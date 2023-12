La blague de Rublev embarrasse Medvedev et fait marrer sa femme

Andrey Rublev et Daniil Medvedev sont très copains. Le premier a réservé une petite surprise au second lors d'une interview sur le court.

Il est de notoriété publique qu'Andrey Rublev et Daniil Medvedev sont très proches. Les deux hommes se connaissent depuis qu'ils sont jeunes. Ils ont grandi ensemble et parfois l'un contre l'autre (ils se sont affrontés à neuf reprises et Medvedev mène 7-2 dans leurs confrontations directes). Ils s'apprécient tellement que Medvedev a choisi Rublev comme parrain de sa fille Alisa.

Les deux tennismen russes étaient réunis cette semaine lors de la World Tennis League, un tournoi de tennis par équipes mixtes. Sur le court, le speaker a demandé à Rublev, en forme de question rhétorique, s'il était bel et bien le parrain d'Alisa.

Voici sa réponse

En français, cela donne:

«Je suis le vrai père et Daniil est le parrain»

Une boutade qui a fait naître un sourire gêné sur le visage de Medvedev et provoqué le rire de la compagne de ce dernier, Daria Medvedeva.

La famille au complet

Peu après sa plaisanterie, Andrey Rublev est allé s'asseoir auprès de son ami toujours impassible et lui a passé un bras autour du cou, histoire de le taquiner davantage.