des qualités utiles dans tous les sports. L'équivalent estival du ski est pour elle le VTT, qu'elle pratique avec la même passion. En tant que skieuse, elle bénéficie très tôt d'un encadrement solide. Son staff compte notamment Florian Lorimier, l'ancien préparateur physique de Didier Cuche.

En 2017, pour sa cinquième course de Coupe du monde, un géant à Val di Fassa, Rast se classe 9e avec le dossard 44. Peu après, elle devient championne du monde junior de slalom. Puis survient le premier grand coup d'arrêt. Une mononucléose infectieuse la frappe durement, contraint la jeune femme de 18 ans à interrompre la saison et débouche sur une dépression. Elle se sentait "morte intérieurement", dira-t-elle plus tard.

Blessures et force mentale Depuis lors, la progression de Rast est faite de vagues. En 2019, alors qu'elle est parvenue à revenir avec un soutien professionnel, une rupture des ligaments croisés et du ligament interne impose un nouvel arrêt. En 2022, un changement de matériel la freine et elle vit une saison à oublier. Elle revient alors chez son équipementier de longue date et retrouve progressivement son niveau, puis atteint le sommet mondial en slalom aux Mondiaux 2025.

Des douleurs persistantes à la hanche, consécutives à une chute à Sestrières peu après ces Mondiaux, font naître de nouveaux doutes, renforcés par un début de saison modeste avec des 15es places à Sölden et Levi.

Mais une fois encore, Camille Rast a pu s'appuyer sur sa force mentale. Depuis six semaines, elle porte l'équipe de Suisse presque comme Lara Gut-Behrami le faisait auparavant. La Valaisanne de 26 ans est désormais le grand espoir helvétique en vue des épreuves olympiques de Cortina d'Ampezzo.



Coupe Spengler: Davos rejoint Fribourg en demi-finale Filip Zadina a inscrit le premier but davosien Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Il y aura bien un duel suisse lors de la deuxième demi-finale de la Coupe Spengler mardi soir dès 20h15. Davos, qui a battu IFK Helsinki 3-0, affrontera en effet Fribourg-Gottéron, tenant du trophée.

Le club organisateur a bien maîtrisé sa partie contre une formation finlandaise plutôt décevante. Les Grisons ont marqué par Zadina (12e) - qui avait ajusté deux fois le poteau en tout début de rencontre - et Ryfors (23e). Ils n'ont guère été inquiétés ensuite, ce qui leur a permis d'économiser quelques précieuses forces. Kessler a scellé le score en fin de match dans le but vide.

Cette demi-finale entre le leader de National League et son actuel dauphin ne constitue pas une affiche inédite. L'an passé, les deux clubs s'étaient déjà mesurés au même stade de la compétition. Les Fribourgeois l'avaient alors emporté 4-2 avant de gagner la finale le lendemain. Ils auront l'avantage mardi d'avoir bénéficié d'une journée de repos, au contraire des Grisons.



CAN 2025: le Maroc facilement qualifié pour les 8es de finale Ayoub El Kaabi a inscrit un doublé face à la Zambie Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe Le Maroc sera bien au rendez-vous des 8es de finale de la CAN 2025. Dans le groupe A, le pays organisateur a assuré sa qualification avec un net succès 3-0 contre la Zambie.

Les Marocains ont fait la différence dès la première mi-temps. Au final, ils l'ont emporté grâce à des réussites d'El-Kaabi (9e/51e) et Diaz (27e). Après un terne 0-0 contre les Comores, le Mali a arraché lui aussi son billet pour la suite de la compétition.

Dans le groupe B, l'Afrique du Sud a décroché sa place en 8es de finale grâce à son succès laborieux 3-2 contre le Zimbabwe. Les Bafana Bafana finissent avec 6 points, soit 1 de moins que l'Egypte. Déjà qualifiés, les Pharaons - qui ont laissé leurs cadres au repos - se sont contentés d'un 0-0 contre l'Angola.



Oberstdorf: Suisses en retrait, Domen Prevc survole le concours Gregor Deschwanden: un 23e rang à Oberstdorf Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Gregor Deschwanden a été le meilleur Suisse lors du premier concours de la Tournée des 4 tremplins. A Obertsdorf, le Lucernois s'est classé 23e. La victoire a souri au favori slovène Domen Prevc.

Deschwanden, qui semble en reprise après un récent passage difficile, a effectué deux sauts presque identiques, à 127 et 128 m. Sandro Hauswirth (26e) s'est également qualifié pour la finale du top 30. Il s'est posé à 125 et 123 m.

Le vétéran Simon Ammann, en lice pour sa 27e tournée, n'est pour sa part pas parvenu à se hisser en finale. Avec un saut de 122 m, il a été battu de peu dans son duel par le Norvégien Halvor Egner Granerud et a fini 35e.

Pour la victoire, Prevc a littéralement écrasé le concours. Il a livré deux énormes sauts à 141,5 et 140 m. Cela lui a permis de devancer de 17,5 points ses dauphins, son compatriote Timi Zajc et l'Autrichien Daniel Tschofenig. Le Slovène a pleinement justifié son statut de favori pour remporter la Tournée, dix ans après son frère aîné Peter.



Coupe Spengler: Sparta Prague dans le dernier carré Filip Chlapik jubile après avoir inscrit le 2-1 Image: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER Le Sparta Prague s'est hissé dans le dernier carré de la Coupe Spengler à Davos. Les Tchèques ont battu un décevant Team Canada 5-1 au terme d'un quart de finale longtemps fermé.

Il a ainsi fallu attendre l'ultime période pour que la partie décolle enfin. Le Sparta a pris les devants à la 47e grâce au Letton Dzierkals, mais les Canadiens ont égalisé sur un tir de Peca dévié par le patin d'un défenseur adverse (54e).

Chlapik a redonné l'avantage aux Tchèques à la 55e. Dzierkals (59e) et Veselainen (60e) ont assuré la victoire en marquant dans le but vide avant que le score ne soit scellé par Nemecek à deux secondes de la fin.

Lors des deux premiers tiers, les débats avaient été équilibrés, mais sans éclat. Les deux formations ont longtemps semblé penser surtout à ne pas prendre de risques. Les occasions nettes ont donc été plutôt rares et n'ont pas enthousiasmé une patinoire qui avait une fois encore fait le plein.

Sparta Prague affrontera les US Collegiate Selects mardi dès 15h10 en demi-finale.



10 km classique à Dobbiaco: Nadine Fähndrich 17e Nadine Fähndrich a signé le meilleur résultat suisse lundi Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Les Suisses n'ont guère impressionné lors de la 2e étape du Tour de Ski, un 10 km classique à Dobbiaco. Le meilleur résultat a été la 17e place de Nadine Fähndrich.

La Lucernoise, tout comme la Zurichoise Anja Weber (25e), ont pris un départ très rapide. A mi-parcours, elles figuraient respectivement au 5e et au 9e rang. Elles ont toutefois perdu beaucoup de temps dans les derniers kilomètres.

La victoire est revenue à la Norvégienne Astrind Slind. Elle a précédé l'Autrichienne Teresa Stadlober et l'Américaine Jessie Diggins, qui reste en tête du général avec 39 secondes d'avance sur Slind. Nadine Fähndrich est 8e à 1'12.

Messieurs largués Aucun Suisse ne s'est par contre classé dans le top 30 d'une course dominée par les Norvégiens, qui ont monopolisé le podium. Le meilleur résultat des fondeurs suisses est à mettre au compte de Nicola Wigger (48e), qui a concédé 1'38 au vainqueur Mattis Stenshagen. Janik Riebli (63e) est lui aussi resté sous les deux minutes de débours.

La déception est de mise pour Valerio Grond, seulement 83e. Après sa belle performance sur le sprint dimanche (4e), il n'avait "plus assez de puissance dans les bras", comme il l'a expliqué au micro de la SRF.

Deux autres Norvégiens, Johannes Klaebo (2e) et Emil Iversen (3e) sont montés sur le podium derrière Stenshagen, qui a fêté son premier succès en Coupe du monde. Battu, Klaebo réalise quand même une excellente opération en vue du classement général du Tour.



Alex de Minaur s'étoffe pour "perturber" Alcaraz et Sinner Alex de Minaur n'a encore jamais battu Jannik Sinner, ni Carlos Alcaraz. Image: KEYSTONE/EPA ANSA Alex de Minaur (ATP 7) a entrepris à l'intersaison de s'étoffer physiquement. L'Australien veut se mêler à la lutte avec Carlos Alcaraz et Jannick Sinner, qui dominent le tennis mondial.

"J'ai disputé des matches serrés contre eux ces dernières années, avec la sensation de m'en rapprocher petit à petit", a déclaré de Minaur à Sydney, à quelques jours de la United Cup, compétition par équipes mixtes qui débute vendredi à Perth et marque les trois coups de la nouvelle saison.

"Pour moi, il s'agit de trouver différentes façons de déstabiliser ces joueurs et d'être prêt à prendre plus de risques et à les perturber davantage", a détaillé de Minaur. Le physique fait partie des secteurs sur lesquels il a travaillé pendant l'intersaison, en engageant un nouveau préparateur physique.

0/18 contre Alcaraz et Sinner "Mon objectif est de devenir plus fort et de continuer à progresser", a expliqué l'Australien de 26 ans, pour qui "rien ne remplace le travail acharné, c'est ce que nous sommes en train de faire. Au fil des années, j'ai pris un peu de poids, ce qui m'a aidé", a-t-il souligné.

De Minaur a perdu au cours de sa carrière ses treize confrontations avec Jannick Sinner et ses cinq matches contre Carlos Alcaraz. Six fois quart de finaliste dans les tournois du Grand Chelem, dont deux en 2025, à l'Open d'Australie et à l'US Open, il espère que ce travail lui permette de franchir un palier. Dès l'Open d'Australie qui débute le 18 janvier à Melbourne.



Le Lightning s'offre un 4e succès d'affilée Janis Moser (à gauche) et le Lightning ont cueilli face à Montréal leur 4e victoire de suite Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Janis Moser et le Lightning tiennent la forme. Tampa Bay a en effet décroché son quatrième succès consécutif dimanche en NHL en s'imposant 5-4 aux tirs au but à Montréal.

La franchise floridienne a joué à se faire peur avant de forcer la décision grâce à des réussites de Gage Goncalves et de Brayden Point dans le "shootout". Elle menait ainsi 3-0 à l'issue du deuxième tiers et a inscrit le 4-1 à la 42e, mais a concédé le 4-4 à 3''8 de la fin du troisième tiers.

Aligné durant 24'28, le défenseur Janis Moser n'a pas inscrit de point dans cette partie, qu'il a terminée avec un bilan neutre. Le Seelandais, qui a paraphé samedi un contrat de huit ans et 54 millions avec le Lightning, en reste à 12 points cette saison. Son équipe pointe au 3e rang de la Conférence Est.

