Des images de Nadal tapissent les murs de la chambre de la Vaudoise.

Ces Romands qui, comme Talia, préfèrent Nadal à Federer

En remportant son 21e Grand Chelem dimanche, Nadal a battu un des records les plus mythiques que Federer codétenait. Les Suisses sont tous tristes. Enfin, presque tous.

On avait préparé les mouchoirs et réfléchi aux mots qui consolent, et puis on a vite compris, quand Talia nous a dit bonjour avec un grand sourire, que notre sollicitude n'était pas nécessaire: «Je suis hyper contente pour Nadal.»

L'Espagnol venait de détrôner Roger Federer (et Novak Djokovic) au nombre de titres en Grand Chelem, mais ça n'avait pas vraiment chagriné la Vaudoise de 14 ans: «Je préfère Nadal à Federer. Ce n'est pas parce qu'un joueur est Suisse que je vais forcément l'aimer. La nationalité n'a aucune influence sur mes préférences.»

Comme elle, de nombreux Romands (sans doute plus que ce qu'on pense) affichent une préférence pour celui qu'on appelle parfois «le taureau de Manacor». «Quand je dis à mes amis du tennis que je suis pour Nadal, ils sont en général d'accord avec moi», rapporte Talia, dont la famille toute entière soutient le Majorquin.

Notre sondage, publié la semaine dernière sur watson, révèle d'ailleurs qu'une personne sur cinq préfère Nadal à Federer. 20% des sondés affirment en effet «adorer» l'Espagnol, estimant que c'est lui le meilleur joueur de tous les temps.

Comment expliquer cette drôle de préférence? La première fois que Talia a vu un match de Nadal, «c'était il y a 3 ou 4 ans à Roland-Garros» et elle a eu «comme un choc». «J'ai tout de suite admiré le mental de Rafa, sa façon de refaire son retard quand il est mené, relate cette joueuse classée R3. J'essaie toujours de comprendre comment il fait pour switcher quand il a un passage à vide. Ça m'impressionne.»

Elle souligne deux autres qualités que Nadal a de plus que ses rivaux:

«J'adore sa façon de se préparer mentalement avant un grand rendez-vous. Il ne dit bonjour à personne, reste dans sa bulle, sautillant dans le couloir qui mène au terrain.» «Sur le terrain, je trouve Nadal plus expressif que Federer. J'apprécie ce type de personnalité.»

Nos lecteurs l'apprécient aussi:

Rafael Nadal a des défauts, bien sûr. Ce n'est pas le plus beau (Talia lui préfère Dominic Thiem) ni le plus distingué avant de servir. «Ces tics, mon Dieu, je ne les supporte plus, souffle l'adolescente. Quand il sert, j'avance toujours un petit peu avec la télécommande parce que sinon, c'est trop long.»

Le rituel de l'Espagnol agace aussi nos internautes, mais ce n'est pas le principal reproche qu'ils souhaitent adresser au joueur le plus titré en Majeur. Ce que les Romands aiment le moins chez Nadal, en fait, c'est son talent!